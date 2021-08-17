Оккупанты предлагали Беленюку выступать за "сборную Крыма"
Новости Цензор.НЕТ Спорт
После оккупации полуострова борец получил предложение выступать не за Украину, а за "сборную Крыма".
Об этом спортсмен рассказал в интервью Алесе Бацман, информирует Цензор.НЕТ.
"За Крым предлагали выступать, представляете? За "сборную Крыма", - сказал он. И уточнил, что подобное предложение получил после оккупации Россией украинского полуострова.
По словам Беленюка, отвечать на это он не стал.
"Мне просто передали через одного борца... Для того, чтобы финансы обсуждать, нужно "клюнуть" на это предложение...", - ответил нардеп на уточняющие вопросы. Он также рассказал, что недавно россияне в соцсети предлагали ему купить футболку с его изображением на фоне карты Украины без Крыма. "Я просто потерял дар речи", - смеется Беленюк.
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@hu_popa
Протасевич запустил свое СМИ в телеграме.
Обещает, что там будет много эксклюзивов, первый из которых - список людей, которые попадут "в первую волну помилования".
Утверждает, что это его "авторский проект", то есть спецслужбы Белоруссии к нему доступа якобы не имеют.
А-ХА-ХА
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Тепер у нього є ПМ-зможе ділом довести,що патріот коли зустріне кацапа чи ордиловця.
это 11 крыс и гоблин меж ними !
Или эко драгрейсинг.
"Иван Васильевич меняет профессию"
не спроста совкодроч Таран ему огнестрел вручил !
- И завтра на конспиративной квартире нас ждёт засада. Придется отстреливаться. Мы рады в этой тревожной обстановке встретить именно вас.
- Они надеются нас взять живьём, дети! Они не знают, что теперь нас трое. Я дам вам парабеллум. Мы будем отходить в горы. Сможете нас прикрыть?
- Не смогу...
- Почему?
- Видите ли, я совершенно не знаком с военным делом....
мальчика нужно срочно отправить в учебку.... на пол-года
чтоб живым де давался
Потаскуха-провокаторша Скабеева размахивала перед ним микрофоном с большущими буквами "Россия", а Жанушка прочел "чупа-чупс" 😂
Настоящий патриот Украины и великий чемпион.