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Новости За рубежом Захват власти в Афганистане
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Талибы предупредительными выстрелами отгоняют людей от аэропорта Кабула, - CNN

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Талибы предупредительными выстрелами отгоняют людей от аэропорта Кабула, - CNN

Боевики "Талибана" начали отгонять от периметра аэропорта Кабула людей, которые хотят бежать из Афганистана. Чтобы отогнать толпу, они открывают предупредительный огонь.

Об этом сообщил телеканал CNN, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По информации журналиста CNN, находящегося на месте событий, талибы пытаются физически помешать людям попасть на территорию аэропорта, который является единственной дверью для побега из Афганистана.

"Мы видели и слышали, как они много стреляли в сторону толпы, чтобы разогнать ее. Они не целятся в людей, не пытаются убивать людей. Но, конечно же, люди получают различные травмы", - сказал журналист.

Сейчас у входа в аэропорт все еще остается большая толпа, которая надеется попасть внутрь.

"Непонятно, есть ли у них документы, если им отказали и сказали, что они не могут пройти на территорию аэропорта, или у них нет средств, чтобы попасть внутрь", - добавил он.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+22
Этот день мы приближали как могли (с)…Талибы предупредительными выстрелами отгоняют людей от аэропорта Кабула, - CNN - Цензор.НЕТ 219
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18.08.2021 17:21
+22
Они хотят жить в хорошей стране, а не умереть за неё. Идеально когда за их жизнь, умирают американцы, можно сказать джекпот!
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18.08.2021 17:26
+20
Ось це від талібів варто перейняти. Зайшов на концерт 95 кварталу- подивився- і спалити за пропаганду ідолів!
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18.08.2021 17:28
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Этот день мы приближали как могли (с)…Талибы предупредительными выстрелами отгоняют людей от аэропорта Кабула, - CNN - Цензор.НЕТ 219
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18.08.2021 17:21 Ответить
Таліби попереджувальними пострілами відганяють людей від аеропорту Кабула, - CNN - Цензор.НЕТ 3709
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18.08.2021 17:41 Ответить
Я на 99% упевнений, що таліби навіть не знали значення колорадських стрічок, їм сказали начепити, вон так і зробили
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18.08.2021 17:45 Ответить
Та то може взагалі актори большіх та малих театрів.....
Чи ви мордвинів не знаєте?
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18.08.2021 21:13 Ответить
Респект Талибам! В Европе и так мусульман уже полно.
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18.08.2021 17:22 Ответить
Что-то не без чего-то. Таліби попереджувальними пострілами відганяють людей від аеропорту Кабула, - CNN - Цензор.НЕТ 8931
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18.08.2021 17:37 Ответить
Жаль нет на них больше Ахма́д Шах Масу́да.
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18.08.2021 17:22 Ответить
есть его сын...и он обьявил,что северный альянс будет бороться против талибана.
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18.08.2021 17:37 Ответить
Их придавят быстро, с помощью северных дикарей, которые уже сейчас заходят в Таджикистан.
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18.08.2021 17:46 Ответить
Наоборот им помогать будут.. мировым крупным игрокам не выгодно тотальное возвышение талибана.. гораздо выгоднее внутреннее противостояние чтоб к соседям не лезли.
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18.08.2021 18:05 Ответить
Вы рассуждаете с позиций логики. Вы когда-то видели логику в действиях северных дикарей?
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18.08.2021 18:07 Ответить
Дикарей пинками выгонят из северной части Афганистана в горы, там не живут пуштуны (дикари), там живут таджики, туркмены, узбеки - это почти 40% населения.
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18.08.2021 18:29 Ответить
На севере живут таджики, узбеки, туркмены - это никакие не дикари а нормальные люди, которые не собираются терпеть дикарские порядки пуштунов. В Таджикистан заходят остатки афганской армии (таджики, узбеки, туркмены). Пройдут переобучение и пойдут назад, или в составе армии ОКДБ, или как североафганская армия, и без пуштунов.
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18.08.2021 18:25 Ответить
В Пандшере 98% таджиків
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18.08.2021 18:28 Ответить
Под "дикарями" я имел в виду русню.
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18.08.2021 18:51 Ответить
Я думаю не полізуть вони туди , по перше там зараз збираються антіталібанськ сили в яких є мотивація вести озброєну боротьбу а в Масуда молодшого ще і особисте - помста талібам за батька . Потім там важко воювати - високі гори, які місцеві моджахеди знають як я свою дачу і втрати в разі заруби будуть величезні, таліби це розуміють .І вже хто сь з керівництва талібів заявив - Пандшер ми не чіпатимемо, хоча їм вірити .. Не буде там миру .., колись то може і буде але не зараз
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18.08.2021 18:27 Ответить
А вся эта толпа не пробовала взять оружие в руки и защитить свою страну от талибов?
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18.08.2021 17:22 Ответить
Они хотят жить в хорошей стране, а не умереть за неё. Идеально когда за их жизнь, умирают американцы, можно сказать джекпот!
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18.08.2021 17:26 Ответить
А им это, ЗАЧЕМ?
Простой вопрос, который в принципе не имеет ответов.
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18.08.2021 17:32 Ответить
Я знаю здесь несколько афганцев. Наподобие пуштуна Нема ни один не вернулся домой после окончания образования. Все осели тут. И крайне неприятные и непорядочные люди.
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18.08.2021 17:51 Ответить
Свою страну можно защитить токо от граждан другой страны.
Талибы не иностранцы, ето афганцы, которых поддерживает большая часть населения.
В них не стала стрелять даже регулярная армия и полиция.
Если кто-то возьмёт автомат и пойдёт их убивать - то он будет не защитник Родины, а либо повстанец -либо вооружённый бандит, в зависимости от точки зрения.
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18.08.2021 17:52 Ответить
Ну так пусть сидят у себя.и нех лезть в аэропорт
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18.08.2021 20:53 Ответить
А ради чего? Ты видел в чем они убегали из страны? У них кроме простыней и чурбанов ничего в руках даже нету. У бомжей даже больше вещей. Ради чего они будут воевать? Народу нужно было для начала что то дать свое, чтобы был смысл защищать. Думаешь в Украине будет по другому где бедные села?
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18.08.2021 18:10 Ответить
Там далеко не все. Были кадры когда дорога в аэропорт забита толпами афганцев с чемоданами на колёсиках. Явно не бедными

Таліби попереджувальними пострілами відганяють людей від аеропорту Кабула, - CNN - Цензор.НЕТ 9681
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18.08.2021 18:27 Ответить
По 3 чемодана веще на человека - страшное богатство
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18.08.2021 18:58 Ответить
По афганским или индийским меркам да.
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18.08.2021 20:39 Ответить
Американцы вкинули туда 1 триллион баксов. Богатые люди там просто обязаны появиться.
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18.08.2021 18:56 Ответить
Это триллион был не наличными, а техникой, оборудованием и т.д. Так что богатые люди как были так и остались в США. Таліби попереджувальними пострілами відганяють людей від аеропорту Кабула, - CNN - Цензор.НЕТ 814
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20.08.2021 13:00 Ответить
Сожжен парк развлечений в Кабуле
Покатавшись на машинках, талибы сожгли парк, - за "пропаганду идолов"
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18.08.2021 17:24 Ответить
Ось це від талібів варто перейняти. Зайшов на концерт 95 кварталу- подивився- і спалити за пропаганду ідолів!
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18.08.2021 17:28 Ответить
Больше похоже на пропаганду идиотов.
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18.08.2021 18:13 Ответить
палить вместе с клоунами
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18.08.2021 20:36 Ответить
Правильно. Нечего всякие западные штуки развращающие пастухов завозить. Бабам хиджаб на голову и на кухню, мужикам посох и овец пасти в горы или мак собирать. У в Украине нас тоже *евробляхи*, телефоны или иностранные трусы жгут. Чем мы хуже от талибов. Таліби попереджувальними пострілами відганяють людей від аеропорту Кабула, - CNN - Цензор.НЕТ 8471
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18.08.2021 18:30 Ответить
по видео не поймешь, что горит, может парк, а может и нет
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18.08.2021 18:52 Ответить
Что крысы побежали...?
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18.08.2021 17:29 Ответить
Если бы я искал нефть,газ,строил дороги то мне не было бы смысла убегать.Ведь не зависимо от правительства всем это нужно.А убегают крысы которые наживались на этом противостоянии.
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18.08.2021 17:34 Ответить
Таліби попереджувальними пострілами відганяють людей від аеропорту Кабула, - CNN - Цензор.НЕТ 5530
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18.08.2021 17:35 Ответить
Я хочу в Афган,но не убивать а строить.
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18.08.2021 17:36 Ответить
Изучите Коран и хадисы. Не забудьте прикупить мешок из-под картошки для жены.
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18.08.2021 17:40 Ответить
Спасибо за рекомендацию.А не кажестсья ли Вам странным что за неполных 8 лет у Ватикане было уже несколько скандалов по растлению малолетних и как минимум 3 операции обывателей на этой ,,Святой Земле,, на толстой кишке в том числе и действуещего Папы?
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18.08.2021 17:50 Ответить
Нет, не кажется. Как не удивляет и количество гомосексуальных и педофильских скандалов в рпц.
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18.08.2021 17:52 Ответить
Приятно наткнуться на адекватного собеседника
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18.08.2021 17:54 Ответить
тут 99проц. адеквата. но хотеть туда, откуда все хотят...- это тот 1проц.......(
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19.08.2021 02:42 Ответить
А в америке - вообще негров линчуют!
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18.08.2021 17:54 Ответить
Уже только белых .
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18.08.2021 18:52 Ответить
Как вариант: убежать в Афган и оттуда просить убежище в Европе или США. Таліби попереджувальними пострілами відганяють людей від аеропорту Кабула, - CNN - Цензор.НЕТ 4970
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18.08.2021 17:45 Ответить
Так талибы же --- вменяемые люди! (Конь блед)
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18.08.2021 17:43 Ответить
Талибы тоже люди,тем более что им тоже что-то нужно делать из страной.
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18.08.2021 17:52 Ответить
Угу. Такие же "люди", как их братаны из страны-помойки.
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18.08.2021 17:53 Ответить
Ага, вы еще скажите шо русня - ето тоже люди
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18.08.2021 17:55 Ответить
А почему Вы так сужаете ореол?Для меня любой человек считается человеком который не для вида а просто выкинет мусор в мусорное ведро а не мимо.
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18.08.2021 17:59 Ответить
Русссскій."Ареал"
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18.08.2021 18:57 Ответить
Ореол))) Мдя, школ на свинособакии как не было, так и нет
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18.08.2021 19:02 Ответить
А о чем с тобой можно разговаривать если ты оказался мусоным ведром в который и мусор стыдно бросить.
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18.08.2021 19:07 Ответить
То есть ты чмо безграмотное, а виноваты окружающие? Вот так вы свинособаки и живёте
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18.08.2021 21:05 Ответить
Чей Крым?
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18.08.2021 19:09 Ответить
А Вы Лиса как думаете?А Вы монету Гитлера видели?Тоже так называется ,,Крым Наш,,1942-го года.
Крым всегда был и будет крымчан,но вопрос только в том в составе какого государства.
Лично я считаю что после возвращения полуострова Крым в Украину он должен называться Крымско-Татарская область в составе Украины.Автономия себя исчерпала.
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18.08.2021 19:21 Ответить
Крым - это Украина! Все остальные рассуждения от лукавого.
ЗЫ: насчет области - полностью поддерживаю.
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18.08.2021 19:25 Ответить
Перечитайте уважніше мій коментар,і там буде те що Ви хотіли почути і те що я дусаю чий Крим.Гітлер теж вважав його своїм і даже випустив монету.А де Гітлер а де Крим?
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18.08.2021 19:31 Ответить
А чого б не написати прямо і відверто? А то якісь кружляння довколо, як це роблять кацапи.
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18.08.2021 19:39 Ответить
а "крымчан" - это хто? Таліби попереджувальними пострілами відганяють людей від аеропорту Кабула, - CNN - Цензор.НЕТ 4751
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20.08.2021 13:03 Ответить
А хто є коріними жителями півострова Крим як що не Татари?
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20.08.2021 13:14 Ответить
P.S/А як що вглиблюватись далі то і мамонти.
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20.08.2021 13:15 Ответить
они мне напоминают днровский анклав с советским прошлым.
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18.08.2021 21:25 Ответить
целых двадцать лет сидели на шее у американцев, многие жирели и были вечно недовольны.. а когда их струсили, как собака клещей, то оказались неготовы к самостоятельной жизни, с огромным желудком, без мозгов и на коротеньких, слабых ножках.. ну вот совсем не жалко паразитов..
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18.08.2021 17:53 Ответить
Если русские придут в Украину у нас то же самое будет.
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18.08.2021 17:54 Ответить
УПА воевала с русней до начала 60-х, если шо.
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18.08.2021 17:57 Ответить
Так мы уже более 500 лет воюем с Россией.
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18.08.2021 18:03 Ответить
И? Ирландцы тоже лет 500 воевали с Британской Империей. До сих пор Ирландия имеет свой лугандон на северо-востоке.
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18.08.2021 18:05 Ответить
Ирландцы до сих пор говорят преимущественно на английском. Это и послужило причиной столь длительного закаболения нации. Бернард Шоу, Оскар Уальд, Джонатан Свифт были не лучше Гоголя, который стеснялся писать на украинском языке.
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18.08.2021 20:52 Ответить
Угу. У них давно работает гос.программа по возрождению родного гэлльского языка, но работает со скрипом.
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18.08.2021 21:03 Ответить
И много навоевали? Судьбу страны решит большинство а не горстка людей какими бы патриотами они небыли.
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18.08.2021 18:07 Ответить
Нормально навоевали. Даже несмотря на миллионы русни, которыми мААсква замещала убитых и высланныx Украинцев, Украина таки не часть московии, в отличие от белорашки.
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18.08.2021 18:10 Ответить
С начало 14-года войну с РФ прошли более 1 млн людей, а это уже далеко не горстка.
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18.08.2021 18:10 Ответить
Сразу после Майдана когда народ еще верил что все изменится к лучшему.... Попробуешь сейчас наловить столько и отправить на фронт. Я тебе скажу даже тех патриотов которые уже воевали попробуешь туда отправить, после того как они увидели что в стране ничего не улучшилось
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18.08.2021 18:32 Ответить
Все о чем я говорил долгие годы. Никто не будет защищать страну в которой ему ничего не светит. То же самое грозит в Украине. Если народ будут давить дальше поборами, тарифами и бюрократией то при первом же случае все убегут из страны. А как мусора и армия которым все блага, защищает страну вы все прекрасно видели на примерах крыма и дамбаса. Олигархи и чиновники же залезут в свои самолеты и улетят в первую очередь. Поетому в первую очередь нужно беспокоиться и обеспечивать народ а не чиновников.
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18.08.2021 18:06 Ответить
а вот угадайте, что в Украине стоит дороже, чем в любой стране Европы, которая вылезла из совка и избавилась от ватного прошлого? Да, большинство продуктов сравнялись или даже чуть дороже.. но ДЕНЬГИ - в Украине очень дорогие. Дорогие несравнимо с другими странами. Дорогие деньги - это залог олигархов, что Украина будет животеть еле-еле, не развивать сектора экономики а будет тупо проедать, народ будет жить и работать на унитаз, платя за комуналку 80 % своих доходов.... Деньги станут дешевыми и доступными, когда процент годовой будет как в других развитых странах - не более 5х процентов годовых для иностранцев и не более 2-3 % годовых для Украинцев! Это залог развития экономики, расцвета Украины как государства - и не будет необходимости ехать за тридевять земель на заработки - проще создать что-то свое, предприятие, завод, фабрику, ферму, агрохолдинг...
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18.08.2021 18:24 Ответить
Два плюса, очень правильный коммент.
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18.08.2021 19:37 Ответить
Так Воїни захищають Україну,а Зелень по осіні спадає й перетворюється на гумус
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19.08.2021 17:20 Ответить
Я так розумію , кігті друть самі лише чінуші-корупціонери , що тягнули соки з народу Афганістану , грабували його і пиляли американські гроші . Цікаво , скільки біля аеропорту селян , пастухів , будівельників чи торговців з ринку , які терміново вирішили втікати з країни ?
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18.08.2021 18:07 Ответить
Якби інші країни не пускали би до себе біженців, особливо здорових чоловіків, то скоріш за все, не було того бардака, що твориться зараз у світі. Можливо це цинічно, але це правда. Глядиш, їм таки довелось би боротись за краще життя на своїй батьківщині. Простіше за все створити проблеми іншим. Тут життя погане, поїду де воно краще. Нехай дурніші за мене, страждають і воюють за сввітле майбутнє.
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18.08.2021 18:10 Ответить
Заложники - "золотой фонд" террористов.
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18.08.2021 18:24 Ответить
Бараны хотели бежать а их загняют в стойло...
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18.08.2021 18:42 Ответить
Поведінка афганців дуже схожа на поведінку білорусів. Чи мені так здається?
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18.08.2021 20:23 Ответить
не согласен, афганцы сами себе такое будущее хотели и получили, а белорусы просто не дозрели до понимания, что без насилия тирана не скинуть
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18.08.2021 21:58 Ответить
Можливо. Бажано б було закрити кордони як від одних так і від других.
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18.08.2021 22:20 Ответить
Так Воїни захищають Україну,а Зелень по осіні спадає й перетворюється на гумус
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19.08.2021 17:21 Ответить
 
 