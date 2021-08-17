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Афганістан (450) Байден (2326) біженці (1022) допомога (5064)

Байден виділив $500 млн на допомогу біженцям з Афганістану

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Байден виділив $500 млн на допомогу біженцям з Афганістану

Президент США Джо Байден доручив виділити до $500 млн на допомогу біженцям з Афганістану.

Про це йдеться в меморандумі, опублікованому 16 серпня на сайті Білого дому, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

У документі сказано, що "для національних інтересів важливо надати допомогу на суму не більш як $500 млн".

Також у меморандумі зазначено, що ці кошти мають бути направлені на задоволення "невідкладних потреб" біженців, жертв конфлікту та інших осіб, які наражаються на ризик у результаті ситуації в Афганістані.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
ага, і вийде отака краса

Байден виділив $500 млн на допомогу біженцям з Афганістану - Цензор.НЕТ 7204
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17.08.2021 16:11
+7
А я уже начал переживать, что им не где будет харчеваться Байден выделил $500 млн на помощь беженцам из Афганистана - Цензор.НЕТ 5054
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17.08.2021 16:01
+4
я не розумію, що ви, кацапи, святкуєте?
проблему у ваших кордонів?
наркотрафік через вашу помийку?
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17.08.2021 16:11
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нам военной помощи 250 млн... а они потом к нам рванут...
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17.08.2021 16:01 Відповісти
ну вот, денежкой меньшей можно достичь большего эффекта в достижении демократии в Афгане, профинансировав моджахедов против Талибана Байден выделил $500 млн на помощь беженцам из Афганистана - Цензор.НЕТ 7996
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17.08.2021 16:04 Відповісти
там нет никаких моджахедов, которые были там в 80-е и 90-е
более того, моджахед - это борец за свободу против неверных, т.е. моджахед не может быть против талибов
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17.08.2021 16:08 Відповісти
юноша, на всякого моджахеда всегда найдутся другие моджахеды, как слева, так и справа -
это философия моджахедизма Байден виділив $500 млн на допомогу біженцям з Афганістану - Цензор.НЕТ 4148
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17.08.2021 16:19 Відповісти
скоро талибаны начнуть грызть друг друга внутри себя, ведь шайтана-Америки уже нет Байден виділив $500 млн на допомогу біженцям з Афганістану - Цензор.НЕТ 9081
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17.08.2021 16:20 Відповісти
последние новости:

борьбу против талибанских шайтанов возглавит "Молодой Лев Панджше́ра" - сын Ахма́д Шах Масу́да

выковырять его из Гиндукуша будет проблематично Байден виділив $500 млн на допомогу біженцям з Афганістану - Цензор.НЕТ 7676
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17.08.2021 18:45 Відповісти
ага, і вийде отака краса

Байден виділив $500 млн на допомогу біженцям з Афганістану - Цензор.НЕТ 7204
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17.08.2021 16:11 Відповісти
А я уже начал переживать, что им не где будет харчеваться Байден выделил $500 млн на помощь беженцам из Афганистана - Цензор.НЕТ 5054
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17.08.2021 16:01 Відповісти
если "пиндосы" такие изверги, почему афганцы цепляются за колеса их взлетающих самолетов ? Байден выделил $500 млн на помощь беженцам из Афганистана - Цензор.НЕТ 4021
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17.08.2021 16:06 Відповісти
потому что талибы еще хуже
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17.08.2021 16:08 Відповісти
да?а чо тогда нарасейка под власовским флагом? Байден виділив $500 млн на допомогу біженцям з Афганістану - Цензор.НЕТ 6235
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17.08.2021 16:18 Відповісти
я не розумію, що ви, кацапи, святкуєте?
проблему у ваших кордонів?
наркотрафік через вашу помийку?
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17.08.2021 16:11 Відповісти
ню-ню
ги
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17.08.2021 16:19 Відповісти
крутіе игроки Байден виділив $500 млн на допомогу біженцям з Афганістану - Цензор.НЕТ 7667

Байден виділив $500 млн на допомогу біженцям з Афганістану - Цензор.НЕТ 4651
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17.08.2021 16:20 Відповісти
і Брєжнєв такой молодой,
і Путєн опять впєрєді!
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17.08.2021 16:25 Відповісти
вот то что на заборе и кушать будешь Байден виділив $500 млн на допомогу біженцям з Афганістану - Цензор.НЕТ 3457.а китайцы-рыбу
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17.08.2021 16:26 Відповісти
Не волновайся ,талибы никогда не забудут помощь Афганистану совковыми "шурави"
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17.08.2021 16:22 Відповісти
"Войска США не должны сражаться на войне и умирать в ней, если афганские силы не желают сражаться, - Байден"
_Какой бессовестный, подлый лжец... Мерзавец! Утверждает что кинули "главного союзника США вне НАТО" и вывели свои войска потому, что армия Афганистана не захотела сражаться. Но на самом деле эта армия сперва увидела как их кинули "союзники", разбежалась установленная США власть - и вот тогда уже афганская армия отказалась сражаться.
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17.08.2021 16:14 Відповісти
Дід Микола

Що спільного між рашистом, китайцем і "біженцем з ісламської країни".

1. Усі вони мріють жити в цивілізованій країні, але побудувати її вдома не здатні.
2. Коли вони нарешті емігрують у цивілізовану країну, то не поважають мову, культуру, традиції, звички тої країни.

3. Вони групуються навколо собі подібних, стають "п'ятою колоною" і намагаються уже в тій країні "збудувати" чи то вєлікую расєю, чи то вєлікій кітай, чи то ісламський халіфат.
4. Користі від них новій країні - мізер, а проблем і галасу вони створюють величезну купу.
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17.08.2021 16:17 Відповісти
Дуже скоро зійдуться таліби, "вагнерівці" і хамас, які являються рідними братами параші, а точніше її синами, яких вона народила. Але махорка і сухарі у кожного свої і свої землі для пограбунків, а також свій менталітет. Подивимося, який напрямок виберуть таліби.
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17.08.2021 16:36 Відповісти
Надеюсь выделил из своего кармана и кармана Бушей с Клинтонами . Задолбали беженцы .
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17.08.2021 21:45 Відповісти
Майже стільки як українській армії на рік...))
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17.08.2021 22:55 Відповісти
 
 