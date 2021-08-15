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Президент Афганістану Гані покинув країну, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Президент Афганістану Гані покинув країну, - ЗМІ

Президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів у Таджикистан.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, повідомляє "Азія плюс" з посиланням на Саджада Нурістані, чиновника в нинішньому афганському уряді.

"Азія плюс" наводить слова Нурістані про те, що Гані супроводжує його радник із національної безпеки Хамдулла Мухіб і глава адміністрації Фазл Махмуд Фазлі. "Нурістані зазначив, що після Таджикистану Гані має вилетіти в третю країну, але в яку саме, поки що не відомо", - йдеться в повідомленні.

Підтверджень цієї інформації з інших джерел поки що немає.

Нагадаємо, 15 серпня бойовики радикального ісламського руху "Талібан" увійшли до столиці Афганістану. Після цього уряд країни погодився мирно передати владу талібам, щоб уникнути штурму Кабула.

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Топ коментарі
+35
Мирослав Гай:
История сирийских курдов и Афганистана должна научить нас некоторым вещам.
1. Никто воевать за нашу страну не будет. Мы должны рассчитывать только на себя.
2. Триллионы долларов помощи никогда не заменят желание народа бороться за свою страну.
3. Оркам с калашами могут противостоять только люди, готовые убивать за свою страну, а не умирать.
Позиция "Просто перестать стрелять" рано или поздно приводит к разрушению государства. Вы можете уменьшить на некоторое время потери, но впоследствии получите большую войну, больше смертей и геноцид.
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15.08.2021 17:23
+13
"...после Таджикистана Гани должен вылететь в третью страну" Президент Афганистана Гани покинул страну, - СМИ - Цензор.НЕТ 653

Президент Афганистана Гани покинул страну, - СМИ - Цензор.НЕТ 9604
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15.08.2021 17:07
+9
Или в Ростов ( Барвиха), к своему бывшему коллеге. Там у расисян целый гербарий псевдо-президентов
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15.08.2021 17:05
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Цікаво, якою в них буде державна мова...
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15.08.2021 17:45 Відповісти
арабська...
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15.08.2021 18:09 Відповісти
а я бы им сейчас дал много оружия и ЗРК "Бук", что б кацапы не летали.. а потом смотреть как караваны гробов потянутся в Рашку..
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15.08.2021 17:20 Відповісти
они захватили американские склады оружия
а на оружие амеры там потратили 1 триллион баксов
так что у талибов сейчас одна из наиболее хорошо вооруженных армий в мире
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15.08.2021 17:22 Відповісти
триллион баксов это за 20 лет..
оружия там осталось к сожаление не много для полноценной войнушки что бы сожрать Таджикистан, Киргизстан и Узбекистан..
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15.08.2021 17:24 Відповісти
за 20 лет, да
но оружия там реально хоть жопой жри, в т.ч. дроны, вертолеты и самолеты
декоративные армии таджикистана (менее 10 тыс. регуляров) и туркменистана будут сметены влегкую
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15.08.2021 17:32 Відповісти
Оружия там столько что непонятно что с ним будет. Если его не использовать или не продать, то оно придет в негодность. Так что будет заварушка. Моя теория - Пакистан. Там пакистанцы построили какую-то стену, которая разделяет пакистанских и афганских пуштунов, а это им не нравится. Цель объединить народ в один.
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15.08.2021 17:39 Відповісти
Цель - построить исламский халифат от Атлантического до Тихого океана. Это конечная цель любого исламисткого движения. А потом двинуть джихадом на неверных и уничтожить их.
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15.08.2021 18:12 Відповісти
Цікаво а Гарбангули Батькович уже отямився від новин?
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15.08.2021 18:22 Відповісти
Самалёт заправляет. Президент Афганістану Гані покинув країну, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4379 Президент Афганістану Гані покинув країну, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4379 Президент Афганістану Гані покинув країну, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4379
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15.08.2021 22:52 Відповісти
Мирослав Гай:
История сирийских курдов и Афганистана должна научить нас некоторым вещам.
1. Никто воевать за нашу страну не будет. Мы должны рассчитывать только на себя.
2. Триллионы долларов помощи никогда не заменят желание народа бороться за свою страну.
3. Оркам с калашами могут противостоять только люди, готовые убивать за свою страну, а не умирать.
Позиция "Просто перестать стрелять" рано или поздно приводит к разрушению государства. Вы можете уменьшить на некоторое время потери, но впоследствии получите большую войну, больше смертей и геноцид.
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15.08.2021 17:23 Відповісти
Браво, Миколо! не в брову а в око!
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15.08.2021 18:23 Відповісти
І вивчити накінець українську в Україні і спілкуватись українською, щоб ніяке кодло зі сходу навіть не мріяло нас ''защіщать''.
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15.08.2021 20:20 Відповісти
В третью страну может с таджикским презиком-ставленником московитов бежать,придет время и Таджикистан вычистят от путинской военщины и местных коллаборантов-шестерок кремля.
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15.08.2021 17:25 Відповісти
Джирга все решит - без Госдепа и НАТО.
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15.08.2021 17:42 Відповісти
Беглецы рассказывают, что стали свидетелями нападения на мирных жителей и расстрелов пленных солдат. Кроме того командиры талибов требовали от общин передать незамужних женщин и девочек от 12 лет, чтобы они стали "женами" их бойцов.
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15.08.2021 17:48 Відповісти
Мне это что-то напоминает... отдать Крым чтобы никто не пострадал, передать Кабул чтобы никто не пострадал... Норм вид захвата! пришли - запугали - завладели! даже напрягаться не надо! Президент Афганістану Гані покинув країну, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3632
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15.08.2021 17:54 Відповісти
___Всем ТуристО приготовиться....!!!! Президент Афганістану Гані покинув країну, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9805 Президент Афганістану Гані покинув країну, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6203
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15.08.2021 17:57 Відповісти
Так и наше счастьечко куда-то улетит,нацарюет лярд и улетит,а вы тут как-то сами разберайтесь.
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15.08.2021 18:20 Відповісти
Ни одна марионетка не усидела в Кабуле дольше, чем находятся там оккупационные войска, либо туда нехер соваться, либо установить полноценный протекторат цивилизованной страны /лет на 200/, хватит играться уже в "демократию" и "независимость"!
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15.08.2021 18:32 Відповісти
Надо презом табилата назначать пропитара мустафу наема - карлоида первого дана
Надо его направить к своим братанам пуштунам
Хватит этому карлоиду-негуманоиду жрать и срать в Украине....
Наема никчема родина плять зовет...
Уму надо выйти в кабулатии с термосом и ******.... пуштун-майдан за вхождение афгана в рай или на марс ...оранизовать там наб советы в корпарации-супернаркоты
обучить своих родичей так нияухнепонимая все тырить воровать и главное пис-дезть
Ну и конечно обовозяково учередить каначно афганскую правду....
Ну короче наема ты знаешь что делать
А благодарный талибан даст тебе на века погонало
Наем-Ибн-**********-Инь-Придурковатый-короче-ПРОСТОБЫДЛО-Хан!!!!!
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15.08.2021 18:42 Відповісти
еще один слуга народа..... в самолет и туда где счет в банке а народ? а хрен сним, с народом. пусть режут головы, пусть вешают. мне же хорошо.
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15.08.2021 19:01 Відповісти
Американці дали їм гроші, зброю, навчали, забезпечували всім необхідним, помогли створити і навчити 300 тис. армію, а вони всьо про...и і пустили варварів себе вбивати, грабувати, нищити...
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15.08.2021 20:23 Відповісти
Ну сдрыснул,так сдрыснул. Следующий-*****,царь всекацапский.
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15.08.2021 20:30 Відповісти
байден с ****** делают какой то обмен. интересно на что поменяли афган? хотелось бы что бы на украину
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15.08.2021 21:03 Відповісти
Теперь в российских военкоматах опять настает горячая пора. Семь лет назад они активно набирали оболваненых мудаков идти убивать людей в Украине. Теперь военкомы и вся роспропаганда начнут завывать об угрозе на южных границах (надо сказать, вполне реальных). Интересно - россияне так же активно рванутся защищать царя и отечество в Таджикистане, Узбекистане и в самом Афгане ? С учетом памятной неудачной афганской войны 1079-1989 гг., а также учитывая коренные различия между толерантными украинцами, защищавшими свою землю, и оголтелыми фанатиками-талибами с имперскими устремлениями. Возможно, даже может произойти обратное - российский народ побежит увольняться из армии, что потребует в разы поднимать зарплаты тем военным которые еще будут на службе. Кстати, неудача в Афгане была одной из причин развала Союза. А что теперь ожидает Россию?
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15.08.2021 21:47 Відповісти
Ти на що натякаєш? Бо США в Афгані теж невдача спіткала...
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16.08.2021 01:16 Відповісти
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