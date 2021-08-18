Таліби вбили афганську жінку, яка відмовилася готувати їм їжу, - CNN
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Бойовики руху "Талібан" у селі на півночі Афганістану вбили жінку, яка відмовилася готувати для них їжу.
Про це повідомив 17 серпня телеканал CNN, інформує Цензор.НЕТ.
Інцидент трапився ще 12 липня, але відомо про нього стало тільки зараз. Про те, що сталося, журналістам розповіла дочка жінки. Телеканал називає її Маніже, а її мати - Наджі, але імена ці в цілях безпеки вигадані.
До Наджі бойовики приходили вже тричі з вимогою, щоб та приготувала їжу на 15 осіб. Жінка відмовлялася, бо була бідна і не мала коштів, щоб нагодувати їх.
На четвертий день бойовики за чергову відмову стали бити її. Вона знепритомніла, а бойовики продовжували бити її прикладами автоматів, говорить її дочка.
Коли Маніже крикнула талібам, щоб ті зупинилися, вони припинили побиття. Потім кинули гранату в сусідню кімнату, спричинивши пожежу в будинку, і втекли. Мати чотирьох дітей померла на місці від побоїв.
Як зазначає канал, з початку захоплення талібами афганських провінцій там почали обмежувати права жінок. Зокрема, їм забороняють відвідувати медичні установи без опікуна-чоловіка.
Крім того, через швидке захоплення "Талібаном" країни деякі жінки залишилися без необхідної їм паранджі або бурки, які їм тепер обов'язково носити. Одна з жінок розповіла, що у її сім'ї є всього одна-дві паранджі, які потрібно розділити між нею, її сестрою і їхньою матір'ю.
У CNN нагадали, що під час першого захоплення талібами країни жінкам заборонили відвідувати школи і працювати. Зараз представники "Талібану" обіцяють, що ці права залишаться у жінок, проте місцеві жителі не довіряють обіцянкам бойовиків.
Будь ласка, зачекайте...
НОВОСТИ ИЗ ЛЕПРОЗОРИЯ ЗООПАРКА ДУРДОМА....
а вот Таджикистану там МРАПов дал чет 300-400
К Наджии боевики приходили уже три раза с требованием, чтобы та приготовила еду на 15 человек. Женщина отказывалась, так как была бедна и не имела средств, чтобы накормить их.
На четвертый день боевики за очередной отказ стали избивать ее. Она потеряла сознание, а боевики продолжали бить ее прикладами автоматов, говорит ее дочь.
Когда Манижа крикнула талибам, чтобы те остановились, они прекратили избиение. Затем бросили гранату в соседнюю комнату, вызвав пожар в доме, и сбежали. Мать четверых детей скончалась на месте от побоев. Источник: https://censor.net/ru/n3283382\\\\\\\\\\
Пиарасты Рашки подались на работу в СНН?
это же точь в точь бред про то шо ..... сотни и тысячи случаев когда солдаты ВСУ и негры на танках хавали мальчиков в трусиках, а если не было кетчупа, то заставляли беременную бабушку мальчика плясать вприсядку на бутылке с монтажной пеной.
не очень верится шоп талибы, имея над собой командира, а тот - тоже, и так до главарей, которым - ну очень надо показать ся грамотными и миролюбивыми, сделали такое, зная шо это будет однозначно ущерб движению а их бошки весело покатятся с какого-то выярка(как это там на российском наречии?)
бре - с чего она приготовить могла, разве с этой же дочери шо высрала это? тогда дочь то почему жива? бойцы убежали - но от кого??
Шерлок антиколорадос mod = off)
.... да, это Европа, ребята, завтра прямо нам членство и пдч даже в НАТО дадут, только шире веником махай.те и деревья сади.те ггг)
Идите на Антиколорадоса сайт - учит нахаляву таких как вы логическому мышлению. Мужественный, крепкий.
Талибыбабуины ихние партнеры по "миру".
Отмазывают
На севере страны. Теперь вопрос времени, когда начнется замес между пришлыми туда пуштунами (талибами) с местными узбеками, таджиками, туркменани - для них распоряжения пуштунов совсем не указ. И еще не известно кто там оккупант. Походу именно талибы ведут себя как оккупанты.
Афганистан перестанет существовать. Север отойдет к среднеазиатским республикам, под защиту ОКДБ. Юг (пуштуны) под протекторат Пакистана. Талибан пакистанцы прикроют, поскольку Афганистан (как союзник Индии) устранен, талибы больше не нужны.
Служившие в Афгане рассказывали, что нормальное состояние женщины - беременная !
Кстати, наши "доблестные вояки" во время рейдов просекли, что этим состоянием пользовались для того, чтобы спрятать деньги.....
В итоге: беременных отдельно и шманать!
Женщинам не разрешено работать, учиться и покидать свой дом без мужского сопровождения
За близость до брака - женщину ожидает избиение камнями.Женщинам в "слишком открытой" одежде - отказывают в услугах транспорта, магазинах и других публичных заведений.Правда 17 августа талибы пообещали не казнить и не забивать камнями до решения суда. Прогресс.Надолго ли?Bacha Bazi (на персидском языке, так называемые забавы с мальчиками) - довольно распространенная традиция в Афганистане. И речь не только о народе и отдаленной местности, Bacha Bazi распространена и среди афганской элиты. В отличие от своих соседей урду и арабов, почти вся любовная поэзия до 20 века адресовалась мужчиной к мужчине, обычно - младшему "любимому" парню.сегодня известно как минимум о нескольких случаях перестрелок между полевыми командирами талибов, причиной которых стали их молодые любовники.
шлюха Штепа и кормила и поила "наших мальчиков" и сисю давала донецким талибам и живёт припеваючи при "хунте", собственно как и ПРас-депутан Аксёнов.. вместо того чтобы сидеть пожизненно, как урок, для потенциальных предателей
.
Впрочем и с ним не прям 10 из 10.
-Так.А талибы все ж цивилизованней.Ограничились гранатой в окно.
-Так.Давай не чокаясь
Авторы статьи в CNN.
Анна Корн - базируется в Гон-Конг (далековато от Афганистана)
Санди Сидху - базируется там же, расстояние от Афганистана... то же самое.
Хилари Вайтман - базируется Брисбейн (Австралия), Лондон (UK), Гон-Конг опять же. И опять же... далековато от Афганистана.
Также в списке фигурирует некий Абдул Басир Бина, который, по идее, будучи журналистом аж прям CNN, должен иметь хотя бы какую-то страничку в соцсетях. Ну хоть какую-то, тем более до победы талибов. Но нет. Хз кто хз откуда.
Итог: имеем статью за авторством трех, очевидно сильных и независимых конечно же женщин, которые от Афганистана находятся на почтительном расстоянии. И одного ноунейма, которого никто в глаза не видел.
Три тетки, которые находятся за тысячи миль от Афганистана и ноунейм.
Очень уж сильно про распятого мальчика смахивает.
Да и в исходной статье на CNN - вызывает вопросы момент с тем, что боевики швырнули гранату в комнату... после чего детишки вполне себе живы и страшные истории рассказывают. Прям даже ни разу не ранены. Тока маму ногами запинали.