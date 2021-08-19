В России упал истребитель МиГ-29, пилот погиб
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В Астраханской области России во время планового полета разбился истребитель МиГ-29.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"18 августа 2021 года в Астраханской области при выполнении планового полета потерпел крушение самолет МиГ-29. Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук", - говорится в сообщении.
Истребитель летел без боекомплекта. Летчик погиб.
Причины падения российского военного самолета пока не известны.
Топ комментарии
+112 Шрек Баблокат
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+64 Jimmy Hill
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+61 Don Bessam dc0e2bc1
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Шикарний подарунок до Дня Незалежності . Вже другий .
руSSка Гнида задорнав попереджав ватніків:"...самальот тяжілєє чем воздух..."
PS: Только офицеров, ни одного!
Россияне больше теряют от своей тупости и разгильдяйства, чем боевых потерь.
А хотелось бы наоборот.
Ватопад какой-то просто
видно к осени...
Не "во время планового полета", а "во время планового разбивания самолета козломордый зарылся рогами в землю".
Слава Україні!! Смерть кацапським москалаям!!!
якщо літак був збитий не нами і/або не знашої зброї то ця новина просто інформаційне сміття аби набити стрічку хоч чимось , повисити клікабільність лиш би монетизуватись.
Вам, Бутусов, повинно бути соромно за такий контент.
Вкрали в мене хвилину і надію, що разом з літаком згоріло якесь лугандонське падло чи інша значна наволоч