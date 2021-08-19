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Талибы провозгласили Исламский эмират Афганистан

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Талибы провозгласили Исламский эмират Афганистан

Захватившие власть в Афганистане члены радикального движения "Талибан" провозгласили образование Исламского эмирата Афганистан.

Об этом заявил представитель представитель "Талибана" Забихулла Муджахид, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Это заявление сделано в 102-ю годовщину независимости Афганистана от Британской империи.

Муджахид отметил, что "Талибан" хочет "хороших дипломатических и торговых отношений со всеми странами".

Движение использовало название "Исламский эмират Афганистан" во время своего предыдущего правления в период с 1996 по 2001 год.

Смотрите: Талибы в американской экипировке и с рациями Харрис на улицах Кабула. ФОТО ДНЯ

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+25
Таліби оголосили Ісламський емірат Афганістан - Цензор.НЕТ 7395
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19.08.2021 17:54
+24
Таліби оголосили Ісламський емірат Афганістан - Цензор.НЕТ 5331
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19.08.2021 17:26
+20
До російського терористичного емірату куйлостан додався терористичний емірат Афганістан, який без міжнародної підтримки і грошей МВФ швидко стане концтабором в якому почнеться голод та епідемії, вбивства, насилля та диктатура тероризму. Все це призведе до масової міграції більшості з 33 млн. населення Афганістану в сусідні країни.
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19.08.2021 17:04
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Так ты кацап?)))
Чичи не зря вам бошки резали)))
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19.08.2021 18:57 Ответить
Насколько разнообразная наша планета. Пока одни внедряют искуственный интеллект во все сферы жизни , другие - провозглашают средневековый эмират. Даже машина времени не нужна, чтобы попасть в прошлое.
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19.08.2021 17:20 Ответить
Да ну его нафиг, лучше уж к динозаврам.
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19.08.2021 17:24 Ответить
В Амазонке так вообще встречаются племена из каменных веков и государства охраняют их от современных людей.
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19.08.2021 17:25 Ответить
ну ОАЭ вполне себе нормальный эмират
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19.08.2021 20:53 Ответить
да, теперь при выборе тура важно не ошибиться эмиратом.
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19.08.2021 20:55 Ответить
особенно этимТаліби оголосили Ісламський емірат Афганістан - Цензор.НЕТ 9457
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19.08.2021 20:58 Ответить
девочки хотели показать эмиратцам как выглядят гурии, но не были поняты Таліби оголосили Ісламський емірат Афганістан - Цензор.НЕТ 8941
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19.08.2021 22:40 Ответить
дайош Імарат Кавказ!!!
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19.08.2021 21:25 Ответить
Ну, теперь заживут долго и счастливо. Им еще лет 700 до ужасной демократии.
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19.08.2021 17:24 Ответить
да, эти от гнилой демократии спаслись,
а Рашкостан с Бульбастаном .....
могут ведь пасть жертвами либерастизма Таліби оголосили Ісламський емірат Афганістан - Цензор.НЕТ 9298
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19.08.2021 22:42 Ответить
Світ після перемоги «Талібану»: незрозуміла Америка, російська пропаганда та план Б для України - https://texty.org.ua/articles/104269/svit-pislya-peremohy-talibanu-nezrozumila-ameryka-rosijska-propahanda-ta-plan-b-dlya-********/?src=main

...Ми завжди у наших відносинах зі Штатами покладаємо всю провину на себе. Це неправильно. Заплющувати очі на те, що політика Сполучених Штатів може бути провальною, неправильною, непродуманою - не можна.
Треба вступати в комунікацію з нашим головним партнером, коли є помилки, пропонувати свої шляхи вирішення. Наша позиція має бути не у відмові від співпраці. Урок Афганістану - не відмовлятися від співробітництва і не займатися мазохізмом, не вішати все на себе - "якщо ми цього не зробимо, то вони нас кинуть". Ні те, ні інше не є правильним. Треба посилюватися і використати ситуацію, яка є зараз, для інтенсифікації та модернізації американської допомоги в Україні.
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19.08.2021 17:25 Ответить
В МиДе это прекрасно понимают, но куда девать придурка с 73% придурков поддержки.
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19.08.2021 18:04 Ответить
А як стають емірами?
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19.08.2021 17:25 Ответить
Таліби оголосили Ісламський емірат Афганістан - Цензор.НЕТ 5331
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19.08.2021 17:26 Ответить
Кто будет эмиром Афганистана? Талибанцы из-за этого не перегрызутся?
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19.08.2021 17:29 Ответить
Какая разница, как он называется?
Вопрос в том, как широко они собираются нести зелёное знамя!
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19.08.2021 17:39 Ответить
Талібам нічого не вдасться зробити державного.Це як кухарка що править державою.
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19.08.2021 17:48 Ответить
Они к этому и не стремятся.
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19.08.2021 17:49 Ответить
Таліби оголосили Ісламський емірат Афганістан - Цензор.НЕТ 6185
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19.08.2021 17:49 Ответить
Таліби оголосили Ісламський емірат Афганістан - Цензор.НЕТ 4080
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19.08.2021 17:52 Ответить
Таліби оголосили Ісламський емірат Афганістан - Цензор.НЕТ 3309
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19.08.2021 17:53 Ответить
Таліби оголосили Ісламський емірат Афганістан - Цензор.НЕТ 7395
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19.08.2021 17:54 Ответить
- Конь, очень приятно
- Лошадь, очень приятно
- Арабский...
- Мерин..... Таліби оголосили Ісламський емірат Афганістан - Цензор.НЕТ 4422
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19.08.2021 22:48 Ответить
Хто ким керує?
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19.08.2021 18:56 Ответить
сiмбiоз )
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19.08.2021 19:02 Ответить
С одной стороны пещерные талибы с людоедским отношением к женщинам, с другой стороны подленькое движение МееТоо. Две стороны одной медали - коллективного психоза. Чуден 21 век.
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19.08.2021 17:53 Ответить
Щоб довести своє миролюбство - дайте вільно покинути країну біженцям і іноземцям.
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19.08.2021 17:58 Ответить
Мене цікавить, куди двинуть біженці і хто погодиться їх прийняти.
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19.08.2021 18:55 Ответить
А что вы имеете против БРАТЬЕВ нАЙЕМ?
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19.08.2021 21:26 Ответить
це не тільки Вас цікавить.
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19.08.2021 22:38 Ответить
а какие торговые отношения? бартером? Я тебе барана, ты мне осла? Их законы шариата запрещают большую часть современных финансовых операций.
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19.08.2021 18:02 Ответить
Недавно кацапи завивали: - Сирия, сестра моя ! Прийшов час нового слогана: - Афганистан, мой брат!
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19.08.2021 18:15 Ответить
....на вЄка
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19.08.2021 18:51 Ответить
Нехай Скабєєва одягає паранжу і кіздує з телебачення.
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19.08.2021 18:57 Ответить
давайте, следующий эмират Кавказ!)))
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19.08.2021 18:31 Ответить
Москали! Даёшь помощь эмирату по программе «Гашиш в обмен на продовольствие».
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19.08.2021 18:34 Ответить
Їм самим нема чого жерти, хіба що балалайки та лапті
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19.08.2021 18:51 Ответить
Гашишем винторогий скот в паРаше не отделается...на опиумной игле будут сидеть..
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19.08.2021 18:55 Ответить
Ну, тепер наркоманам кайф - дурь на біржі упаде, а трафік дурі піде через Україну.
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19.08.2021 18:49 Ответить
Біженці з Афгану шикованими колонами рухаються на Захід.
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19.08.2021 18:53 Ответить
А кто "эмир", кто монарх Афганистана. Эмират это монархическое правление эмира. А то назвали, а содержания под названием нет...
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19.08.2021 19:27 Ответить
Цікаво подивитися "заход" цих ослой...бів в ООН.
Чи хто там їх буде представляти?
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19.08.2021 19:33 Ответить
Ну как вам торговые партньоры в чурбанах и с гранатометами? Таліби оголосили Ісламський емірат Афганістан - Цензор.НЕТ 808
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19.08.2021 19:40 Ответить
Таліби оголосили Ісламський емірат Афганістан - Цензор.НЕТ 7490
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19.08.2021 19:51 Ответить
Захватившие власть в Афганистане члены радикального движения "Талибан" провозгласили образование Исламского эмирата Афганистан. Источник: https://censor.net/ru/n3283654

Як лайно не назви, а воно все одно буде смердіти Таліби оголосили Ісламський емірат Афганістан - Цензор.НЕТ 4206
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19.08.2021 20:17 Ответить
16 августа при побеге из Афганистана в аэропорту Кабула погиб бывший футболист юношеской сборной страны U-16 Заки Анвари. Парень зацепился за колеса самолета и умер из-за недостатка кислорода в отсеке для шасси (там оксигена просто нет).

По информации источника, тело Анвари по частям опознали только спустя пару дней. Анвари был в числе тех, кто схватился за колеса транспортного лайнера при взлете. Вместе с другими афганскими беженцами Заки задохнулся.

Висящие тела беженцев привели к неисправности двери колесного отсека. Из-за этого воздушное судно отправилось на вынужденную посадку в Катар. Останки Заки Анвари при гибели просто разнесло на несколько частей.
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19.08.2021 20:20 Ответить
погиб от удушья, останки разнесло при гибели. как вы себе представляете разнос останков при удушье?
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19.08.2021 20:30 Ответить
Новина з сайту "футбол UA", можливо труднощі перекладу. Маю припущення що коли літак сідав, відкрив двері відсіку і тіла випали з висоти.
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19.08.2021 21:02 Ответить
шасси выпускается, мертвое тело попадает на впп на скорости 350 км/час. его необязательно перезжать колесом самолета, оно разлетается от удара об впп.

простите, вы дурак, или просто невнимательный?
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19.08.2021 21:29 Ответить
При складывании шасси и захлопывании дверок отсека гидравликой кости переломает запросто, так как эти отсеки крайне тесные. Большинство солидных самолетов летает на высотах больших за высоту Эвереста и дышать там в не герметизированном отсеке просто нечем. Я не раз летал пассажирскими Боингами и Эйрбасами и на информационном дисплее (они там стоят на каждом кресле) была высота 11000 - 12000м., а температура за бортом около минус -55° -60°С и еще огромная скорость. Выжить в подобных условиях вне салона и кабины невозможно (в них подается сжатый воздух).
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19.08.2021 21:50 Ответить
Та і йух з ними...
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19.08.2021 20:25 Ответить
хуже не будет. хотя какая разница
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19.08.2021 20:29 Ответить
теперь, при поездке на отдых или на шопинг в Эмираты, главное не перепутать в какие именно... Таліби оголосили Ісламський емірат Афганістан - Цензор.НЕТ 8193
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19.08.2021 20:41 Ответить
Та *****
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19.08.2021 21:10 Ответить
ніт, ***** тіко на зельонского
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19.08.2021 21:31 Ответить
талибские шайтаны сами то представляют что такое эмират ?

Эмира́т (араб. إمارة‎, имарат) - форма правления исламского государства, возглавляемого эмиром.
Эмират - исторические и современные государства в рамках исламского мира, отличительными признаками которых являются небольшой размер территории, наследственный характер власти эмира, аппеляция к единой традиции правления у данного народа и шариату. Изначально эмиров избирала исламская община - умма. Обязательным условием для эмирата является претворение в жизнь мусульманских законов - шариата. Со временем эмират фактически трансформировался в государство, напоминающее королевство.и т.д.
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19.08.2021 22:45 Ответить
В Афгане большие запасы , золота,железной руды, лития….По этому ,кацапы и китайцы рвутся ( сотрудничать). Афганцы ленивые в шахты не спустятся , значит добывать руду будут кацапы или таджики . (Деньки пройдуть на священую войну.)
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19.08.2021 23:06 Ответить
Ну что прошлый раз хватило на 5 лет, вторая попытка погнали
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19.08.2021 23:20 Ответить
клоун, байден это всё ЛЕВАКИ
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19.08.2021 23:52 Ответить
- Внучек, как зовут того немца, от которого я так схожу с ума? - Альцгеймер, бабушка, Альцгеймер.
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20.08.2021 10:32 Ответить
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