УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11924 відвідувача онлайн
Новини За кордоном Захоплення влади в Афганістані
7 771 55
Афганістан (450) Байден (2326) США (14495) погрози (460)

Байден про ситуацію в Афганістані: Існують значно серйозніші загрози для США

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Байден про ситуацію в Афганістані: Існують значно серйозніші загрози для США

Терористичні загрози із Сирії або Східної Африки є більш серйозними для США, ніж з Афганістану.

Про це заявив в інтерв'ю телеканалу ABC американський президент Джо Байден, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Існує значно серйозніша загроза для США із Сирії. Існує набагато серйозніша загроза для США зі Східної Африки. Існують більш серйозні загрози, що походять з різних місць, ніж з гір Афганістану", - сказав він.

"У нас немає (достатньо. - Ред.) військових у Сирії, щоб гарантувати - ми захищені", - продовжив американський президент.

Читайте також: Байден не відкидає затримку американських військових в Афганістані після 31 серпня

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+21
Например визит зеленского? Байден о ситуации в Афганистане: Существуют гораздо более серьезные угрозы для США - Цензор.НЕТ 9031Байден о ситуации в Афганистане: Существуют гораздо более серьезные угрозы для США - Цензор.НЕТ 6297Байден о ситуации в Афганистане: Существуют гораздо более серьезные угрозы для США - Цензор.НЕТ 6297
показати весь коментар
19.08.2021 15:19
+13
Главная угроза - кремль, все остальные угрозы - суть производные от главной!
показати весь коментар
19.08.2021 15:34
+9
совіцька окупація сама себе знеславила й принизила. за американцями біжать міліони... за совітами не біг ні один афганець... Рішення Америки осуждати ми не маємо права. їм видніше, що робити... совіти за 10 років убили до 2 000 000 мирних афганців, американці за 20 років не вбили нікого(випадкові смерті, нападники й терористи не в рахунок) - ось різниця двох систем.
показати весь коментар
19.08.2021 15:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Например визит зеленского? Байден о ситуации в Афганистане: Существуют гораздо более серьезные угрозы для США - Цензор.НЕТ 9031Байден о ситуации в Афганистане: Существуют гораздо более серьезные угрозы для США - Цензор.НЕТ 6297Байден о ситуации в Афганистане: Существуют гораздо более серьезные угрозы для США - Цензор.НЕТ 6297
показати весь коментар
19.08.2021 15:19 Відповісти
Клоун
При чем тут этот баран???
Выпей от поноса порошка, несет от тебя
показати весь коментар
19.08.2021 15:31 Відповісти
Зеля Бедоносец, прошлый визит его в США стоил Трампу импичмента, а после встречи с Бидоном дед еще копыта не дай Бог откинет, бабуся не даст соврать
Байден про ситуацію в Афганістані: Існують значно серйозніші загрози для США - Цензор.НЕТ 1789
показати весь коментар
19.08.2021 15:40 Відповісти
Байден провальний Президент, він зкоїв помилку і не хоче її виправляти і не може зізнатись що це була помилка! Це дуже небезпечно для Президента провідної держави світу. Отже ситуація в Афганістані буде погіршуватись і це спричинить війни в сусідніх країнах Середньої Азії і може навіть в Пакістані, де пуштуни прикордонних районів можуть підняти бунт проти Ісламабаду
показати весь коментар
19.08.2021 15:43 Відповісти
Вывод войск подписал Трамп
А всрался Байден)))
показати весь коментар
19.08.2021 15:44 Відповісти
Вы не понимаете, это другое Байден про ситуацію в Афганістані: Існують значно серйозніші загрози для США - Цензор.НЕТ 4753
показати весь коментар
19.08.2021 15:46 Відповісти
Бубочка тоже вынужден выполнять МД, подписанные при Порошенко - кляті папєрєднікі!
показати весь коментар
19.08.2021 16:18 Відповісти
Не вынужден, а обязан
Его выбрали президентом, а не парадным генерало
Вот пусть и выполняет фкнкции свои
показати весь коментар
19.08.2021 16:41 Відповісти
За знаходження військових США в Афганістані платило США. Тому штатам вирішувати виводити війська чи ні. До речі НАТО теж висить на шиї штатів, Європа платити не хоче.
показати весь коментар
19.08.2021 16:50 Відповісти
Як тепер з'ясовується американці на цьому фінансуванні непогано крали гроші американських платників податків. Формально армія Афганістану налічувала 300 тис. осіб, а по факту виявилось що тільки 50 тис. військових. Тобто гроші списувались на афганську армію а по факту лишались в кишенях нечистоплотних функціонерів. По цьому факту ще будуть розслідування.
показати весь коментар
19.08.2021 17:36 Відповісти
Таким безславним кінцем фактично легітимізував і совєцьку окупацію.
показати весь коментар
19.08.2021 15:20 Відповісти
совіцька окупація сама себе знеславила й принизила. за американцями біжать міліони... за совітами не біг ні один афганець... Рішення Америки осуждати ми не маємо права. їм видніше, що робити... совіти за 10 років убили до 2 000 000 мирних афганців, американці за 20 років не вбили нікого(випадкові смерті, нападники й терористи не в рахунок) - ось різниця двох систем.
показати весь коментар
19.08.2021 15:27 Відповісти
а как же тогда братва внаёмы в Украине оказались? Байден про ситуацію в Афганістані: Існують значно серйозніші загрози для США - Цензор.НЕТ 4281
показати весь коментар
19.08.2021 15:54 Відповісти
"братва" уж точно не бежала за совком.... "братва" - их родители, бежали от талибана.
показати весь коментар
19.08.2021 15:57 Відповісти
Я знаю скільки убито афганців у війну 1979-1989 р.р.
Не два мільйони.
Близько одного мільйона, що теж дуже багато, і я би сказав, що вистачає на кваліфікацію геноциду.
Тепер в лаптєстані може скластися, і скоро складеться, висновок для міжнародної спільноти: "вот ми в Афганє так же баролісь с тірарістамі, как Омєрєка, так же ушлі із Афгана, когда понялі, что наша помащь ні нужна афганскаму народу, только тірарістам аружія нє аставлялі".
До речі, при виході совєцьких військ немало афганців із числа ідейних емігрувало до сересеру. Просто тоді не було прийнято про це говорити. А за колеса авіалайнерів не чіплялися, бо виведення військ було толково сплановане і толково реалізоване в силу спільного сухопутного кордону. Причому основні вантажі і особовий склад пройшли колонами через Кушку і Термез. Щодо майна, то, наприклад, 56-та окрема десантно-штурмова бригада, що виходила із Гардезу і Вуні-Суфли, лишила тільки те, що саме не рухалось, або було застарілим. Так, від зенітно-ракетного взводу 3-го десантно-штурмового батальйону цієї бригади було передано "зеленим" (афганській армії) одну зенітну установку ЗУ-23-2 лише із одним робочим стволом, кубрик і кухню сторожової застави із умисно попрострілюваними бачками з нержавійки для води (кубрик і кухню "зелені" одразу розібрали на дрова, бачки здали на брухт). При виводі 56-та бригада не втратила жодного солдата, хоча за майже 500 км маршрутом Гардез-Хайратон пройшла такі гірячі місця, як перевал Альтамур, Падхабі-Шану (Падхабішку - там американці відгрохали для талібів гігантську військову базу за вартістю як уся совкова допомога для ДРА), Вагжан і Мухемед-Ага (Мухамедка), Чарікарську зеленку.
Я не славлю совок і не засуджую США.
Я зробив висновок про наслідки ТАКОГО їх виводу.
І, порівнюючи 1988-й і 2021-й, можу з упевненістю сказати, що ОКСВА виходив із Афгану набагато організованіше.
показати весь коментар
19.08.2021 18:53 Відповісти
філософія вихду совка й америки різна.... експеримент з афганським комунізмом совку не вдався, і сам совок серйозно захитався, тому залишатись в Афгані, совєтам не було вже можливості... Америка вбухала в Афган і їх армію скільки бабла, що даже на щось понадіялась... як вияснилось, то була "груба помилка"... свої війська вона майже вивела, залишила зброю так званій афганській армії, якої, як вияснилось, не існувало в природі, тепер це буде чудовим подарком для талібів... невже американці такі дурні? ще спала деяка думка, можливо вона з області конспірології.., ви не допускаєте хитроспланований глибокозакоспірований сценарій в тих діях? до якого ніхто не докопається... тому ситуація може дещо прояснитись через рік і даже більше... особливо зверніть увагу на талібів, які віддають наказа не стріляти в американців. чи це в їх природі і психології? запитань більше чим відповідей.
показати весь коментар
19.08.2021 19:21 Відповісти
Фактаж мені відомий.
Наслідки совка відомі. І відомо, що не було у 1989 р. хитрих задумів. Просто не вистачило сил тягти чемодана без ручки.
Здається мені, що у Штатів теж немає ніякого хитрого задуму.
Таліби зараз не стріляють в американців із тої самої причини, з якої не стріляли моджахеди при виводі ОКСВА - немає потреби, бо війна фактично закінчилась і зайві втрати не потрібні.
Крім того, якщо табіли порушать домовленості, то можуть отримати зупинення виводу військ і втрату Кабулу. Подібний приклад був у середині жовтня та наприкінці листопада 1988 р. і , коли деякі частини ОКСВА, щойно виведені з РА (зокрема, ту ж таки 56-ту ДШБ), знімали за бойовою тривогою із місць дислокації і перекидали на кордон із Афганом до Термезу, Таджикистану і Кушки.
показати весь коментар
20.08.2021 10:56 Відповісти
Погоджуюсь з вами. напевне і американці без особливих задумів... окрім вивести війська і закінчити з тим багатомільярдним фінансуванням... фінанси є на що тратити більш важливе... вони звичайно не очікували такого миттевого захоплення, і звичайно здачі, Афгану... тому, поки що виходять із стану відповідної гроги... так як ведуть себе таліби, з кажним днем все нахабніше.., думаю до наступної громадянської війни залишилось недовго... та й взагалі, Афган - перманентна громадянська війна в якій не видно кінця... лише тимчасові затишшя...
показати весь коментар
20.08.2021 12:16 Відповісти
Там іще до "саурської революції" практично не було центральної влади.
Під час війни 1979-1989 було достатньо випадків, коли вдень моджахеди спільно атакували радянські колони (гарнізони), а уже проти ночі воювали між собою.
Воювали за релігійними протиріччями, територіальними, політичними тощо.
Як таке можливо?
А дуже просто, якщо, наприклад, подивитися на срачі у коментах на Цензорі.
показати весь коментар
20.08.2021 16:22 Відповісти
совіцька окупація якраз i привела до виникнення талiбану, все почалось з експериментiв сраного совку в Афганi...з вбивства Амiна... i так далi...
показати весь коментар
19.08.2021 15:32 Відповісти
Душманов вскормил дядя Сэм. Распространение коммунизма испугался.
показати весь коментар
19.08.2021 16:06 Відповісти
иди проспись, подох твой коммунизЬм-ленинизЬм уже давно, нежизнеспособен потому как.
показати весь коментар
19.08.2021 16:26 Відповісти
Распространение коммунизма



ага, распространение коммунизЬма среди африканских людоедов и средневековых дикарей из Азии, обещавших строить коммунизду-ленинизму)
как Совок подох, так желающие и исчезли, как исчезли и выделенные совком миллиарды баксов...да так, шта ботоксной Сцарице путятишне пришлось списать более 150 ярдов...
у вас жуткие логические ошибки. какой коммунизм в Афгане?
это товариСч Тараки обисЦял? )


Байден про ситуацію в Афганістані: Існують значно серйозніші загрози для США - Цензор.НЕТ 1898


показати весь коментар
19.08.2021 16:52 Відповісти
Про Аміна я знаю. Достатньо знаю. Прив'язати 27 грудня 1979 р. до Талібану іще важче, ніж прив'язати вибори Президента України у 1991 до виборів у 2019.
На момент виводу ОКСВА із Афгану ніякого Талібану не було.
Було багато опозиційних політичних рухів зі своїми збройними формуваннями, причому деякі із них існували з часів короля Дауда.
Штук 5 із них значних типу ІПА, "Хезбе...", "Джаміате...", які пройшли всю радянсько-афганську війну і взяли Кабул після припинення совкової допомоги Наджибуллі, а потім почали гризтися між собою.
І тільки через років зо три після Наджибулли почав вошкатися Талібан, який скористався гризнею серед моджахедів.
показати весь коментар
19.08.2021 18:10 Відповісти
Не король Дауд, а Президент Дауд.
показати весь коментар
20.08.2021 11:00 Відповісти
І ще нема військової бази в Україні.
показати весь коментар
19.08.2021 15:21 Відповісти
Мне план америкосов нравится))
В годы аккупации ссср сша снабжали оружием алькайду непонятными путями, пакистан и всяких Бутов подключали
А в этот раз - завезли все легалтно и в нужных колличествах
Обучили чурок полбзоватся техникой, авиацией, тактике и тнженерному делу
Готовая армия против кацев, и немного китаезей покошмарит
И все это за деньги, которые они и печатают))
показати весь коментар
19.08.2021 15:22 Відповісти
Іноді краще жувати...
показати весь коментар
19.08.2021 15:30 Відповісти
Ну если Байден так же будет разруливать более серьезные угрозы чем в Афганистане, то мне становится страшно за Америку. Байден про ситуацію в Афганістані: Існують значно серйозніші загрози для США - Цензор.НЕТ 1878
показати весь коментар
19.08.2021 15:31 Відповісти
Дедушка старый, ему все равно.
показати весь коментар
19.08.2021 16:20 Відповісти
ВЫ!
Сэкономили на том шоб противостоять украинским Ядерным ракетам - где то 200 млрд евро.......
и хвастаетесь шо афганцам выложили 80млрд. так вы тупо... я не буду говорить ибо это не круто.
просто ... мы опять обосралис, Кучмач и Кралчук напрягитесь, жил бы возле вас, то минимум бы повредил заборы Байден про ситуацію в Афганістані: Існують значно серйозніші загрози для США - Цензор.НЕТ 8089
показати весь коментар
19.08.2021 15:32 Відповісти
Главная угроза - кремль, все остальные угрозы - суть производные от главной!
показати весь коментар
19.08.2021 15:34 Відповісти
Байден про ситуацію в Афганістані: Існують значно серйозніші загрози для США - Цензор.НЕТ 2984
показати весь коментар
19.08.2021 15:48 Відповісти
Да , угрозы то существуют и большие, но - ТАКОГО ПОЗОРА и опускания имеджа сша еще НИКОГДА не было !!! ЖГИ еще Бидон !!! Скоро от вас Китай не требовать будет как вчера не спонсировать Тайвань оружием и т.п. а потомок Ким Ир Сена - будет вас открытым текстом и при всех - нах посылать!!!
показати весь коментар
19.08.2021 15:50 Відповісти
имИджа...
показати весь коментар
19.08.2021 21:02 Відповісти
да не цЫпляйся за Ашибки !!
показати весь коментар
19.08.2021 21:34 Відповісти
только грамотный человек имеет право выставлять напоказ свои рассуждения, ибо...
грамотность важна, не спорь.)
показати весь коментар
19.08.2021 21:39 Відповісти
Расстояние от грамотного человека до неграмотного ничтожно мала - Адна буква ! А вот от умного до идиота - пропасть !!! и я кста не безграмотный, просто у меня такой стиль быть для вас идиотов бесграмотным-лохом !
показати весь коментар
19.08.2021 23:32 Відповісти
ага, верю, верю...)
безграмотные хитрованы пытаются выдать свою безграмотность за дурацкий стёб?
а тебя задело, бомбануло т.е. у тебЕ, раз ты идиотами здеся раскидываешься.
но это ничего...а вот с сутью написанного тобой насчет урона имиджу Америки я и не спорю.)
показати весь коментар
20.08.2021 14:00 Відповісти
Святой Байден опозорил имидж США, репутация рухнула, Китай и рашка набирают обороты и топчутся на останках демократии. И это только начало...
показати весь коментар
20.08.2021 15:12 Відповісти
а чому святий? коли та для кого вiн був святим? не перебiльшуйте...
показати весь коментар
20.08.2021 17:22 Відповісти
это я образно на тему - "Бидон прыйде - порядок наведе" .. навел так что *** мама не горюй !!!
показати весь коментар
20.08.2021 18:58 Відповісти
да уж...


це так, вивiд органiзовано через дупу, ганебно... це факт. як i факт, що рiшення про вихiд з Афгану прийняв ще Обама,а рудий кловун пiдписав з талiбами в тому роцi угоду....


кацапо-орда почала працювати на талiбан ще з 2017...
показати весь коментар
20.08.2021 19:03 Відповісти
При Трампе Помпео подписал соглашение с талибами, согласно которому было выпущено из тюрьмы около 5000 талибов, примкнувших к террористам
«Виноваты все. Это была чудовищная система лицемерия и лжи ради личной или корпоративной выгоды»
Министр обороны Рамсфилд, которому поручили создать вооруженные силы Афганистана, еще при Буше-младшем понимал, что эта задача не выполнима из-за тотальной безграмотности населения.
Вторая причина - родоплеменные отношения и враждебность между афганскими военнослужащими.
Третья причина - чудовищная коррупция. Коррупция в вооруженных силах превратилась в темную силу, которая хуже Талибана
Когда провели аудит, оказалось, что треть афганской армии (100 тыс. военнослужащих) - мёртвые души, на зарплаты которым выделялись деньги США.

https://youtu.be/zt7PfVa6fOs
показати весь коментар
20.08.2021 19:14 Відповісти
Вот честно, периодически в голове возникает вопрос, ответ на который хотелось бы получить именно от тех кого имеют в виду США говоря, что их действия несут угрозу США: Что именно сделали США против конкретно вас, конкретно вашего народа, что вы стали для США в каком-то смысле угрозой? Где, в чём кроется корень откуда произрастает причина ?
показати весь коментар
19.08.2021 16:10 Відповісти
Угроз очень много.
Ливийский лидер возомнил о себе. Золотой динар собирался вводить при торговле нефтью. (Карл!!!! Нефтью!!!!!!) - угроза снята.
Кацап о какой то региональной валюте речь ведёт. Тренжеря покупать отказывается.
Китай, тот вапче продаёт в "град на холме" больше чем покупает.
ЕС та робко интересуется правомерностью печатанья долларов.
Шакалы со всех сторон скалятся. Даже свой Конгресс не хочет поднимать планку госдолга.
показати весь коментар
19.08.2021 16:41 Відповісти
Обращаю внимание на то, что хотелось бы не с позиции США узнать об адресном перечне угроз и от кого, из-за чего, а именно от другой стороны, понимаете. Вот что интересно.
показати весь коментар
19.08.2021 17:36 Відповісти
Хоть бы какую-то отдачу от миллиардных вливаний получили бы. Золото нарыли бы или литий. Оружие "подарили" талибам. Развели как котят. Стыдоба.
показати весь коментар
19.08.2021 16:11 Відповісти
Так. Мухи направо. Котлеты налево.
Миллиардные вливания шли в Боинг, Ремингтон и Дженерал Электрик. Миллиардные вливания шли в экономику США и военный бюджет с распилом на театре военных действий в Афганистане. Та наличка что попадала в страну тратилась на закупку населением импортных товаров экспортированных в страну с помощью США.
Не навязывая своего мнения. Статистика производства мака есть в сети. Операции типа "Иран - контрас" себя не изжили.
Это оружие экономически выгодно было произвести, а там хоть в пропасть выбросить.
показати весь коментар
19.08.2021 16:52 Відповісти
Поощрение своего потребителя это правильно. Давать кредиты с условием, что купят товары из США это супер. Но здесь банальное разбазаривание денег налогоплательщиков. Отдельные корпорации заработали, но страна в триллионном минусе.
показати весь коментар
19.08.2021 17:17 Відповісти
их (америкосов) право.
наезжающие на законно избранного Президента своей страны - тупые лохи, выслуживающиеся перед шоколадным яныком. галимые политические лузеры, обогатившиеся за счет народа - должны уходить в аналы истарии. в идеале - сначала на нары.

имхо ессно.
показати весь коментар
19.08.2021 16:51 Відповісти
Світ після перемоги «Талібану»: незрозуміла Америка, російська пропаганда та план Б для України - https://texty.org.ua/articles/104269/svit-pislya-peremohy-talibanu-nezrozumila-ameryka-rosijska-propahanda-ta-plan-b-dlya-********/?src=main

...Ми завжди у наших відносинах зі Штатами покладаємо всю провину на себе. Це неправильно. Заплющувати очі на те, що політика Сполучених Штатів може бути провальною, неправильною, непродуманою - не можна.
Треба вступати в комунікацію з нашим головним партнером, коли є помилки, пропонувати свої шляхи вирішення. Наша позиція має бути не у відмові від співпраці. Урок Афганістану - не відмовлятися від співробітництва і не займатися мазохізмом, не вішати все на себе - "якщо ми цього не зробимо, то вони нас кинуть". Ні те, ні інше не є правильним. Треба посилюватися і використати ситуацію, яка є зараз, для інтенсифікації та модернізації американської допомоги в Україні.
показати весь коментар
19.08.2021 17:26 Відповісти
Зачем гнать на Байдена за вывод войск? Вчера по ТВ давала интервью афганка была связана с министерством культуры Афганистана . Между прочего она сказала , что большинство афганцев за эти годы одели на себя костюмы , галстуки взяли мобилки и тд.и тп.но в душе они все талибан и когда пришли талибы не было сопротивления, сопротивляется небольшая часть, те кто почувствовал свободу . Вчера даже Трамп сказал , что армия Афганистана воюет за зарплату, а время постоянной зарплаты кончилось.
показати весь коментар
19.08.2021 17:29 Відповісти
Дідо, ці дні вже не одна людина висловлює думку, що ти не надаєшся на роль верховного головнокомандувача.

Newsmax

3 hrs ·

President Joe Biden's contradictions about the possibility of chaos occurring after the United States pulling its troops from Afghanistan show "he's not up to the job of being commander-in-chief," Rep. Scott Franklin told Newsmax Thursday.

І вкотре про твої когнітивні проблеми нагадують.
Гарно у відпустці сховався ?
показати весь коментар
20.08.2021 05:08 Відповісти
 
 