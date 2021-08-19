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Демократії не буде, - таліби пообіцяли правити Афганістаном за законами шаріату

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Демократії не буде, - таліби пообіцяли правити Афганістаном за законами шаріату

Рух "Талібан" не робитиме з Афганістану демократичну державу. Основу управління країною становитимуть закони шаріату.

Про це заявив представник Талібану Вахедулла Хашимі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Демократичної системи взагалі не буде, оскільки вона не має жодної бази у нашій країні. Ми не будемо обговорювати, який тип політичної системи ми маємо застосовувати в Афганістані, тому що це зрозуміло. Це закон шаріату і це все", - сказав він.

Хашимі також додав, що є ймовірність того, що в Афганістані буде президент, яким стане верховний лідер руху Талібан Хайбатулла Ахундзада.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Таліби стратили 4 командирів афганської армії на стадіоні в Кандагарі, - журналіст. ВІДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+19
В Астраханской области разбился МиГ-29, летчик погиб, сообщил источник

https://twitter.com/riabreakingnews/status/1428095649048895493/photo/1

Демократии не будет, - талибы пообещали править Афганистаном по законам шариата - Цензор.НЕТ 5831
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19.08.2021 00:12
+18
США заморозило валютные счета Афганистана на сумму $9.452 млрд.
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19.08.2021 00:00
+18
Трахати ослів,це також шаріат?
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19.08.2021 00:01
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раньше у талибов не было фуевой тучи вооружений.
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19.08.2021 08:35 Відповісти
"либерастами натренированные", это типа ты про самые сильные армии мира, а противопоставляешь им "нелиберастами натренированных" таджиков и узбеков?)

А ты смешной тоталитараст))
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19.08.2021 11:08 Відповісти
ой Демократии не будет, - талибы пообещали править Афганистаном по законам шариата - Цензор.НЕТ 5482 а я уже и чемоданы в афган собрал... Демократии не будет, - талибы пообещали править Афганистаном по законам шариата - Цензор.НЕТ 298
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19.08.2021 01:09 Відповісти
Демократии не будет, - талибы пообещали править Афганистаном по законам шариата - Цензор.НЕТ 822
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19.08.2021 01:34 Відповісти
И шо? Подорвут склады и все. Или авиацией снесут те районы где это оружие находится.
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19.08.2021 03:33 Відповісти
А лучше пару ядерных ударов по складам с этим вооружением.
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19.08.2021 03:34 Відповісти
Большая часть этого добра уже стоит в Узбекистане. Я так понял, почти всё что могло летать улетело.
Талибы не способны это поднять. Если что и взлетит, то скорее всего пилот сделает ноги за бугор.
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19.08.2021 10:17 Відповісти
Действительно ,зачем демократия ,если 70% читать не умеет , а техника оставленная без спецов ,это металлоломом 🤔
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19.08.2021 07:03 Відповісти
Этим "металлоломом" орки будут "гасить" наших бойцов на востоке Украины.Дядюшка Джо приподнес Украине "прекрасный подарок" ко Дню Незалежности.Просили его:-Передай нам.т.е. Украине, технику и вооружение,которые находятся в Афгане,так нет:-афганской армии нужно чем-то воевать. А оно вон как получилось-весь этот "металлолом" приберут к рукам улусы. И кое-что из этого попадет в Украину.
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19.08.2021 09:45 Відповісти
Да ну? А обученных спецов по обслуге и запчасти к этой технике от мигов прикрутят? Улусы в этой ситуации тут будут выглядеть не лучше талибов, неожиданно обнаруживших остатки былой цивилизации, будущие экспонаты для музея трофейных искусств... Демократії не буде, - таліби пообіцяли правити Афганістаном за законами шаріату - Цензор.НЕТ 9804
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19.08.2021 12:43 Відповісти
Из арестовича получился бы недурной талиб - люська-талиб. А шо, звучит...
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19.08.2021 07:38 Відповісти
Слава Богу , что наши студенты организовали только 95-й квартал , а если бы это был талибан 🤦🤔🙄🤣🤣🤣
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19.08.2021 07:52 Відповісти
У Талибана нет корупционеров и олигархов, которые хуже саранчи.
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19.08.2021 09:12 Відповісти
Хтось надіявся що "вовки" можуть відмовитись від м'яса?
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19.08.2021 08:25 Відповісти
Какой еще демократии...кому нужен на востоке этот абсурд...
На востоке может быть справедливая тирания падишаха, где все подданные равны перед законом, а нарушивших закон судей ждет суд Камбиса, при этом развивается наука, производство, растет благосостояние людей...
Либо власть религиозных мракобесов, где всех загоняют в абсолютную нищету и безгамотность
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19.08.2021 08:39 Відповісти
"Справедливая тирания", это оксюморон. Тирания по своему определению несправедлива и все подданные в ней на разных ступеньках подлизывания тирану. Наука при этом обычно не развивается.
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19.08.2021 10:58 Відповісти
Дикие люди - дикие нравы. Скорее бы они там перебили всех таких же.
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19.08.2021 08:44 Відповісти
Интересно, а можно в Украине зарегистрировать партию "Козацькый Талибан"? Мне про беспроцентные кредиты понравилось и про безруких воров так понравилось, шо я готов до конца жизни Олю Полякову не видеть и не слышать.
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19.08.2021 10:20 Відповісти
Талибы от опиума воздерживаются?
Что в коране?
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19.08.2021 11:25 Відповісти
Та вы и не потяните демократию,даже если бы хотели.Бо умишком слабоваты.Основной инстинкт ваше кредо без всякого эстетического,культурного,научного-образовательного дополнения.Тупо тупой средневековый треш Демократії не буде, - таліби пообіцяли правити Афганістаном за законами шаріату - Цензор.НЕТ 6916
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19.08.2021 12:17 Відповісти
Предсказуемо.Ну а чего ещё ждать от упоротых небритых мужиков в тапках и с полотенцами на голове? Про шариат в коране написано,тут думать не надо. А современную демократическую страну и более умным не всегда удаётся построить-тут надо иметь хорошее образование и мозги,а с этим у талибов проблемы...
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19.08.2021 17:48 Відповісти
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