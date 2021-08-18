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Талибы убили афганскую женщину, отказавшуюся готовить им еду, - CNN

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Талибы убили афганскую женщину, отказавшуюся готовить им еду, - CNN

Боевики движения "Талибан" в деревне на севере Афганистана убили женщину, которая отказалась готовить для них еду.

Об этом сообщил 17 августа телеканал CNN, информирует Цензор.НЕТ.

Инцидент случился еще 12 июля, но известно о нем стало только сейчас. О произошедшем журналистам рассказала дочь женщины. Телеканал называет ее Манижей, а ее мать – Наджией, но имена эти в целях безопасности вымышленные.

К Наджии боевики приходили уже три раза с требованием, чтобы та приготовила еду на 15 человек. Женщина отказывалась, так как была бедна и не имела средств, чтобы накормить их.

На четвертый день боевики за очередной отказ стали избивать ее. Она потеряла сознание, а боевики продолжали бить ее прикладами автоматов, говорит ее дочь.

Когда Манижа крикнула талибам, чтобы те остановились, они прекратили избиение. Затем бросили гранату в соседнюю комнату, вызвав пожар в доме, и сбежали. Мать четверых детей скончалась на месте от побоев.

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Как отмечает канал, с начала захвата талибами афганских провинций там начали ограничивать права женщин. В частности, им запрещают посещать медицинские учреждения без опекуна-мужчины.

Кроме того, из-за быстрого захвата "Талибаном" страны некоторые женщины остались без необходимой им паранджи или бурки, которые им теперь обязательно носить. Одна из женщин рассказала, что у ее семьи есть всего одна-две паранджи, которые нужно разделить между ней, ее сестрой и их матерью.

В CNN напомнили, что во время первого захвата талибами страны женщинам запретили посещать школы и работать. Сейчас представители "Талибана" обещают, что эти права останутся у женщин, однако местные жители не доверяют обещаниям боевиков.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+32
Талибы убили афганскую женщину, отказавшуюся готовить им еду, - CNN - Цензор.НЕТ 9282
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18.08.2021 12:15
+13
Конченым муслимам США оставили по факту оружия больше раз в сто,чем Украине поставили для сопротивления кацапне. Кто-то может поставить вопрос амерам,что это минимум абсурд?
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18.08.2021 12:17
+9
Фиг его знает - может это ихняя "распятая девочка в трусиках." Талибы убили афганскую женщину, отказавшуюся готовить им еду, - CNN - Цензор.НЕТ 6399
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18.08.2021 12:19
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Правила форума Совет форумчан
ага, талибы - это цивилизованные люди Талибы убили афганскую женщину, отказавшуюся готовить им еду, - CNN - Цензор.НЕТ 2663
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18.08.2021 12:20 Ответить
у нас раб Кирилла - Онуфрий и еще какой то поп - в Раде насрали на память погибших - и шо? ты не на них смотри сначала то
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18.08.2021 12:26 Ответить
кацап детектед
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18.08.2021 12:26 Ответить
Талибы убили афганскую женщину, отказавшуюся готовить им еду, - CNN - Цензор.НЕТ 9282
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18.08.2021 12:15 Ответить
Такі ж "вменяємые" як і Лавров. Таліби вбили афганську жінку, яка відмовилася готувати їм їжу, - CNN - Цензор.НЕТ 5888
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18.08.2021 13:03 Ответить
Такие же "вменяемые, как кацапня со своим срущим миром!
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18.08.2021 18:51 Ответить
У нас там по периметру, надеюсь, продолжается строительство Стены?
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18.08.2021 12:17 Ответить
Конченым муслимам США оставили по факту оружия больше раз в сто,чем Украине поставили для сопротивления кацапне. Кто-то может поставить вопрос амерам,что это минимум абсурд?
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18.08.2021 12:17 Ответить
Бушик покойный так ваще в Раде приказал всем шоп любили Рашку - и все..... а ведь надо было проверить башку туфлями производства ЫФДРкзкзрлхк(Финляндия)))))
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18.08.2021 12:25 Ответить
Я минимум,не понял. Можно как-то внятнее? Будь ласка.
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18.08.2021 12:35 Ответить
Буш старший приезжал и приказывал шоб мы не шли нах от Рашки! Чикен-киев спич
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18.08.2021 12:46 Ответить
Кому? Украине? Он с Горбачевым тёр на эти темы. И да..ему было выгодно,чтобы "совок" остался. И он тогда пошёл нах со своими хотелками.
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18.08.2021 12:52 Ответить
Да! но нефиг теперь, от того момента, кстати, кричать шо они мол "за демократию" - прекрасно зная шо совок сделал тут, правильно? я просто ненавижу двуличие. забрали оружие = дали бы какую-то гарантию, а не как вот Обамка слала Хаммеры вообще убитые, и мы вроде покупали запчасти, то есть - тупо как торганули хламом, но высрали - ой, а мы вам помогаем, чо хотите?
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18.08.2021 12:58 Ответить
Убитые "Хаммеры"? А можно подробнее?
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18.08.2021 13:05 Ответить
Надо все новости из афгана Ирана КНДР РАШКИ... и прочей наволочи писать
НОВОСТИ ИЗ ЛЕПРОЗОРИЯ ЗООПАРКА ДУРДОМА....
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18.08.2021 13:08 Ответить
50 машин Обама прислал в Одессу.
а вот Таджикистану там МРАПов дал чет 300-400
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18.08.2021 13:08 Ответить
Так 50 машин были "убитые" или просто мизерное количество?
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18.08.2021 14:13 Ответить
так тебе важно что афганцам 100млрд., или нам 2млрд.?
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18.08.2021 14:18 Ответить
такого оружия, хлама времен войны во Вьетнаме, в Украине своего хватает выше крыши. а современного высокотехнологичного вооружения и оборудования никто в Афган не поставлял.
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18.08.2021 12:37 Ответить
Тем не менее ху...рили они всех подряд. Наверное потому что договорённостей никаких не заключали?.🤔
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18.08.2021 13:07 Ответить
скорее потому, что они как православные из паРашы, сразу в свой муслимский рай, а не как мы.
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18.08.2021 13:45 Ответить
Штурмовики и вертолеты ? Танки и машины пехоты ? Для ВСУ было бы в самый раз . Кроме того гранотометы , масса автоматов и патронов .
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18.08.2021 19:11 Ответить
такого хлама 60-х и 70-х годов выпуска в Украине своего выше крыши. даром не надо.
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18.08.2021 20:21 Ответить
Фиг его знает - может это ихняя "распятая девочка в трусиках." Талибы убили афганскую женщину, отказавшуюся готовить им еду, - CNN - Цензор.НЕТ 6399
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18.08.2021 12:19 Ответить
там СНН пишет, но блин, чем оно тогда лучше Писелева то?
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18.08.2021 12:23 Ответить
О произошедшем журналистам рассказала дочь женщины. Телеканал называет ее Манижей, а ее мать - Наджией, но имена эти в целях безопасности вымышленные.
К Наджии боевики приходили уже три раза с требованием, чтобы та приготовила еду на 15 человек. Женщина отказывалась, так как была бедна и не имела средств, чтобы накормить их.

На четвертый день боевики за очередной отказ стали избивать ее. Она потеряла сознание, а боевики продолжали бить ее прикладами автоматов, говорит ее дочь.
Когда Манижа крикнула талибам, чтобы те остановились, они прекратили избиение. Затем бросили гранату в соседнюю комнату, вызвав пожар в доме, и сбежали. Мать четверых детей скончалась на месте от побоев. Источник: https://censor.net/ru/n3283382\\\\\\\\\\

Пиарасты Рашки подались на работу в СНН?
это же точь в точь бред про то шо ..... сотни и тысячи случаев когда солдаты ВСУ и негры на танках хавали мальчиков в трусиках, а если не было кетчупа, то заставляли беременную бабушку мальчика плясать вприсядку на бутылке с монтажной пеной.
не очень верится шоп талибы, имея над собой командира, а тот - тоже, и так до главарей, которым - ну очень надо показать ся грамотными и миролюбивыми, сделали такое, зная шо это будет однозначно ущерб движению а их бошки весело покатятся с какого-то выярка(как это там на российском наречии?)
бре - с чего она приготовить могла, разве с этой же дочери шо высрала это? тогда дочь то почему жива? бойцы убежали - но от кого??
Шерлок антиколорадос mod = off)
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18.08.2021 12:21 Ответить
очередной эксперд- аналитик?))
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18.08.2021 12:25 Ответить
ботоферма отмывает своих подельников
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18.08.2021 12:27 Ответить
Ха!, налетели - вот пример ватников-наоборот - то же самое - есть только их т.з., и есть неправильная.
.... да, это Европа, ребята, завтра прямо нам членство и пдч даже в НАТО дадут, только шире веником махай.те и деревья сади.те ггг)
Идите на Антиколорадоса сайт - учит нахаляву таких как вы логическому мышлению. Мужественный, крепкий.
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18.08.2021 12:31 Ответить
На севере страны живут туркмены, узбеки, это 40% населения Афганистана. Для них пуштуны - чужаки. Если талибы так себя ведут против местного населения, то скоро там начнется гражданская война против пуштунской оккупации.
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18.08.2021 12:33 Ответить
Точнее туркмены, узбеки, таджики - 39%, плюс хазореи еще 9%, то есть это уже 48% непуштунского населения. Самих же пуштунов там всего 42%, то есть верной дорогой идут эти товарищи из пуштунских пещер.
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18.08.2021 12:40 Ответить
Привет Боррелю, который предлогает сесть за один стол с убийцами.
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18.08.2021 12:24 Ответить
Звідки ж стільки кацапні на сайті...?
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18.08.2021 12:25 Ответить
бо на путіноїдних сайтах коменти відключені, фсб пилює. От вони сюди як таргани й лізуть)
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18.08.2021 12:30 Ответить
Талибы бабуины ихние партнеры по "миру".
Отмазывают Таліби вбили афганську жінку, яка відмовилася готувати їм їжу, - CNN - Цензор.НЕТ 3972
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18.08.2021 12:37 Ответить
Понеслось...
На севере страны. Теперь вопрос времени, когда начнется замес между пришлыми туда пуштунами (талибами) с местными узбеками, таджиками, туркменани - для них распоряжения пуштунов совсем не указ. И еще не известно кто там оккупант. Походу именно талибы ведут себя как оккупанты.
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18.08.2021 12:26 Ответить
вчера уже началась гражданская война
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18.08.2021 12:28 Ответить
Походу кто-то очень хочет столкнуть республики средней Азии с исламскими фундаменталистами. Талибы начинают резню на территории северного Афганистана, где живет таджикское, узбекское, туркменское население, где к пуштунам относятся как к оккупантам, и у всех у них есть родственники в республиках средней Азии.
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18.08.2021 15:07 Ответить
талибы лососнут тунца. все вернулось к раскладу 79го
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18.08.2021 15:08 Ответить
Не вернулось а закончилось навсегда.
Афганистан перестанет существовать. Север отойдет к среднеазиатским республикам, под защиту ОКДБ. Юг (пуштуны) под протекторат Пакистана. Талибан пакистанцы прикроют, поскольку Афганистан (как союзник Индии) устранен, талибы больше не нужны.
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18.08.2021 16:13 Ответить
Как говорил, Боррель, они победили и теперь с ними нужно дружить. А отрезанные головы и расстрелы гражданских и пленных на улицах города ето такое. Ну вот вам и Европа, которая навязывает нам *зельоныю енергетику* чтобы наши старики и остальные украинцы за свет все деньги отдавали и по помойкам лазили.
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18.08.2021 12:27 Ответить
А в НАТО вступати треба?
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18.08.2021 12:29 Ответить
В НАТО вступить- ето единственный шанс Украине выжить.
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18.08.2021 12:31 Ответить
Перед тим як почать її бить вони сказали їй що вона повинна радіть що її звільнили від американців? Талибы убили афганскую женщину, отказавшуюся готовить им еду, - CNN - Цензор.НЕТ 3485
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18.08.2021 12:29 Ответить
Ничего смешного нет! Таліби вбили афганську жінку, яка відмовилася готувати їм їжу, - CNN - Цензор.НЕТ 8544 Таліби вбили афганську жінку, яка відмовилася готувати їм їжу, - CNN - Цензор.НЕТ 9130
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18.08.2021 20:36 Ответить
А ти пропонуєш мені плакать?
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18.08.2021 20:40 Ответить
Пропоную бути нормальною людиною....
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18.08.2021 20:58 Ответить
А я цинік! Так жить легше - в душу срать бояться!
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18.08.2021 21:04 Ответить
Женщинам там не позавидуешь!
Служившие в Афгане рассказывали, что нормальное состояние женщины - беременная !
Кстати, наши "доблестные вояки" во время рейдов просекли, что этим состоянием пользовались для того, чтобы спрятать деньги.....
В итоге: беременных отдельно и шманать!
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18.08.2021 12:29 Ответить
Афганистан из бездны еще долго не выберется.
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18.08.2021 12:30 Ответить
Никогда уже не выбетется как страна, склееная из несовместимых народов.
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18.08.2021 12:43 Ответить
щойно передали: таліби розстріляли мітинг громадян, який зібрався на честь національного прапору Афганістану
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18.08.2021 12:31 Ответить
А на параша тудей скоро передадут что это талибанские адекватные силовики вежливо ликвидировали прозападных, экстремистов, фашистов, нацистов, бандеровцев...
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18.08.2021 13:00 Ответить
Женщины у талибов на уровне доманшних животных.
Женщинам не разрешено работать, учиться и покидать свой дом без мужского сопровождения

За близость до брака - женщину ожидает избиение камнями.Женщинам в "слишком открытой" одежде - отказывают в услугах транспорта, магазинах и других публичных заведений.Правда 17 августа талибы пообещали не казнить и не забивать камнями до решения суда. Прогресс.Надолго ли?Bacha Bazi (на персидском языке, так называемые забавы с мальчиками) - довольно распространенная традиция в Афганистане. И речь не только о народе и отдаленной местности, Bacha Bazi распространена и среди афганской элиты. В отличие от своих соседей урду и арабов, почти вся любовная поэзия до 20 века адресовалась мужчиной к мужчине, обычно - младшему "любимому" парню.сегодня известно как минимум о нескольких случаях перестрелок между полевыми командирами талибов, причиной которых стали их молодые любовники.
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18.08.2021 12:32 Ответить
всегда считал что ислам и всякие там извращения как то не совместимы . вчера только узнал о Бахча Бази . не скрою был в шоке . даже не от самого его существования а от многовекового и повсеместного распространения Таліби вбили афганську жінку, яка відмовилася готувати їм їжу, - CNN - Цензор.НЕТ 3140
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18.08.2021 12:50 Ответить
у талибов первый указ о запрещении этой традиции - за нарушение смерть .
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18.08.2021 19:14 Ответить
да я читал . но видишь ли какая то часть из бармалеев захвативших Кабул не совсем талибы . это примазавшиеся . сегодня сильны талибы значит с ними . завтра вернется Гани или сынок Массуда поднимет флаг и пойдут за ним . Восток дело тонкое . а пока суть да дело полевые командиры и влиятельные боевики своих Бахча Бази припрячут с глаз
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18.08.2021 19:36 Ответить
И снова по кругу - возврат на 20 лет назад. "Северный альянс" vs "Талибан"
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18.08.2021 12:34 Ответить
і знову в саратові перевалочна база нато
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18.08.2021 13:07 Ответить
это все конечно полная жесть, первобытные люди? добывают таким образом себе пропитание, но у нас "цивилизованные" полицейские насиловали и пытали женщину прям в участке(это только те эпизоды, которые попадают изредко в сми, а сколько такого треша происходит, чего не печатают в сми?), вот такая муйня малята ((
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18.08.2021 12:46 Ответить
.. нда, это не Штепа - эксмэр украинского Славянска..
шлюха Штепа и кормила и поила "наших мальчиков" и сисю давала донецким талибам и живёт припеваючи при "хунте", собственно как и ПРас-депутан Аксёнов.. вместо того чтобы сидеть пожизненно, как урок, для потенциальных предателей
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18.08.2021 12:46 Ответить
Доверять CNN - себя не уважать...
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18.08.2021 12:47 Ответить
Не зря афганцы прыгали на американские смолеты. Там такое начинается что врагу не пожелаешь.
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18.08.2021 12:49 Ответить
А по людськы мали б принести харчі і розрахуватися або грошима або харчами за приготування їжі. худоба дика.
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18.08.2021 12:57 Ответить
между этими кадрами 2 недели (журналистка CNN в Афганистане)
Таліби вбили афганську жінку, яка відмовилася готувати їм їжу, - CNN - Цензор.НЕТ 962

.
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18.08.2021 12:57 Ответить
Хм. А без гримеров, визажистов и макияжа... так себе...
Впрочем и с ним не прям 10 из 10.
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18.08.2021 18:17 Ответить
Она опровергла, заявила, что всегда ходит в хиджабе, а первый снимок - в частном доме, где можно голову обнажить. Но ХЗ правда ли это
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18.08.2021 18:55 Ответить
Лучше б отталибосили, а если не старая, то и отталибунькать не грех.
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18.08.2021 13:20 Ответить
барель , ты старый придурок еще собираешься с этими "победившими" террористами говорить?
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18.08.2021 13:41 Ответить
Ну талибан всё же на век впереди африканцев.Бо в Африке,тупо съели бы женщину и не заморачивались куме.
-Так.А талибы все ж цивилизованней.Ограничились гранатой в окно.
-Так.Давай не чокаясь
Таліби вбили афганську жінку, яка відмовилася готувати їм їжу, - CNN - Цензор.НЕТ 9626 Таліби вбили афганську жінку, яка відмовилася готувати їм їжу, - CNN - Цензор.НЕТ 7630
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18.08.2021 14:20 Ответить
Не смешно.
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18.08.2021 18:01 Ответить
Если русские придут в Украину у нас то же самое будет, а может и хуже.
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18.08.2021 18:00 Ответить
Дикари ну. Бл*дский талибан, пол мира кошмарит своими выходками. Сами жить не умеют и другим не дадут. А сколько у плешивого радости, что теперь только он там может остаться. Затеяли полную опу.
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18.08.2021 18:07 Ответить
А вообще интересный факт.
Авторы статьи в CNN.
Анна Корн - базируется в Гон-Конг (далековато от Афганистана)
Санди Сидху - базируется там же, расстояние от Афганистана... то же самое.
Хилари Вайтман - базируется Брисбейн (Австралия), Лондон (UK), Гон-Конг опять же. И опять же... далековато от Афганистана.
Также в списке фигурирует некий Абдул Басир Бина, который, по идее, будучи журналистом аж прям CNN, должен иметь хотя бы какую-то страничку в соцсетях. Ну хоть какую-то, тем более до победы талибов. Но нет. Хз кто хз откуда.
Итог: имеем статью за авторством трех, очевидно сильных и независимых конечно же женщин, которые от Афганистана находятся на почтительном расстоянии. И одного ноунейма, которого никто в глаза не видел.
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18.08.2021 18:40 Ответить
CNN
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18.08.2021 19:17 Ответить
Я и говорю. Источники у столь уважаемого издания, мягко говоря, странные и доверия вызывают мало.
Три тетки, которые находятся за тысячи миль от Афганистана и ноунейм.
Очень уж сильно про распятого мальчика смахивает.
Да и в исходной статье на CNN - вызывает вопросы момент с тем, что боевики швырнули гранату в комнату... после чего детишки вполне себе живы и страшные истории рассказывают. Прям даже ни разу не ранены. Тока маму ногами запинали.
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19.08.2021 09:12 Ответить
 
 