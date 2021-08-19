У Росії впав винищувач МіГ-29, пілот загинув

В Астраханській області Росії під час планового польоту розбився винищувач МіГ-29.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"18 серпня 2021 року в Астраханській області під час виконання планового польоту зазнав аварії літак МіГ-29. Літак впав у безлюдному місці на території полігону Ашулук", - йдеться в повідомленні.

Винищувач летів без боєкомплекту. Льотчик загинув.

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Причини падіння російського військового літака поки не відомі.