ДФС відповіла на запитання Бутусова до Мельника: Показники дещо застаріли

Державна фіскальна служба України (ДФС) вважає, що Цензор.НЕТ використовував застарілі дані і таким чином може вплинути на громадську думку з приводу результатів конкурсу на главу Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Про це йдеться у відповіді ДФС на статтю головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "Які запитання варто поставити главі ДФС Мельнику, щоб не перетворити на цирк конкурс на посаду директора Бюро економічної безпеки?".

"Напередодні конкурсу на зайняття посади Директора Бюро економічної безпеки України деякі публічні фігури, журналісти та ЗМІ, серед яких і, на жаль, інтернет-портал "Цензор.НЕТ", вдаються до маніпуляцій громадською думкою, критикуючи діяльність Державної фіскальної служби України, бажаючи таким чином протиправно вплинути на результати конкурсу", - заявили в ДФС.

У відомстві зазначають, що показники, які використовуються в матеріалі інтернет-порталу "Цензор.НЕТ", "дещо застаріли".

"Так, ДФС з початку 2021 забезпечено відшкодування до держбюджету "живих" коштів по кримінальним провадженням у розмірі близько 2 млрд грн. Ця сума за 7 місяців поточного року майже вдвічі перевищує показники аналогічного періоду минулого року. Водночас ДФС не допустила розкрадання з бюджету ПДВ обсягом понад 2,2 млрд грн і забезпечила зменшення сум щомісячних "скруток" з ПДВ більш ніж на 1 млрд грн. Вчора співробітники ДФС знову продемонстрували вагомий результат боротьби з ухиленням від сплати податків: податкова міліція викрила афілійовані структури російської компанії у протиправному постачанні мінеральних добрив до України та ухиленні від оподаткування на загальну суму понад 1,3 млрд грн", - розповіли в ДФС.

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"Стосовно "незадовільної" роботи ДФС у боротьбі з тіньовим ринком підакцизних товарів наводимо наступні аргументи. Загальна сума вилучених підакцизних товарів з початку 2021 року становить понад 2,5 млрд грн, що знову-таки перевищує минулорічні показники. З незаконного обігу вилучено понад 500 тонн ЛГВ і 2000 тонн спирту. Вилучено близько 18 млн пачок цигарок, декілька мільйонів підроблених марок акцизного податку, з останнього - конфісковано більше 70 тонн тютюнової сировини під час обшуків у Дніпропетровській та Запорізькій областях, датованих початком серпня. Вилучено 40 тис. тонн контрафактного палива і, зокрема, у межах протидії тіньовому ринку палива ведеться кримінальне провадження щодо ухилення від оподаткування великою мережею АЗС на суму 240 млн грн. Всього встановлено і припинено 102 нелегальних виробництва підакцизної продукції. Наразі закінчено досудове слідство і спрямовано до суду 680 кримінальних проваджень, 19 із яких щодо злочинів, вчинених у складі організованих груп", - додали у відомстві.

У свою чергу, редакція Цензор.НЕТ зазначає, що дотримання стандартів журналістики є основоположною і невід'ємною складовою роботи сайту, тому ми завжди намагаємося висвітлювати альтернативні погляди на будь-яку проблему. Публікація цієї новини також це підтверджує.

Зарахування Цензор.НЕТ в лави "маніпуляторів" громадською думкою, які хочуть "протиправно вплинути на результати конкурсу", вважаємо некоректним, адже зазначений матеріал ґрунтується на заявах політиків та інформації, яка перебуває у відкритому доступі.