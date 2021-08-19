Таліби оголосили Ісламський емірат Афганістан
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Члени радикального руху "Талібан", які захопили владу в Афганістані, проголосили утворення Ісламського емірату Афганістан.
Про це заявив представник "Талібану" Забіхулла Муджахід, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Ця заява зроблена в 102-гу річницю незалежності Афганістану від Британської імперії.
Муджахід зазначив, що "Талібан" хоче "хороших дипломатичних і торговельних відносин з усіма країнами".
Рух використовував назву "Ісламський емірат Афганістан" під час свого попереднього правління в період з 1996 по 2001 рік.
Топ коментарі
+25 Mora Zfayfer
показати весь коментар19.08.2021 17:54
+24 Перехватчик
показати весь коментар19.08.2021 17:26
+20 Igor L
показати весь коментар19.08.2021 17:04
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Чичи не зря вам бошки резали)))
а Рашкостан с Бульбастаном .....
могут ведь пасть жертвами либерастизма
...Ми завжди у наших відносинах зі Штатами покладаємо всю провину на себе. Це неправильно. Заплющувати очі на те, що політика Сполучених Штатів може бути провальною, неправильною, непродуманою - не можна.
Треба вступати в комунікацію з нашим головним партнером, коли є помилки, пропонувати свої шляхи вирішення. Наша позиція має бути не у відмові від співпраці. Урок Афганістану - не відмовлятися від співробітництва і не займатися мазохізмом, не вішати все на себе - "якщо ми цього не зробимо, то вони нас кинуть". Ні те, ні інше не є правильним. Треба посилюватися і використати ситуацію, яка є зараз, для інтенсифікації та модернізації американської допомоги в Україні.
Вопрос в том, как широко они собираются нести зелёное знамя!
- Лошадь, очень приятно
- Арабский...
- Мерин.....
Чи хто там їх буде представляти?
Як лайно не назви, а воно все одно буде смердіти
По информации источника, тело Анвари по частям опознали только спустя пару дней. Анвари был в числе тех, кто схватился за колеса транспортного лайнера при взлете. Вместе с другими афганскими беженцами Заки задохнулся.
Висящие тела беженцев привели к неисправности двери колесного отсека. Из-за этого воздушное судно отправилось на вынужденную посадку в Катар. Останки Заки Анвари при гибели просто разнесло на несколько частей.
простите, вы дурак, или просто невнимательный?
Эмира́т (араб. إمارة, имарат) - форма правления исламского государства, возглавляемого эмиром.
Эмират - исторические и современные государства в рамках исламского мира, отличительными признаками которых являются небольшой размер территории, наследственный характер власти эмира, аппеляция к единой традиции правления у данного народа и шариату. Изначально эмиров избирала исламская община - умма. Обязательным условием для эмирата является претворение в жизнь мусульманских законов - шариата. Со временем эмират фактически трансформировался в государство, напоминающее королевство.и т.д.