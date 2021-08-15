Президент Афганистана Гани покинул страну, - СМИ
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Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает "Азия плюс" со ссылкой на Саджада Нуристани, чиновника в нынешнем афганском правительстве.
"Азия плюс" приводит слова Нуристани о том, что Гани сопровождают его советник по национальной безопасности Хамдулла Мухиб и глава администрации Фазл Махмуд Фазли. "Нуристани отметил, что после Таджикистана Гани должен вылететь в третью страну, но в какую именно, пока не известно", - говорится в сообщении.
Подтверждений этой информации из других источников пока нет.
Напомним, 15 августа боевики радикального исламского движения "Талибан" вошли в столицу Афганистана. После этого правительство страны согласилось мирно передать власть талибам, чтобы избежать штурма Кабула.
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а на оружие амеры там потратили 1 триллион баксов
так что у талибов сейчас одна из наиболее хорошо вооруженных армий в мире
оружия там осталось к сожаление не много для полноценной войнушки что бы сожрать Таджикистан, Киргизстан и Узбекистан..
но оружия там реально хоть жопой жри, в т.ч. дроны, вертолеты и самолеты
декоративные армии таджикистана (менее 10 тыс. регуляров) и туркменистана будут сметены влегкую
История сирийских курдов и Афганистана должна научить нас некоторым вещам.
1. Никто воевать за нашу страну не будет. Мы должны рассчитывать только на себя.
2. Триллионы долларов помощи никогда не заменят желание народа бороться за свою страну.
3. Оркам с калашами могут противостоять только люди, готовые убивать за свою страну, а не умирать.
Позиция "Просто перестать стрелять" рано или поздно приводит к разрушению государства. Вы можете уменьшить на некоторое время потери, но впоследствии получите большую войну, больше смертей и геноцид.
Надо его направить к своим братанам пуштунам
Хватит этому карлоиду-негуманоиду жрать и срать в Украине....
Наема никчема родина плять зовет...
Уму надо выйти в кабулатии с термосом и ******.... пуштун-майдан за вхождение афгана в рай или на марс ...оранизовать там наб советы в корпарации-супернаркоты
обучить своих родичей так нияухнепонимая все тырить воровать и главное пис-дезть
Ну и конечно обовозяково учередить каначно афганскую правду....
Ну короче наема ты знаешь что делать
А благодарный талибан даст тебе на века погонало
Наем-Ибн-**********-Инь-Придурковатый-короче-ПРОСТОБЫДЛО-Хан!!!!!