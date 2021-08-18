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пожежа (3746) ТЕС (219) енергетика (1653) ДТЕК (547) Івано-Франківська область (724)

На Бурштинській ТЕС сталася пожежа

Новини Цензор.НЕТ Події

На Бурштинській ТЕС сталася пожежа

Енергетики Бурштинської ТЕС локалізували загоряння на території станції, постраждалих немає, інцидент не вплинув на енергопостачання споживачів.

Про це повідомили в пресслужбі станції, інформує Цензор.НЕТ.

"18 серпня о 16:50 енергетики Бурштинської ТЕС відключили від мережі енергоблок №3 через пожежу маслобаку на позначці 9.6. Постраждалих немає. Відключення енергоблока не вплинуло на електропостачання Бурштинського енергоострова" - повідомили в компанії.

Займання сталося в одному з маслобаків на території станції. На місце прибули фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Бурштинська ТЕС розташована біля міста Бурштин в Івано-Франківській області. Встановлена ​​потужність - 2334 МВт, складається з 12 енергоблоків потужністю 200 МВт кожен.
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"Бурштынская ТЭС расположена возле города Бурштын в Ивано-Франковской области"
лучше о хозяине и куды торгуют...
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18.08.2021 18:36 Відповісти
травила, травить та буде травити все навколо... Але дякуємо фонду Ахметова, що він є та дивіться як треба лизати рудужопу на ТРК "Україна". Амінь?
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18.08.2021 18:47 Відповісти
Маслобак-это высоковольтный трансформатор.Нужно иметь обменный фонд.Рудого жаба задавила...
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18.08.2021 19:08 Відповісти
Маслобак на отметке 9,6 - это турбинное отделение.

Трансформаторы на ОРУ.

Учите матчасть.
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19.08.2021 07:15 Відповісти
Мне поздно .Кто на что учился.Я думал -подстанция.
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19.08.2021 08:01 Відповісти
 
 