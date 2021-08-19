У Росії впав винищувач МіГ-29, пілот загинув
Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном
В Астраханській області Росії під час планового польоту розбився винищувач МіГ-29.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"18 серпня 2021 року в Астраханській області під час виконання планового польоту зазнав аварії літак МіГ-29. Літак впав у безлюдному місці на території полігону Ашулук", - йдеться в повідомленні.
Винищувач летів без боєкомплекту. Льотчик загинув.
Причини падіння російського військового літака поки не відомі.
Топ коментарі
+112 Шрек Баблокат
показати весь коментар19.08.2021 01:03
+64 Jimmy Hill
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+61 Don Bessam dc0e2bc1
показати весь коментар19.08.2021 01:06
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Будь ласка, зачекайте...
Шикарний подарунок до Дня Незалежності . Вже другий .
руSSка Гнида задорнав попереджав ватніків:"...самальот тяжілєє чем воздух..."
PS: Только офицеров, ни одного!
Россияне больше теряют от своей тупости и разгильдяйства, чем боевых потерь.
А хотелось бы наоборот.
Ватопад какой-то просто
видно к осени...
Не "во время планового полета", а "во время планового разбивания самолета козломордый зарылся рогами в землю".
Слава Україні!! Смерть кацапським москалаям!!!
якщо літак був збитий не нами і/або не знашої зброї то ця новина просто інформаційне сміття аби набити стрічку хоч чимось , повисити клікабільність лиш би монетизуватись.
Вам, Бутусов, повинно бути соромно за такий контент.
Вкрали в мене хвилину і надію, що разом з літаком згоріло якесь лугандонське падло чи інша значна наволоч