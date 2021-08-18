На Бурштынской ТЭС случился пожар

Энергетики Бурштынской ТЭС локализовали возгорание на территории станции, пострадавших нет, инцидент не повлиял на энергоснабжение потребителей.

Об этом сообщили в пресс-службе станции, информирует Цензор.НЕТ.

"18 августа в 16:50 энергетики Бурштынской ТЭС отключили от сети энергоблок №3 из-за пожара маслобаке на отметке 9.6. Пострадавших нет. Отключение энергоблока не повлияло на электроснабжения Бурштынского энергоострова" - сообщили в компании.

Возгорание случилось в одном из маслоблоков на территории станции. На место прибыли специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Бурштынская ТЭС расположена возле города Бурштын в Ивано-Франковской области. Установленная мощность — 2334 МВт, состоит из 12 энергоблоков мощностью 200 МВт каждый.