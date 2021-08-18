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На Бурштынской ТЭС случился пожар

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

На Бурштынской ТЭС случился пожар

Энергетики Бурштынской ТЭС локализовали возгорание на территории станции, пострадавших нет, инцидент не повлиял на энергоснабжение потребителей.

Об этом сообщили в пресс-службе станции, информирует Цензор.НЕТ.

"18 августа в 16:50 энергетики Бурштынской ТЭС отключили от сети энергоблок №3 из-за пожара маслобаке на отметке 9.6. Пострадавших нет. Отключение энергоблока не повлияло на электроснабжения Бурштынского энергоострова" - сообщили в компании.

Возгорание случилось в одном из маслоблоков на территории станции. На место прибыли специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Бурштынская ТЭС расположена возле города Бурштын в Ивано-Франковской области. Установленная мощность — 2334 МВт, состоит из 12 энергоблоков мощностью 200 МВт каждый.

Автор: Володимир Янченко
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"Бурштынская ТЭС расположена возле города Бурштын в Ивано-Франковской области"
лучше о хозяине и куды торгуют...
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18.08.2021 18:36 Ответить
травила, травить та буде травити все навколо... Але дякуємо фонду Ахметова, що він є та дивіться як треба лизати рудужопу на ТРК "Україна". Амінь?
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18.08.2021 18:47 Ответить
Маслобак-это высоковольтный трансформатор.Нужно иметь обменный фонд.Рудого жаба задавила...
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18.08.2021 19:08 Ответить
Маслобак на отметке 9,6 - это турбинное отделение.

Трансформаторы на ОРУ.

Учите матчасть.
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19.08.2021 07:15 Ответить
Мне поздно .Кто на что учился.Я думал -подстанция.
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19.08.2021 08:01 Ответить
 
 