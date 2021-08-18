Талибы убили афганскую женщину, отказавшуюся готовить им еду, - CNN

Боевики движения "Талибан" в деревне на севере Афганистана убили женщину, которая отказалась готовить для них еду.

Об этом сообщил 17 августа телеканал CNN, информирует Цензор.НЕТ.

Инцидент случился еще 12 июля, но известно о нем стало только сейчас. О произошедшем журналистам рассказала дочь женщины. Телеканал называет ее Манижей, а ее мать – Наджией, но имена эти в целях безопасности вымышленные.

К Наджии боевики приходили уже три раза с требованием, чтобы та приготовила еду на 15 человек. Женщина отказывалась, так как была бедна и не имела средств, чтобы накормить их.



На четвертый день боевики за очередной отказ стали избивать ее. Она потеряла сознание, а боевики продолжали бить ее прикладами автоматов, говорит ее дочь.

Когда Манижа крикнула талибам, чтобы те остановились, они прекратили избиение. Затем бросили гранату в соседнюю комнату, вызвав пожар в доме, и сбежали. Мать четверых детей скончалась на месте от побоев.

Читайте также: Известная режиссер Карими эвакуирована из Афганистана в Украину, - Ермак. ФОТО

Как отмечает канал, с начала захвата талибами афганских провинций там начали ограничивать права женщин. В частности, им запрещают посещать медицинские учреждения без опекуна-мужчины.



Кроме того, из-за быстрого захвата "Талибаном" страны некоторые женщины остались без необходимой им паранджи или бурки, которые им теперь обязательно носить. Одна из женщин рассказала, что у ее семьи есть всего одна-две паранджи, которые нужно разделить между ней, ее сестрой и их матерью.



В CNN напомнили, что во время первого захвата талибами страны женщинам запретили посещать школы и работать. Сейчас представители "Талибана" обещают, что эти права останутся у женщин, однако местные жители не доверяют обещаниям боевиков.