138 населених пунктів у семи областях знеструмлено через негоду, - ДСНС
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Через негоду без електроенергії залишилися 138 населених пунктів у семи областях України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"Станом на 7:00 18 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 138 населених пунктів у 7 областях (Житомирська – 70, Київська – 30, Хмельницька – 24, Чернігівська – 9, Дніпропетровська – 2, Чернівецька – 2 та Кіровоградська – 1)", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Також повідомляється, що 17-18 серпня в м. Хмельницький через ускладнення погодних умов (дощ, гроза) підтоплено 5 підвалів житлових будинків і повалено 16 дерев.
Підрозділами ДСНС відкачано понад 2 тис. м3 води, повалені дерева розпиляно і прибрано. Роботи завершено.
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