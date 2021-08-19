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В России упал истребитель МиГ-29, пилот погиб

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

В России упал истребитель МиГ-29, пилот погиб

В Астраханской области России во время планового полета разбился истребитель МиГ-29.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"18 августа 2021 года в Астраханской области при выполнении планового полета потерпел крушение самолет МиГ-29. Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук", - говорится в сообщении.

Истребитель летел без боекомплекта. Летчик погиб.

Также читайте: Падение Ил-112В в Подмосковье: никто не выжил

Причины падения российского военного самолета пока не известны.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+112
В России упал истребитель МиГ-29, пилот погиб - Цензор.НЕТ 8887
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19.08.2021 01:03
+64
Гарна новина на ніч - високо злетiв та низько впав В России упал истребитель МиГ-29, пилот погиб - Цензор.НЕТ 435 В России упал истребитель МиГ-29, пилот погиб - Цензор.НЕТ 435 В России упал истребитель МиГ-29, пилот погиб - Цензор.НЕТ 9251

В России упал истребитель МиГ-29, пилот погиб - Цензор.НЕТ 902



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19.08.2021 01:16
+61
негативы сплошные... - "упал в безлюдном месте"
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19.08.2021 01:06
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Здоровья усопшему!

У Росії впав винищувач МіГ-29, пілот загинув - Цензор.НЕТ 9935
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19.08.2021 08:29 Ответить
Если "Г" не тонет, то это не значит, что оно не падает.
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19.08.2021 08:41 Ответить
Вся Україна аплодує . Дорослі і діти . Фашисти понесли втрати в живій силі і техніці .
Шикарний подарунок до Дня Незалежності . Вже другий .
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19.08.2021 08:41 Ответить
А улі там всього 1 член екіпажу.?.. От сцуки мацкальські навіть тут українцям підгадядть- падають порожніми літаками...
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19.08.2021 08:43 Ответить
Ну хоть что то хорошее... Побольше бы этих тварей падало!
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19.08.2021 08:46 Ответить
Беда Копростана в одном: у них воздух слишком лёгкий... =(=
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19.08.2021 08:47 Ответить
1000%%
руSSка Гнида задорнав попереджав ватніків:"...самальот тяжілєє чем воздух..."
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19.08.2021 10:43 Ответить
отметили таки мой юбилей . ну шо сказать . спасибо . а то я переживал . два дня назад когда ИЛ разбился думал москали как обычно напутали и поздравили раньше . ан нет это они кого то другого поздравляли . а Миг это уже мой подарок У Росії впав винищувач МіГ-29, пілот загинув - Цензор.НЕТ 3021
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19.08.2021 08:47 Ответить
Не стоит останавливаться на достигнутом: за 2 недели разбилось 3 самолета, погибло 2 полковника, один из них герой раисси. Сейчас главное не сбавлять темп и удвоить результаты.
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19.08.2021 08:51 Ответить
Увы, на Нарасисьи, что палкофников, что гениралов, тьма тьмущая...
PS: Только офицеров, ни одного!
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19.08.2021 09:02 Ответить
А генерала задавленого камазом ви не рахуєте?
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19.08.2021 10:17 Ответить
Видел его фото в розовом кафтанчике, он такой же енераль как и мать-героиня, так если для общего счета сойдет конечно.
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19.08.2021 11:14 Ответить
Великолепно!!!!!!!!
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19.08.2021 08:57 Ответить
Пусть передаёт привет экипажу ил-112 У Росії впав винищувач МіГ-29, пілот загинув - Цензор.НЕТ 3021
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19.08.2021 09:03 Ответить
З добрим ранком,Україно і із гарною новиною!
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19.08.2021 09:05 Ответить
Еще одна птичка упала. Какая приятная новость.
Россияне больше теряют от своей тупости и разгильдяйства, чем боевых потерь.
А хотелось бы наоборот.
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19.08.2021 09:08 Ответить
Ви прорівнюєте відкриту та утаємничену статистику. )(.йло засекретило "бойові витрати москалів у "мирний" час".
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19.08.2021 09:43 Ответить
Ну и месяц август...
Ватопад какой-то просто
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19.08.2021 09:16 Ответить
не спугніть! (поперло так поперло.....)
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19.08.2021 09:16 Ответить
птичкопад...
видно к осени...
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19.08.2021 09:25 Ответить
У Росії впав винищувач МіГ-29, пілот загинув - Цензор.НЕТ 2744
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19.08.2021 09:29 Ответить
Хороший тренд. В неделю по пару росийских самолетов....
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19.08.2021 09:31 Ответить
"В Астраханской области России во время планового полета..."

Не "во время планового полета", а "во время планового разбивания самолета козломордый зарылся рогами в землю".
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19.08.2021 09:36 Ответить
не имеющие аналоха ватолеты без украинских двигателей не летают У Росії впав винищувач МіГ-29, пілот загинув - Цензор.НЕТ 8183
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19.08.2021 09:41 Ответить
Він впав бо був важчим за повітря.
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19.08.2021 09:44 Ответить
Горшочек, вари ещё!!!
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19.08.2021 10:13 Ответить
летальное проишествие случилось патамуша, хатели палетать.
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19.08.2021 10:19 Ответить
Просто душа співає: Іл-112, Беееее-200 (це ж треба так назвати!!! двухсотий!!) тепер ця літаюча миска!!!!!!!!
Слава Україні!! Смерть кацапським москалаям!!!
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19.08.2021 10:26 Ответить
Кучно пішли, мабуть дощ буде🤪
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19.08.2021 10:39 Ответить
навіщо нам тут ця новина. ну впав, ну то й що. в них там без кінця щось горить і падає.
якщо літак був збитий не нами і/або не знашої зброї то ця новина просто інформаційне сміття аби набити стрічку хоч чимось , повисити клікабільність лиш би монетизуватись.
Вам, Бутусов, повинно бути соромно за такий контент.
Вкрали в мене хвилину і надію, що разом з літаком згоріло якесь лугандонське падло чи інша значна наволоч
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19.08.2021 10:31 Ответить
из паРашы одна хорошая новость за другой.
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19.08.2021 10:42 Ответить
Хороший темп три самолёта за неделю, Если не будут сбавлять то к концу года у них закончатся либо самолеты либо пилоты
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19.08.2021 11:07 Ответить
Главное не сбавлять темп! Одобряю!
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19.08.2021 11:28 Ответить
Хороший флешмоб ко Дню Независимости Украины. Правильный. Еще давайте пару кораблей.
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19.08.2021 11:52 Ответить
Кучно пошли
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19.08.2021 11:57 Ответить
Это ко дню независимости нам подарки подогнали?)) Косабские пепелацы падают быстрее чем я страницу цензора успеваю обновлять. Что интересно падают или новые-старые поделки а криворукие проекты которых даже в совке в свое время забили болт или "модернизированные" образцы совкового хлама. При том когда это еще были образцы совкового хлама оно еще кое как летало. А вот после "модернизации" - стабильно апземлю)
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19.08.2021 12:02 Ответить
У Росії впав винищувач МіГ-29, пілот загинув - Цензор.НЕТ 3369
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19.08.2021 12:49 Ответить
мало.....
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19.08.2021 12:58 Ответить
У Росії впав винищувач МіГ-29, пілот загинув - Цензор.НЕТ 4206У Росії впав винищувач МіГ-29, пілот загинув - Цензор.НЕТ 2570
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19.08.2021 12:59 Ответить
пилоту крепуого здоровья! и большого человеческого счачтья! ...
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19.08.2021 13:00 Ответить
Активізація сил ПВО Вейшнорії в серпні 2021 року (БЕ-200, МІ-8, Іл-112В, МіГ-29) скоріше за все пов'язана із згортанням військової допомоги США в Афганістані і перекидкой американських інструкторів по проти-повітряній обороні на південно-східний фронт Вейшнорії! У Росії впав винищувач МіГ-29, пілот загинув - Цензор.НЕТ 3179
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19.08.2021 13:36 Ответить
Мне кажется что в раше не знают о яблоке которое упало на голову Ньютона.
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19.08.2021 17:55 Ответить
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