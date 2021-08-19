Байден не исключает задержку американских военных в Афганистане после 31 августа

Военные США останутся в Афганистане, пока из этой страны не будут эвакуированы все американцы: в случае необходимости даже после 31 августа - даты окончательного вывода войск из страны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом президент США Джо Байден заявил в интервью ABC News.

Он отметил, что его цель - завершить миссию до 31 августа, однако признал, что этот срок может быть отложен.

"Американцы должны понимать, что мы постараемся сделать это до 31 августа. Если мы этого не сделаем, то определим тогда, кто останется... Если останутся американские граждане, мы останемся, чтобы вывезти их всех", - рассказал Байден.

По его словам, кроме 10-15 тыс. американцев, которых необходимо эвакуировать, США также хотят вывезти из страны от 50 тыс. до 65 тыс. афганцев.

"Наши обязательства состоят в том, чтобы вывезти всех, кого можем, и всех, кто должен уехать. Это цель. Это то, что мы делаем сейчас. Это путь, по которому мы идем. И я думаю, что мы этого добьемся", - сказал Байден.

Но, добавил он, чтобы сделать это до конца месяца, нужно ускорить эвакуацию.

Как сообщалось 15 августа боевики радикального исламского движения "Талибан" вошли в столицу Афганистана. После этого правительство страны согласилось мирно передать власть талибам, чтобы избежать штурма Кабула.

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СМИ сообщили, что президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. Позже он сам подтвердил эту информацию.

16 августа воздушное пространство над Кабулом закрылось для пролета любых гражданских самолетов, летать там может только военная авиация.

Как сообщалось, накануне украинский самолет вывез 79 человек из Афганистана: восемь граждан Украины, а также граждан Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана. Между тем, по информации МИД, до 50 граждан Украины продолжают оставаться в Афганистане.