Бутусов: Якщо БЕБ очолить Мельник - отже, на конкурсі перемогла корупція
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Завтра уряд може ухвалити рішення про переможця конкурсу на посаду глави Бюро економічної безпеки.
Про це пише у фейсбуку головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Радник глави Офісу Президента Милованов протягнув до фіналу конкурсу фаворита Банкової - чинного главу Державної фіскальної служби і кадрового податкового міліціонера Вадима Мельника. При цьому Милованов без будь-яких серйозних підстав прибрав найнебезпечніших конкурентів для Мельника - аудитора НАБУ Раджамі Джана, який представив грамотну і чітку програму, екссекретаря РНБО Олександра Данилюка, якому не визнали диплом одного з найкращих університетів США, і багатьох інших відомих громадських діячів, які ніяк не були пов'язані з податковою міліцією", - пише Бутусов.
На думку журналіста, під час співбесіди спілкування з Мельником мало "найбільш комплементарний характер".
Бутусов вважає, що "Єрмак дав команду, і Милованов її виконав".
При цьому, на його думку, конкурс на главу БЕБ відбувся дуже швидко і без найменших зволікань, бо потрібно було "протягнути кого треба у фінал". А конкурси з обрання головного Спеціального антикорупційного прокурора президент Зеленський і глава ОП Єрмак заблокували, вони незаконно зупинені, вважає Бутусов.
"Гадаю, для всіх очевидно, що така відверта корупційна схема щодо продавлювання ручного виконавця з Банкової насправді поставить хрест на реформі БЕБ і довірі до дій держави у сфері економіки", - підсумував головний редактор Цензор.НЕТ.
Будь ласка, зачекайте...
73/43%зебілів - ви - здобули! Здобули те, за що галасували. Але ви тут обіцяли "сметьом"... Ну, мітли вам в руки!
Респонденти давали оцінку, чи володіє Володимир Зеленський достатнім професійним досвідом і компетентністю, щоб бути президентом України, за п'ятибальною шкалою. Найнижчий бал означає "професійний досвід і компетентність практично відсутні", а найвищий - що він "володіє значним професійним досвідом і компетентністю".
Відтак, 53,9% опитаних обрали бали "1" або "2" (відповідають низьким оцінкам досвіду та компетентності глави держави).
І лише 19% респондентів обрали бали "4" або "5" (відповідають високим оцінкам досвіду та компетентності).
Але ж довіряють цьому двієшнику ще багато з оцих оцінювачів вовиного ************* ... Що повнино статися , щоб люди стали громадянами?
Какая разница кто из них победит?
люстрация должна заканчиваться у паталогоанатома..
Казали ж, добра від добре не шукають...
Отак і прогавили хоч якийсь шанс в 2019.
Немного жизненной пекторали, от обучающего меня любимого мистического булгаковского подземного перехода , теории для практики - Осознанных Сновидений Хроник Зала Акаши.