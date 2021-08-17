Украинцы, желающие покинуть Кабул, смогут это сделать 16 августа, - МИД
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В понедельник, 16 августа, планируется эвакуационный рейс для возвращения граждан Украины из столицы Афганистана Кабула, который захватили боевики "Талибана".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД.
"В понедельник, 16 августа, планируется организация эвакуационного рейса для граждан Украины из Исламской Республики Афганистан (из города Кабул). Количество мест ограничено", - говорится в сообщении.
Гражданам, которые хотят вернуться в Украину, в министерстве посоветовали обратиться в Посольство Украины в Республике Таджикистан по телефону +992 90000 6520 или отправить запрос на электронную почту (для представления копий паспортов) [email protected].
В то же время президент Украины Владимир Зеленский написал в Twitter, что уже эвакуированы 30 украинцев.
"Из-за роста насилия в Афганистане Украина активизирует усилия для безопасного возвращения своих граждан домой. Из Кабула сегодня эвакуировали более 30 украинцев. Вскоре они будут в безопасности. Украина всегда придет на помощь своим гражданам, что бы ни происходило в мире", - отметил он.
Позже он уточнил, что из Афганистана украинским самолетом всего вывезли почти 80 человек, в том числе 8 украинцев и граждан других государств, которые попросили о срочной эвакуации.
Напомним, 15 августа боевики радикального исламского движения "Талибан" вошли в столицу Афганистана. После этого правительство страны согласилось мирно передать власть талибам, чтобы избежать штурма Кабула.
СМИ сообщили, что президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. Позже он сам подтвердил эту информацию.
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На этом фото, правление Талибана, политбюро Талибана фактически в полном составе.
В центре сидит глава политбюро Талибана - мулла Абдул Гани Барадар, который прошёл все последние войны в Афганистане.
Начинал сражаться молодым ещё против советских войск в Афганистане, потом участвовал в создании Талибана и воевал на его стороне в гражданской войне, потом командовал талибскими подразделениями в западном Афганистане против правительственных войск и американцев.
Сейчас де факто он руководитель Талибана.
Сегодня, он с помпой заявил -" Мы поздравляем афганский народ с беспрецедентной победой. - Сейчас начинается настоящее испытание, чтобы убедить афганский народ в том, что мы можем решать стоящие перед нами проблемы".
Мулло Ширин Ахунд назначенг новым губернатором Кабула.
Он соратник основателя Талибана Мулло Мухаммада Умара, был начальником службы безопасности эмира Исламского Эмирата Афганистана.
Затем был главой разведки Южного командования Талибана в Афганистане. Участвовал в переговорах с США в Катаре о выводе американских войск и условиях перехода власти в Афганистане.
Аэропорт прекратил вылет гражданских рейсов в воскресенье.
Талибы опасаются, что их враги покинут Афганистан.
К тому же все пограничные переходы уже контролируются талибами.
Остались только наркокоридоры.
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