Байден не відкидає затримку американських військових в Афганістані після 31 серпня

Війська США залишаться в Афганістані, поки з цієї країни не будуть евакуйовані всі американці: за потреби навіть після 31 серпня - дати остаточного виведення військ із країни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це президент США Джо Байден заявив в інтерв'ю ABC News.

Він зазначив, що його мета – завершити місію до 31 серпня, проте визнав, що цей термін може бути відкладено.

"Американці мають розуміти, що ми постараємося зробити це до 31 серпня. Якщо ми цього не зробимо, то визначимо тоді, хто залишиться… Якщо залишаться американські громадяни, ми залишимося, щоб вивезти їх усіх", - розповів Байден.

За його словами, крім 10-15 тис. американців, яких необхідно евакуювати, США також хочуть вивезти з країни від 50 тис. до 65 тис. афганців.

"Наші зобов'язання полягають у тому, щоб вивезти всіх, кого можемо, і всіх, хто повинен виїхати. Це мета. Це те, що ми робимо зараз. Це шлях, по якому ми йдемо. І я думаю, що ми цього доб'ємося", - сказав Байден.

Але, додав він, щоб зробити це до кінця місяця, потрібно прискорити евакуацію.

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Нагадаємо, 15 серпня бойовики радикального ісламського руху "Талібан" увійшли до столиці Афганістану. Після цього уряд країни погодився мирно передати владу талібам, щоб уникнути штурму Кабула.

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ЗМІ повідомили, що президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану. Пізніше він сам підтвердив цю інформацію.

16 серпня повітряний простір над Кабулом закрили для прольоту будь-яких цивільних літаків, літати там може тільки військова авіація.

Як повідомлялося, напередодні український літак вивіз 79 осіб з Афганістану: вісім громадян України, а також громадян Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану. Тим часом, за інформацією МЗС, принаймні 50 громадян України продовжують залишатися в Афганістані.