Інфляційне таргетування за шість років показало свою ефективність, - глава НБУ Шевченко

Через шість років після введення інфляційного таргетування можна стверджувати, що стратегія, обрана Національним банком України, повністю себе виправдала.

Про це під час круглого столу за участю представників уряду і парламенту, міжнародних партнерів та провідних економічних експертів заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

"18 серпня 2015 року Національний банк запровадив монетарний режим інфляційного таргетування, головні принципи якого – пріоритетність досягнення та підтримки цінової стабільності, незалежність та прозорість у проведенні монетарної політики. Ці шість років довели, що орієнтир НБУ саме на низьку та стабільну інфляцію, а не на фіксований валютний курс – ефективніший", - написав Шевченко.

За його даними, коливання інфляції до введення інфляційного таргетування і після красномовно свідчать на користь обраного підходу. З позитивних змін в економіці голова НБУ назвав: здешевлення кредитів і зростання кредитування, зменшення вразливості економіки до криз за рахунок гнучкого курсоутворення, скорочення доларизації депозитів з 47% до 35%, а також досягнення рекордного максимуму міжнародних резервів - більш ніж 29 млрд доларів США на початок 2021 року.

На стримування інфляційних процесів позитивний вплив справило також підвищення облікової ставки, що було нещодавно проведене НБУ. Незважаючи на те, що загальні обсяги Quantity easing (програми кількісного пом'якшення) у світі, за даними МВФ, вже становлять приблизно $10 трлн, і провідні центробанки продовжують викуп активів, такі дії для України поки залишаються недосяжними.

"Підвищення облікової ставки і згортання антикризових інструментів дозволить зберегти контроль за інфляційними процесами, а отже – і можливість фінансування в гривні за доступною вартістю і на тривалі строки. Реалізуючи монетарну політику, ми ухвалюємо рішення не лише, як реагувати на поточні виклики, а на довгострокові тенденції", - зазначив голова НБУ.

Нагадаємо, нещодавно фінансовий комітет Верховної Ради зазначив, що за рік керівництва Кирилом Шевченком Національним банком частка непрацюючих кредитів у банківському секторі значно знизилася.