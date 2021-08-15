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У Талібані заявили, що очікують повної передачі влади в Афганістані
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Перехідного уряду в Афганістані не буде. Талібан очікує повної передачі влади.
Про це два представникиа руху повідомили агентству Reuters, передає Цензор.НЕТ із посиланнямна Голос Америки.
Колишній виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Афганістану Абдул Саттар Мірзакавал заявив, що влада буде передана тимчасовій адміністрації.
Таліби за кілька днів пройшли через країну, практично не зустрівши опору з боку місцевих сил, навчених і оснащених США та іншими країнами.
Понад 40 людей було поранено в сутичках на околицях Кабула 15 серпня, повідомила лікарня в афганській столиці.
Топ коментарі
+16 mrSmith
показати весь коментар15.08.2021 21:57
+13 Анатолик
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+12 Олег Петрович ed2c8e0a
показати весь коментар15.08.2021 21:54
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Кіт Вчений@TedTeddycat 21 ч
Зараз, коли таліби вбивають та гвалтують по всій захопленій території краіни, хочу напам'ятати, що лише місяць тому високочолі «експерти» розповідали, що таліби вже не такі, як були 20 років тому, що вони геть змінилися. На жаль, ніхто з них не зречеться свого диплому. Брехатимуть далі!
Може нагадати?
Але ж виявилось , що яка в дупу демократія , ящо 80% населення живе в аулах й мають ментальність 12 століття .
Вже не терорісти , а влада (яку вони презентували) офіційно почали вбивати туристів , мінувати автобуси й різати християн-коптів . До речі саме копти це аутохронне населення Єгіпту , а араби туди дойшли лише в 8 столітті в часи нащадків Мухамада . Сам Пророк не дойшов до Єгіпту .
Так ось Тіліби йще більш криваві тварини , ніж терорісти з "братів мусульман" . Талібан = Аль Каїда . Тільки "Ісламська держава" йще більш нагадуює рептілоїдів !
Розумні , мудрі генерали , а такого колишній голова верховного суду , а також Мухамад Аль Барадеи підтримали в 2013 році державний заколот (проти "ісламської демократії") .
"Брати мусульмані" знов сидять по тюрьмах й партія забороненна як екстремістка-терорістична .
Копти-християни теж підтримали заколот . Уся інтелігенція - знов таки . Звятий курс на більш жорстку (ніж в часи Мубараа) секуляризацію країни !
Жіноча збірна по карате Єгіпту виступала й по художній гімнастиці . При "ісламістах" таке було неімовірно !
Но тут с талибами, конечно, интересно получилось. У талибов же планы захватить всю Среднею Азия, а потом Кавказ.