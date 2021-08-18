Талибы убили афганскую женщину, отказавшуюся готовить им еду, - CNN
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Боевики движения "Талибан" в деревне на севере Афганистана убили женщину, которая отказалась готовить для них еду.
Об этом сообщил 17 августа телеканал CNN, информирует Цензор.НЕТ.
Инцидент случился еще 12 июля, но известно о нем стало только сейчас. О произошедшем журналистам рассказала дочь женщины. Телеканал называет ее Манижей, а ее мать – Наджией, но имена эти в целях безопасности вымышленные.
К Наджии боевики приходили уже три раза с требованием, чтобы та приготовила еду на 15 человек. Женщина отказывалась, так как была бедна и не имела средств, чтобы накормить их.
На четвертый день боевики за очередной отказ стали избивать ее. Она потеряла сознание, а боевики продолжали бить ее прикладами автоматов, говорит ее дочь.
Когда Манижа крикнула талибам, чтобы те остановились, они прекратили избиение. Затем бросили гранату в соседнюю комнату, вызвав пожар в доме, и сбежали. Мать четверых детей скончалась на месте от побоев.
Как отмечает канал, с начала захвата талибами афганских провинций там начали ограничивать права женщин. В частности, им запрещают посещать медицинские учреждения без опекуна-мужчины.
Кроме того, из-за быстрого захвата "Талибаном" страны некоторые женщины остались без необходимой им паранджи или бурки, которые им теперь обязательно носить. Одна из женщин рассказала, что у ее семьи есть всего одна-две паранджи, которые нужно разделить между ней, ее сестрой и их матерью.
В CNN напомнили, что во время первого захвата талибами страны женщинам запретили посещать школы и работать. Сейчас представители "Талибана" обещают, что эти права останутся у женщин, однако местные жители не доверяют обещаниям боевиков.
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НОВОСТИ ИЗ ЛЕПРОЗОРИЯ ЗООПАРКА ДУРДОМА....
а вот Таджикистану там МРАПов дал чет 300-400
К Наджии боевики приходили уже три раза с требованием, чтобы та приготовила еду на 15 человек. Женщина отказывалась, так как была бедна и не имела средств, чтобы накормить их.
На четвертый день боевики за очередной отказ стали избивать ее. Она потеряла сознание, а боевики продолжали бить ее прикладами автоматов, говорит ее дочь.
Когда Манижа крикнула талибам, чтобы те остановились, они прекратили избиение. Затем бросили гранату в соседнюю комнату, вызвав пожар в доме, и сбежали. Мать четверых детей скончалась на месте от побоев. Источник: https://censor.net/ru/n3283382\\\\\\\\\\
Пиарасты Рашки подались на работу в СНН?
это же точь в точь бред про то шо ..... сотни и тысячи случаев когда солдаты ВСУ и негры на танках хавали мальчиков в трусиках, а если не было кетчупа, то заставляли беременную бабушку мальчика плясать вприсядку на бутылке с монтажной пеной.
не очень верится шоп талибы, имея над собой командира, а тот - тоже, и так до главарей, которым - ну очень надо показать ся грамотными и миролюбивыми, сделали такое, зная шо это будет однозначно ущерб движению а их бошки весело покатятся с какого-то выярка(как это там на российском наречии?)
бре - с чего она приготовить могла, разве с этой же дочери шо высрала это? тогда дочь то почему жива? бойцы убежали - но от кого??
Шерлок антиколорадос mod = off)
.... да, это Европа, ребята, завтра прямо нам членство и пдч даже в НАТО дадут, только шире веником махай.те и деревья сади.те ггг)
Идите на Антиколорадоса сайт - учит нахаляву таких как вы логическому мышлению. Мужественный, крепкий.
Талибыбабуины ихние партнеры по "миру".
Отмазывают
На севере страны. Теперь вопрос времени, когда начнется замес между пришлыми туда пуштунами (талибами) с местными узбеками, таджиками, туркменани - для них распоряжения пуштунов совсем не указ. И еще не известно кто там оккупант. Походу именно талибы ведут себя как оккупанты.
Афганистан перестанет существовать. Север отойдет к среднеазиатским республикам, под защиту ОКДБ. Юг (пуштуны) под протекторат Пакистана. Талибан пакистанцы прикроют, поскольку Афганистан (как союзник Индии) устранен, талибы больше не нужны.
Служившие в Афгане рассказывали, что нормальное состояние женщины - беременная !
Кстати, наши "доблестные вояки" во время рейдов просекли, что этим состоянием пользовались для того, чтобы спрятать деньги.....
В итоге: беременных отдельно и шманать!
Женщинам не разрешено работать, учиться и покидать свой дом без мужского сопровождения
За близость до брака - женщину ожидает избиение камнями.Женщинам в "слишком открытой" одежде - отказывают в услугах транспорта, магазинах и других публичных заведений.Правда 17 августа талибы пообещали не казнить и не забивать камнями до решения суда. Прогресс.Надолго ли?Bacha Bazi (на персидском языке, так называемые забавы с мальчиками) - довольно распространенная традиция в Афганистане. И речь не только о народе и отдаленной местности, Bacha Bazi распространена и среди афганской элиты. В отличие от своих соседей урду и арабов, почти вся любовная поэзия до 20 века адресовалась мужчиной к мужчине, обычно - младшему "любимому" парню.сегодня известно как минимум о нескольких случаях перестрелок между полевыми командирами талибов, причиной которых стали их молодые любовники.
шлюха Штепа и кормила и поила "наших мальчиков" и сисю давала донецким талибам и живёт припеваючи при "хунте", собственно как и ПРас-депутан Аксёнов.. вместо того чтобы сидеть пожизненно, как урок, для потенциальных предателей
.
Впрочем и с ним не прям 10 из 10.
-Так.А талибы все ж цивилизованней.Ограничились гранатой в окно.
-Так.Давай не чокаясь
Авторы статьи в CNN.
Анна Корн - базируется в Гон-Конг (далековато от Афганистана)
Санди Сидху - базируется там же, расстояние от Афганистана... то же самое.
Хилари Вайтман - базируется Брисбейн (Австралия), Лондон (UK), Гон-Конг опять же. И опять же... далековато от Афганистана.
Также в списке фигурирует некий Абдул Басир Бина, который, по идее, будучи журналистом аж прям CNN, должен иметь хотя бы какую-то страничку в соцсетях. Ну хоть какую-то, тем более до победы талибов. Но нет. Хз кто хз откуда.
Итог: имеем статью за авторством трех, очевидно сильных и независимых конечно же женщин, которые от Афганистана находятся на почтительном расстоянии. И одного ноунейма, которого никто в глаза не видел.
Три тетки, которые находятся за тысячи миль от Афганистана и ноунейм.
Очень уж сильно про распятого мальчика смахивает.
Да и в исходной статье на CNN - вызывает вопросы момент с тем, что боевики швырнули гранату в комнату... после чего детишки вполне себе живы и страшные истории рассказывают. Прям даже ни разу не ранены. Тока маму ногами запинали.