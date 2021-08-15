У Талібані заявили, що очікують повної передачі влади в Афганістані

Перехідного уряду в Афганістані не буде. Талібан очікує повної передачі влади.

Про це два представникиа руху повідомили агентству Reuters, передає Цензор.НЕТ із посиланнямна Голос Америки.

Колишній виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Афганістану Абдул Саттар Мірзакавал заявив, що влада буде передана тимчасовій адміністрації.

Таліби за кілька днів пройшли через країну, практично не зустрівши опору з боку місцевих сил, навчених і оснащених США та іншими країнами.

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Понад 40 людей було поранено в сутичках на околицях Кабула 15 серпня, повідомила лікарня в афганській столиці.