Талибы провозгласили Исламский эмират Афганистан
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Захватившие власть в Афганистане члены радикального движения "Талибан" провозгласили образование Исламского эмирата Афганистан.
Об этом заявил представитель представитель "Талибана" Забихулла Муджахид, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Это заявление сделано в 102-ю годовщину независимости Афганистана от Британской империи.
Муджахид отметил, что "Талибан" хочет "хороших дипломатических и торговых отношений со всеми странами".
Движение использовало название "Исламский эмират Афганистан" во время своего предыдущего правления в период с 1996 по 2001 год.
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+25 Mora Zfayfer
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+20 Igor L
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Чичи не зря вам бошки резали)))
а Рашкостан с Бульбастаном .....
могут ведь пасть жертвами либерастизма
...Ми завжди у наших відносинах зі Штатами покладаємо всю провину на себе. Це неправильно. Заплющувати очі на те, що політика Сполучених Штатів може бути провальною, неправильною, непродуманою - не можна.
Треба вступати в комунікацію з нашим головним партнером, коли є помилки, пропонувати свої шляхи вирішення. Наша позиція має бути не у відмові від співпраці. Урок Афганістану - не відмовлятися від співробітництва і не займатися мазохізмом, не вішати все на себе - "якщо ми цього не зробимо, то вони нас кинуть". Ні те, ні інше не є правильним. Треба посилюватися і використати ситуацію, яка є зараз, для інтенсифікації та модернізації американської допомоги в Україні.
Вопрос в том, как широко они собираются нести зелёное знамя!
- Лошадь, очень приятно
- Арабский...
- Мерин.....
Чи хто там їх буде представляти?
Як лайно не назви, а воно все одно буде смердіти
По информации источника, тело Анвари по частям опознали только спустя пару дней. Анвари был в числе тех, кто схватился за колеса транспортного лайнера при взлете. Вместе с другими афганскими беженцами Заки задохнулся.
Висящие тела беженцев привели к неисправности двери колесного отсека. Из-за этого воздушное судно отправилось на вынужденную посадку в Катар. Останки Заки Анвари при гибели просто разнесло на несколько частей.
простите, вы дурак, или просто невнимательный?
Эмира́т (араб. إمارة, имарат) - форма правления исламского государства, возглавляемого эмиром.
Эмират - исторические и современные государства в рамках исламского мира, отличительными признаками которых являются небольшой размер территории, наследственный характер власти эмира, аппеляция к единой традиции правления у данного народа и шариату. Изначально эмиров избирала исламская община - умма. Обязательным условием для эмирата является претворение в жизнь мусульманских законов - шариата. Со временем эмират фактически трансформировался в государство, напоминающее королевство.и т.д.