Українці, які бажають залишити Кабул, зможуть це зробити 16 серпня, - МЗС
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У понеділок, 16 серпня, планується евакуаційний рейс для повернення громадян України зі столиці Афганістану Кабула, який захопили бойовики "Талібану".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МЗС.
"У понеділок, 16 серпня, планується організація евакуаційного рейсу для громадян України з Ісламської Республіки Афганістан (з міста Кабул). Кількість місць обмежена", - йдеться в повідомленні.
Громадянам, які хочуть повернутися в Україну, в міністерстві порадили звернутися до Посольства України в Республіці Таджикистан за телефоном +992 90000 6520 або надіслати запит на електронну пошту (для подання копій паспортів) [email protected].
Водночас президент України Володимир Зеленський написав у Twitter, що вже евакуйовано 30 українців.
"Через зростання насилля в Афганістані Україна активізує зусилля для безпечного повернення своїх громадян додому. З Кабула сьогодні евакуювали понад 30 українців. Незабаром вони будуть у безпеці. Україна завжди прийде на допомогу своїм громадянам, що б не відбувалось у світі!" - зазначив він.
Пізніше він уточнив, що з Афганістану українським літаком загалом вивезли майже 80 осіб, зокрема 8 українців і громадян інших держав, які попросили про термінову евакуацію.
Нагадаємо, 15 серпня бойовики радикального ісламського руху "Талібан" увійшли до столиці Афганістану. Після цього уряд країни погодився мирно передати владу талібам, щоб уникнути штурму Кабула.
ЗМІ повідомили, що президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану. Пізніше він сам підтвердив цю інформацію.
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На этом фото, правление Талибана, политбюро Талибана фактически в полном составе.
В центре сидит глава политбюро Талибана - мулла Абдул Гани Барадар, который прошёл все последние войны в Афганистане.
Начинал сражаться молодым ещё против советских войск в Афганистане, потом участвовал в создании Талибана и воевал на его стороне в гражданской войне, потом командовал талибскими подразделениями в западном Афганистане против правительственных войск и американцев.
Сейчас де факто он руководитель Талибана.
Сегодня, он с помпой заявил -" Мы поздравляем афганский народ с беспрецедентной победой. - Сейчас начинается настоящее испытание, чтобы убедить афганский народ в том, что мы можем решать стоящие перед нами проблемы".
Мулло Ширин Ахунд назначенг новым губернатором Кабула.
Он соратник основателя Талибана Мулло Мухаммада Умара, был начальником службы безопасности эмира Исламского Эмирата Афганистана.
Затем был главой разведки Южного командования Талибана в Афганистане. Участвовал в переговорах с США в Катаре о выводе американских войск и условиях перехода власти в Афганистане.
Аэропорт прекратил вылет гражданских рейсов в воскресенье.
Талибы опасаются, что их враги покинут Афганистан.
К тому же все пограничные переходы уже контролируются талибами.
Остались только наркокоридоры.
Бачив, як з Адену драпали в 80-х...
Всі савєтскіє суда заворачівалі туда-битком набиті були..