Президент Афганістану Гані покинув країну, - ЗМІ
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Президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів у Таджикистан.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, повідомляє "Азія плюс" з посиланням на Саджада Нурістані, чиновника в нинішньому афганському уряді.
"Азія плюс" наводить слова Нурістані про те, що Гані супроводжує його радник із національної безпеки Хамдулла Мухіб і глава адміністрації Фазл Махмуд Фазлі. "Нурістані зазначив, що після Таджикистану Гані має вилетіти в третю країну, але в яку саме, поки що не відомо", - йдеться в повідомленні.
Підтверджень цієї інформації з інших джерел поки що немає.
Нагадаємо, 15 серпня бойовики радикального ісламського руху "Талібан" увійшли до столиці Афганістану. Після цього уряд країни погодився мирно передати владу талібам, щоб уникнути штурму Кабула.
Будь ласка, зачекайте...
а на оружие амеры там потратили 1 триллион баксов
так что у талибов сейчас одна из наиболее хорошо вооруженных армий в мире
оружия там осталось к сожаление не много для полноценной войнушки что бы сожрать Таджикистан, Киргизстан и Узбекистан..
но оружия там реально хоть жопой жри, в т.ч. дроны, вертолеты и самолеты
декоративные армии таджикистана (менее 10 тыс. регуляров) и туркменистана будут сметены влегкую
История сирийских курдов и Афганистана должна научить нас некоторым вещам.
1. Никто воевать за нашу страну не будет. Мы должны рассчитывать только на себя.
2. Триллионы долларов помощи никогда не заменят желание народа бороться за свою страну.
3. Оркам с калашами могут противостоять только люди, готовые убивать за свою страну, а не умирать.
Позиция "Просто перестать стрелять" рано или поздно приводит к разрушению государства. Вы можете уменьшить на некоторое время потери, но впоследствии получите большую войну, больше смертей и геноцид.
Надо его направить к своим братанам пуштунам
Хватит этому карлоиду-негуманоиду жрать и срать в Украине....
Наема никчема родина плять зовет...
Уму надо выйти в кабулатии с термосом и ******.... пуштун-майдан за вхождение афгана в рай или на марс ...оранизовать там наб советы в корпарации-супернаркоты
обучить своих родичей так нияухнепонимая все тырить воровать и главное пис-дезть
Ну и конечно обовозяково учередить каначно афганскую правду....
Ну короче наема ты знаешь что делать
А благодарный талибан даст тебе на века погонало
Наем-Ибн-**********-Инь-Придурковатый-короче-ПРОСТОБЫДЛО-Хан!!!!!