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Новости Спорт Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты предлагали Беленюку выступать за "сборную Крыма"

Новости Цензор.НЕТ Спорт

Оккупанты предлагали Беленюку выступать за

После оккупации полуострова борец получил предложение выступать не за Украину, а за "сборную Крыма".

Об этом спортсмен рассказал в интервью Алесе Бацман, информирует Цензор.НЕТ.

"За Крым предлагали выступать, представляете? За "сборную Крыма", - сказал он. И уточнил, что подобное предложение получил после оккупации Россией украинского полуострова.

По словам Беленюка, отвечать на это он не стал.

"Мне просто передали через одного борца... Для того, чтобы финансы обсуждать, нужно "клюнуть" на это предложение...", - ответил нардеп на уточняющие вопросы. Он также рассказал, что недавно россияне в соцсети предлагали ему купить футболку с его изображением на фоне карты Украины без Крыма. "Я просто потерял дар речи", - смеется Беленюк.

Смотрите: Беленюк получил звание "старший лейтенант" и пистолет ПМ. ФОТО

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+14
наступает вечер с ох..ными историями Оккупанты предлагали Беленюку выступать за "сборную Крыма" - Цензор.НЕТ 5389
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17.08.2021 23:37
+8
Беленюк обгадился, а теперь себе цену набивает? Хочет, чтобы его "героем " считали....Патриотов этим не купишь, а пророссийские его будут презирать ещё больше....
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17.08.2021 23:41
+8
Меня царицей соблазняли, но я не поддался!
"Иван Васильевич меняет профессию"
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17.08.2021 23:46
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чота сявченку пригадалося



@hu_popa





Протасевич запустил свое СМИ в телеграме.
Обещает, что там будет много эксклюзивов, первый из которых - список людей, которые попадут "в первую волну помилования".
Утверждает, что это его "авторский проект", то есть спецслужбы Белоруссии к нему доступа якобы не имеют.
А-ХА-ХА

Оккупанты предлагали Беленюку выступать за "сборную Крыма" - Цензор.НЕТ 4493
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17.08.2021 23:35 Ответить
Знов "об этом спортсмен рассказал"?
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17.08.2021 23:36 Ответить
Оккупанты предлагали Беленюку выступать за "сборную Крыма"

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Тепер у нього є ПМ-зможе ділом довести,що патріот коли зустріне кацапа чи ордиловця. Оккупанты предлагали Беленюку выступать за "сборную Крыма" - Цензор.НЕТ 8666
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17.08.2021 23:36 Ответить
наступает вечер с ох..ными историями Оккупанты предлагали Беленюку выступать за "сборную Крыма" - Цензор.НЕТ 5389
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17.08.2021 23:37 Ответить
Відмовився .молодець ,але це не привід з москалями в десна цілуватися !!!)))
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17.08.2021 23:37 Ответить
Оккупанты предлагали Беленюку выступать за "сборную Крыма" - Цензор.НЕТ 6240
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17.08.2021 23:41 Ответить
нехай цей чорнявий Бенес за дыныры виступає на ОІ.... хоча які ОІ.. на мацковскіх іграх по лизанню дуп)))
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17.08.2021 23:57 Ответить
Беленюк обгадился, а теперь себе цену набивает? Хочет, чтобы его "героем " считали....Патриотов этим не купишь, а пророссийские его будут презирать ещё больше....
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17.08.2021 23:41 Ответить
аххахаха))) ти за собою жопу помий..обгадився)))))))))))
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17.08.2021 23:58 Ответить
вляпался в СН - значит обгадился
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18.08.2021 05:19 Ответить
на прокацапських, то насрати, а от пішовши до слуг урода таки обгадився
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18.08.2021 06:37 Ответить
сборная Крыма-
это 11 крыс и гоблин меж ними ! Оккупанты предлагали Беленюку выступать за "сборную Крыма" - Цензор.НЕТ 1713
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17.08.2021 23:44 Ответить
Окупанти пропонували Беленюку виступати за "збірну Криму" - Цензор.НЕТ 8744
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17.08.2021 23:48 Ответить
Это скорее био драгрейсинг!
Или эко драгрейсинг.
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17.08.2021 23:51 Ответить
Меня царицей соблазняли, но я не поддался!
"Иван Васильевич меняет профессию"
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17.08.2021 23:46 Ответить
Це тоді пропонували коли він плакав та просився в збірну росії? Ні ну хороший політик з нього вийшов, бреше як дише.
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17.08.2021 23:50 Ответить
Мухи летять на запах.
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18.08.2021 09:45 Ответить
Не согласился и молодец. Потому как на двух стульях сидеть не получится. Окупанти пропонували Беленюку виступати за "збірну Криму" - Цензор.НЕТ 7542
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17.08.2021 23:57 Ответить
Окупанти пропонували Беленюку виступати за "збірну Криму" - Цензор.НЕТ 7223
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18.08.2021 00:10 Ответить
Лейтенант он теперь.Старшой. С наградным ПМом.
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18.08.2021 00:13 Ответить
вона как !
не спроста совкодроч Таран ему огнестрел вручил ! Окупанти пропонували Беленюку виступати за "збірну Криму" - Цензор.НЕТ 7577

- И завтра на конспиративной квартире нас ждёт засада. Придется отстреливаться. Мы рады в этой тревожной обстановке встретить именно вас.
- Они надеются нас взять живьём, дети! Они не знают, что теперь нас трое. Я дам вам парабеллум. Мы будем отходить в горы. Сможете нас прикрыть?
- Не смогу...
- Почему?
- Видите ли, я совершенно не знаком с военным делом....

мальчика нужно срочно отправить в учебку.... на пол-года
чтоб живым де давался Окупанти пропонували Беленюку виступати за "збірну Криму" - Цензор.НЕТ 8791
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18.08.2021 00:45 Ответить
Так он жеж вроде был в учебке. В Трускавце Окупанти пропонували Беленюку виступати за "збірну Криму" - Цензор.НЕТ 8102
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18.08.2021 00:49 Ответить
Халтурщик Милованов не научил Жана даже читать!
Потаскуха-провокаторша Скабеева размахивала перед ним микрофоном с большущими буквами "Россия", а Жанушка прочел "чупа-чупс" 😂
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18.08.2021 01:48 Ответить
Молодец Беленюк!
Настоящий патриот Украины и великий чемпион.
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18.08.2021 06:41 Ответить
Он очень даже похож на крымчанина. Загорелый такой.
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18.08.2021 06:44 Ответить
Окупанти пропонували Беленюку виступати за "збірну Криму" - Цензор.НЕТ 6010
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18.08.2021 08:38 Ответить
Та хіба в Криму він зможе красти й багатіти в таких масштабах, як будучи при шмарклі серед слуг расєйського народу? От і став "патріотом".
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18.08.2021 10:55 Ответить
 
 