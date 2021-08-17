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Байден виділив $500 млн на допомогу біженцям з Афганістану
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент США Джо Байден доручив виділити до $500 млн на допомогу біженцям з Афганістану.
Про це йдеться в меморандумі, опублікованому 16 серпня на сайті Білого дому, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
У документі сказано, що "для національних інтересів важливо надати допомогу на суму не більш як $500 млн".
Також у меморандумі зазначено, що ці кошти мають бути направлені на задоволення "невідкладних потреб" біженців, жертв конфлікту та інших осіб, які наражаються на ризик у результаті ситуації в Афганістані.
Топ коментарі
+8 olele
показати весь коментар17.08.2021 16:11
+7 Підлога Маккартні
показати весь коментар17.08.2021 16:01
+4 Гундяй Крестовоздвиженский
показати весь коментар17.08.2021 16:11
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более того, моджахед - это борец за свободу против неверных, т.е. моджахед не может быть против талибов
это философия моджахедизма
борьбу против талибанских шайтанов возглавит "Молодой Лев Панджше́ра" - сын Ахма́д Шах Масу́да
выковырять его из Гиндукуша будет проблематично
проблему у ваших кордонів?
наркотрафік через вашу помийку?
ги
і Путєн опять впєрєді!
_Какой бессовестный, подлый лжец... Мерзавец! Утверждает что кинули "главного союзника США вне НАТО" и вывели свои войска потому, что армия Афганистана не захотела сражаться. Но на самом деле эта армия сперва увидела как их кинули "союзники", разбежалась установленная США власть - и вот тогда уже афганская армия отказалась сражаться.
Що спільного між рашистом, китайцем і "біженцем з ісламської країни".
1. Усі вони мріють жити в цивілізованій країні, але побудувати її вдома не здатні.
2. Коли вони нарешті емігрують у цивілізовану країну, то не поважають мову, культуру, традиції, звички тої країни.
3. Вони групуються навколо собі подібних, стають "п'ятою колоною" і намагаються уже в тій країні "збудувати" чи то вєлікую расєю, чи то вєлікій кітай, чи то ісламський халіфат.
4. Користі від них новій країні - мізер, а проблем і галасу вони створюють величезну купу.