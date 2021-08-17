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В Талибане заявили, что ожидают полной передачи власти в Афганистане

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Талибане заявили, что ожидают полной передачи власти в Афганистане

Переходного правительства в Афганистане не будет. Талибан ожидает полной передачи власти.

Об этом два представителя движения сообщили агентству Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Ранее исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзакавал заявил, что власть будет передана временной администрации.

Талибы за несколько дней прошли через страну, практически не встретив сопротивления со стороны местных сил, обученных и оснащенных США и другими странами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Афганистана Гани сложит с себя полномочия 15 августа - власть официально передадут талибам

Более 40 человек было ранено в столкновениях на окраинах Кабула 15 августа, сообщила больница в афганской столице.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+16
США предоставили Афганистану колоссальную помощь.
Подготовили армию, вооружили ее, повсеместно оказывали огневую поддержку.
Но если жители не желают бороться за свое будущее, предпочитая жить в феодальном государстве, это их выбор.
Сражаться за них никто не будет.
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15.08.2021 21:57
+13
У Талібані заявили, що очікують повної передачі влади в Афганістані - Цензор.НЕТ 3089
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15.08.2021 21:53
+12
Как известно , расия это исконно талибанская земля.
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15.08.2021 21:54
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То что талибы с кремлем в десна целуются но посмотрим, что будет дальше. Талибы дружат и с московитами против США, а теперь Россия срочно отправляет войска в Таджикистан на укрепление границ. И тысячи беженцев в зоне их интересов, и неуправляемая страна (совок за 10 лет это понял, удирая из Афгана)....Многоходовочник опять сам себя переиграл!
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15.08.2021 23:41 Ответить
Какая ситуация будет можно оценивать только через некоторое время. Покуда это гадание на кофейной гуще.
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15.08.2021 23:44 Ответить
Афганом - подожгли весь регион !!! И главная цель - Раша, Иран, Китай ...
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15.08.2021 23:53 Ответить
Крч я понял в афган пришел соловей разбойник
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15.08.2021 23:19 Ответить







Кіт Вчений@TedTeddycat 21 ч

Зараз, коли таліби вбивають та гвалтують по всій захопленій території краіни, хочу напам'ятати, що лише місяць тому високочолі «експерти» розповідали, що таліби вже не такі, як були 20 років тому, що вони геть змінилися. На жаль, ніхто з них не зречеться свого диплому. Брехатимуть далі!
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15.08.2021 23:30 Ответить
А шо таке "напам'ятати"?
Може нагадати?
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15.08.2021 23:32 Ответить
Після площі "Аль Тахрір" й (головне) по результатах виборів в Єгіпті вже передавали владу "Братам мусульманам" . То ж демократія "*******" ...

Але ж виявилось , що яка в дупу демократія , ящо 80% населення живе в аулах й мають ментальність 12 століття .
Вже не терорісти , а влада (яку вони презентували) офіційно почали вбивати туристів , мінувати автобуси й різати християн-коптів . До речі саме копти це аутохронне населення Єгіпту , а араби туди дойшли лише в 8 столітті в часи нащадків Мухамада . Сам Пророк не дойшов до Єгіпту .

Так ось Тіліби йще більш криваві тварини , ніж терорісти з "братів мусульман" . Талібан = Аль Каїда . Тільки "Ісламська держава" йще більш нагадуює рептілоїдів !
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15.08.2021 23:31 Ответить
Так ось , в на превеликий жаль в Афганістані нема такого генералітету , який був Єгипті й який зніс в щебень режим ісламіста Мухамада Мурсі й йще його заарештував .

Розумні , мудрі генерали , а такого колишній голова верховного суду , а також Мухамад Аль Барадеи підтримали в 2013 році державний заколот (проти "ісламської демократії") .
"Брати мусульмані" знов сидять по тюрьмах й партія забороненна як екстремістка-терорістична .
Копти-християни теж підтримали заколот . Уся інтелігенція - знов таки . Звятий курс на більш жорстку (ніж в часи Мубараа) секуляризацію країни !
Жіноча збірна по карате Єгіпту виступала й по художній гімнастиці . При "ісламістах" таке було неімовірно !
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15.08.2021 23:46 Ответить
Египетские генералы, свергнувшие власть пещерных террористов, получили образование и воспитание в британской королевской академии. Не каждое государство может похвалиться такими генералами.
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16.08.2021 05:03 Ответить
Мировое сообщество во главе с США отдали на растерзание террористам целую страну - Афганистан. Столько лет что-то там пытались сделать, столько бабок угрохали, чтобы потом вот так просто отдать религиозным фанатикам все, в том числе собственное вооружение на миллиарды долларов...Нужно делать выводы из всего происходящего... особенно Нам - Украине.(с)
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16.08.2021 00:05 Ответить
Согласен. И Прибалтике тут на НАТО нечего рассчитывать. Только на самих себя.
Но тут с талибами, конечно, интересно получилось. У талибов же планы захватить всю Среднею Азия, а потом Кавказ.
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16.08.2021 01:07 Ответить
Нема в них таких планів. Окремі мрійники можуть бути,
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16.08.2021 12:02 Ответить
Сподіваюсь що у них все буде добре. Загалом це також шанс на спрвжню незалежність. Маріонеточне керівництво не може бути патріотичним за визначеням. До того ж оптимізму надає перший список указів нового керівництва https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2021/08/16/120102/vlasti-islamskogo-emirata-afganistan-oglasili-pervye-ukazy--zapreschen-sudnyj-protsent--vse-dolgi-po-protsentam-annuliruyutsya--smertnaya-kazn-za-narkotiki-svoboda-smi-i-pr-.shtml
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16.08.2021 12:00 Ответить
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