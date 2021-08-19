Таліби оголосили Ісламський емірат Афганістан

Члени радикального руху "Талібан", які захопили владу в Афганістані, проголосили утворення Ісламського емірату Афганістан.

Про це заявив представник "Талібану" Забіхулла Муджахід, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Ця заява зроблена в 102-гу річницю незалежності Афганістану від Британської імперії.

Муджахід зазначив, що "Талібан" хоче "хороших дипломатичних і торговельних відносин з усіма країнами".

Рух використовував назву "Ісламський емірат Афганістан" під час свого попереднього правління в період з 1996 по 2001 рік.

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