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Чоловіка убили пострілом у голову - в Києві введено операцію "Сирена", - джерело

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Чоловіка убили пострілом у голову - в Києві введено операцію

У Дніпровському районі Києва в результаті стрілянини загинув невідомий чоловік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Сьогодні з ранку в Дніпровському районі Києва по вул. Новаторів невідомий пострілом у голову убив чоловіка.

Злочинець зник з місця події.

У столиці введена в дію поліцейська операція "Сирена".

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+16
Вариантов аж три:
1. Стрелявший - бандос. У них как раз оружие есть.
2. Стрелявший - мент (ну, сбу-шник или ещё кто при погонах). Есть по Закону.
3. Стреляли из наградного ствола.

2 и 3 варианты крайне маловероятны, имхо.
Получается бандосам можно иметь и убивать, а нормальным людям для самообороны иметь нельзя. Только ментам и "награждённикам".
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18.08.2021 12:24
+12
Вот если бы не разрешили оружия то ничего такого и не было бы!
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18.08.2021 12:10
+11
Сподівають, Зеленського, грохнули?
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18.08.2021 12:11
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Вот если бы не разрешили оружия то ничего такого и не было бы!
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18.08.2021 12:10 Відповісти
ну да, зря разрешили В Киеве неизвестный выстрелом в голову застрелил мужчину: в столице введена в действие операция "Сирена", - источник - Цензор.НЕТ 5201
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18.08.2021 12:15 Відповісти
друже, це ж сарказм був
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18.08.2021 13:54 Відповісти
Сподівають, Зеленського, грохнули?
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18.08.2021 12:11 Відповісти
Ага, щас.
Этот поц на ДВРЗ носа в жисть не сунет.
Даже если ДВРЗ переименуют в 95 квартал...
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18.08.2021 12:14 Відповісти
він навіть не знає де це.
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18.08.2021 12:17 Відповісти
Як тільки взнає, то відразу візьме справу під особистий контроль.
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18.08.2021 12:25 Відповісти
Та ніт, треба відстрілювати тупих телепнів як ти.
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18.08.2021 12:49 Відповісти
Беленюк пістоль пристрілював
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18.08.2021 13:30 Відповісти
Вариантов аж три:
1. Стрелявший - бандос. У них как раз оружие есть.
2. Стрелявший - мент (ну, сбу-шник или ещё кто при погонах). Есть по Закону.
3. Стреляли из наградного ствола.

2 и 3 варианты крайне маловероятны, имхо.
Получается бандосам можно иметь и убивать, а нормальным людям для самообороны иметь нельзя. Только ментам и "награждённикам".
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18.08.2021 12:24 Відповісти
Как показывает жизнь далеко не всем это очевидно...
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18.08.2021 12:47 Відповісти
Это п.1.
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18.08.2021 12:56 Відповісти
Варіанти називають версіями.
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18.08.2021 12:50 Відповісти
не. Не мент. Не ребенка же застрелили.
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18.08.2021 13:40 Відповісти
..вооружённым до зубов противникам "закона об оружии" посвящается.. - спите спокойно, сонечки, "вас" застрелят из нелегального пистолета легальные бандиты - и фиг что докажешь..
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18.08.2021 12:39 Відповісти
если вы из тех, кто до сих пор уверен, что за смерть отвечает человек, написавший на трансформаторной будке табличку "не влезай - убьёт", то огорчу вас - убивает ток, проходящий через "смелого" экспериментатора, т.е. законы физики, биологии.. сосуществования.. природы..
- надеюсь понятно, это для наглядности.. проще пояснить не получилось, ну, та то уже ваши 73%ные проблемы..
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18.08.2021 12:58 Відповісти
Зебил рассуждает о критическом мышлении? Это что-то новенькое. Откуда тебе, потомственному дебилу, знать, что это такое?
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18.08.2021 13:20 Відповісти
"Дебіл" пишеться однаково хоч російскою, хоч українською. А не розумієш ти, бо дебіл, а не тому, що українець.
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18.08.2021 13:30 Відповісти
как же ж не розумієш, когда двумя коментами выше ты написал на свинособачьем "спасибо, но лучше - вас"? Чоловіка убили пострілом у голову - в Києві введено операцію "Сирена", - джерело - Цензор.НЕТ 6288 Чоловіка убили пострілом у голову - в Києві введено операцію "Сирена", - джерело - Цензор.НЕТ 5543
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18.08.2021 13:41 Відповісти
Він хоч і зебіл, але належить до Богом обраного "народу", які гоїв мають за тварин
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18.08.2021 13:44 Відповісти
..что и требовалось доказать.. болтать ерундой - это ваше
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18.08.2021 13:37 Відповісти
пишут что убитый не украинец
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18.08.2021 12:54 Відповісти
Талибы в городе!
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18.08.2021 13:11 Відповісти
Пишу для противников разрешения оружия - если бы этого неизвестного застрелили из легально купленного пистолета, то стрелявшего задержали бы раньше, чем новость попала на Цензор! Но избравшим клоуна не дано понять...
Над нами уже молдаване смеються, нация казаков в подгузниках...
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18.08.2021 13:47 Відповісти
бред, ибо это легальное тупо бы уперли у парня накелехавшегося, а потом он бы доказывал шо: Я вот тут вот стоял и вот, ствол украли
а то шо ствол логично - можно пройти на станке и тогда та баллистика до ж.пы будет, я не брешу? логично же - если ствол царапины оставляет - расточи. это как было с декларациями не так давно - тоже думаю - ну у тя дома 50 картин, ттак можно сказать шо одна, а можно сказать шо 150, верно?
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18.08.2021 18:43 Відповісти
Ну ты и гонишь...
1. Украсть уж лучше калаш или РПГ. Ну и у бухарей денег на пистолет обычно нет.
2. Не пробовал пистолет Макарова в токарный станок запихнуть и штутку баксов испохабить. И потом, ты видать с оружием никогда не дружил.
Расточишь, а шо потом будешь на очередную перерегистрацию предъявлять?
3. А шо з гильзой делать? Ее выбрасывает бог знает куда, и на ней метка от твоего бойка. Искать, пока менты не подбегут или ноги делать?
Я ж говорил - не все поймут.
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18.08.2021 19:25 Відповісти
Не пробовал пистолет Макарова в токарный станок запихнуть и штутку баксов испохабить. И потом, ты видать с оружием никогда не дружил.
Расточишь, а шо потом будешь на очередную перерегистрацию предъявлять?\\\\\\\\

то есть украл расточил и понес ментам на перерегистрацию?
а боек напильником ка бы нельзя подточить?

хошь дам ссылку - чел сделал 500-тонный пресс, вдвое дешевле чем на рынке правда дорого бо металл поднялся в цене
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18.08.2021 19:39 Відповісти
Ладно, забей... Убедил - для злого гения Калиостро с Троенщины нет ничего невозможного! Может попробовать напильники из продажы изъять, чтобы бойки украденных пистолетов нечем было спиливать. Глядишь, и приступность пабидим!
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18.08.2021 22:16 Відповісти
И еще, подумай на досуге... А на хрена украденный пистолет растачивать и боек портить? В чем смысл? Чтобы не навредить челу, у которого пистолет украл? Угрызения совести?
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18.08.2021 22:19 Відповісти
да, угрызения, просто то шоб цепочка не привела к укравшему. ну и плюс из "чистого" ствола пуля - то мусора не будут особо искать, или как?
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19.08.2021 08:02 Відповісти
Да блин - чистых стволов не бывает! Любой ствол оставляет свои уникальные метки на пуле. Ствол после "точки" просто еще не будет зарегистрирован в баллистической картотеке.
Ну а боек спили, а заодно и мушку - больно от нее...
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19.08.2021 09:28 Відповісти
не, я не передаст, просто было интересно как по микроцарапинам установляют и сажают пулю на экспертизу а хозяина на зону
то есть ты не в курсе шо стырив ствол у мента и прошлифовав его, можно без палева убить с него 15 мужиков или даже не мужиков, а потом его выбросить в реку?
что те блин даст экспертиза? что с этого ствола убили 5 вась и 10 Петь? а если после каждого Васи ствол шлифануть? что ты за бред написал то? и да - повторяю, я не передаст. на, вот стрим послушай Вольнова:
https://www.youtube.com/watch?v=QwlOrI6b5oE
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19.08.2021 09:42 Відповісти
Блин, я тебе шо - учитель киллера?
1. Из своего ствола, не пукалки травматической, зарегистрированного, нормальный человек будет стрелять только когда нужно спасать жизнь, свою и родных. И нужно сразу ментов вызывать, адвоката и скорую. Иначе не отмажешься.
2. Если ствол на тебе не зарегистрирован - делай шо хочешь и будь готов 5 лет отсидеть, если тебя с ним возьмут за переход улицы в неположенном месте.
3. Об остальных самопалах и говорить не хочу - это для импотентов характера. Кстати, резинострел в твоих руках вполне законное опрадание применение против тебя охотничьего ружья 12 калибра...
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19.08.2021 09:24 Відповісти
ну да
\\\\\\\\\\\\Кстати, резинострел в твоих руках вполне законное опрадание применение против тебя охотничьего ружья 12 калибра..\\\\\\\\\\

так новость была и не одна, правда в своем доме мужики застрелили бандюков - и "шьют" как всегда "превышение блаблабла". то есть при данном "законоудавстве" - можно только сесть на бутылку и смотреть в своем доме как тя грабят 5 рыл? ибо если повредят руку, разбивая сервант - то могут и пожаловаться шо это сделал ТЫ?
кстати - было же шо мужик оставил водку с ядом на даче и поехал на лагерь бо 2 вора подохли.
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19.08.2021 09:47 Відповісти
та справа не в законодавстві. а в гнилих суддях, прокурорах, мусорах. в законі чітко сказано, що людина, що захищається у своєму приміщенні (до речі це не тільки домівка. може бути і гараж і офіс і тд), звільняється вид кримінальної відповідальності при перевищенні меж самооборони. так само і коли на людину нападає група осіб або озброєна особа. але всім пох. є жмурик - сядеш.
то й виходить, що "тільки присісти на пляшку і дивитися" - це єдиний спосіб не сісти у в'язницю. але чи варте воно життя та/або здоров'я вас та ваших близьких? вирішувати тільки вам
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19.08.2021 13:16 Відповісти
 
 