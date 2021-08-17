Окупанти пропонували Беленюку виступати за "збірну Криму"
Новини Цензор.НЕТ Спорт
Після окупації півострова борець отримав пропозицію виступати не за Україну, а за "збірну Криму".
Про це спортсмен розповів в інтерв'ю Олесі Бацман, інформує Цензор.НЕТ.
"За Крим пропонували виступати, уявляєте? За "збірну Криму", - сказав він. І уточнив, що подібну пропозицію отримав після окупації Росією українського півострова.
За словами Беленюка, відповідати на це він не став.
"Мені просто передали через одного борця... Для того, щоб фінанси обговорювати, потрібно "клюнути" на цю пропозицію...", - відповів нардеп на уточнювальні запитання. Він також розповів, що нещодавно росіяни в соцмережі пропонували йому купити футболку з його зображенням на тлі карти України без Криму. "Я просто втратив дар мови", - сміється Беленюк.
Будь ласка, зачекайте...
@hu_popa
Протасевич запустил свое СМИ в телеграме.
Обещает, что там будет много эксклюзивов, первый из которых - список людей, которые попадут "в первую волну помилования".
Утверждает, что это его "авторский проект", то есть спецслужбы Белоруссии к нему доступа якобы не имеют.
А-ХА-ХА
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Тепер у нього є ПМ-зможе ділом довести,що патріот коли зустріне кацапа чи ордиловця.
это 11 крыс и гоблин меж ними !
Или эко драгрейсинг.
"Иван Васильевич меняет профессию"
не спроста совкодроч Таран ему огнестрел вручил !
- И завтра на конспиративной квартире нас ждёт засада. Придется отстреливаться. Мы рады в этой тревожной обстановке встретить именно вас.
- Они надеются нас взять живьём, дети! Они не знают, что теперь нас трое. Я дам вам парабеллум. Мы будем отходить в горы. Сможете нас прикрыть?
- Не смогу...
- Почему?
- Видите ли, я совершенно не знаком с военным делом....
мальчика нужно срочно отправить в учебку.... на пол-года
чтоб живым де давался
Потаскуха-провокаторша Скабеева размахивала перед ним микрофоном с большущими буквами "Россия", а Жанушка прочел "чупа-чупс" 😂
Настоящий патриот Украины и великий чемпион.