РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15458 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныОбщество Захват власти в Афганистане
2 423 11
Афганистан (599) МИД (6653) эвакуация (1754) Николенко (155)

До 50 граждан Украины находятся в Афганистане, – МИД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

До 50 граждан Украины находятся в Афганистане, – МИД

В Афганистане продолжают находиться до 50 граждан Украины, дипломаты уточняют, кто из них желает эвакуироваться.

Об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил агентству Интерфакс-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

"По информации МИД, в Афганистане продолжают находиться до 50 украинцев. Почти со всеми установлена связь, дипломаты уточняют, кто из них желает быть эвакуированным", - сказал Николенко.

По словам спикера, параллельно прорабатываются возможные пути безопасной эвакуации, в том числе с использованием возможностей иностранных партнеров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы, желающие покинуть Кабул, смогут это сделать 16 августа, - МИД

"Держим ситуацию на особом контроле", - заверил он.

Николенко также напомнил, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить посольство Украины в Душанбе, которое отвечает за Афганистан.

"Теперь сразу два украинских диппредставительства - в Таджикистане и Пакистане - мониторят ситуацию и готовы помогать нашим гражданам", - пояснил он.

Как сообщалось, накануне украинский самолет вывез 79 человек из Афганистана: восемь граждан Украины, а также граждан Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нет там никаких украинцев!
Там только бабы-ниндзи и джихадисты!
показать весь комментарий
16.08.2021 13:35 Ответить
Послали літака, щоб він вивіз 8 українських громадян, ще не ясно якої національності. Ми ж то багаті.
показать весь комментарий
16.08.2021 13:44 Ответить
тот самолет вывез под 100, из них только 8 украинцы
показать весь комментарий
16.08.2021 13:46 Ответить
от магучих не можна обійматися з тими з рф
а "спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил агентству Интерфакс-Украина...

«Интерфа́кс» - информационное агентство, одно из трёх ведущих (наряду с государственными ТАСС и РИА Новости) агентств России,
показать весь комментарий
16.08.2021 13:50 Ответить
а что они там делают, деньги считают?
показать весь комментарий
16.08.2021 13:37 Ответить
Не эвакуируются - могут присоединиться к вот этим

До 50 громадян України перебувають в Афганістані, - МЗС - Цензор.НЕТ 3722
показать весь комментарий
16.08.2021 13:43 Ответить
Зрадників знищують увсіх країнах,культурах,релігіях.....
А там де толерують зрадників,там правлять бал сн та опзж
показать весь комментарий
14.02.2022 17:31 Ответить
Треба Зоряна з Шкіряком туди..
Як в Непалі...
показать весь комментарий
16.08.2021 13:57 Ответить
Девочка с собачкой ещё не выкладывала видос в соцсетях, желая лично за ней самолёт?Ничего, ещё появится...
показать весь комментарий
16.08.2021 14:04 Ответить







Selvestor Vivat@S_vivat 54 мин

МИД Лукашенко беларусам в Афганистане: «Обращайтесь в Таджикистан».
Нелегитимный режим не занимается спасением людей в Афганистане их спасением занята Украина, те самые соседи, которым нелегитимный режим посылает постоянные угрозы.
показать весь комментарий
16.08.2021 14:16 Ответить
Це тії ,що стали українськими громадянами за 5000баксів...
показать весь комментарий
14.02.2022 17:28 Ответить
 
 