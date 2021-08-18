138 населених пунктів у семи областях знеструмлено через негоду, - ДСНС

Через негоду без електроенергії залишилися 138 населених пунктів у семи областях України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Станом на 7:00 18 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 138 населених пунктів у 7 областях (Житомирська – 70, Київська – 30, Хмельницька – 24, Чернігівська – 9, Дніпропетровська – 2, Чернівецька – 2 та Кіровоградська – 1)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Також повідомляється, що 17-18 серпня в м. Хмельницький через ускладнення погодних умов (дощ, гроза) підтоплено 5 підвалів житлових будинків і повалено 16 дерев.

Підрозділами ДСНС відкачано понад 2 тис. м3 води, повалені дерева розпиляно і прибрано. Роботи завершено.

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