Падіння Іл-112В у Підмосков'ї: ніхто не вижив
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Росія офіційно підтвердила загибель екіпажу літака Іл-112В, що розбився в Підмосков'ї. На борту був Герой РФ.
На борту перебували три людини, повідомила пресслужба Об'єднаної авіабудівної корпорації (ОАК), інформує Цензор.НЕТ.
"У процесі виконання випробувального польоту під час перельоту з аеродрому Кубинка в Жуковський у лісосмузі в районі населеного пункту Нікольське сталася аварія легкого військово-транспортного літака Іл-112В. Літак пілотував екіпаж у складі шеф-пілота ПАТ "Іл", льотчика-випробувача 1-го класу, Героя Росії Миколи Куїмова, льотчика-випробувача 1-го класу Дмитра Комарова, бортінженера-випробувача 1-го класу Миколи Хлудєєва", - йдеться в повідомленні.
Російські ЗМІ пишуть із посиланням на джерела, що катастрофа літака може бути спричинена несправністю двигуна. У правому двигуні почалася пожежа, і екіпаж спробував вимкнути його і піти на посадку. Для цього дали крен на правий борт, але крен виявився надлишковим, і машина втратила керування.
Будь ласка, зачекайте...
Уно,уно,уно,уно моменто...".
А ты не летчик, а я была так рада,
Любить героя из летного отряда,
Но по осанке не видно кто с Лубянки Анке,
А я во сне с тобой летала, д*ра.
А ты не летчик.
Пусть даже не пытаются.
Этот ихний пепелац типа аналог лёгкого АН-178.
Но наш то красавчик!
А ихний - утюг с пропеллерами
- Из-за чего авария?
- Из-за прокладки
- Какой прокладки?!
- Той которая между штурвалом и сиденьем!
У вас більша половина ЧП - з-за цих "прокладок"!
Спроба врятувати залізне лайно ціною життя екіпажа !
Ось й виникає питання , якщо командир й бортінженер так лайново й дешево ставляться до властного життя , то в скільки копійок вони б оцінили життя сусіда , громадянина сусідньої (й не тільки) держави .
Але ж це не їх особистість така , їх так майже 100 років налаштовували . Що :
"казьонАйє імуществА ето нашє всьо , а ваша жизнь трі копєйки" .
В цівілізованних країнах учать контроверсивно . Паульс , літак якого сбила ракета стрибнув з парашута й вижив . Для родини , для США він зберіг саме цінне що в їх є -- себе , як людину , як фахівця .
В певних країнах навіть усе в калькуляцію переводять , доводячи , що й фінансово , повна руйнація літака дешевша за загибиль пілота . Пілоти усі застрахованні на мільони . Іх навчання , їх зарплатня , компенсація родині , безкоштовна школа й універсітет для дітей .
Как рассказывал Пауэрс на слушаниях в сенате в 1962 году, он не мог дотянуться до кнопки взрывного устройства на пульте управления, которое должно было уничтожить самолет и пилота.
"Когда мой отец вернулся домой, он с ужасом обнаружил, что в американской и британской прессе его объявили перебежчиком", - рассказывает Гэри Пауэрс- младший.
В ти часи син пілота може був школяром . Вчитель каже ,мовляв в нашому класі син героя вчиться . А хтось з учнів достає щось на кшалт "Morning star" або "The Sun" й каже , мовляв який герой тут написали що перебіжник . Для дитини це стрес й він фразу вчителя забув , а образа залишається надовго .
Факт історичний саме його обміняли на Рудольфа Абеля на відомому берлінському мосту , що стало кадром фільму "Мёртвый сезон" . Саме він отримав державні нагороди , а його родина -- пенсії . Йще сім років працював пілотом-випробувачем . А пілотом до загибелі .
В томи числі й чутки у пресі . А тут розвідник (хоч й ситуативно-одноразовий) повернувся з полону .
Той очевидний факт , що такого непрофесійного розвідника (півторюю - з ЦРУ був пов"язанний субконтрактом , бо по бюджету , тай й по потребі , не є військовою службою) обміняли на голову нелегальної мережі - профі висшої категорії .
Крайще росповістіть , як софкоїди зустріли нелегалів "Червоної капелли" , які сами збігли :
Треппера й Гуревича ... й як їх на Лубянці катували , що навіть Гестапо не робило . Бо обох невдало (й це було відомо в НКВС) використовувала в радіогрі . Так ось Треппер збіг в Парижі й його "макі" приховували він був їми визнаним й приймав участь в їх операціях спротиву .
А Гуревич (Кент) перевербував офіцера Абвера - Панвіца .
Й при цьому обох допитувала не спецкомісія "ВерховнаГА Сафета" , а якись там смердючий НКВДіст з "катівної кімнати" - максимум майор .
А це не просто розвідники - це керівники , до яких й Абелю , й Зорге дуже далеко. Такої мережі як "Красна капела" за усю історію розвідки не було й навряд чи буде . Навіть "Кебрідська п"ятірка" , хоч й сладалась з аристократів , але не діяла в стількох країнах . Й стільки користі не принесла . Й "пятірку" зараз в Британії амністували ,хоча вони були 100% класичним зрадниками . А більшість "Капели" нацисти стратили без розмов й суда . Вони усі життям ризикували .
видео.
Ни летать не умеют, ни делать самоеты, даже снимать на телефон и то пробемы!... что за рукожопы?
Не "крен", а "хрен". И не "избыточным", а "достаточным", что б козломордыя бесплатно отправились на концерт Кобздоха с хором Александрова.
Алексе́й Дми́триевич Рого́зин (род. 21 сентября 1983, Москва) - российский государственный деятель и управленец. Действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса[1]. Сын бывшего заместителя председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Олеговича Рогозина
Похоже появляется некоторая ясность - *** буду, по семейной традиции датчик пространственной ориентации прикрутили кверху каком
в самолёте не оказывается ни одного атеиста
Всем бандеровцам и порохоботам на добраніч.
Всем кто голосовал на Зеленского, Слуг народа и прочих ОПЗЖопастых ОНОтоле в пенсне, голосящих Сяв, старух-колясочниц с прокаченной соской, и С мешком желаю всю ночь видеть своих избранников в виде бородатой бабушки с рогами, хвостами и в голом виде.
Цю ж думку можна сформулювати інакше, наприклад, якось так: в результаті випробувань було встановлено, що дендро-фекальна подєлка важча від повітря.
Selvestor Vivat
Россия - 8 летчиков за 4 дня. Среди ликвидированных два летчика-испытателя 1-го класса, в т.ч. герой России полковник Николай Куимов. Бомбивший Сирию полковник Евгений Кузнецов (в миротворце). Два подполковника ВВС РФ (не исключено что военные летчики бомбили Сирию и Грузию).