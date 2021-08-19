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В США с сентября начнут прививать 3 дозой вакцины от COVID-19

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

В США с сентября начнут прививать 3 дозой вакцины от COVID-19

Жители США смогут получить прививки третьей дозой вакцины Pfizer или Moderna с сентября 2021 года.

Об этом заявил главный хирург США Вивек Мурти, сообщил Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Наше решение по клинической экспертизы заключается в том, что настало время объявить план усиления вакцинаций от COVID-19", - сказал Мурти во время брифинга в Белом доме.

Вакцинация третьей дозой будет сначала проводиться среди наиболее уязвимых слоев населения, "включая медработников, жителей геронтологических центров и других лиц старшего возраста. Мы также вакцинуватимемо жителей домов постоянного ухода ", заявил чиновник.

Он добавил, что даже самые эффективные вакцины со временем теряют свою силу.

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Вакцинацию третьей дозой планируется делать через восемь месяцев после второй прививки вакцинами Pfizer или Moderna. Ожидается, что рекомендации о дополнительной прививке вакциной Johnson & Johnson будет объявлено в ближайшее время.

Автор: Володимир Янченко
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Очередной назначенец байденовского режима.
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19.08.2021 02:08 Ответить
Якщо 2х прививок замало і тривалий імунітет всерівно не виникає, то вся ця епопея із вакцинацією ****** на фікцію стимульовану фармкомпаніями :/.
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19.08.2021 02:51 Ответить
Імунітет після двох щеплень виникає дієвий, вам написали, що через 8 місяців він починає знижуватись і потрібно посилити перед зимовим періодом імунітет. ви хоча б іноді вмикайте мозок та читайте що вам розумні лікарі пишуть.
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19.08.2021 07:10 Ответить
Не зважатиму на ваші недолугі потуги мене образити - це рівень вашого виховання .
Якщо імунітет від вакцинації тимчасовий (8 міс.) то це не вакцинація, а що 8-ми місячна профілактика - треба речі називати своїми іменами…
Наскільки вона реально необхідна (3-ті і наступні дози) - дуже спірне питання - в першу чергу до тих хто виробляє «вакцини» і хто дерибанить ковідний фонд…
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19.08.2021 07:21 Ответить
отже неправда, що потрібно досягти охоплення двома дозами 70% населення? насправді це непотрібно і імунітет ефективний та дієвий і так?
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19.08.2021 10:28 Ответить
 
 