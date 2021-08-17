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Украинцы, желающие покинуть Кабул, смогут это сделать 16 августа, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украинцы, желающие покинуть Кабул, смогут это сделать 16 августа, - МИД

В понедельник, 16 августа, планируется эвакуационный рейс для возвращения граждан Украины из столицы Афганистана Кабула, который захватили боевики "Талибана".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД.

"В понедельник, 16 августа, планируется организация эвакуационного рейса для граждан Украины из Исламской Республики Афганистан (из города Кабул). Количество мест ограничено", - говорится в сообщении.

Гражданам, которые хотят вернуться в Украину, в министерстве посоветовали обратиться в Посольство Украины в Республике Таджикистан по телефону +992 90000 6520 или отправить запрос на электронную почту (для представления копий паспортов) [email protected].

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Афганистана Гани: Уехал из страны, чтобы предотвратить кровопролитие

В то же время президент Украины Владимир Зеленский написал в Twitter, что уже эвакуированы 30 украинцев.

"Из-за роста насилия в Афганистане Украина активизирует усилия для безопасного возвращения своих граждан домой. Из Кабула сегодня эвакуировали более 30 украинцев. Вскоре они будут в безопасности. Украина всегда придет на помощь своим гражданам, что бы ни происходило в мире", - отметил он.

Украинцы, желающие покинуть Кабул, смогут это сделать 16 августа, - МИД 01

Позже он уточнил, что из Афганистана украинским самолетом всего вывезли почти 80 человек, в том числе 8 украинцев и граждан других государств, которые попросили о срочной эвакуации.

Украинцы, желающие покинуть Кабул, смогут это сделать 16 августа, - МИД 02

Напомним, 15 августа боевики радикального исламского движения "Талибан" вошли в столицу Афганистана. После этого правительство страны согласилось мирно передать власть талибам, чтобы избежать штурма Кабула.

СМИ сообщили, что президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. Позже он сам подтвердил эту информацию.

Также читайте: В Талибане заявили, что ожидают полной передачи власти в Афганистане

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+2
Я ничего не считаю...я читаю Иарка Солонина и Виктора Суворова Украинцы, желающие покинуть Кабул, смогут это сделать 16 августа, - МИД - Цензор.НЕТ 9708
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16.08.2021 07:03
+1
На пресс-брифинге 13 августа министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что в Афганистане в настоящее время находится не более 100 граждан Украины и пока они не обращались с просьбой помочь им покинуть страну.А Бубочка уже эвакуировал более 30 украинцев... Украинцы, желающие покинуть Кабул, смогут это сделать 16 августа, - МИД - Цензор.НЕТ 2106
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16.08.2021 00:51
+1
Мавзолейное быдло вошло в Афган однажды....на 10 лет,а до Берлина шли аж 3,5 года,вояки блин Украинцы, желающие покинуть Кабул, смогут это сделать 16 августа, - МИД - Цензор.НЕТ 1533ефрейтор Гитлер дошел до Мацквы за 100 дней...
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16.08.2021 05:32
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На пресс-брифинге 13 августа министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что в Афганистане в настоящее время находится не более 100 граждан Украины и пока они не обращались с просьбой помочь им покинуть страну.А Бубочка уже эвакуировал более 30 украинцев... Украинцы, желающие покинуть Кабул, смогут это сделать 16 августа, - МИД - Цензор.НЕТ 2106
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16.08.2021 00:51 Ответить
Что бы ориентироваться, в ситуации в Афганистане.
На этом фото, правление Талибана, политбюро Талибана фактически в полном составе.
В центре сидит глава политбюро Талибана - мулла Абдул Гани Барадар, который прошёл все последние войны в Афганистане.
Начинал сражаться молодым ещё против советских войск в Афганистане, потом участвовал в создании Талибана и воевал на его стороне в гражданской войне, потом командовал талибскими подразделениями в западном Афганистане против правительственных войск и американцев.
Сейчас де факто он руководитель Талибана.
Сегодня, он с помпой заявил -" Мы поздравляем афганский народ с беспрецедентной победой. - Сейчас начинается настоящее испытание, чтобы убедить афганский народ в том, что мы можем решать стоящие перед нами проблемы".
Украинцы, желающие покинуть Кабул, смогут это сделать 16 августа, - МИД - Цензор.НЕТ 6646
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16.08.2021 00:52 Ответить
А вот и первые назначения Талибана.
Мулло Ширин Ахунд назначенг новым губернатором Кабула.
Он соратник основателя Талибана Мулло Мухаммада Умара, был начальником службы безопасности эмира Исламского Эмирата Афганистана.
Затем был главой разведки Южного командования Талибана в Афганистане. Участвовал в переговорах с США в Катаре о выводе американских войск и условиях перехода власти в Афганистане.
Украинцы, желающие покинуть Кабул, смогут это сделать 16 августа, - МИД - Цензор.НЕТ 3065
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16.08.2021 01:01 Ответить
Поздно.
Аэропорт прекратил вылет гражданских рейсов в воскресенье.
Талибы опасаются, что их враги покинут Афганистан.
К тому же все пограничные переходы уже контролируются талибами.
Остались только наркокоридоры.
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16.08.2021 01:11 Ответить
И чего делать?
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16.08.2021 01:18 Ответить
та ничего не делать. Сами поехали туда, сами и уезжайте. #хуженебудит
Украинцы, желающие покинуть Кабул, смогут это сделать 16 августа, - МИД - Цензор.НЕТ 2259
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16.08.2021 02:11 Ответить
Спасенійо утопающіхся-дєло рук саміх утопающіхся!©
Бачив, як з Адену драпали в 80-х...
Всі савєтскіє суда заворачівалі туда-битком набиті були..
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16.08.2021 01:20 Ответить
это как те две с сирии- галя кебабова и дуся сало ибн шниперсон..украфганцы...шо там делают они ахаххахах кумыс варят чтоли на сале ...знаменитые курорты афганистана аквапарк имени имама Абдурхмана..так да...
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16.08.2021 02:35 Ответить
Ты Чечню брал уже 2 раза,а Сирию 5 раз...читай фельмаршала ШойХу доклады фюреру РАБссии...5 паБЕД только в Сирии...окурок ты недоколыханный Украинцы, желающие покинуть Кабул, смогут это сделать 16 августа, - МИД - Цензор.НЕТ 3092
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16.08.2021 05:34 Ответить
Мавзолейное быдло вошло в Афган однажды....на 10 лет,а до Берлина шли аж 3,5 года,вояки блин Украинцы, желающие покинуть Кабул, смогут это сделать 16 августа, - МИД - Цензор.НЕТ 1533ефрейтор Гитлер дошел до Мацквы за 100 дней...
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16.08.2021 05:32 Ответить
Я ничего не считаю...я читаю Иарка Солонина и Виктора Суворова Украинцы, желающие покинуть Кабул, смогут это сделать 16 августа, - МИД - Цензор.НЕТ 9708
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16.08.2021 07:03 Ответить
 
 