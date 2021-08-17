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Падіння Іл-112В у Підмосков'ї: ніхто не вижив

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Падіння Іл-112В у Підмосков'ї: ніхто не вижив

Росія офіційно підтвердила загибель екіпажу літака Іл-112В, що розбився в Підмосков'ї. На борту був Герой РФ.

На борту перебували три людини, повідомила пресслужба Об'єднаної авіабудівної корпорації (ОАК), інформує Цензор.НЕТ.

"У процесі виконання випробувального польоту під час перельоту з аеродрому Кубинка в Жуковський у лісосмузі в районі населеного пункту Нікольське сталася аварія легкого військово-транспортного літака Іл-112В. Літак пілотував екіпаж у складі шеф-пілота ПАТ "Іл", льотчика-випробувача 1-го класу, Героя Росії Миколи Куїмова, льотчика-випробувача 1-го класу Дмитра Комарова, бортінженера-випробувача 1-го класу Миколи Хлудєєва", - йдеться в повідомленні.

Російські ЗМІ пишуть із посиланням на джерела, що катастрофа літака може бути спричинена несправністю двигуна. У правому двигуні почалася пожежа, і екіпаж спробував вимкнути його і піти на посадку. Для цього дали крен на правий борт, але крен виявився надлишковим, і машина втратила керування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орендований у Росії пожежний літак Бе-200 розбився в Туреччині

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+60
Не стримую сліз...
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17.08.2021 20:22
+54
Я вас понимаю, но тут радоваться можно. Это военный, а не гражданский борт. И летчики испытатели там -- военспецы. Больше их навернется -- нам легче.
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17.08.2021 20:27
+43
Падение Ил-112В в Подкосковье: никто не выжил - Цензор.НЕТ 5987
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17.08.2021 20:24
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а того тогда жаль ? хотя очень много бактерий вместе с самолётом сгорело ... и наверняка на месте падения погибло много насекомых ...
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17.08.2021 20:52 Відповісти
Жаль только что мало свинособак в самолете находилось.
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17.08.2021 20:56 Відповісти
да их и не бывает мало или много.. бабы всегда ещё нарожают.. и паразитов в этом мире всегда бессчётное количество ...
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17.08.2021 21:03 Відповісти
Назначить туда в комиссию по разборкам с полётом физика теоретика, академика по аэродинамике Задорного Мишу. Он знает как, что, где, куда и валентность тоже посчитает точно. Аминь.
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17.08.2021 20:45 Відповісти
Так він вже давно того, хоча...Падіння Іл-112В у Підмосков'ї: ніхто не вижив - Цензор.НЕТ 4013
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17.08.2021 20:54 Відповісти
і Грігорія Грабавова...абізатільна...
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17.08.2021 20:57 Відповісти
Та й хрін з ними
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17.08.2021 20:48 Відповісти
Amen!
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17.08.2021 20:52 Відповісти
"Вобщем все умерли.
Уно,уно,уно,уно моменто...".
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17.08.2021 20:49 Відповісти
а что, говно могло бы выжить ? зомби и так мертвы, хотя при этом очень опасны ...
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17.08.2021 20:50 Відповісти
."....крушение самолета может быть вызвано неисправностью двигателя." О как ! Они вообще ролик смотрели? Источник: https://censor.net/ru/n3283281
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17.08.2021 20:53 Відповісти
Падіння Іл-112В у Підмосков'ї: ніхто не вижив - Цензор.НЕТ 1443
А ты не летчик, а я была так рада,
Любить героя из летного отряда,
Но по осанке не видно кто с Лубянки Анке,
А я во сне с тобой летала, д*ра.
А ты не летчик.
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17.08.2021 20:54 Відповісти
Это они вероятно пытаются сделать аналог АН-70?
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17.08.2021 20:54 Відповісти
До АН-70 им как до Марса рачки 😂
Пусть даже не пытаются.

Этот ихний пепелац типа аналог лёгкого АН-178.
Но наш то красавчик!
А ихний - утюг с пропеллерами
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17.08.2021 21:56 Відповісти
Они уже делают композитные самолёты, а чём "Антонов" даже не мечтает.
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17.08.2021 23:20 Відповісти
Да, композиция Суперджета-100 со скалой в Джакарте зачетная получилась...
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18.08.2021 00:07 Відповісти
Ошибка пилота.
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18.08.2021 00:20 Відповісти
SSJ не композитный. К чему Вы его приплели?
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18.08.2021 00:42 Відповісти
Я?! Он без моей помощи к скале приплелся.
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18.08.2021 00:49 Відповісти
Ошибка пилота.
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18.08.2021 01:01 Відповісти
І конструктора
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18.08.2021 02:30 Відповісти
Не, системы самолёта орали - пулл ап! (тяни вверх, впереди земля), но пилот их отключил, посчитав сбоем. Забыл что летит не над Рязанью и горы в несколько км в Индонезии не редкость.
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18.08.2021 10:22 Відповісти
Это да, он сделал ошибку, сев за штурвал такого говнолета.
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18.08.2021 07:45 Відповісти
А ти не чув ніколи такого армійського "жарту":
- Из-за чего авария?
- Из-за прокладки
- Какой прокладки?!
- Той которая между штурвалом и сиденьем!
У вас більша половина ЧП - з-за цих "прокладок"! Падіння Іл-112В у Підмосков'ї: ніхто не вижив - Цензор.НЕТ 4365
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18.08.2021 06:49 Відповісти
Примерный аналог Ан-26.
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17.08.2021 22:12 Відповісти
Падіння Іл-112В у Підмосков'ї: ніхто не вижив - Цензор.НЕТ 134 Падіння Іл-112В у Підмосков'ї: ніхто не вижив - Цензор.НЕТ 3245
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17.08.2021 20:54 Відповісти
Ил упал в ил...
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17.08.2021 20:56 Відповісти
Падіння Іл-112В у Підмосков'ї: ніхто не вижив - Цензор.НЕТ 8485
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17.08.2021 20:57 Відповісти
Всього-то три штукі... Мав би бути увесь літак під зав'язку забитий кацапами!!
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17.08.2021 21:00 Відповісти
Які емоції може викликати падіння ворожого літака? Риторичне запитання.
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17.08.2021 21:01 Відповісти
Пхi... - повод забухать(за удачу).
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17.08.2021 21:03 Відповісти
Ил-112В... - если как Супер Джет, на элементах китайского детского конструктора, то его песенка спета, тяжелее воздуха. - нам в угоду... Да здравствует кокцапо- таукхитайская дружба... ЗЫ... скажите об этом нашему дэбилу.
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17.08.2021 21:01 Відповісти
Хороший движок справа стоял,поставьте такой же на самолет ботоксного карлика.
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17.08.2021 21:03 Відповісти
Типова йще софкоїдна катастрофа ...
Спроба врятувати залізне лайно ціною життя екіпажа !

Ось й виникає питання , якщо командир й бортінженер так лайново й дешево ставляться до властного життя , то в скільки копійок вони б оцінили життя сусіда , громадянина сусідньої (й не тільки) держави .
Але ж це не їх особистість така , їх так майже 100 років налаштовували . Що :
"казьонАйє імуществА ето нашє всьо , а ваша жизнь трі копєйки" .

В цівілізованних країнах учать контроверсивно . Паульс , літак якого сбила ракета стрибнув з парашута й вижив . Для родини , для США він зберіг саме цінне що в їх є -- себе , як людину , як фахівця .
В певних країнах навіть усе в калькуляцію переводять , доводячи , що й фінансово , повна руйнація літака дешевша за загибиль пілота . Пілоти усі застрахованні на мільони . Іх навчання , їх зарплатня , компенсація родині , безкоштовна школа й універсітет для дітей .
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17.08.2021 21:05 Відповісти
Вобще-то пример неудачный. В США Пауэрса считали предателем именно потому, что он не выполнил инструкцию и не взорвал самолет вместе с собой.

Как рассказывал Пауэрс на слушаниях в сенате в 1962 году, он не мог дотянуться до кнопки взрывного устройства на пульте управления, которое должно было уничтожить самолет и пилота.
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17.08.2021 21:12 Відповісти
По возвращении на родину Пауэрса не ждал восторженный прием.
"Когда мой отец вернулся домой, он с ужасом обнаружил, что в американской и британской прессе его объявили перебежчиком", - рассказывает Гэри Пауэрс- младший.
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17.08.2021 21:15 Відповісти
Послухайте , кому цікаво , що написали ті , чи інші журналісти .... Там тисячі інтересантів . Не виключаю , що когось тіж софкоїді купили . Тим більш , що в їх були й комуняки , яки працювали "за ідею", тобто майже безкоштовно .
В ти часи син пілота може був школяром . Вчитель каже ,мовляв в нашому класі син героя вчиться . А хтось з учнів достає щось на кшалт "Morning star" або "The Sun" й каже , мовляв який герой тут написали що перебіжник . Для дитини це стрес й він фразу вчителя забув , а образа залишається надовго .
Факт історичний саме його обміняли на Рудольфа Абеля на відомому берлінському мосту , що стало кадром фільму "Мёртвый сезон" . Саме він отримав державні нагороди , а його родина -- пенсії . Йще сім років працював пілотом-випробувачем . А пілотом до загибелі .
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17.08.2021 22:58 Відповісти
И сенатский комитет тоже совки созвали.
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17.08.2021 23:55 Відповісти
Сенацький комітет завжди збирався й буде збиратися по набагато більш дрібним приводам .
В томи числі й чутки у пресі . А тут розвідник (хоч й ситуативно-одноразовий) повернувся з полону .
Той очевидний факт , що такого непрофесійного розвідника (півторюю - з ЦРУ був пов"язанний субконтрактом , бо по бюджету , тай й по потребі , не є військовою службою) обміняли на голову нелегальної мережі - профі висшої категорії .
Крайще росповістіть , як софкоїди зустріли нелегалів "Червоної капелли" , які сами збігли :
Треппера й Гуревича ... й як їх на Лубянці катували , що навіть Гестапо не робило . Бо обох невдало (й це було відомо в НКВС) використовувала в радіогрі . Так ось Треппер збіг в Парижі й його "макі" приховували він був їми визнаним й приймав участь в їх операціях спротиву .
А Гуревич (Кент) перевербував офіцера Абвера - Панвіца .
Й при цьому обох допитувала не спецкомісія "ВерховнаГА Сафета" , а якись там смердючий НКВДіст з "катівної кімнати" - максимум майор .
А це не просто розвідники - це керівники , до яких й Абелю , й Зорге дуже далеко. Такої мережі як "Красна капела" за усю історію розвідки не було й навряд чи буде . Навіть "Кебрідська п"ятірка" , хоч й сладалась з аристократів , але не діяла в стількох країнах . Й стільки користі не принесла . Й "пятірку" зараз в Британії амністували ,хоча вони були 100% класичним зрадниками . А більшість "Капели" нацисти стратили без розмов й суда . Вони усі життям ризикували .
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18.08.2021 02:16 Відповісти
Не, это приказ включать Матросова, после того , как кацапы угробили исправный самолет, который долетел аж до Сахалина(без летчиков).
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17.08.2021 21:27 Відповісти
"Дєвушка Прасковья из Падмасковья плачєт у акна-ла-ла-ла-ла..."
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17.08.2021 21:06 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=8Zz9jioWmOI
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17.08.2021 22:20 Відповісти
Воздушно-космический кокцап -накрылся половым...(рядном) - это так предсказуемо, как забухать бояры...
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17.08.2021 21:10 Відповісти
Падіння Іл-112В у Підмосков'ї: ніхто не вижив - Цензор.НЕТ 977
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17.08.2021 21:10 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1427562277956464644

видео.
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17.08.2021 21:11 Відповісти
хорошо пошел ватоплан, низко, видать к дождю.
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17.08.2021 21:15 Відповісти
Він був тяжчим за повітря.
Падіння Іл-112В у Підмосков'ї: ніхто не вижив - Цензор.НЕТ 7229
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17.08.2021 21:23 Відповісти
У них телевизоры тоже так висят на стене, как они снимают?
Ни летать не умеют, ни делать самоеты, даже снимать на телефон и то пробемы!... что за рукожопы?
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17.08.2021 23:06 Відповісти
это же хорошо, давайте еще кацапня, больше падений, братушечки
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17.08.2021 21:15 Відповісти
"...Для этого дали крен на правый борт, но крен оказался избыточным..."

Не "крен", а "хрен". И не "избыточным", а "достаточным", что б козломордыя бесплатно отправились на концерт Кобздоха с хором Александрова.
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17.08.2021 21:15 Відповісти
Яка сумна новина!
Падіння Іл-112В у Підмосков'ї: ніхто не вижив - Цензор.НЕТ 444
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17.08.2021 21:22 Відповісти
Я вибачаюсь... Там екіпаж - суцільні "герої першого класу" . Чому ж вони так по лоховські наї..лись???
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17.08.2021 21:22 Відповісти
Падіння Іл-112В у Підмосков'ї: ніхто не вижив - Цензор.НЕТ 6989
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17.08.2021 21:35 Відповісти
Яка сумна новина!
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17.08.2021 21:23 Відповісти
Первый полёт Ил-112В состоялся 30 марта 2019 года (как и планировалось[17]); полёт состоялся с взлётно-посадочной полосы аэродрома ПАО «ВАСО» и продлился 45 минут на скорости 250 км/ч; самолёт совершил испытательный полёт над Воронежем и успешно приземлился. Экипажем командовал лётчик-испытатель, Герой России Николай Куимов[18]. Полётное задание утверждал руководитель Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина, вице-президент ОАК Алексей Рогозин.

Алексе́й Дми́триевич Рого́зин (род. 21 сентября 1983, Москва) - российский государственный деятель и управленец. Действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса[1]. Сын бывшего заместителя председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Олеговича Рогозина

Похоже появляется некоторая ясность - *** буду, по семейной традиции датчик пространственной ориентации прикрутили кверху каком Падіння Іл-112В у Підмосков'ї: ніхто не вижив - Цензор.НЕТ 1525
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17.08.2021 21:24 Відповісти
для гундяя главное знать , что перед падением -
в самолёте не оказывается ни одного атеиста Падіння Іл-112В у Підмосков'ї: ніхто не вижив - Цензор.НЕТ 7205
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17.08.2021 21:26 Відповісти
Типо, когда приходит кузькина мать, проявляется кокцапо сексапильность... начинают тупо причитать, на кшталт, мать твою, бога, хутина ... (хочу)...
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17.08.2021 21:35 Відповісти
Падіння Іл-112В у Підмосков'ї: ніхто не вижив - Цензор.НЕТ 3806. Падіння Іл-112В у Підмосков'ї: ніхто не вижив - Цензор.НЕТ 1036 .
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17.08.2021 21:32 Відповісти
Одним паарашным хероем на свете меньше, а в Пекле на одного парашного хероя больше. Приятная новость на сон грядущий. Падіння Іл-112В у Підмосков'ї: ніхто не вижив - Цензор.НЕТ 251
Всем бандеровцам и порохоботам на добраніч. Падіння Іл-112В у Підмосков'ї: ніхто не вижив - Цензор.НЕТ 8995
Всем кто голосовал на Зеленского, Слуг народа и прочих ОПЗЖопастых ОНОтоле в пенсне, голосящих Сяв, старух-колясочниц с прокаченной соской, и С мешком желаю всю ночь видеть своих избранников в виде бородатой бабушки с рогами, хвостами и в голом виде. Падіння Іл-112В у Підмосков'ї: ніхто не вижив - Цензор.НЕТ 6163
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17.08.2021 21:34 Відповісти
Пусть им приснятся пророческие досрочные... АМИНЬ !!!
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17.08.2021 21:38 Відповісти
Одно радует в этой новости...людей там не было.
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17.08.2021 21:40 Відповісти
Команда Кобзона...
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17.08.2021 21:55 Відповісти
Та нічого - "бабиєсчьонаражают"))) А на "самальйот",на россосії,вистачить і палок і лайна і якутських скульпторів-майстрів-"єсчьйосдєлаєт".
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17.08.2021 21:57 Відповісти
Зашёл посмотреть на сочувствие погибшим рашистам. Остался очень доволен, особенно картинками
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17.08.2021 22:13 Відповісти
така доля пілота випробувача, нам добре, ,випробувати нічого
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17.08.2021 22:14 Відповісти
Ну чому ж? Є Ан-70, Ан-178, Ан-132... Були б кошти. Та й ти в певному сенсі - випробовувач! Випробовуєш терпіння модератора))
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17.08.2021 22:44 Відповісти
Ну как он мог не упасть?!!! Он же крыльями не махал!
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17.08.2021 22:21 Відповісти
Ну кацапы и тупые не знали что гамно и палки тяжелее воздуха? Вы спросите а причем тут ИЛ так он из гамна и палок был собран!
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17.08.2021 22:39 Відповісти

Цю ж думку можна сформулювати інакше, наприклад, якось так: в результаті випробувань було встановлено, що дендро-фекальна подєлка важча від повітря.
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17.08.2021 22:43 Відповісти
Запускаємо бешкетника:
Падіння Іл-112В у Підмосков'ї: ніхто не вижив - Цензор.НЕТ 3282
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17.08.2021 22:41 Відповісти
скунсик то - не настоящий...
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17.08.2021 23:09 Відповісти
Настоящий делом занят...

Падіння Іл-112В у Підмосков'ї: ніхто не вижив - Цензор.НЕТ 2628
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17.08.2021 23:17 Відповісти
"Чотко"! Мабуть у норі килимок протерся - треба замінить! Падіння Іл-112В у Підмосков'ї: ніхто не вижив - Цензор.НЕТ 8098
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18.08.2021 06:58 Відповісти
Загалом, скунс і єнот - то зовсім різні звірятка.
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18.08.2021 01:08 Відповісти
Це що, траурний танок ?
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18.08.2021 02:36 Відповісти
Чому траурний?
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18.08.2021 06:07 Відповісти
Та сам не знаю. За звичкою, де похорони - там траур.
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18.08.2021 16:56 Відповісти
Чим більше лаптєногів піде годувати хробаків, тим краще. У таких випадках про траур не йдеться. Дивно, що ви не в курсі.
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18.08.2021 19:08 Відповісти
Крен на нерабочий движок? Оригинально!
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17.08.2021 22:44 Відповісти
Шо ж їх так мало туди запихнули?
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17.08.2021 22:49 Відповісти
Всі решта, вочевидь, на ногах уже не трималися. Косорилівка - вона така: валить з копит.
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18.08.2021 19:10 Відповісти
Падіння Іл-112В у Підмосков'ї: ніхто не вижив - Цензор.НЕТ 8192
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17.08.2021 22:53 Відповісти
в целом новость хорошая, но все же кацапов могли бы набить в этот "самолет" и побольше.
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17.08.2021 22:59 Відповісти
Хорошо, что люди не пострадали.
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17.08.2021 23:01 Відповісти
А звідкіля вони могли там взятися?
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18.08.2021 02:41 Відповісти


Selvestor Vivat

Россия - 8 летчиков за 4 дня. Среди ликвидированных два летчика-испытателя 1-го класса, в т.ч. герой России полковник Николай Куимов. Бомбивший Сирию полковник Евгений Кузнецов (в миротворце). Два подполковника ВВС РФ (не исключено что военные летчики бомбили Сирию и Грузию).
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17.08.2021 23:09 Відповісти
Шо тут сказать... Бог шельму метит... И поделом...
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17.08.2021 23:11 Відповісти
нігуязібе. а ми так тішили себе надією))))
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17.08.2021 23:16 Відповісти
нет повода не выпить...
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17.08.2021 23:27 Відповісти
Падіння Іл-112В у Підмосков'ї: ніхто не вижив - Цензор.НЕТ 8683
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18.08.2021 00:32 Відповісти
Герою России здоровья и хорошего настроения
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18.08.2021 04:21 Відповісти
Это был чартерный рейс на концерт кабзона Падіння Іл-112В у Підмосков'ї: ніхто не вижив - Цензор.НЕТ 3642
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18.08.2021 09:16 Відповісти
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