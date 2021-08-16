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Афганістан (450) МЗС (3559) Талібан (136) евакуація (1928)

Українці, які бажають залишити Кабул, зможуть це зробити 16 серпня, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Українці, які бажають залишити Кабул, зможуть це зробити 16 серпня, - МЗС

У понеділок, 16 серпня, планується евакуаційний рейс для повернення громадян України зі столиці Афганістану Кабула, який захопили бойовики "Талібану".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МЗС.

"У понеділок, 16 серпня, планується організація евакуаційного рейсу для громадян України з Ісламської Республіки Афганістан (з міста Кабул). Кількість місць обмежена", - йдеться в повідомленні.

Громадянам, які хочуть повернутися в Україну, в міністерстві порадили звернутися до Посольства України в Республіці Таджикистан за телефоном +992 90000 6520 або надіслати запит на електронну пошту (для подання копій паспортів) [email protected].

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Афганістану Гані: Поїхав із країни, щоб не допустити кровопролиття

Водночас президент України Володимир Зеленський написав у Twitter, що вже евакуйовано 30 українців.

"Через зростання насилля в Афганістані Україна активізує зусилля для безпечного повернення своїх громадян додому. З Кабула сьогодні евакуювали понад 30 українців. Незабаром вони будуть у безпеці. Україна завжди прийде на допомогу своїм громадянам, що б не відбувалось у світі!" - зазначив він.

Українці, які бажають залишити Кабул, зможуть це зробити 16 серпня, - МЗС 01

Пізніше він уточнив, що з Афганістану українським літаком загалом вивезли майже 80 осіб, зокрема 8 українців і громадян інших держав, які попросили про термінову евакуацію.

Українці, які бажають залишити Кабул, зможуть це зробити 16 серпня, - МЗС 02

Нагадаємо, 15 серпня бойовики радикального ісламського руху "Талібан" увійшли до столиці Афганістану. Після цього уряд країни погодився мирно передати владу талібам, щоб уникнути штурму Кабула.

ЗМІ повідомили, що президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану. Пізніше він сам підтвердив цю інформацію.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
Я ничего не считаю...я читаю Иарка Солонина и Виктора Суворова Украинцы, желающие покинуть Кабул, смогут это сделать 16 августа, - МИД - Цензор.НЕТ 9708
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16.08.2021 07:03
+1
На пресс-брифинге 13 августа министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что в Афганистане в настоящее время находится не более 100 граждан Украины и пока они не обращались с просьбой помочь им покинуть страну.А Бубочка уже эвакуировал более 30 украинцев... Украинцы, желающие покинуть Кабул, смогут это сделать 16 августа, - МИД - Цензор.НЕТ 2106
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16.08.2021 00:51
+1
Мавзолейное быдло вошло в Афган однажды....на 10 лет,а до Берлина шли аж 3,5 года,вояки блин Украинцы, желающие покинуть Кабул, смогут это сделать 16 августа, - МИД - Цензор.НЕТ 1533ефрейтор Гитлер дошел до Мацквы за 100 дней...
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16.08.2021 05:32
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На пресс-брифинге 13 августа министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что в Афганистане в настоящее время находится не более 100 граждан Украины и пока они не обращались с просьбой помочь им покинуть страну.А Бубочка уже эвакуировал более 30 украинцев... Украинцы, желающие покинуть Кабул, смогут это сделать 16 августа, - МИД - Цензор.НЕТ 2106
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16.08.2021 00:51 Відповісти
Что бы ориентироваться, в ситуации в Афганистане.
На этом фото, правление Талибана, политбюро Талибана фактически в полном составе.
В центре сидит глава политбюро Талибана - мулла Абдул Гани Барадар, который прошёл все последние войны в Афганистане.
Начинал сражаться молодым ещё против советских войск в Афганистане, потом участвовал в создании Талибана и воевал на его стороне в гражданской войне, потом командовал талибскими подразделениями в западном Афганистане против правительственных войск и американцев.
Сейчас де факто он руководитель Талибана.
Сегодня, он с помпой заявил -" Мы поздравляем афганский народ с беспрецедентной победой. - Сейчас начинается настоящее испытание, чтобы убедить афганский народ в том, что мы можем решать стоящие перед нами проблемы".
Украинцы, желающие покинуть Кабул, смогут это сделать 16 августа, - МИД - Цензор.НЕТ 6646
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16.08.2021 00:52 Відповісти
А вот и первые назначения Талибана.
Мулло Ширин Ахунд назначенг новым губернатором Кабула.
Он соратник основателя Талибана Мулло Мухаммада Умара, был начальником службы безопасности эмира Исламского Эмирата Афганистана.
Затем был главой разведки Южного командования Талибана в Афганистане. Участвовал в переговорах с США в Катаре о выводе американских войск и условиях перехода власти в Афганистане.
Украинцы, желающие покинуть Кабул, смогут это сделать 16 августа, - МИД - Цензор.НЕТ 3065
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16.08.2021 01:01 Відповісти
Поздно.
Аэропорт прекратил вылет гражданских рейсов в воскресенье.
Талибы опасаются, что их враги покинут Афганистан.
К тому же все пограничные переходы уже контролируются талибами.
Остались только наркокоридоры.
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16.08.2021 01:11 Відповісти
И чего делать?
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16.08.2021 01:18 Відповісти
та ничего не делать. Сами поехали туда, сами и уезжайте. #хуженебудит
Украинцы, желающие покинуть Кабул, смогут это сделать 16 августа, - МИД - Цензор.НЕТ 2259
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16.08.2021 02:11 Відповісти
Спасенійо утопающіхся-дєло рук саміх утопающіхся!©
Бачив, як з Адену драпали в 80-х...
Всі савєтскіє суда заворачівалі туда-битком набиті були..
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16.08.2021 01:20 Відповісти
это как те две с сирии- галя кебабова и дуся сало ибн шниперсон..украфганцы...шо там делают они ахаххахах кумыс варят чтоли на сале ...знаменитые курорты афганистана аквапарк имени имама Абдурхмана..так да...
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16.08.2021 02:35 Відповісти
Ты Чечню брал уже 2 раза,а Сирию 5 раз...читай фельмаршала ШойХу доклады фюреру РАБссии...5 паБЕД только в Сирии...окурок ты недоколыханный Украинцы, желающие покинуть Кабул, смогут это сделать 16 августа, - МИД - Цензор.НЕТ 3092
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16.08.2021 05:34 Відповісти
Мавзолейное быдло вошло в Афган однажды....на 10 лет,а до Берлина шли аж 3,5 года,вояки блин Украинцы, желающие покинуть Кабул, смогут это сделать 16 августа, - МИД - Цензор.НЕТ 1533ефрейтор Гитлер дошел до Мацквы за 100 дней...
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16.08.2021 05:32 Відповісти
Я ничего не считаю...я читаю Иарка Солонина и Виктора Суворова Украинцы, желающие покинуть Кабул, смогут это сделать 16 августа, - МИД - Цензор.НЕТ 9708
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16.08.2021 07:03 Відповісти
 
 