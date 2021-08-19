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НБУ (1443) Шевченко Кирило (75)

Інфляційне таргетування за шість років показало свою ефективність, - глава НБУ Шевченко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Інфляційне таргетування за шість років показало свою ефективність, - глава НБУ Шевченко

Через шість років після введення інфляційного таргетування можна стверджувати, що стратегія, обрана Національним банком України, повністю себе виправдала.

Про це під час круглого столу за участю представників уряду і парламенту, міжнародних партнерів та провідних економічних експертів заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

"18 серпня 2015 року Національний банк запровадив монетарний режим інфляційного таргетування, головні принципи якого – пріоритетність досягнення та підтримки цінової стабільності, незалежність та прозорість у проведенні монетарної політики. Ці шість років довели, що орієнтир НБУ саме на низьку та стабільну інфляцію, а не на фіксований валютний курс – ефективніший", - написав Шевченко.

За його даними, коливання інфляції до введення інфляційного таргетування і після красномовно свідчать на користь обраного підходу. З позитивних змін в економіці голова НБУ назвав: здешевлення кредитів і зростання кредитування, зменшення вразливості економіки до криз за рахунок гнучкого курсоутворення, скорочення доларизації депозитів з 47% до 35%, а також досягнення рекордного максимуму міжнародних резервів - більш ніж 29 млрд доларів США на початок 2021 року.

На стримування інфляційних процесів позитивний вплив справило також підвищення облікової ставки, що було нещодавно проведене НБУ. Незважаючи на те, що загальні обсяги Quantity easing (програми кількісного пом'якшення) у світі, за даними МВФ, вже становлять приблизно $10 трлн, і провідні центробанки продовжують викуп активів, такі дії для України поки залишаються недосяжними.

"Підвищення облікової ставки і згортання антикризових інструментів дозволить зберегти контроль за інфляційними процесами, а отже – і можливість фінансування в гривні за доступною вартістю і на тривалі строки. Реалізуючи монетарну політику, ми ухвалюємо рішення не лише, як реагувати на поточні виклики, а на довгострокові тенденції", - зазначив голова НБУ.

Нагадаємо, нещодавно фінансовий комітет Верховної Ради зазначив, що за рік керівництва Кирилом Шевченком Національним банком частка непрацюючих кредитів у банківському секторі значно знизилася.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Чем больше словоблудия тем умнее кажется спикер плебсу(73)
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19.08.2021 10:06
+5
Таргетирование,принципы,приоритетность,колебания,трепло зеленое,если бы не переводы заробитчан своим семьям,то гривна давно улетела бы в пропасть,а инфляция была бы венесуэльская,так что ваша работа это только пустая болтовня.
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19.08.2021 10:07
+5
Стоп, так Гонтарева же всё украла и развалила. А оказывается, 6 лет всё работало как надо...
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19.08.2021 10:09
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Чем больше словоблудия тем умнее кажется спикер плебсу(73)
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19.08.2021 10:06 Відповісти
Таргетирование,принципы,приоритетность,колебания,трепло зеленое,если бы не переводы заробитчан своим семьям,то гривна давно улетела бы в пропасть,а инфляция была бы венесуэльская,так что ваша работа это только пустая болтовня.
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19.08.2021 10:07 Відповісти
Стоп, так Гонтарева же всё украла и развалила. А оказывается, 6 лет всё работало как надо...
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19.08.2021 10:09 Відповісти
Эти шесть лет доказали, что ориентир НБУ именно на низкую и стабильную инфляцию.

В 2015 году инфляция 43%, в 2019 4.1%, в 2021 6.5% с тенденцией к увеличению. Акуети можно какая стабильность.
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19.08.2021 10:10 Відповісти
а с 43%, когда все владельцы банков начиная с Бени начали грабить деньги вкладчиков и рефинанс, до 4.1% инфляция сама по твоему снизилась? Інфляційне таргетування за шість років показало свою ефективність, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 7292
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19.08.2021 16:53 Відповісти
Наляв води так що нічого не зрозуміло. звернемось до вікії :
основоположник теорії інфляційного таргетування Кнут Викселль в 1896 році казав : "якщо ціни ростуть то процентна ставка повинна бути збільшена, якщо падають то зменшена"
тобто це банальна сушка економіки , коли штучним притримуванням грошей зменшують попит на зростаючу в ціні продукцію. і та починає падати в ціні.
Те що люди стають менше споживати теоретик не врахував, скотиняка!
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19.08.2021 10:15 Відповісти
Сам себя не похвалишь-никто не похвалит. Берёт пример со шмаркли.
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19.08.2021 10:15 Відповісти
Спроси Зеизбирателя, кто такая Гонтарева, столько про неё узнаешь, сколько она про себя не знает. А спрост, кто сейчас Нацбанк возглавляет - в ответ тишина...
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19.08.2021 10:18 Відповісти
Якщо гривня ще раз обвалиться в 3.5 рази, а половина "рефінансованих" українських банків буде ліквідовано як банкрути з розпродажем їх ліквідного майна "потрібним" людям - то і нинішнього голову НБУ запам'ятають надовго, це я тобі гарантую.
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19.08.2021 10:23 Відповісти
Його й так запамятають, як істоту, яка робить все для того, щоб зруйнувати підтримку Заходу.
" Кирило Шевченко рятує Коломойського у Лондонському суді. І це державна зрада."
https://www.youtube.com/watch?v=kc8M--pX7Mc&t=118s
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19.08.2021 10:59 Відповісти
манька-аблигация эта гонтарева, аферистка-жулька, беженка с понтом под зонтом.
у неё всё на морде написано.
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20.08.2021 02:34 Відповісти
 
 