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НБУ (4809) Шевченко Кирилл (69)

Инфляционное таргетирование за шесть лет показало свою эффективность, – глава НБУ Шевченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Инфляционное таргетирование за шесть лет показало свою эффективность, – глава НБУ Шевченко

Спустя шесть лет после введения инфляционного таргетирования можно утверждать, что стратегия, выбранная Национальным банком Украины, полностью себя оправдала.

Об этом во время круглого стола с участием представителей правительства и парламента, международных партнеров и ведущих экономических экспертов заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

"18 августа 2015 года Национальный банк ввел монетарный режим инфляционного таргетирования, главные принципы которого - приоритетность достижения и поддержания ценовой стабильности, независимости и прозрачности в проведении монетарной политики. Эти шесть лет доказали, что ориентир НБУ именно на низкую и стабильную инфляцию, а не на фиксированный валютный курс - эффективнее", - написал Шевченко.

По его данным, колебания инфляции до введения инфляционного таргетирования и после красноречиво говорят в пользу выбранного подхода. Из положительных изменений в экономике глава НБУ назвал: удешевление кредитов и рост кредитования, уменьшение уязвимости экономики к кризисам за счет гибкого курсообразования, сокращение долларизации депозитов с 47% до 35%, а также достижение рекордного максимума международных резервов - более 29 млрд долларов США на начало 2021 года.

На сдерживание инфляционных процессов положительное влияние оказало также повышение учетной ставки, недавно проведенное НБУ. Несмотря на то, что общие объемы Quantity easing (программы количественного смягчения) в мире, по данным МВФ, уже составили около $10 трлн, и ведущие центробанки продолжают выкуп активов, такие действия для Украины пока остаются недостижимы.

"Повышение учетной ставки и сворачивание антикризисных инструментов позволит сохранить контроль за инфляционными процессами, а значит - и возможность финансирования в гривне по доступной цене и на длительные сроки. Реализуя монетарную политику, мы принимаем решение не только, как реагировать на текущие вызовы, а на долгосрочные тенденции", - отметил глава НБУ.

Напомним, недавно финансовый комитет Верховной Рады отметил, что за год руководства Кириллом Шевченко Национальным банком доля неработающих кредитов в банковском секторе значительно снизилась.
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Топ комментарии
+5
Чем больше словоблудия тем умнее кажется спикер плебсу(73)
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19.08.2021 10:06
+5
Таргетирование,принципы,приоритетность,колебания,трепло зеленое,если бы не переводы заробитчан своим семьям,то гривна давно улетела бы в пропасть,а инфляция была бы венесуэльская,так что ваша работа это только пустая болтовня.
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19.08.2021 10:07
+5
Стоп, так Гонтарева же всё украла и развалила. А оказывается, 6 лет всё работало как надо...
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19.08.2021 10:09
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Чем больше словоблудия тем умнее кажется спикер плебсу(73)
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19.08.2021 10:06 Ответить
Таргетирование,принципы,приоритетность,колебания,трепло зеленое,если бы не переводы заробитчан своим семьям,то гривна давно улетела бы в пропасть,а инфляция была бы венесуэльская,так что ваша работа это только пустая болтовня.
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19.08.2021 10:07 Ответить
Стоп, так Гонтарева же всё украла и развалила. А оказывается, 6 лет всё работало как надо...
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19.08.2021 10:09 Ответить
Эти шесть лет доказали, что ориентир НБУ именно на низкую и стабильную инфляцию.

В 2015 году инфляция 43%, в 2019 4.1%, в 2021 6.5% с тенденцией к увеличению. Акуети можно какая стабильность.
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19.08.2021 10:10 Ответить
а с 43%, когда все владельцы банков начиная с Бени начали грабить деньги вкладчиков и рефинанс, до 4.1% инфляция сама по твоему снизилась? Інфляційне таргетування за шість років показало свою ефективність, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 7292
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19.08.2021 16:53 Ответить
Наляв води так що нічого не зрозуміло. звернемось до вікії :
основоположник теорії інфляційного таргетування Кнут Викселль в 1896 році казав : "якщо ціни ростуть то процентна ставка повинна бути збільшена, якщо падають то зменшена"
тобто це банальна сушка економіки , коли штучним притримуванням грошей зменшують попит на зростаючу в ціні продукцію. і та починає падати в ціні.
Те що люди стають менше споживати теоретик не врахував, скотиняка!
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19.08.2021 10:15 Ответить
Сам себя не похвалишь-никто не похвалит. Берёт пример со шмаркли.
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19.08.2021 10:15 Ответить
Спроси Зеизбирателя, кто такая Гонтарева, столько про неё узнаешь, сколько она про себя не знает. А спрост, кто сейчас Нацбанк возглавляет - в ответ тишина...
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19.08.2021 10:18 Ответить
Якщо гривня ще раз обвалиться в 3.5 рази, а половина "рефінансованих" українських банків буде ліквідовано як банкрути з розпродажем їх ліквідного майна "потрібним" людям - то і нинішнього голову НБУ запам'ятають надовго, це я тобі гарантую.
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19.08.2021 10:23 Ответить
Його й так запамятають, як істоту, яка робить все для того, щоб зруйнувати підтримку Заходу.
" Кирило Шевченко рятує Коломойського у Лондонському суді. І це державна зрада."
https://www.youtube.com/watch?v=kc8M--pX7Mc&t=118s
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19.08.2021 10:59 Ответить
манька-аблигация эта гонтарева, аферистка-жулька, беженка с понтом под зонтом.
у неё всё на морде написано.
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20.08.2021 02:34 Ответить
 
 