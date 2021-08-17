Байден виділив $500 млн на допомогу біженцям з Афганістану

Президент США Джо Байден доручив виділити до $500 млн на допомогу біженцям з Афганістану.

Про це йдеться в меморандумі, опублікованому 16 серпня на сайті Білого дому, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

У документі сказано, що "для національних інтересів важливо надати допомогу на суму не більш як $500 млн".

Також у меморандумі зазначено, що ці кошти мають бути направлені на задоволення "невідкладних потреб" біженців, жертв конфлікту та інших осіб, які наражаються на ризик у результаті ситуації в Афганістані.

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