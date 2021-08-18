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Новини ПодіїЗа кордоном Захоплення влади в Афганістані
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Афганістан (450) жінки (486) Талібан (136) вбивство (2876)

Таліби вбили афганську жінку, яка відмовилася готувати їм їжу, - CNN

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

Таліби вбили афганську жінку, яка відмовилася готувати їм їжу, - CNN

Бойовики руху "Талібан" у селі на півночі Афганістану вбили жінку, яка відмовилася готувати для них їжу.

Про це повідомив 17 серпня телеканал CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Інцидент трапився ще 12 липня, але відомо про нього стало тільки зараз. Про те, що сталося, журналістам розповіла дочка жінки. Телеканал називає її Маніже, а її мати - Наджі, але імена ці в цілях безпеки вигадані.

До Наджі бойовики приходили вже тричі з вимогою, щоб та приготувала їжу на 15 осіб. Жінка відмовлялася, бо була бідна і не мала коштів, щоб нагодувати їх.

На четвертий день бойовики за чергову відмову стали бити її. Вона знепритомніла, а бойовики продовжували бити її прикладами автоматів, говорить її дочка.

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Коли Маніже крикнула талібам, щоб ті зупинилися, вони припинили побиття. Потім кинули гранату в сусідню кімнату, спричинивши пожежу в будинку, і втекли. Мати чотирьох дітей померла на місці від побоїв.

Як зазначає канал, з початку захоплення талібами афганських провінцій там почали обмежувати права жінок. Зокрема, їм забороняють відвідувати медичні установи без опікуна-чоловіка.

Крім того, через швидке захоплення "Талібаном" країни деякі жінки залишилися без необхідної їм паранджі або бурки, які їм тепер обов'язково носити. Одна з жінок розповіла, що у її сім'ї є всього одна-дві паранджі, які потрібно розділити між нею, її сестрою і їхньою матір'ю.

У CNN нагадали, що під час першого захоплення талібами країни жінкам заборонили відвідувати школи і працювати. Зараз представники "Талібану" обіцяють, що ці права залишаться у жінок, проте місцеві жителі не довіряють обіцянкам бойовиків.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+32
Талибы убили афганскую женщину, отказавшуюся готовить им еду, - CNN - Цензор.НЕТ 9282
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18.08.2021 12:15
+13
Конченым муслимам США оставили по факту оружия больше раз в сто,чем Украине поставили для сопротивления кацапне. Кто-то может поставить вопрос амерам,что это минимум абсурд?
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18.08.2021 12:17
+9
Фиг его знает - может это ихняя "распятая девочка в трусиках." Талибы убили афганскую женщину, отказавшуюся готовить им еду, - CNN - Цензор.НЕТ 6399
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18.08.2021 12:19
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ага, талибы - это цивилизованные люди Талибы убили афганскую женщину, отказавшуюся готовить им еду, - CNN - Цензор.НЕТ 2663
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18.08.2021 12:20 Відповісти
у нас раб Кирилла - Онуфрий и еще какой то поп - в Раде насрали на память погибших - и шо? ты не на них смотри сначала то
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18.08.2021 12:26 Відповісти
кацап детектед
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18.08.2021 12:26 Відповісти
Талибы убили афганскую женщину, отказавшуюся готовить им еду, - CNN - Цензор.НЕТ 9282
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18.08.2021 12:15 Відповісти
Такі ж "вменяємые" як і Лавров. Таліби вбили афганську жінку, яка відмовилася готувати їм їжу, - CNN - Цензор.НЕТ 5888
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18.08.2021 13:03 Відповісти
Такие же "вменяемые, как кацапня со своим срущим миром!
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18.08.2021 18:51 Відповісти
У нас там по периметру, надеюсь, продолжается строительство Стены?
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18.08.2021 12:17 Відповісти
Конченым муслимам США оставили по факту оружия больше раз в сто,чем Украине поставили для сопротивления кацапне. Кто-то может поставить вопрос амерам,что это минимум абсурд?
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18.08.2021 12:17 Відповісти
Бушик покойный так ваще в Раде приказал всем шоп любили Рашку - и все..... а ведь надо было проверить башку туфлями производства ЫФДРкзкзрлхк(Финляндия)))))
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18.08.2021 12:25 Відповісти
Я минимум,не понял. Можно как-то внятнее? Будь ласка.
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18.08.2021 12:35 Відповісти
Буш старший приезжал и приказывал шоб мы не шли нах от Рашки! Чикен-киев спич
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18.08.2021 12:46 Відповісти
Кому? Украине? Он с Горбачевым тёр на эти темы. И да..ему было выгодно,чтобы "совок" остался. И он тогда пошёл нах со своими хотелками.
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18.08.2021 12:52 Відповісти
Да! но нефиг теперь, от того момента, кстати, кричать шо они мол "за демократию" - прекрасно зная шо совок сделал тут, правильно? я просто ненавижу двуличие. забрали оружие = дали бы какую-то гарантию, а не как вот Обамка слала Хаммеры вообще убитые, и мы вроде покупали запчасти, то есть - тупо как торганули хламом, но высрали - ой, а мы вам помогаем, чо хотите?
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18.08.2021 12:58 Відповісти
Убитые "Хаммеры"? А можно подробнее?
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18.08.2021 13:05 Відповісти
Надо все новости из афгана Ирана КНДР РАШКИ... и прочей наволочи писать
НОВОСТИ ИЗ ЛЕПРОЗОРИЯ ЗООПАРКА ДУРДОМА....
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18.08.2021 13:08 Відповісти
50 машин Обама прислал в Одессу.
а вот Таджикистану там МРАПов дал чет 300-400
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18.08.2021 13:08 Відповісти
Так 50 машин были "убитые" или просто мизерное количество?
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18.08.2021 14:13 Відповісти
так тебе важно что афганцам 100млрд., или нам 2млрд.?
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18.08.2021 14:18 Відповісти
такого оружия, хлама времен войны во Вьетнаме, в Украине своего хватает выше крыши. а современного высокотехнологичного вооружения и оборудования никто в Афган не поставлял.
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18.08.2021 12:37 Відповісти
Тем не менее ху...рили они всех подряд. Наверное потому что договорённостей никаких не заключали?.🤔
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18.08.2021 13:07 Відповісти
скорее потому, что они как православные из паРашы, сразу в свой муслимский рай, а не как мы.
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18.08.2021 13:45 Відповісти
Штурмовики и вертолеты ? Танки и машины пехоты ? Для ВСУ было бы в самый раз . Кроме того гранотометы , масса автоматов и патронов .
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18.08.2021 19:11 Відповісти
такого хлама 60-х и 70-х годов выпуска в Украине своего выше крыши. даром не надо.
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18.08.2021 20:21 Відповісти
Фиг его знает - может это ихняя "распятая девочка в трусиках." Талибы убили афганскую женщину, отказавшуюся готовить им еду, - CNN - Цензор.НЕТ 6399
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18.08.2021 12:19 Відповісти
там СНН пишет, но блин, чем оно тогда лучше Писелева то?
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18.08.2021 12:23 Відповісти
О произошедшем журналистам рассказала дочь женщины. Телеканал называет ее Манижей, а ее мать - Наджией, но имена эти в целях безопасности вымышленные.
К Наджии боевики приходили уже три раза с требованием, чтобы та приготовила еду на 15 человек. Женщина отказывалась, так как была бедна и не имела средств, чтобы накормить их.

На четвертый день боевики за очередной отказ стали избивать ее. Она потеряла сознание, а боевики продолжали бить ее прикладами автоматов, говорит ее дочь.
Когда Манижа крикнула талибам, чтобы те остановились, они прекратили избиение. Затем бросили гранату в соседнюю комнату, вызвав пожар в доме, и сбежали. Мать четверых детей скончалась на месте от побоев. Источник: https://censor.net/ru/n3283382\\\\\\\\\\

Пиарасты Рашки подались на работу в СНН?
это же точь в точь бред про то шо ..... сотни и тысячи случаев когда солдаты ВСУ и негры на танках хавали мальчиков в трусиках, а если не было кетчупа, то заставляли беременную бабушку мальчика плясать вприсядку на бутылке с монтажной пеной.
не очень верится шоп талибы, имея над собой командира, а тот - тоже, и так до главарей, которым - ну очень надо показать ся грамотными и миролюбивыми, сделали такое, зная шо это будет однозначно ущерб движению а их бошки весело покатятся с какого-то выярка(как это там на российском наречии?)
бре - с чего она приготовить могла, разве с этой же дочери шо высрала это? тогда дочь то почему жива? бойцы убежали - но от кого??
Шерлок антиколорадос mod = off)
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18.08.2021 12:21 Відповісти
очередной эксперд- аналитик?))
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18.08.2021 12:25 Відповісти
ботоферма отмывает своих подельников
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18.08.2021 12:27 Відповісти
Ха!, налетели - вот пример ватников-наоборот - то же самое - есть только их т.з., и есть неправильная.
.... да, это Европа, ребята, завтра прямо нам членство и пдч даже в НАТО дадут, только шире веником махай.те и деревья сади.те ггг)
Идите на Антиколорадоса сайт - учит нахаляву таких как вы логическому мышлению. Мужественный, крепкий.
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18.08.2021 12:31 Відповісти
На севере страны живут туркмены, узбеки, это 40% населения Афганистана. Для них пуштуны - чужаки. Если талибы так себя ведут против местного населения, то скоро там начнется гражданская война против пуштунской оккупации.
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18.08.2021 12:33 Відповісти
Точнее туркмены, узбеки, таджики - 39%, плюс хазореи еще 9%, то есть это уже 48% непуштунского населения. Самих же пуштунов там всего 42%, то есть верной дорогой идут эти товарищи из пуштунских пещер.
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18.08.2021 12:40 Відповісти
Привет Боррелю, который предлогает сесть за один стол с убийцами.
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18.08.2021 12:24 Відповісти
Звідки ж стільки кацапні на сайті...?
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18.08.2021 12:25 Відповісти
бо на путіноїдних сайтах коменти відключені, фсб пилює. От вони сюди як таргани й лізуть)
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18.08.2021 12:30 Відповісти
Талибы бабуины ихние партнеры по "миру".
Отмазывают Таліби вбили афганську жінку, яка відмовилася готувати їм їжу, - CNN - Цензор.НЕТ 3972
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18.08.2021 12:37 Відповісти
Понеслось...
На севере страны. Теперь вопрос времени, когда начнется замес между пришлыми туда пуштунами (талибами) с местными узбеками, таджиками, туркменани - для них распоряжения пуштунов совсем не указ. И еще не известно кто там оккупант. Походу именно талибы ведут себя как оккупанты.
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18.08.2021 12:26 Відповісти
вчера уже началась гражданская война
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18.08.2021 12:28 Відповісти
Походу кто-то очень хочет столкнуть республики средней Азии с исламскими фундаменталистами. Талибы начинают резню на территории северного Афганистана, где живет таджикское, узбекское, туркменское население, где к пуштунам относятся как к оккупантам, и у всех у них есть родственники в республиках средней Азии.
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18.08.2021 15:07 Відповісти
талибы лососнут тунца. все вернулось к раскладу 79го
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18.08.2021 15:08 Відповісти
Не вернулось а закончилось навсегда.
Афганистан перестанет существовать. Север отойдет к среднеазиатским республикам, под защиту ОКДБ. Юг (пуштуны) под протекторат Пакистана. Талибан пакистанцы прикроют, поскольку Афганистан (как союзник Индии) устранен, талибы больше не нужны.
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18.08.2021 16:13 Відповісти
Как говорил, Боррель, они победили и теперь с ними нужно дружить. А отрезанные головы и расстрелы гражданских и пленных на улицах города ето такое. Ну вот вам и Европа, которая навязывает нам *зельоныю енергетику* чтобы наши старики и остальные украинцы за свет все деньги отдавали и по помойкам лазили.
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18.08.2021 12:27 Відповісти
А в НАТО вступати треба?
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18.08.2021 12:29 Відповісти
В НАТО вступить- ето единственный шанс Украине выжить.
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18.08.2021 12:31 Відповісти
Перед тим як почать її бить вони сказали їй що вона повинна радіть що її звільнили від американців? Талибы убили афганскую женщину, отказавшуюся готовить им еду, - CNN - Цензор.НЕТ 3485
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18.08.2021 12:29 Відповісти
Ничего смешного нет! Таліби вбили афганську жінку, яка відмовилася готувати їм їжу, - CNN - Цензор.НЕТ 8544 Таліби вбили афганську жінку, яка відмовилася готувати їм їжу, - CNN - Цензор.НЕТ 9130
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18.08.2021 20:36 Відповісти
А ти пропонуєш мені плакать?
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18.08.2021 20:40 Відповісти
Пропоную бути нормальною людиною....
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18.08.2021 20:58 Відповісти
А я цинік! Так жить легше - в душу срать бояться!
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18.08.2021 21:04 Відповісти
Женщинам там не позавидуешь!
Служившие в Афгане рассказывали, что нормальное состояние женщины - беременная !
Кстати, наши "доблестные вояки" во время рейдов просекли, что этим состоянием пользовались для того, чтобы спрятать деньги.....
В итоге: беременных отдельно и шманать!
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18.08.2021 12:29 Відповісти
Афганистан из бездны еще долго не выберется.
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18.08.2021 12:30 Відповісти
Никогда уже не выбетется как страна, склееная из несовместимых народов.
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18.08.2021 12:43 Відповісти
щойно передали: таліби розстріляли мітинг громадян, який зібрався на честь національного прапору Афганістану
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18.08.2021 12:31 Відповісти
А на параша тудей скоро передадут что это талибанские адекватные силовики вежливо ликвидировали прозападных, экстремистов, фашистов, нацистов, бандеровцев...
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18.08.2021 13:00 Відповісти
Женщины у талибов на уровне доманшних животных.
Женщинам не разрешено работать, учиться и покидать свой дом без мужского сопровождения

За близость до брака - женщину ожидает избиение камнями.Женщинам в "слишком открытой" одежде - отказывают в услугах транспорта, магазинах и других публичных заведений.Правда 17 августа талибы пообещали не казнить и не забивать камнями до решения суда. Прогресс.Надолго ли?Bacha Bazi (на персидском языке, так называемые забавы с мальчиками) - довольно распространенная традиция в Афганистане. И речь не только о народе и отдаленной местности, Bacha Bazi распространена и среди афганской элиты. В отличие от своих соседей урду и арабов, почти вся любовная поэзия до 20 века адресовалась мужчиной к мужчине, обычно - младшему "любимому" парню.сегодня известно как минимум о нескольких случаях перестрелок между полевыми командирами талибов, причиной которых стали их молодые любовники.
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18.08.2021 12:32 Відповісти
всегда считал что ислам и всякие там извращения как то не совместимы . вчера только узнал о Бахча Бази . не скрою был в шоке . даже не от самого его существования а от многовекового и повсеместного распространения Таліби вбили афганську жінку, яка відмовилася готувати їм їжу, - CNN - Цензор.НЕТ 3140
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18.08.2021 12:50 Відповісти
у талибов первый указ о запрещении этой традиции - за нарушение смерть .
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18.08.2021 19:14 Відповісти
да я читал . но видишь ли какая то часть из бармалеев захвативших Кабул не совсем талибы . это примазавшиеся . сегодня сильны талибы значит с ними . завтра вернется Гани или сынок Массуда поднимет флаг и пойдут за ним . Восток дело тонкое . а пока суть да дело полевые командиры и влиятельные боевики своих Бахча Бази припрячут с глаз
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18.08.2021 19:36 Відповісти
И снова по кругу - возврат на 20 лет назад. "Северный альянс" vs "Талибан"
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18.08.2021 12:34 Відповісти
і знову в саратові перевалочна база нато
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18.08.2021 13:07 Відповісти
это все конечно полная жесть, первобытные люди? добывают таким образом себе пропитание, но у нас "цивилизованные" полицейские насиловали и пытали женщину прям в участке(это только те эпизоды, которые попадают изредко в сми, а сколько такого треша происходит, чего не печатают в сми?), вот такая муйня малята ((
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18.08.2021 12:46 Відповісти
.. нда, это не Штепа - эксмэр украинского Славянска..
шлюха Штепа и кормила и поила "наших мальчиков" и сисю давала донецким талибам и живёт припеваючи при "хунте", собственно как и ПРас-депутан Аксёнов.. вместо того чтобы сидеть пожизненно, как урок, для потенциальных предателей
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18.08.2021 12:46 Відповісти
Доверять CNN - себя не уважать...
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18.08.2021 12:47 Відповісти
Не зря афганцы прыгали на американские смолеты. Там такое начинается что врагу не пожелаешь.
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18.08.2021 12:49 Відповісти
А по людськы мали б принести харчі і розрахуватися або грошима або харчами за приготування їжі. худоба дика.
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18.08.2021 12:57 Відповісти
между этими кадрами 2 недели (журналистка CNN в Афганистане)
Таліби вбили афганську жінку, яка відмовилася готувати їм їжу, - CNN - Цензор.НЕТ 962

.
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18.08.2021 12:57 Відповісти
Хм. А без гримеров, визажистов и макияжа... так себе...
Впрочем и с ним не прям 10 из 10.
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18.08.2021 18:17 Відповісти
Она опровергла, заявила, что всегда ходит в хиджабе, а первый снимок - в частном доме, где можно голову обнажить. Но ХЗ правда ли это
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18.08.2021 18:55 Відповісти
Лучше б отталибосили, а если не старая, то и отталибунькать не грех.
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18.08.2021 13:20 Відповісти
барель , ты старый придурок еще собираешься с этими "победившими" террористами говорить?
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18.08.2021 13:41 Відповісти
Ну талибан всё же на век впереди африканцев.Бо в Африке,тупо съели бы женщину и не заморачивались куме.
-Так.А талибы все ж цивилизованней.Ограничились гранатой в окно.
-Так.Давай не чокаясь
Таліби вбили афганську жінку, яка відмовилася готувати їм їжу, - CNN - Цензор.НЕТ 9626 Таліби вбили афганську жінку, яка відмовилася готувати їм їжу, - CNN - Цензор.НЕТ 7630
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18.08.2021 14:20 Відповісти
Не смешно.
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18.08.2021 18:01 Відповісти
Если русские придут в Украину у нас то же самое будет, а может и хуже.
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18.08.2021 18:00 Відповісти
Дикари ну. Бл*дский талибан, пол мира кошмарит своими выходками. Сами жить не умеют и другим не дадут. А сколько у плешивого радости, что теперь только он там может остаться. Затеяли полную опу.
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18.08.2021 18:07 Відповісти
А вообще интересный факт.
Авторы статьи в CNN.
Анна Корн - базируется в Гон-Конг (далековато от Афганистана)
Санди Сидху - базируется там же, расстояние от Афганистана... то же самое.
Хилари Вайтман - базируется Брисбейн (Австралия), Лондон (UK), Гон-Конг опять же. И опять же... далековато от Афганистана.
Также в списке фигурирует некий Абдул Басир Бина, который, по идее, будучи журналистом аж прям CNN, должен иметь хотя бы какую-то страничку в соцсетях. Ну хоть какую-то, тем более до победы талибов. Но нет. Хз кто хз откуда.
Итог: имеем статью за авторством трех, очевидно сильных и независимых конечно же женщин, которые от Афганистана находятся на почтительном расстоянии. И одного ноунейма, которого никто в глаза не видел.
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18.08.2021 18:40 Відповісти
CNN
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18.08.2021 19:17 Відповісти
Я и говорю. Источники у столь уважаемого издания, мягко говоря, странные и доверия вызывают мало.
Три тетки, которые находятся за тысячи миль от Афганистана и ноунейм.
Очень уж сильно про распятого мальчика смахивает.
Да и в исходной статье на CNN - вызывает вопросы момент с тем, что боевики швырнули гранату в комнату... после чего детишки вполне себе живы и страшные истории рассказывают. Прям даже ни разу не ранены. Тока маму ногами запинали.
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19.08.2021 09:12 Відповісти
 
 