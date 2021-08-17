В Талибане заявили, что ожидают полной передачи власти в Афганистане
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Переходного правительства в Афганистане не будет. Талибан ожидает полной передачи власти.
Об этом два представителя движения сообщили агентству Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Ранее исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзакавал заявил, что власть будет передана временной администрации.
Талибы за несколько дней прошли через страну, практически не встретив сопротивления со стороны местных сил, обученных и оснащенных США и другими странами.
Более 40 человек было ранено в столкновениях на окраинах Кабула 15 августа, сообщила больница в афганской столице.
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Кіт Вчений@TedTeddycat 21 ч
Зараз, коли таліби вбивають та гвалтують по всій захопленій території краіни, хочу напам'ятати, що лише місяць тому високочолі «експерти» розповідали, що таліби вже не такі, як були 20 років тому, що вони геть змінилися. На жаль, ніхто з них не зречеться свого диплому. Брехатимуть далі!
Може нагадати?
Але ж виявилось , що яка в дупу демократія , ящо 80% населення живе в аулах й мають ментальність 12 століття .
Вже не терорісти , а влада (яку вони презентували) офіційно почали вбивати туристів , мінувати автобуси й різати християн-коптів . До речі саме копти це аутохронне населення Єгіпту , а араби туди дойшли лише в 8 столітті в часи нащадків Мухамада . Сам Пророк не дойшов до Єгіпту .
Так ось Тіліби йще більш криваві тварини , ніж терорісти з "братів мусульман" . Талібан = Аль Каїда . Тільки "Ісламська держава" йще більш нагадуює рептілоїдів !
Розумні , мудрі генерали , а такого колишній голова верховного суду , а також Мухамад Аль Барадеи підтримали в 2013 році державний заколот (проти "ісламської демократії") .
"Брати мусульмані" знов сидять по тюрьмах й партія забороненна як екстремістка-терорістична .
Копти-християни теж підтримали заколот . Уся інтелігенція - знов таки . Звятий курс на більш жорстку (ніж в часи Мубараа) секуляризацію країни !
Жіноча збірна по карате Єгіпту виступала й по художній гімнастиці . При "ісламістах" таке було неімовірно !
Но тут с талибами, конечно, интересно получилось. У талибов же планы захватить всю Среднею Азия, а потом Кавказ.