Мужчина убит выстрелом в голову - в Киеве введена операция "Сирена", - источник

В Днепровском районе Киева в результате стрельбы погиб неизвестный мужчина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сегодня с утра в Днепровском районе Киева по ул. Новаторов неизвестный выстрелом в голову застрелил мужчину.

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Стрелявший скрылся с места происшествия.

В столице введена в действие полицейская операция "Сирена".