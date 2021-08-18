Демократии не будет, - талибы пообещали править Афганистаном по законам шариата
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Движение "Талибан" не будет делать из Афганистана демократическое государство. Основу управления страной составят законы шариата.
Об этом заявил представитель Талибана Вахедулла Хашими, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Демократической системы вообще не будет, поскольку она не имеет какой-либо базы в нашей стране. Мы не будем обсуждать, какой тип политической системы мы должны применять в Афганистане, потому что это понятно. Это закон шариата, и это все", - сказал он.
Хашими также добавил, что есть вероятность того, что в Афганистане будет президент, которым станет верховный лидер движения Талибан Хайбатулла Ахундзада.
Топ комментарии
+19 Hulio
показать весь комментарий19.08.2021 00:12
+18 Дід Трохим
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+18 PREDATOR PREDATOR
показать весь комментарий19.08.2021 00:01
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А ты смешной тоталитараст))
Талибы не способны это поднять. Если что и взлетит, то скорее всего пилот сделает ноги за бугор.
На востоке может быть справедливая тирания падишаха, где все подданные равны перед законом, а нарушивших закон судей ждет суд Камбиса, при этом развивается наука, производство, растет благосостояние людей...
Либо власть религиозных мракобесов, где всех загоняют в абсолютную нищету и безгамотность
Что в коране?