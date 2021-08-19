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Байден не відкидає затримку американських військових в Афганістані після 31 серпня

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Байден не відкидає затримку американських військових в Афганістані після 31 серпня

Війська США залишаться в Афганістані, поки з цієї країни не будуть евакуйовані всі американці: за потреби навіть після 31 серпня - дати остаточного виведення військ із країни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це президент США Джо Байден заявив в інтерв'ю ABC News.

Він зазначив, що його мета – завершити місію до 31 серпня, проте визнав, що цей термін може бути відкладено.

"Американці мають розуміти, що ми постараємося зробити це до 31 серпня. Якщо ми цього не зробимо, то визначимо тоді, хто залишиться… Якщо залишаться американські громадяни, ми залишимося, щоб вивезти їх усіх", - розповів Байден.

За його словами, крім 10-15 тис. американців, яких необхідно евакуювати, США також хочуть вивезти з країни від 50 тис. до 65 тис. афганців.

"Наші зобов'язання полягають у тому, щоб вивезти всіх, кого можемо, і всіх, хто повинен виїхати. Це мета. Це те, що ми робимо зараз. Це шлях, по якому ми йдемо. І я думаю, що ми цього доб'ємося", - сказав Байден.

Але, додав він, щоб зробити це до кінця місяця, потрібно прискорити евакуацію.

Також читайте: Хаос у Кабулі був неминучим, - Байден

Нагадаємо, 15 серпня бойовики радикального ісламського руху "Талібан" увійшли до столиці Афганістану. Після цього уряд країни погодився мирно передати владу талібам, щоб уникнути штурму Кабула.

Також читайте: Таліби захопили значну частину військової техніки, яку США передали афганським силам безпеки, - Салліван

ЗМІ повідомили, що президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану. Пізніше він сам підтвердив цю інформацію.

16 серпня повітряний простір над Кабулом закрили для прольоту будь-яких цивільних літаків, літати там може тільки військова авіація.

Як повідомлялося, напередодні український літак вивіз 79 осіб з Афганістану: вісім громадян України, а також громадян Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану. Тим часом, за інформацією МЗС, принаймні 50 громадян України продовжують залишатися в Афганістані.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Распался! Туда ему и дорога. Байден не исключает задержку американских военных в Афганистане после 31 августа - Цензор.НЕТ 559
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19.08.2021 07:58
+4
но до 11 сентября
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19.08.2021 07:39
+3
Талибан спас СССр от Развала,спасет и РАБссию... Байден не исключает задержку американских военных в Афганистане после 31 августа - Цензор.НЕТ 9261
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19.08.2021 07:50
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но до 11 сентября
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19.08.2021 07:39 Відповісти
Байден не відкидає затримку американських військових в Афганістані після 31 серпня - Цензор.НЕТ 7074№92
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19.08.2021 08:17 Відповісти
захотят останутся и после 11 сентября Байден не відкидає затримку американських військових в Афганістані після 31 серпня - Цензор.НЕТ 4657
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19.08.2021 11:27 Відповісти
Как мы с Дебальцево - пока никто кто хотел свалить не свалил - удерживали. Путин в минске чуть не обосрался стараясь доказать что его боевики окружили группу ВСУ, но был стиснут в клешню и встречен бранью, что и описал некто Олланд в своих "мемуарах"(слово точно жабоедское, аж воняет болотом, ой, парфумами то есть Байден не исключает задержку американских военных в Афганистане после 31 августа - Цензор.НЕТ 9171 )
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19.08.2021 07:42 Відповісти
Всем этим лицемерствующим либерастам типа Бидона, т.е. его соседу Трюдо, Макрели и ее партайгеноссе, мусью Микрону и прочим, следует надеть на шеи стальные ошейники и прикрепить к ним на короткой цепи Коран на английском. Вот с таким приспособлением не давать им жрать, пока не прочитают. Может хоть тогда дойдет в их самоуверенные либерастомозги, что такое на самом деле Ислам. А если не дойдет, то еще и Хадисами их нагрузить.
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19.08.2021 07:47 Відповісти
Сейчас важно , чтобы Украину беженцами не грузили . Тут своих 1,5 миллиона с лугандона без квартир и поддержки .

Чтобы жто понимал Зе ( Ермак) ,
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19.08.2021 08:10 Відповісти
Ну так бери автомат и иди воюй в афгане против талибов
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19.08.2021 08:15 Відповісти
С какой стати Байден должен читать коран? Пускай читают те, кто по своей доброй воле живёт по корану и на него же д@очат. Байден задолжал мусульманам идти и отстаивать их интересы?
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19.08.2021 09:00 Відповісти
Талибан спас СССр от Развала,спасет и РАБссию... Байден не исключает задержку американских военных в Афганистане после 31 августа - Цензор.НЕТ 9261
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19.08.2021 07:50 Відповісти
Байден не исключает задержку американских военных в Афганистане после 31 августа - Цензор.НЕТ 2839 Байден не исключает задержку американских военных в Афганистане после 31 августа - Цензор.НЕТ 5459
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19.08.2021 07:53 Відповісти
Распался! Туда ему и дорога. Байден не исключает задержку американских военных в Афганистане после 31 августа - Цензор.НЕТ 559
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19.08.2021 07:58 Відповісти
жаль что это говно нельзя было разбомбить шоб сейчас не летали бонбардеровщеги и не плавали говнокурски - одно такое говно если утонет, то засрет пол-мира радиацией. а ведь утонет - пьяные капитаны обычно не так и долго плавают, как напр. Черная Борода вроде Эдвард Тич или как там этого мужчину по имени и фамилии.
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19.08.2021 08:08 Відповісти
Шо то давно мавзолейные про ИГил песни не поют.... Байден не исключает задержку американских военных в Афганистане после 31 августа - Цензор.НЕТ 7433
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19.08.2021 07:56 Відповісти
Неудачное время для визита Зеленского.В США -аврал...Печально.Буду надеяться ,визит будет продуктивным..
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19.08.2021 08:07 Відповісти
ахаха, вы видел фото где наш сидит с Трампом? по испуганной роже видно что ему сказали про инопланетян и продемонстрировали шо Путина могут грохнуть одним щелчком кнопки, просто не хотят.(ибо никак по другому ЭТО я не объясню - это как питекантропу показал что-то Илон Маск - такое же выражение лица было бы)
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19.08.2021 08:10 Відповісти
Трамп -особая история!.
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19.08.2021 08:15 Відповісти
Такое , впечатление ,что в Американской администрации , завёлся Крот 😡
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19.08.2021 08:20 Відповісти
Байден не відкидає затримку американських військових в Афганістані після 31 серпня - Цензор.НЕТ 7927
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19.08.2021 10:37 Відповісти
 
 