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Бутусов: Якщо БЕБ очолить Мельник - отже, на конкурсі перемогла корупція

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Бутусов: Якщо БЕБ очолить Мельник - отже, на конкурсі перемогла корупція

Завтра уряд може ухвалити рішення про переможця конкурсу на посаду глави Бюро економічної безпеки.

Про це пише у фейсбуку головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Радник глави Офісу Президента Милованов протягнув до фіналу конкурсу фаворита Банкової - чинного главу Державної фіскальної служби і кадрового податкового міліціонера Вадима Мельника. При цьому Милованов без будь-яких серйозних підстав прибрав найнебезпечніших конкурентів для Мельника - аудитора НАБУ Раджамі Джана, який представив грамотну і чітку програму, екссекретаря РНБО Олександра Данилюка, якому не визнали диплом одного з найкращих університетів США, і багатьох інших відомих громадських діячів, які ніяк не були пов'язані з податковою міліцією", - пише Бутусов.

На думку журналіста, під час співбесіди спілкування з Мельником мало "найбільш комплементарний характер".

Також читайте: ДФС відповіла на запитання Бутусова до Мельника: Показники дещо застаріли

Бутусов вважає, що "Єрмак дав команду, і Милованов її виконав".

При цьому, на його думку, конкурс на главу БЕБ відбувся дуже швидко і без найменших зволікань, бо потрібно було "протягнути кого треба у фінал". А конкурси з обрання головного Спеціального антикорупційного прокурора президент Зеленський і глава ОП Єрмак заблокували, вони незаконно зупинені, вважає Бутусов.

Також читайте: Данилюк закликав Зеленського ініціювати новий конкурс на директора БЕБ: Результат відбору, що відбувся, ганебний

"Гадаю, для всіх очевидно, що така відверта корупційна схема щодо продавлювання ручного виконавця з Банкової насправді поставить хрест на реформі БЕБ і довірі до дій держави у сфері економіки", - підсумував головний редактор Цензор.НЕТ.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
вангую: победит коррупция
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17.08.2021 19:10
+11
корупція - не тільки на цьому конкурсі. Вона перемагає скрізь.
73/43%зебілів - ви - здобули! Здобули те, за що галасували. Але ви тут обіцяли "сметьом"... Ну, мітли вам в руки!
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17.08.2021 19:12
+11
мы еще долго Ермака будем выкорчёвывать..
люстрация должна заканчиваться у паталогоанатома..
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17.08.2021 19:13
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вангую: победит коррупция
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17.08.2021 19:10 Відповісти
А що є інші варіанти ???)))
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17.08.2021 19:25 Відповісти
корупція - не тільки на цьому конкурсі. Вона перемагає скрізь.
73/43%зебілів - ви - здобули! Здобули те, за що галасували. Але ви тут обіцяли "сметьом"... Ну, мітли вам в руки!
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17.08.2021 19:12 Відповісти
Про це й свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Центром Разумкова з 29 липня по 4 серпня 2021 року.
Респонденти давали оцінку, чи володіє Володимир Зеленський достатнім професійним досвідом і компетентністю, щоб бути президентом України, за п'ятибальною шкалою. Найнижчий бал означає "професійний досвід і компетентність практично відсутні", а найвищий - що він "володіє значним професійним досвідом і компетентністю".
Відтак, 53,9% опитаних обрали бали "1" або "2" (відповідають низьким оцінкам досвіду та компетентності глави держави).
І лише 19% респондентів обрали бали "4" або "5" (відповідають високим оцінкам досвіду та компетентності).

Але ж довіряють цьому двієшнику ще багато з оцих оцінювачів вовиного ************* ... Що повнино статися , щоб люди стали громадянами?
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17.08.2021 19:21 Відповісти
коррупция победали на выборах
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17.08.2021 19:12 Відповісти
Ще в 1994 р. !!!)))
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17.08.2021 19:33 Відповісти
Милованов отобрал всех троих кандидатов.
Какая разница кто из них победит?
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17.08.2021 19:12 Відповісти
мы еще долго Ермака будем выкорчёвывать..
люстрация должна заканчиваться у паталогоанатома..
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17.08.2021 19:13 Відповісти
а после победы клоуна могло быть по другому ?
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17.08.2021 19:14 Відповісти
Кто мы?Мы молчим в тряпочку,к сожалению
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17.08.2021 21:41 Відповісти
Не если...а когда..
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17.08.2021 19:16 Відповісти
Корупція перемогла.
Казали ж, добра від добре не шукають...
Отак і прогавили хоч якийсь шанс в 2019.
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17.08.2021 19:21 Відповісти
А так добре починалось ,у 1994 р. коли переміг досвідчений ,міцний господарник !!!))))
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17.08.2021 19:32 Відповісти
Зеля и есть олицетворение корупции.
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17.08.2021 19:23 Відповісти
Інвазія України гельмінтами-корупціонерами досягла 100% !!! )))
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17.08.2021 19:28 Відповісти
БЕБ - черговий державний орган , довіра до якого , з самого початку буде нижче плінтуса .!! Бутусов: Якщо БЕБ очолить Мельник - отже, на конкурсі перемогла корупція - Цензор.НЕТ 551 . А все через закулісні ігрища влади .
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17.08.2021 19:28 Відповісти
Якщо нема довіри до держави ,то про яку довіру до її органів може бути мова ???))))
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17.08.2021 19:30 Відповісти
Зато очередной траншик выделят для карманов властьимущих,они за лето на островах поиздержались.Пора народу гайки закручивать-поднимать коммуналку,цены,забирать субсидии,повышать пенсионный возраст и придумывать новые налоги.
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17.08.2021 21:43 Відповісти
Бутусов: Якщо БЕБ очолить Мельник - отже, на конкурсі перемогла корупція - Цензор.НЕТ 5947
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17.08.2021 19:37 Відповісти
Юра, а кто может победить на конкурсе, организованном дебилом? Нет, ну правда?
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17.08.2021 19:38 Відповісти
Так зе-упырь никогда и не скрывал, что он и его банда дорвалист до власти с одной целью - хорошо прибарахлится. Поэтому с чего Бутусов взял, что победит здравый смысл? Лохов73% будут грабить, пока агрессивное меньшинство не взбунтовалось! Соответственно, бэбом будет руководить мародер назначеный банковой.
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17.08.2021 19:55 Відповісти
А как еще делаются дела у косовороточного клоуна,только через коррупцию,ахметка,беня,кауфмэн,потрох это подтвердят.
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17.08.2021 20:29 Відповісти
И проходя уроки кармической крутящейся 8-ки в океане политикума , пришла к одному закономерному выводу : " Мало зайти "королем", нужно умудриться не выйти с клеймом позора, там, где чужой ум желает "головой короля" вертеть."
Немного жизненной пекторали, от обучающего меня любимого мистического булгаковского подземного перехода , теории для практики - Осознанных Сновидений Хроник Зала Акаши.
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17.08.2021 20:35 Відповісти
"Удивил". Коррупция у нас побеждает на всех выборах ВР и Президента.
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17.08.2021 21:36 Відповісти
На всіх рівнях влади!!!)))
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17.08.2021 21:51 Відповісти
Создан очередной совершенно бесполезный орган,заранее понятно,что нерабочий.для исполнения хотелок власти против оппонентов.Именно недовольные этой властью станут фигуранами дел БЭБ.Точно так же,как НАБУ и САП.Только новые кормушки для высших чинов создаются.Так можно и Комитет по контролю мышления граждан Украины создать!Эффект будет тот же!
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17.08.2021 21:48 Відповісти
Бутусова в президенты
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17.08.2021 22:57 Відповісти
А де у нас перемагає не корупція?
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18.08.2021 06:08 Відповісти
Бутусов: Якщо БЕБ очолить Мельник - отже, на конкурсі перемогла корупція - Цензор.НЕТ 4836
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20.08.2021 21:03 Відповісти
 
 