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Байден не исключает задержку американских военных в Афганистане после 31 августа

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден не исключает задержку американских военных в Афганистане после 31 августа

Военные США останутся в Афганистане, пока из этой страны не будут эвакуированы все американцы: в случае необходимости даже после 31 августа - даты окончательного вывода войск из страны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом президент США Джо Байден заявил в интервью ABC News.

Он отметил, что его цель - завершить миссию до 31 августа, однако признал, что этот срок может быть отложен.

"Американцы должны понимать, что мы постараемся сделать это до 31 августа. Если мы этого не сделаем, то определим тогда, кто останется... Если останутся американские граждане, мы останемся, чтобы вывезти их всех", - рассказал Байден.

По его словам, кроме 10-15 тыс. американцев, которых необходимо эвакуировать, США также хотят вывезти из страны от 50 тыс. до 65 тыс. афганцев.

"Наши обязательства состоят в том, чтобы вывезти всех, кого можем, и всех, кто должен уехать. Это цель. Это то, что мы делаем сейчас. Это путь, по которому мы идем. И я думаю, что мы этого добьемся", - сказал Байден.

Но, добавил он, чтобы сделать это до конца месяца, нужно ускорить эвакуацию.

Как сообщалось 15 августа боевики радикального исламского движения "Талибан" вошли в столицу Афганистана. После этого правительство страны согласилось мирно передать власть талибам, чтобы избежать штурма Кабула.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Талибы захватили значительную часть военной техники, которую США передали афганским силам безопасности, - Салливан

СМИ сообщили, что президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. Позже он сам подтвердил эту информацию.

16 августа воздушное пространство над Кабулом закрылось для пролета любых гражданских самолетов, летать там может только военная авиация.

Как сообщалось, накануне украинский самолет вывез 79 человек из Афганистана: восемь граждан Украины, а также граждан Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана. Между тем, по информации МИД, до 50 граждан Украины продолжают оставаться в Афганистане.
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Топ комментарии
+5
Распался! Туда ему и дорога. Байден не исключает задержку американских военных в Афганистане после 31 августа - Цензор.НЕТ 559
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19.08.2021 07:58
+4
но до 11 сентября
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19.08.2021 07:39
+3
Талибан спас СССр от Развала,спасет и РАБссию... Байден не исключает задержку американских военных в Афганистане после 31 августа - Цензор.НЕТ 9261
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19.08.2021 07:50
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но до 11 сентября
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19.08.2021 07:39 Ответить
Байден не відкидає затримку американських військових в Афганістані після 31 серпня - Цензор.НЕТ 7074№92
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19.08.2021 08:17 Ответить
захотят останутся и после 11 сентября Байден не відкидає затримку американських військових в Афганістані після 31 серпня - Цензор.НЕТ 4657
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19.08.2021 11:27 Ответить
Как мы с Дебальцево - пока никто кто хотел свалить не свалил - удерживали. Путин в минске чуть не обосрался стараясь доказать что его боевики окружили группу ВСУ, но был стиснут в клешню и встречен бранью, что и описал некто Олланд в своих "мемуарах"(слово точно жабоедское, аж воняет болотом, ой, парфумами то есть Байден не исключает задержку американских военных в Афганистане после 31 августа - Цензор.НЕТ 9171 )
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19.08.2021 07:42 Ответить
Всем этим лицемерствующим либерастам типа Бидона, т.е. его соседу Трюдо, Макрели и ее партайгеноссе, мусью Микрону и прочим, следует надеть на шеи стальные ошейники и прикрепить к ним на короткой цепи Коран на английском. Вот с таким приспособлением не давать им жрать, пока не прочитают. Может хоть тогда дойдет в их самоуверенные либерастомозги, что такое на самом деле Ислам. А если не дойдет, то еще и Хадисами их нагрузить.
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19.08.2021 07:47 Ответить
Сейчас важно , чтобы Украину беженцами не грузили . Тут своих 1,5 миллиона с лугандона без квартир и поддержки .

Чтобы жто понимал Зе ( Ермак) ,
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19.08.2021 08:10 Ответить
Ну так бери автомат и иди воюй в афгане против талибов
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19.08.2021 08:15 Ответить
С какой стати Байден должен читать коран? Пускай читают те, кто по своей доброй воле живёт по корану и на него же д@очат. Байден задолжал мусульманам идти и отстаивать их интересы?
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19.08.2021 09:00 Ответить
Талибан спас СССр от Развала,спасет и РАБссию... Байден не исключает задержку американских военных в Афганистане после 31 августа - Цензор.НЕТ 9261
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19.08.2021 07:50 Ответить
Байден не исключает задержку американских военных в Афганистане после 31 августа - Цензор.НЕТ 2839 Байден не исключает задержку американских военных в Афганистане после 31 августа - Цензор.НЕТ 5459
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19.08.2021 07:53 Ответить
Распался! Туда ему и дорога. Байден не исключает задержку американских военных в Афганистане после 31 августа - Цензор.НЕТ 559
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19.08.2021 07:58 Ответить
жаль что это говно нельзя было разбомбить шоб сейчас не летали бонбардеровщеги и не плавали говнокурски - одно такое говно если утонет, то засрет пол-мира радиацией. а ведь утонет - пьяные капитаны обычно не так и долго плавают, как напр. Черная Борода вроде Эдвард Тич или как там этого мужчину по имени и фамилии.
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19.08.2021 08:08 Ответить
Шо то давно мавзолейные про ИГил песни не поют.... Байден не исключает задержку американских военных в Афганистане после 31 августа - Цензор.НЕТ 7433
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19.08.2021 07:56 Ответить
Неудачное время для визита Зеленского.В США -аврал...Печально.Буду надеяться ,визит будет продуктивным..
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19.08.2021 08:07 Ответить
ахаха, вы видел фото где наш сидит с Трампом? по испуганной роже видно что ему сказали про инопланетян и продемонстрировали шо Путина могут грохнуть одним щелчком кнопки, просто не хотят.(ибо никак по другому ЭТО я не объясню - это как питекантропу показал что-то Илон Маск - такое же выражение лица было бы)
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19.08.2021 08:10 Ответить
Трамп -особая история!.
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19.08.2021 08:15 Ответить
Такое , впечатление ,что в Американской администрации , завёлся Крот 😡
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19.08.2021 08:20 Ответить
Байден не відкидає затримку американських військових в Афганістані після 31 серпня - Цензор.НЕТ 7927
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19.08.2021 10:37 Ответить
 
 