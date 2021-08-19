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У Росії впав винищувач МіГ-29, пілот загинув

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

У Росії впав винищувач МіГ-29, пілот загинув

В Астраханській області Росії під час планового польоту розбився винищувач МіГ-29.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"18 серпня 2021 року в Астраханській області під час виконання планового польоту зазнав аварії літак МіГ-29. Літак впав у безлюдному місці на території полігону Ашулук", - йдеться в повідомленні.

Винищувач летів без боєкомплекту. Льотчик загинув.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Падіння Іл-112В у Підмосков'ї: ніхто не вижив

Причини падіння російського військового літака поки не відомі.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+112
В России упал истребитель МиГ-29, пилот погиб - Цензор.НЕТ 8887
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19.08.2021 01:03
+64
Гарна новина на ніч - високо злетiв та низько впав В России упал истребитель МиГ-29, пилот погиб - Цензор.НЕТ 435 В России упал истребитель МиГ-29, пилот погиб - Цензор.НЕТ 435 В России упал истребитель МиГ-29, пилот погиб - Цензор.НЕТ 9251

В России упал истребитель МиГ-29, пилот погиб - Цензор.НЕТ 902



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19.08.2021 01:16
+61
негативы сплошные... - "упал в безлюдном месте"
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19.08.2021 01:06
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Здоровья усопшему!

У Росії впав винищувач МіГ-29, пілот загинув - Цензор.НЕТ 9935
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19.08.2021 08:29 Відповісти
Если "Г" не тонет, то это не значит, что оно не падает.
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19.08.2021 08:41 Відповісти
Вся Україна аплодує . Дорослі і діти . Фашисти понесли втрати в живій силі і техніці .
Шикарний подарунок до Дня Незалежності . Вже другий .
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19.08.2021 08:41 Відповісти
А улі там всього 1 член екіпажу.?.. От сцуки мацкальські навіть тут українцям підгадядть- падають порожніми літаками...
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19.08.2021 08:43 Відповісти
Ну хоть что то хорошее... Побольше бы этих тварей падало!
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19.08.2021 08:46 Відповісти
Беда Копростана в одном: у них воздух слишком лёгкий... =(=
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19.08.2021 08:47 Відповісти
1000%%
руSSка Гнида задорнав попереджав ватніків:"...самальот тяжілєє чем воздух..."
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19.08.2021 10:43 Відповісти
отметили таки мой юбилей . ну шо сказать . спасибо . а то я переживал . два дня назад когда ИЛ разбился думал москали как обычно напутали и поздравили раньше . ан нет это они кого то другого поздравляли . а Миг это уже мой подарок У Росії впав винищувач МіГ-29, пілот загинув - Цензор.НЕТ 3021
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19.08.2021 08:47 Відповісти
Не стоит останавливаться на достигнутом: за 2 недели разбилось 3 самолета, погибло 2 полковника, один из них герой раисси. Сейчас главное не сбавлять темп и удвоить результаты.
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19.08.2021 08:51 Відповісти
Увы, на Нарасисьи, что палкофников, что гениралов, тьма тьмущая...
PS: Только офицеров, ни одного!
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19.08.2021 09:02 Відповісти
А генерала задавленого камазом ви не рахуєте?
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19.08.2021 10:17 Відповісти
Видел его фото в розовом кафтанчике, он такой же енераль как и мать-героиня, так если для общего счета сойдет конечно.
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19.08.2021 11:14 Відповісти
Великолепно!!!!!!!!
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19.08.2021 08:57 Відповісти
Пусть передаёт привет экипажу ил-112 У Росії впав винищувач МіГ-29, пілот загинув - Цензор.НЕТ 3021
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19.08.2021 09:03 Відповісти
З добрим ранком,Україно і із гарною новиною!
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19.08.2021 09:05 Відповісти
Еще одна птичка упала. Какая приятная новость.
Россияне больше теряют от своей тупости и разгильдяйства, чем боевых потерь.
А хотелось бы наоборот.
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19.08.2021 09:08 Відповісти
Ви прорівнюєте відкриту та утаємничену статистику. )(.йло засекретило "бойові витрати москалів у "мирний" час".
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19.08.2021 09:43 Відповісти
Ну и месяц август...
Ватопад какой-то просто
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19.08.2021 09:16 Відповісти
не спугніть! (поперло так поперло.....)
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19.08.2021 09:16 Відповісти
птичкопад...
видно к осени...
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19.08.2021 09:25 Відповісти
У Росії впав винищувач МіГ-29, пілот загинув - Цензор.НЕТ 2744
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19.08.2021 09:29 Відповісти
Хороший тренд. В неделю по пару росийских самолетов....
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19.08.2021 09:31 Відповісти
"В Астраханской области России во время планового полета..."

Не "во время планового полета", а "во время планового разбивания самолета козломордый зарылся рогами в землю".
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19.08.2021 09:36 Відповісти
не имеющие аналоха ватолеты без украинских двигателей не летают У Росії впав винищувач МіГ-29, пілот загинув - Цензор.НЕТ 8183
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19.08.2021 09:41 Відповісти
Він впав бо був важчим за повітря.
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19.08.2021 09:44 Відповісти
Горшочек, вари ещё!!!
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19.08.2021 10:13 Відповісти
летальное проишествие случилось патамуша, хатели палетать.
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19.08.2021 10:19 Відповісти
Просто душа співає: Іл-112, Беееее-200 (це ж треба так назвати!!! двухсотий!!) тепер ця літаюча миска!!!!!!!!
Слава Україні!! Смерть кацапським москалаям!!!
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19.08.2021 10:26 Відповісти
Кучно пішли, мабуть дощ буде🤪
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19.08.2021 10:39 Відповісти
навіщо нам тут ця новина. ну впав, ну то й що. в них там без кінця щось горить і падає.
якщо літак був збитий не нами і/або не знашої зброї то ця новина просто інформаційне сміття аби набити стрічку хоч чимось , повисити клікабільність лиш би монетизуватись.
Вам, Бутусов, повинно бути соромно за такий контент.
Вкрали в мене хвилину і надію, що разом з літаком згоріло якесь лугандонське падло чи інша значна наволоч
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19.08.2021 10:31 Відповісти
из паРашы одна хорошая новость за другой.
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19.08.2021 10:42 Відповісти
Хороший темп три самолёта за неделю, Если не будут сбавлять то к концу года у них закончатся либо самолеты либо пилоты
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19.08.2021 11:07 Відповісти
Главное не сбавлять темп! Одобряю!
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19.08.2021 11:28 Відповісти
Хороший флешмоб ко Дню Независимости Украины. Правильный. Еще давайте пару кораблей.
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19.08.2021 11:52 Відповісти
Кучно пошли
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19.08.2021 11:57 Відповісти
Это ко дню независимости нам подарки подогнали?)) Косабские пепелацы падают быстрее чем я страницу цензора успеваю обновлять. Что интересно падают или новые-старые поделки а криворукие проекты которых даже в совке в свое время забили болт или "модернизированные" образцы совкового хлама. При том когда это еще были образцы совкового хлама оно еще кое как летало. А вот после "модернизации" - стабильно апземлю)
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19.08.2021 12:02 Відповісти
У Росії впав винищувач МіГ-29, пілот загинув - Цензор.НЕТ 3369
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19.08.2021 12:49 Відповісти
мало.....
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19.08.2021 12:58 Відповісти
У Росії впав винищувач МіГ-29, пілот загинув - Цензор.НЕТ 4206У Росії впав винищувач МіГ-29, пілот загинув - Цензор.НЕТ 2570
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19.08.2021 12:59 Відповісти
пилоту крепуого здоровья! и большого человеческого счачтья! ...
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19.08.2021 13:00 Відповісти
Активізація сил ПВО Вейшнорії в серпні 2021 року (БЕ-200, МІ-8, Іл-112В, МіГ-29) скоріше за все пов'язана із згортанням військової допомоги США в Афганістані і перекидкой американських інструкторів по проти-повітряній обороні на південно-східний фронт Вейшнорії! У Росії впав винищувач МіГ-29, пілот загинув - Цензор.НЕТ 3179
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19.08.2021 13:36 Відповісти
Мне кажется что в раше не знают о яблоке которое упало на голову Ньютона.
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19.08.2021 17:55 Відповісти
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