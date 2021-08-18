На Бурштинській ТЕС сталася пожежа

Енергетики Бурштинської ТЕС локалізували загоряння на території станції, постраждалих немає, інцидент не вплинув на енергопостачання споживачів.

Про це повідомили в пресслужбі станції, інформує Цензор.НЕТ.

"18 серпня о 16:50 енергетики Бурштинської ТЕС відключили від мережі енергоблок №3 через пожежу маслобаку на позначці 9.6. Постраждалих немає. Відключення енергоблока не вплинуло на електропостачання Бурштинського енергоострова" - повідомили в компанії.

Займання сталося в одному з маслобаків на території станції. На місце прибули фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Бурштинська ТЕС розташована біля міста Бурштин в Івано-Франківській області. Встановлена ​​потужність - 2334 МВт, складається з 12 енергоблоків потужністю 200 МВт кожен.