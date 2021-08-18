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Чоловіка убили пострілом у голову - в Києві введено операцію "Сирена", - джерело
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У Дніпровському районі Києва в результаті стрілянини загинув невідомий чоловік.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела в правоохоронних органах.
Сьогодні з ранку в Дніпровському районі Києва по вул. Новаторів невідомий пострілом у голову убив чоловіка.
Злочинець зник з місця події.
У столиці введена в дію поліцейська операція "Сирена".
Топ коментарі
+16 Alexey Poltorak
показати весь коментар18.08.2021 12:24
+12 Eugeniusz 1
показати весь коментар18.08.2021 12:10
+11 Ustym Karmaliuk
показати весь коментар18.08.2021 12:11
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Будь ласка, зачекайте...
Этот поц на ДВРЗ носа в жисть не сунет.
Даже если ДВРЗ переименуют в 95 квартал...
1. Стрелявший - бандос. У них как раз оружие есть.
2. Стрелявший - мент (ну, сбу-шник или ещё кто при погонах). Есть по Закону.
3. Стреляли из наградного ствола.
2 и 3 варианты крайне маловероятны, имхо.
Получается бандосам можно иметь и убивать, а нормальным людям для самообороны иметь нельзя. Только ментам и "награждённикам".
- надеюсь понятно, это для наглядности.. проще пояснить не получилось, ну, та то уже ваши 73%ные проблемы..
Над нами уже молдаване смеються, нация казаков в подгузниках...
а то шо ствол логично - можно пройти на станке и тогда та баллистика до ж.пы будет, я не брешу? логично же - если ствол царапины оставляет - расточи. это как было с декларациями не так давно - тоже думаю - ну у тя дома 50 картин, ттак можно сказать шо одна, а можно сказать шо 150, верно?
1. Украсть уж лучше калаш или РПГ. Ну и у бухарей денег на пистолет обычно нет.
2. Не пробовал пистолет Макарова в токарный станок запихнуть и штутку баксов испохабить. И потом, ты видать с оружием никогда не дружил.
Расточишь, а шо потом будешь на очередную перерегистрацию предъявлять?
3. А шо з гильзой делать? Ее выбрасывает бог знает куда, и на ней метка от твоего бойка. Искать, пока менты не подбегут или ноги делать?
Я ж говорил - не все поймут.
Расточишь, а шо потом будешь на очередную перерегистрацию предъявлять?\\\\\\\\
то есть украл расточил и понес ментам на перерегистрацию?
а боек напильником ка бы нельзя подточить?
хошь дам ссылку - чел сделал 500-тонный пресс, вдвое дешевле чем на рынке правда дорого бо металл поднялся в цене
Ну а боек спили, а заодно и мушку - больно от нее...
то есть ты не в курсе шо стырив ствол у мента и прошлифовав его, можно без палева убить с него 15 мужиков или даже не мужиков, а потом его выбросить в реку?
что те блин даст экспертиза? что с этого ствола убили 5 вась и 10 Петь? а если после каждого Васи ствол шлифануть? что ты за бред написал то? и да - повторяю, я не передаст. на, вот стрим послушай Вольнова:
https://www.youtube.com/watch?v=QwlOrI6b5oE
1. Из своего ствола, не пукалки травматической, зарегистрированного, нормальный человек будет стрелять только когда нужно спасать жизнь, свою и родных. И нужно сразу ментов вызывать, адвоката и скорую. Иначе не отмажешься.
2. Если ствол на тебе не зарегистрирован - делай шо хочешь и будь готов 5 лет отсидеть, если тебя с ним возьмут за переход улицы в неположенном месте.
3. Об остальных самопалах и говорить не хочу - это для импотентов характера. Кстати, резинострел в твоих руках вполне законное опрадание применение против тебя охотничьего ружья 12 калибра...
\\\\\\\\\\\\Кстати, резинострел в твоих руках вполне законное опрадание применение против тебя охотничьего ружья 12 калибра..\\\\\\\\\\
так новость была и не одна, правда в своем доме мужики застрелили бандюков - и "шьют" как всегда "превышение блаблабла". то есть при данном "законоудавстве" - можно только сесть на бутылку и смотреть в своем доме как тя грабят 5 рыл? ибо если повредят руку, разбивая сервант - то могут и пожаловаться шо это сделал ТЫ?
кстати - было же шо мужик оставил водку с ядом на даче и поехал на лагерь бо 2 вора подохли.
то й виходить, що "тільки присісти на пляшку і дивитися" - це єдиний спосіб не сісти у в'язницю. але чи варте воно життя та/або здоров'я вас та ваших близьких? вирішувати тільки вам