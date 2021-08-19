Демократії не буде, - таліби пообіцяли правити Афганістаном за законами шаріату
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Рух "Талібан" не робитиме з Афганістану демократичну державу. Основу управління країною становитимуть закони шаріату.
Про це заявив представник Талібану Вахедулла Хашимі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Демократичної системи взагалі не буде, оскільки вона не має жодної бази у нашій країні. Ми не будемо обговорювати, який тип політичної системи ми маємо застосовувати в Афганістані, тому що це зрозуміло. Це закон шаріату і це все", - сказав він.
Хашимі також додав, що є ймовірність того, що в Афганістані буде президент, яким стане верховний лідер руху Талібан Хайбатулла Ахундзада.
Топ коментарі
+19 Hulio
показати весь коментар19.08.2021 00:12
+18 Дід Трохим
показати весь коментар19.08.2021 00:00
+18 PREDATOR PREDATOR
показати весь коментар19.08.2021 00:01
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А ты смешной тоталитараст))
Талибы не способны это поднять. Если что и взлетит, то скорее всего пилот сделает ноги за бугор.
На востоке может быть справедливая тирания падишаха, где все подданные равны перед законом, а нарушивших закон судей ждет суд Камбиса, при этом развивается наука, производство, растет благосостояние людей...
Либо власть религиозных мракобесов, где всех загоняют в абсолютную нищету и безгамотность
Что в коране?