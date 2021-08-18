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138 населенных пунктов в семи областях обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

138 населенных пунктов в семи областях обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

Вследствие непогоды без электроэнергии остались 138 населенных пунктов в семи областях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 18 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 138 населенных пунктов в 7 областях (Житомирская - 70, Киевская - 30 Хмельницкая - 24, Черниговская - 9, Днепропетровская - 2, Черновицкая - 2 и Кировоградская - 1)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Также сообщается, что 17-18 августа в г. Хмельницкий в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза) подтоплено 5 подвалов жилых домов и повалены 16 деревьев.

Подразделениями ГСЧС откачано более 2 тыс. м3 воды, поваленные деревья распилены и убраны. Работы завершены.

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В Харьковской- хотя бы капнуло.Жах и пожарна небезпека .Все погорило.
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18.08.2021 08:00 Ответить
 
 