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Новини За кордоном
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Афганістан (450) Талібан (136)

У Талібані заявили, що очікують повної передачі влади в Афганістані

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Талібані заявили, що очікують повної передачі влади в Афганістані

Перехідного уряду в Афганістані не буде. Талібан очікує повної передачі влади.

Про це два представникиа руху повідомили агентству Reuters, передає Цензор.НЕТ із посиланнямна Голос Америки.

Колишній виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Афганістану Абдул Саттар Мірзакавал заявив, що влада буде передана тимчасовій адміністрації.

Таліби за кілька днів пройшли через країну, практично не зустрівши опору з боку місцевих сил, навчених і оснащених США та іншими країнами.

Також читайте: США домоглися основної мети операції в Афганістані в боротьбі з організаторами терактів 11 вересня 2001 року, - Блінкен

Понад 40 людей було поранено в сутичках на околицях Кабула 15 серпня, повідомила лікарня в афганській столиці.
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Топ коментарі
+16
США предоставили Афганистану колоссальную помощь.
Подготовили армию, вооружили ее, повсеместно оказывали огневую поддержку.
Но если жители не желают бороться за свое будущее, предпочитая жить в феодальном государстве, это их выбор.
Сражаться за них никто не будет.
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15.08.2021 21:57
+13
У Талібані заявили, що очікують повної передачі влади в Афганістані - Цензор.НЕТ 3089
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15.08.2021 21:53
+12
Как известно , расия это исконно талибанская земля.
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15.08.2021 21:54
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То что талибы с кремлем в десна целуются но посмотрим, что будет дальше. Талибы дружат и с московитами против США, а теперь Россия срочно отправляет войска в Таджикистан на укрепление границ. И тысячи беженцев в зоне их интересов, и неуправляемая страна (совок за 10 лет это понял, удирая из Афгана)....Многоходовочник опять сам себя переиграл!
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15.08.2021 23:41 Відповісти
Какая ситуация будет можно оценивать только через некоторое время. Покуда это гадание на кофейной гуще.
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15.08.2021 23:44 Відповісти
Афганом - подожгли весь регион !!! И главная цель - Раша, Иран, Китай ...
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15.08.2021 23:53 Відповісти
Крч я понял в афган пришел соловей разбойник
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15.08.2021 23:19 Відповісти







Кіт Вчений@TedTeddycat 21 ч

Зараз, коли таліби вбивають та гвалтують по всій захопленій території краіни, хочу напам'ятати, що лише місяць тому високочолі «експерти» розповідали, що таліби вже не такі, як були 20 років тому, що вони геть змінилися. На жаль, ніхто з них не зречеться свого диплому. Брехатимуть далі!
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15.08.2021 23:30 Відповісти
А шо таке "напам'ятати"?
Може нагадати?
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15.08.2021 23:32 Відповісти
Після площі "Аль Тахрір" й (головне) по результатах виборів в Єгіпті вже передавали владу "Братам мусульманам" . То ж демократія "*******" ...

Але ж виявилось , що яка в дупу демократія , ящо 80% населення живе в аулах й мають ментальність 12 століття .
Вже не терорісти , а влада (яку вони презентували) офіційно почали вбивати туристів , мінувати автобуси й різати християн-коптів . До речі саме копти це аутохронне населення Єгіпту , а араби туди дойшли лише в 8 столітті в часи нащадків Мухамада . Сам Пророк не дойшов до Єгіпту .

Так ось Тіліби йще більш криваві тварини , ніж терорісти з "братів мусульман" . Талібан = Аль Каїда . Тільки "Ісламська держава" йще більш нагадуює рептілоїдів !
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15.08.2021 23:31 Відповісти
Так ось , в на превеликий жаль в Афганістані нема такого генералітету , який був Єгипті й який зніс в щебень режим ісламіста Мухамада Мурсі й йще його заарештував .

Розумні , мудрі генерали , а такого колишній голова верховного суду , а також Мухамад Аль Барадеи підтримали в 2013 році державний заколот (проти "ісламської демократії") .
"Брати мусульмані" знов сидять по тюрьмах й партія забороненна як екстремістка-терорістична .
Копти-християни теж підтримали заколот . Уся інтелігенція - знов таки . Звятий курс на більш жорстку (ніж в часи Мубараа) секуляризацію країни !
Жіноча збірна по карате Єгіпту виступала й по художній гімнастиці . При "ісламістах" таке було неімовірно !
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15.08.2021 23:46 Відповісти
Египетские генералы, свергнувшие власть пещерных террористов, получили образование и воспитание в британской королевской академии. Не каждое государство может похвалиться такими генералами.
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16.08.2021 05:03 Відповісти
Мировое сообщество во главе с США отдали на растерзание террористам целую страну - Афганистан. Столько лет что-то там пытались сделать, столько бабок угрохали, чтобы потом вот так просто отдать религиозным фанатикам все, в том числе собственное вооружение на миллиарды долларов...Нужно делать выводы из всего происходящего... особенно Нам - Украине.(с)
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16.08.2021 00:05 Відповісти
Согласен. И Прибалтике тут на НАТО нечего рассчитывать. Только на самих себя.
Но тут с талибами, конечно, интересно получилось. У талибов же планы захватить всю Среднею Азия, а потом Кавказ.
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16.08.2021 01:07 Відповісти
Нема в них таких планів. Окремі мрійники можуть бути,
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16.08.2021 12:02 Відповісти
Сподіваюсь що у них все буде добре. Загалом це також шанс на спрвжню незалежність. Маріонеточне керівництво не може бути патріотичним за визначеням. До того ж оптимізму надає перший список указів нового керівництва https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2021/08/16/120102/vlasti-islamskogo-emirata-afganistan-oglasili-pervye-ukazy--zapreschen-sudnyj-protsent--vse-dolgi-po-protsentam-annuliruyutsya--smertnaya-kazn-za-narkotiki-svoboda-smi-i-pr-.shtml
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16.08.2021 12:00 Відповісти
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