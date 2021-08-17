Бутусов: Если БЭБ возглавит Мельник - значит, на конкурсе победила коррупция
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Завтра правительство может принять решение о победителе конкурса на должность главы Бюро экономической безопасности.
Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Советник главы офиса президента Милованов протащил в финал конкурса фаворита Банковой - действующего главу Государственной фискальной службы и кадрового налогового милиционера Вадима Мельника. При этом Милованов без всяких серьезных оснований убрал самых опасных конкурентов для Мельника - аудитора НАБУ Раджами Джана, который представил грамотную и четкую программу, экс-секретаря СНБО Александра Данилюка, которому не признали диплом одного из лучших университетов США, и многих других известных общественных деятелей, которые никак не были связаны с налоговой милицией", - пишет Бутусов.
По мнению журналиста, во время собеседования общение с Мельником носило "самый комплиментарный характер".
Бутусов считает, что "Ермак дал команду, и Милованов ее выполнил".
При этом, по его мнению, конкурс на главу БЭБ состоялся очень быстро и без малейших проволочек, так как нужно было "протащить кого надо в финал". А конкурсы по избранию главного Специального антикоррупционного прокурора президент Зеленский и глава ОП Ермак заблокировали, они незаконно остановлены, считает Бутусов.
"Думаю, для всех очевидно, что такая откровенная коррупционная схема про продавливаю ручного исполнителя с Банковой, на самом деле поставит крест на реформе БЭБ и доверии к действиям государства в сфере экономики", - подытожил главред Цензор.НЕТ.
Пожалуйста, подождите...
73/43%зебілів - ви - здобули! Здобули те, за що галасували. Але ви тут обіцяли "сметьом"... Ну, мітли вам в руки!
Респонденти давали оцінку, чи володіє Володимир Зеленський достатнім професійним досвідом і компетентністю, щоб бути президентом України, за п'ятибальною шкалою. Найнижчий бал означає "професійний досвід і компетентність практично відсутні", а найвищий - що він "володіє значним професійним досвідом і компетентністю".
Відтак, 53,9% опитаних обрали бали "1" або "2" (відповідають низьким оцінкам досвіду та компетентності глави держави).
І лише 19% респондентів обрали бали "4" або "5" (відповідають високим оцінкам досвіду та компетентності).
Але ж довіряють цьому двієшнику ще багато з оцих оцінювачів вовиного ************* ... Що повнино статися , щоб люди стали громадянами?
Какая разница кто из них победит?
люстрация должна заканчиваться у паталогоанатома..
Казали ж, добра від добре не шукають...
Отак і прогавили хоч якийсь шанс в 2019.
Немного жизненной пекторали, от обучающего меня любимого мистического булгаковского подземного перехода , теории для практики - Осознанных Сновидений Хроник Зала Акаши.