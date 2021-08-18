РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14781 посетитель онлайн
Новости Политика Украины
25 685 49
Киев (24550) Нацполиция (15742) стрельба (3161) убийство (6292)

Мужчина убит выстрелом в голову - в Киеве введена операция "Сирена", - источник

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Мужчина убит выстрелом в голову - в Киеве введена операция

В Днепровском районе Киева в результате стрельбы погиб неизвестный мужчина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сегодня с утра в Днепровском районе Киева по ул. Новаторов неизвестный выстрелом в голову застрелил мужчину. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В одном из ресторанов Киева произошла стрельба, есть пострадавший. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Стрелявший скрылся с места происшествия.

В столице введена в действие полицейская операция "Сирена".
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+16
Вариантов аж три:
1. Стрелявший - бандос. У них как раз оружие есть.
2. Стрелявший - мент (ну, сбу-шник или ещё кто при погонах). Есть по Закону.
3. Стреляли из наградного ствола.

2 и 3 варианты крайне маловероятны, имхо.
Получается бандосам можно иметь и убивать, а нормальным людям для самообороны иметь нельзя. Только ментам и "награждённикам".
показать весь комментарий
18.08.2021 12:24
+12
Вот если бы не разрешили оружия то ничего такого и не было бы!
показать весь комментарий
18.08.2021 12:10
+11
Сподівають, Зеленського, грохнули?
показать весь комментарий
18.08.2021 12:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вот если бы не разрешили оружия то ничего такого и не было бы!
показать весь комментарий
18.08.2021 12:10 Ответить
ну да, зря разрешили В Киеве неизвестный выстрелом в голову застрелил мужчину: в столице введена в действие операция "Сирена", - источник - Цензор.НЕТ 5201
показать весь комментарий
18.08.2021 12:15 Ответить
друже, це ж сарказм був
показать весь комментарий
18.08.2021 13:54 Ответить
Сподівають, Зеленського, грохнули?
показать весь комментарий
18.08.2021 12:11 Ответить
Ага, щас.
Этот поц на ДВРЗ носа в жисть не сунет.
Даже если ДВРЗ переименуют в 95 квартал...
показать весь комментарий
18.08.2021 12:14 Ответить
він навіть не знає де це.
показать весь комментарий
18.08.2021 12:17 Ответить
Як тільки взнає, то відразу візьме справу під особистий контроль.
показать весь комментарий
18.08.2021 12:25 Ответить
Та ніт, треба відстрілювати тупих телепнів як ти.
показать весь комментарий
18.08.2021 12:49 Ответить
Беленюк пістоль пристрілював
показать весь комментарий
18.08.2021 13:30 Ответить
Вариантов аж три:
1. Стрелявший - бандос. У них как раз оружие есть.
2. Стрелявший - мент (ну, сбу-шник или ещё кто при погонах). Есть по Закону.
3. Стреляли из наградного ствола.

2 и 3 варианты крайне маловероятны, имхо.
Получается бандосам можно иметь и убивать, а нормальным людям для самообороны иметь нельзя. Только ментам и "награждённикам".
показать весь комментарий
18.08.2021 12:24 Ответить
Как показывает жизнь далеко не всем это очевидно...
показать весь комментарий
18.08.2021 12:47 Ответить
Это п.1.
показать весь комментарий
18.08.2021 12:56 Ответить
Варіанти називають версіями.
показать весь комментарий
18.08.2021 12:50 Ответить
не. Не мент. Не ребенка же застрелили.
показать весь комментарий
18.08.2021 13:40 Ответить
..вооружённым до зубов противникам "закона об оружии" посвящается.. - спите спокойно, сонечки, "вас" застрелят из нелегального пистолета легальные бандиты - и фиг что докажешь..
показать весь комментарий
18.08.2021 12:39 Ответить
если вы из тех, кто до сих пор уверен, что за смерть отвечает человек, написавший на трансформаторной будке табличку "не влезай - убьёт", то огорчу вас - убивает ток, проходящий через "смелого" экспериментатора, т.е. законы физики, биологии.. сосуществования.. природы..
- надеюсь понятно, это для наглядности.. проще пояснить не получилось, ну, та то уже ваши 73%ные проблемы..
показать весь комментарий
18.08.2021 12:58 Ответить
Зебил рассуждает о критическом мышлении? Это что-то новенькое. Откуда тебе, потомственному дебилу, знать, что это такое?
показать весь комментарий
18.08.2021 13:20 Ответить
"Дебіл" пишеться однаково хоч російскою, хоч українською. А не розумієш ти, бо дебіл, а не тому, що українець.
показать весь комментарий
18.08.2021 13:30 Ответить
как же ж не розумієш, когда двумя коментами выше ты написал на свинособачьем "спасибо, но лучше - вас"? Чоловіка убили пострілом у голову - в Києві введено операцію "Сирена", - джерело - Цензор.НЕТ 6288 Чоловіка убили пострілом у голову - в Києві введено операцію "Сирена", - джерело - Цензор.НЕТ 5543
показать весь комментарий
18.08.2021 13:41 Ответить
Він хоч і зебіл, але належить до Богом обраного "народу", які гоїв мають за тварин
показать весь комментарий
18.08.2021 13:44 Ответить
..что и требовалось доказать.. болтать ерундой - это ваше
показать весь комментарий
18.08.2021 13:37 Ответить
пишут что убитый не украинец
показать весь комментарий
18.08.2021 12:54 Ответить
Талибы в городе!
показать весь комментарий
18.08.2021 13:11 Ответить
Пишу для противников разрешения оружия - если бы этого неизвестного застрелили из легально купленного пистолета, то стрелявшего задержали бы раньше, чем новость попала на Цензор! Но избравшим клоуна не дано понять...
Над нами уже молдаване смеються, нация казаков в подгузниках...
показать весь комментарий
18.08.2021 13:47 Ответить
бред, ибо это легальное тупо бы уперли у парня накелехавшегося, а потом он бы доказывал шо: Я вот тут вот стоял и вот, ствол украли
а то шо ствол логично - можно пройти на станке и тогда та баллистика до ж.пы будет, я не брешу? логично же - если ствол царапины оставляет - расточи. это как было с декларациями не так давно - тоже думаю - ну у тя дома 50 картин, ттак можно сказать шо одна, а можно сказать шо 150, верно?
показать весь комментарий
18.08.2021 18:43 Ответить
Ну ты и гонишь...
1. Украсть уж лучше калаш или РПГ. Ну и у бухарей денег на пистолет обычно нет.
2. Не пробовал пистолет Макарова в токарный станок запихнуть и штутку баксов испохабить. И потом, ты видать с оружием никогда не дружил.
Расточишь, а шо потом будешь на очередную перерегистрацию предъявлять?
3. А шо з гильзой делать? Ее выбрасывает бог знает куда, и на ней метка от твоего бойка. Искать, пока менты не подбегут или ноги делать?
Я ж говорил - не все поймут.
показать весь комментарий
18.08.2021 19:25 Ответить
Не пробовал пистолет Макарова в токарный станок запихнуть и штутку баксов испохабить. И потом, ты видать с оружием никогда не дружил.
Расточишь, а шо потом будешь на очередную перерегистрацию предъявлять?\\\\\\\\

то есть украл расточил и понес ментам на перерегистрацию?
а боек напильником ка бы нельзя подточить?

хошь дам ссылку - чел сделал 500-тонный пресс, вдвое дешевле чем на рынке правда дорого бо металл поднялся в цене
показать весь комментарий
18.08.2021 19:39 Ответить
Ладно, забей... Убедил - для злого гения Калиостро с Троенщины нет ничего невозможного! Может попробовать напильники из продажы изъять, чтобы бойки украденных пистолетов нечем было спиливать. Глядишь, и приступность пабидим!
показать весь комментарий
18.08.2021 22:16 Ответить
И еще, подумай на досуге... А на хрена украденный пистолет растачивать и боек портить? В чем смысл? Чтобы не навредить челу, у которого пистолет украл? Угрызения совести?
показать весь комментарий
18.08.2021 22:19 Ответить
да, угрызения, просто то шоб цепочка не привела к укравшему. ну и плюс из "чистого" ствола пуля - то мусора не будут особо искать, или как?
показать весь комментарий
19.08.2021 08:02 Ответить
Да блин - чистых стволов не бывает! Любой ствол оставляет свои уникальные метки на пуле. Ствол после "точки" просто еще не будет зарегистрирован в баллистической картотеке.
Ну а боек спили, а заодно и мушку - больно от нее...
показать весь комментарий
19.08.2021 09:28 Ответить
не, я не передаст, просто было интересно как по микроцарапинам установляют и сажают пулю на экспертизу а хозяина на зону
то есть ты не в курсе шо стырив ствол у мента и прошлифовав его, можно без палева убить с него 15 мужиков или даже не мужиков, а потом его выбросить в реку?
что те блин даст экспертиза? что с этого ствола убили 5 вась и 10 Петь? а если после каждого Васи ствол шлифануть? что ты за бред написал то? и да - повторяю, я не передаст. на, вот стрим послушай Вольнова:
https://www.youtube.com/watch?v=QwlOrI6b5oE
показать весь комментарий
19.08.2021 09:42 Ответить
Блин, я тебе шо - учитель киллера?
1. Из своего ствола, не пукалки травматической, зарегистрированного, нормальный человек будет стрелять только когда нужно спасать жизнь, свою и родных. И нужно сразу ментов вызывать, адвоката и скорую. Иначе не отмажешься.
2. Если ствол на тебе не зарегистрирован - делай шо хочешь и будь готов 5 лет отсидеть, если тебя с ним возьмут за переход улицы в неположенном месте.
3. Об остальных самопалах и говорить не хочу - это для импотентов характера. Кстати, резинострел в твоих руках вполне законное опрадание применение против тебя охотничьего ружья 12 калибра...
показать весь комментарий
19.08.2021 09:24 Ответить
ну да
\\\\\\\\\\\\Кстати, резинострел в твоих руках вполне законное опрадание применение против тебя охотничьего ружья 12 калибра..\\\\\\\\\\

так новость была и не одна, правда в своем доме мужики застрелили бандюков - и "шьют" как всегда "превышение блаблабла". то есть при данном "законоудавстве" - можно только сесть на бутылку и смотреть в своем доме как тя грабят 5 рыл? ибо если повредят руку, разбивая сервант - то могут и пожаловаться шо это сделал ТЫ?
кстати - было же шо мужик оставил водку с ядом на даче и поехал на лагерь бо 2 вора подохли.
показать весь комментарий
19.08.2021 09:47 Ответить
та справа не в законодавстві. а в гнилих суддях, прокурорах, мусорах. в законі чітко сказано, що людина, що захищається у своєму приміщенні (до речі це не тільки домівка. може бути і гараж і офіс і тд), звільняється вид кримінальної відповідальності при перевищенні меж самооборони. так само і коли на людину нападає група осіб або озброєна особа. але всім пох. є жмурик - сядеш.
то й виходить, що "тільки присісти на пляшку і дивитися" - це єдиний спосіб не сісти у в'язницю. але чи варте воно життя та/або здоров'я вас та ваших близьких? вирішувати тільки вам
показать весь комментарий
19.08.2021 13:16 Ответить
 
 