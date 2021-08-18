Таліби попереджувальними пострілами відганяють людей від аеропорту Кабула, - CNN
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Бойовики "Талібану" почали відганяти від периметра аеропорту Кабула людей, які хочуть втекти з Афганістану. Щоб відігнати натовп, вони відкривають попереджувальний вогонь.
Про це повідомив телеканал CNN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За інформацією журналіста CNN, який перебуває на місці подій, таліби намагаються фізично завадити людям потрапити на територію аеропорту, який є єдиними дверима для втечі з Афганістану.
"Ми бачили та чули, як вони багато стріляли в бік натовпу, щоб його розігнати. Вони не ціляться в людей, не намагаються вбивати людей. Але, звісно ж, люди отримують різні травми", - сказав журналіст.
Наразі біля входу в аеропорт все ще залишається великий натовп, який сподівається потрапити всередину.
"Незрозуміло, чи є у них документи, якщо їм відмовили та сказали, що вони не можуть пройти на територію аеропорту, або у них немає коштів, щоб потрапити всередину", - додав він.
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Чи ви мордвинів не знаєте?
Простой вопрос, который в принципе не имеет ответов.
Талибы не иностранцы, ето афганцы, которых поддерживает большая часть населения.
В них не стала стрелять даже регулярная армия и полиция.
Если кто-то возьмёт автомат и пойдёт их убивать - то он будет не защитник Родины, а либо повстанец -либо вооружённый бандит, в зависимости от точки зрения.
Покатавшись на машинках, талибы сожгли парк, - за "пропаганду идолов"
Крым всегда был и будет крымчан,но вопрос только в том в составе какого государства.
Лично я считаю что после возвращения полуострова Крым в Украину он должен называться Крымско-Татарская область в составе Украины.Автономия себя исчерпала.
ЗЫ: насчет области - полностью поддерживаю.