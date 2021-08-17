Бутусов: Якщо БЕБ очолить Мельник - отже, на конкурсі перемогла корупція

Завтра уряд може ухвалити рішення про переможця конкурсу на посаду глави Бюро економічної безпеки.

Про це пише у фейсбуку головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Радник глави Офісу Президента Милованов протягнув до фіналу конкурсу фаворита Банкової - чинного главу Державної фіскальної служби і кадрового податкового міліціонера Вадима Мельника. При цьому Милованов без будь-яких серйозних підстав прибрав найнебезпечніших конкурентів для Мельника - аудитора НАБУ Раджамі Джана, який представив грамотну і чітку програму, екссекретаря РНБО Олександра Данилюка, якому не визнали диплом одного з найкращих університетів США, і багатьох інших відомих громадських діячів, які ніяк не були пов'язані з податковою міліцією", - пише Бутусов.

На думку журналіста, під час співбесіди спілкування з Мельником мало "найбільш комплементарний характер".

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Бутусов вважає, що "Єрмак дав команду, і Милованов її виконав".

При цьому, на його думку, конкурс на главу БЕБ відбувся дуже швидко і без найменших зволікань, бо потрібно було "протягнути кого треба у фінал". А конкурси з обрання головного Спеціального антикорупційного прокурора президент Зеленський і глава ОП Єрмак заблокували, вони незаконно зупинені, вважає Бутусов.

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"Гадаю, для всіх очевидно, що така відверта корупційна схема щодо продавлювання ручного виконавця з Банкової насправді поставить хрест на реформі БЕБ і довірі до дій держави у сфері економіки", - підсумував головний редактор Цензор.НЕТ.