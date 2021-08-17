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Бутусов: Если БЭБ возглавит Мельник - значит, на конкурсе победила коррупция

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Бутусов: Если БЭБ возглавит Мельник - значит, на конкурсе победила коррупция

Завтра правительство может принять решение о победителе конкурса на должность главы Бюро экономической безопасности.

Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Советник главы офиса президента Милованов протащил в финал конкурса фаворита Банковой - действующего главу Государственной фискальной службы и кадрового налогового милиционера Вадима Мельника. При этом Милованов без всяких серьезных оснований убрал самых опасных конкурентов для Мельника - аудитора НАБУ Раджами Джана, который представил грамотную и четкую программу, экс-секретаря СНБО Александра Данилюка, которому не признали диплом одного из лучших университетов США, и многих других известных общественных деятелей, которые никак не были связаны с налоговой милицией", - пишет Бутусов.

По мнению журналиста, во время собеседования общение с Мельником носило "самый комплиментарный характер".

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Бутусов считает, что "Ермак дал команду, и Милованов ее выполнил".

При этом, по его мнению, конкурс на главу БЭБ состоялся очень быстро и без малейших проволочек, так как нужно было "протащить кого надо в финал". А конкурсы по избранию главного Специального антикоррупционного прокурора президент Зеленский и глава ОП Ермак заблокировали, они незаконно остановлены, считает Бутусов.

Также читайте: Данилюк призвал Зеленского инициировать новый конкурс на директора БЭБ: Результат состоявшегося отбора позорный

"Думаю, для всех очевидно, что такая откровенная коррупционная схема про продавливаю ручного исполнителя с Банковой, на самом деле поставит крест на реформе БЭБ и доверии к действиям государства в сфере экономики", - подытожил главред Цензор.НЕТ.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+15
вангую: победит коррупция
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17.08.2021 19:10
+11
корупція - не тільки на цьому конкурсі. Вона перемагає скрізь.
73/43%зебілів - ви - здобули! Здобули те, за що галасували. Але ви тут обіцяли "сметьом"... Ну, мітли вам в руки!
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17.08.2021 19:12
+11
мы еще долго Ермака будем выкорчёвывать..
люстрация должна заканчиваться у паталогоанатома..
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17.08.2021 19:13
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вангую: победит коррупция
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17.08.2021 19:10 Ответить
А що є інші варіанти ???)))
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17.08.2021 19:25 Ответить
корупція - не тільки на цьому конкурсі. Вона перемагає скрізь.
73/43%зебілів - ви - здобули! Здобули те, за що галасували. Але ви тут обіцяли "сметьом"... Ну, мітли вам в руки!
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17.08.2021 19:12 Ответить
Про це й свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Центром Разумкова з 29 липня по 4 серпня 2021 року.
Респонденти давали оцінку, чи володіє Володимир Зеленський достатнім професійним досвідом і компетентністю, щоб бути президентом України, за п'ятибальною шкалою. Найнижчий бал означає "професійний досвід і компетентність практично відсутні", а найвищий - що він "володіє значним професійним досвідом і компетентністю".
Відтак, 53,9% опитаних обрали бали "1" або "2" (відповідають низьким оцінкам досвіду та компетентності глави держави).
І лише 19% респондентів обрали бали "4" або "5" (відповідають високим оцінкам досвіду та компетентності).

Але ж довіряють цьому двієшнику ще багато з оцих оцінювачів вовиного ************* ... Що повнино статися , щоб люди стали громадянами?
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17.08.2021 19:21 Ответить
коррупция победали на выборах
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17.08.2021 19:12 Ответить
Ще в 1994 р. !!!)))
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17.08.2021 19:33 Ответить
Милованов отобрал всех троих кандидатов.
Какая разница кто из них победит?
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17.08.2021 19:12 Ответить
мы еще долго Ермака будем выкорчёвывать..
люстрация должна заканчиваться у паталогоанатома..
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17.08.2021 19:13 Ответить
а после победы клоуна могло быть по другому ?
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17.08.2021 19:14 Ответить
Кто мы?Мы молчим в тряпочку,к сожалению
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17.08.2021 21:41 Ответить
Не если...а когда..
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17.08.2021 19:16 Ответить
Корупція перемогла.
Казали ж, добра від добре не шукають...
Отак і прогавили хоч якийсь шанс в 2019.
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17.08.2021 19:21 Ответить
А так добре починалось ,у 1994 р. коли переміг досвідчений ,міцний господарник !!!))))
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17.08.2021 19:32 Ответить
Зеля и есть олицетворение корупции.
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17.08.2021 19:23 Ответить
Інвазія України гельмінтами-корупціонерами досягла 100% !!! )))
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17.08.2021 19:28 Ответить
БЕБ - черговий державний орган , довіра до якого , з самого початку буде нижче плінтуса .!! Бутусов: Якщо БЕБ очолить Мельник - отже, на конкурсі перемогла корупція - Цензор.НЕТ 551 . А все через закулісні ігрища влади .
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17.08.2021 19:28 Ответить
Якщо нема довіри до держави ,то про яку довіру до її органів може бути мова ???))))
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17.08.2021 19:30 Ответить
Зато очередной траншик выделят для карманов властьимущих,они за лето на островах поиздержались.Пора народу гайки закручивать-поднимать коммуналку,цены,забирать субсидии,повышать пенсионный возраст и придумывать новые налоги.
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17.08.2021 21:43 Ответить
Бутусов: Якщо БЕБ очолить Мельник - отже, на конкурсі перемогла корупція - Цензор.НЕТ 5947
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17.08.2021 19:37 Ответить
Юра, а кто может победить на конкурсе, организованном дебилом? Нет, ну правда?
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17.08.2021 19:38 Ответить
Так зе-упырь никогда и не скрывал, что он и его банда дорвалист до власти с одной целью - хорошо прибарахлится. Поэтому с чего Бутусов взял, что победит здравый смысл? Лохов73% будут грабить, пока агрессивное меньшинство не взбунтовалось! Соответственно, бэбом будет руководить мародер назначеный банковой.
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17.08.2021 19:55 Ответить
А как еще делаются дела у косовороточного клоуна,только через коррупцию,ахметка,беня,кауфмэн,потрох это подтвердят.
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17.08.2021 20:29 Ответить
И проходя уроки кармической крутящейся 8-ки в океане политикума , пришла к одному закономерному выводу : " Мало зайти "королем", нужно умудриться не выйти с клеймом позора, там, где чужой ум желает "головой короля" вертеть."
Немного жизненной пекторали, от обучающего меня любимого мистического булгаковского подземного перехода , теории для практики - Осознанных Сновидений Хроник Зала Акаши.
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17.08.2021 20:35 Ответить
"Удивил". Коррупция у нас побеждает на всех выборах ВР и Президента.
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17.08.2021 21:36 Ответить
На всіх рівнях влади!!!)))
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17.08.2021 21:51 Ответить
Создан очередной совершенно бесполезный орган,заранее понятно,что нерабочий.для исполнения хотелок власти против оппонентов.Именно недовольные этой властью станут фигуранами дел БЭБ.Точно так же,как НАБУ и САП.Только новые кормушки для высших чинов создаются.Так можно и Комитет по контролю мышления граждан Украины создать!Эффект будет тот же!
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17.08.2021 21:48 Ответить
Бутусова в президенты
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17.08.2021 22:57 Ответить
А де у нас перемагає не корупція?
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18.08.2021 06:08 Ответить
Бутусов: Якщо БЕБ очолить Мельник - отже, на конкурсі перемогла корупція - Цензор.НЕТ 4836
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20.08.2021 21:03 Ответить
 
 