Чоловіка убили пострілом у голову - в Києві введено операцію "Сирена", - джерело

У Дніпровському районі Києва в результаті стрілянини загинув невідомий чоловік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Сьогодні з ранку в Дніпровському районі Києва по вул. Новаторів невідомий пострілом у голову убив чоловіка.

Злочинець зник з місця події.

У столиці введена в дію поліцейська операція "Сирена".

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