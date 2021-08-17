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Окупанти пропонували Беленюку виступати за "збірну Криму"

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Окупанти пропонували Беленюку виступати за

Після окупації півострова борець отримав пропозицію виступати не за Україну, а за "збірну Криму".

Про це спортсмен розповів в інтерв'ю Олесі Бацман, інформує Цензор.НЕТ.

"За Крим пропонували виступати, уявляєте? За "збірну Криму", - сказав він. І уточнив, що подібну пропозицію отримав після окупації Росією українського півострова.

За словами Беленюка, відповідати на це він не став.

"Мені просто передали через одного борця... Для того, щоб фінанси обговорювати, потрібно "клюнути" на цю пропозицію...", - відповів нардеп на уточнювальні запитання. Він також розповів, що нещодавно росіяни в соцмережі пропонували йому купити футболку з його зображенням на тлі карти України без Криму. "Я просто втратив дар мови", - сміється Беленюк.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Беленюк отримав звання "старший лейтенант" і пістолет ПМ. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
наступает вечер с ох..ными историями Оккупанты предлагали Беленюку выступать за "сборную Крыма" - Цензор.НЕТ 5389
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17.08.2021 23:37
+8
Беленюк обгадился, а теперь себе цену набивает? Хочет, чтобы его "героем " считали....Патриотов этим не купишь, а пророссийские его будут презирать ещё больше....
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17.08.2021 23:41
+8
Меня царицей соблазняли, но я не поддался!
"Иван Васильевич меняет профессию"
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17.08.2021 23:46
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чота сявченку пригадалося



@hu_popa





Протасевич запустил свое СМИ в телеграме.
Обещает, что там будет много эксклюзивов, первый из которых - список людей, которые попадут "в первую волну помилования".
Утверждает, что это его "авторский проект", то есть спецслужбы Белоруссии к нему доступа якобы не имеют.
А-ХА-ХА

Оккупанты предлагали Беленюку выступать за "сборную Крыма" - Цензор.НЕТ 4493
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17.08.2021 23:35 Відповісти
Знов "об этом спортсмен рассказал"?
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17.08.2021 23:36 Відповісти
Оккупанты предлагали Беленюку выступать за "сборную Крыма"

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Тепер у нього є ПМ-зможе ділом довести,що патріот коли зустріне кацапа чи ордиловця. Оккупанты предлагали Беленюку выступать за "сборную Крыма" - Цензор.НЕТ 8666
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17.08.2021 23:36 Відповісти
наступает вечер с ох..ными историями Оккупанты предлагали Беленюку выступать за "сборную Крыма" - Цензор.НЕТ 5389
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17.08.2021 23:37 Відповісти
Відмовився .молодець ,але це не привід з москалями в десна цілуватися !!!)))
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17.08.2021 23:37 Відповісти
Оккупанты предлагали Беленюку выступать за "сборную Крыма" - Цензор.НЕТ 6240
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17.08.2021 23:41 Відповісти
нехай цей чорнявий Бенес за дыныры виступає на ОІ.... хоча які ОІ.. на мацковскіх іграх по лизанню дуп)))
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17.08.2021 23:57 Відповісти
Беленюк обгадился, а теперь себе цену набивает? Хочет, чтобы его "героем " считали....Патриотов этим не купишь, а пророссийские его будут презирать ещё больше....
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17.08.2021 23:41 Відповісти
аххахаха))) ти за собою жопу помий..обгадився)))))))))))
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17.08.2021 23:58 Відповісти
вляпался в СН - значит обгадился
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18.08.2021 05:19 Відповісти
на прокацапських, то насрати, а от пішовши до слуг урода таки обгадився
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18.08.2021 06:37 Відповісти
сборная Крыма-
это 11 крыс и гоблин меж ними ! Оккупанты предлагали Беленюку выступать за "сборную Крыма" - Цензор.НЕТ 1713
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17.08.2021 23:44 Відповісти
Окупанти пропонували Беленюку виступати за "збірну Криму" - Цензор.НЕТ 8744
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17.08.2021 23:48 Відповісти
Это скорее био драгрейсинг!
Или эко драгрейсинг.
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17.08.2021 23:51 Відповісти
Меня царицей соблазняли, но я не поддался!
"Иван Васильевич меняет профессию"
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17.08.2021 23:46 Відповісти
Це тоді пропонували коли він плакав та просився в збірну росії? Ні ну хороший політик з нього вийшов, бреше як дише.
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17.08.2021 23:50 Відповісти
Мухи летять на запах.
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18.08.2021 09:45 Відповісти
Не согласился и молодец. Потому как на двух стульях сидеть не получится. Окупанти пропонували Беленюку виступати за "збірну Криму" - Цензор.НЕТ 7542
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17.08.2021 23:57 Відповісти
Окупанти пропонували Беленюку виступати за "збірну Криму" - Цензор.НЕТ 7223
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18.08.2021 00:10 Відповісти
Лейтенант он теперь.Старшой. С наградным ПМом.
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18.08.2021 00:13 Відповісти
вона как !
не спроста совкодроч Таран ему огнестрел вручил ! Окупанти пропонували Беленюку виступати за "збірну Криму" - Цензор.НЕТ 7577

- И завтра на конспиративной квартире нас ждёт засада. Придется отстреливаться. Мы рады в этой тревожной обстановке встретить именно вас.
- Они надеются нас взять живьём, дети! Они не знают, что теперь нас трое. Я дам вам парабеллум. Мы будем отходить в горы. Сможете нас прикрыть?
- Не смогу...
- Почему?
- Видите ли, я совершенно не знаком с военным делом....

мальчика нужно срочно отправить в учебку.... на пол-года
чтоб живым де давался Окупанти пропонували Беленюку виступати за "збірну Криму" - Цензор.НЕТ 8791
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18.08.2021 00:45 Відповісти
Так он жеж вроде был в учебке. В Трускавце Окупанти пропонували Беленюку виступати за "збірну Криму" - Цензор.НЕТ 8102
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18.08.2021 00:49 Відповісти
Халтурщик Милованов не научил Жана даже читать!
Потаскуха-провокаторша Скабеева размахивала перед ним микрофоном с большущими буквами "Россия", а Жанушка прочел "чупа-чупс" 😂
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18.08.2021 01:48 Відповісти
Молодец Беленюк!
Настоящий патриот Украины и великий чемпион.
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18.08.2021 06:41 Відповісти
Он очень даже похож на крымчанина. Загорелый такой.
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18.08.2021 06:44 Відповісти
Окупанти пропонували Беленюку виступати за "збірну Криму" - Цензор.НЕТ 6010
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18.08.2021 08:38 Відповісти
Та хіба в Криму він зможе красти й багатіти в таких масштабах, як будучи при шмарклі серед слуг расєйського народу? От і став "патріотом".
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18.08.2021 10:55 Відповісти
 
 