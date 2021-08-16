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Президент Афганістану Гані: Поїхав із країни, щоб не допустити кровопролиття

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Президент Афганістану Гані: Поїхав із країни, щоб не допустити кровопролиття

Таліби були готові атакувати столицю Афганістану Кабул.

Про це президент країни Ашраф Гані написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Талібан ясно дав зрозуміти, що готовий здійснити кривавий наступ на Кабул і його жителів і вигнати мене. Щоб не допустити кровопролиття, я вирішив поїхати", - написав він.

При цьому Гані зазначив, що влада "Талібану" в країні нелегітимна.

Також читайте: У Талібані заявили, що очікують повної передачі влади в Афганістані

Нагадаємо, 15 серпня бойовики радикального ісламського руху "Талібан" увійшли до столиці Афганістану. Після цього уряд країни погодився мирно передати владу талібам, щоб уникнути штурму Кабула.

ЗМІ повідомили, що президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів у Таджикистан.
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Топ коментарі
+20
Вот так вот,ушла цивилизация и пришло средневековье.
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15.08.2021 23:02
+19








Մιtαuskαs



РФ не будет эвакуировать сотрудников своего посольства в Кабуле. Дипмиссия продолжит работать в обычном режиме, т.к. талибы гарантировали безопасность. Сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя МИДа РФ Замира Кабулова
Это всё, что нужно знать о борьбе Кремля с терроризмом
Президент Афганістану Гані: Поїхав із країни, щоб не допустити кровопролиття - Цензор.НЕТ 9722
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15.08.2021 23:19
+18
Талибы естественным образом начнут джихад в Таджикистане, и Рашке придется улепетывать на Урал
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15.08.2021 23:01
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Если бы нам дали десятую часть помощи от афганской, пиво бы на мацкве было по 20 гривен…
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15.08.2021 23:30 Відповісти
Талибы - онкология, которая существовать в обычной мирной жизни не может по определению, поэтому воевать и скоро, всё равно придётся и в первую очередь на сопредельных территориях и первыми, кто содрогнётся от этого кошмара, будут именно мусульмане Афганистана и соседних стран - талибы вырвались и уже идут к вам, строить СССР - Союз Священных Сунитских Республик, включая Юг РФ.( с)
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15.08.2021 23:31 Відповісти
Для нас это грозит резким снижением цен на герыч...и рост наркозависимых сответственно...
Это при общем бардаке разведенном ЗЕ
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15.08.2021 23:35 Відповісти
Сталлоне уже пишет сценарий. Рембо: Своевременная эвакуация.
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15.08.2021 23:38 Відповісти
Своевременная эвакуация была у капитана Каталкина в "Афганском изломе"
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16.08.2021 03:45 Відповісти
Почему так быстро пришел крах демократическому Афганистану? Потому что вначале произошел полнейший разгром в инфо войне, а потом лучше вооруженные и более многочисленные правительственные войска бросали оружие и бежали без оглядки, как и их командиры.
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15.08.2021 23:42 Відповісти
+1 ще країна у світі з антилюдським режимом.
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15.08.2021 23:44 Відповісти
-1 страна с марионеточным колониальным режимом
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16.08.2021 02:15 Відповісти
Кацап дурний й не лікується.
РФ у майбутньому будуть вивчати як приклад масової шизофренії.
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16.08.2021 18:48 Відповісти
сценарій давно знято...









New CaІеdоnіа

@CaIedonia_sI


Только сейчас смотрим сериал Родина 8 сезон, который вышел в прошлом году.
Весь сюжет сезона крутиться вокруг перемирия с Талибаном. Лидера талибов показывают ну в очень хорошем свете, прям мудрый мученик готовый на все ради мира. Ну и показывается как важен мир с ними, а то пздц.

И вот сюрприз сюрприз в 21 году: США в реале ведет переговоры с ними. Если посмотреть отстранено, то похожее что сюжет 8 сезона создан для формирования определенного общественного мнения и более позитивного образа талибана.

Дошла до 8й серии. Да они буквально исусиком сделали лидера талибана, буквально. К тому же ему и визуально образ христа сделали.
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15.08.2021 23:44 Відповісти
колись віталька приймак (примаков) організувавав "мирні переговори" в афганістані. Був він атташе і це було у 27 році. Швидко організував колонну військ і бодро вступив в Гелянь. Недовго пробув переговори не вдалися, але залишив біля 7 000 трупів. В Афгані все циклічно, ті. кому при наджибуллі було десять років зараз за тридцять і вони продовжують справу своїх предків, і їх сини також будуть продовжувати. У талібів одна віра незалежно від національності, так як в Ірані. Америкоси вже давно побачили безперспективність військових дій та ще і кацапи закрили базу в таджиків. все йде так як задумав рейх.
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15.08.2021 23:50 Відповісти
А ведь точнее и не скажешь !!! - " Афганистан. Для очень многих людей не улететь - значит умереть. Но похоже, что улетят далеко не все. Жесть, господа.. Настоящая человеческая трагедия. Рукотворная. Создана и реализуется преступниками, укравшими власть в Америке."
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15.08.2021 23:58 Відповісти
Искренне жаль грамотных, цивилизованных, прогрессивных афганцев, которые не смогли покинуть этот надвигающийся радикальный звиздец.
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16.08.2021 00:02 Відповісти
Цікаво чи ОПЗЖісти про це знають, що їх чекає? Президент Афганістану Гані: Поїхав із країни, щоб не допустити кровопролиття - Цензор.НЕТ 4145
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16.08.2021 09:21 Відповісти
Очень похоже на правду ... - "История доказывает, что британцы и американцы никогда не ошибаются в политической игре. Просто мало кто понимает, что в действительности происходит и чем все закончится. Они играют в долгую и получат необходимый результат. Талибан - это их инструмент влияния в регионе... Сантехника все матюкали. Он плюнул и ушел. Бросив прорвавшую трубу заливать говном Москву с Пекином.".
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16.08.2021 00:08 Відповісти


ТЁТЯ РОЗА

Враждебные России американские войска покинули Афганистан. Россия теперь будет граничить с дружественным Талибаном (запрещённая в России организация).
Всё. Можно расслабиться!
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16.08.2021 00:10 Відповісти
Организация разрешена на территории российского МИД.
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16.08.2021 03:47 Відповісти
А десь в ростові тихо плаче овоч...
Пасани а шо так можна було???
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16.08.2021 00:24 Відповісти
А знаєте, що зараз робить Байден, коли під загрозою смерті тисячі американців? Поіхав в Кемп-Девід відпочивати. Копія Бубочки, таке ж лайно.
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16.08.2021 00:33 Відповісти
Он кстати этим Зе напоминает. Исчезает на нескольео днев.
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16.08.2021 00:37 Відповісти
В политике это не работает. Проигравший лидер обычно грузит самолет мешками баксов, слитками золота и сваливает в третью страну. Там еще может создать правительство в экзиле и собирать пожертвования с доверчивых лохов на "восстановление законной власти". А тем временем победители пытают и казнят его рядовых сторонников.
К сожалению такова реальность, что простолюдины всегда отдуваються за лидера и приближенных, поскольку простолюдины очень доверчивы и наивны, а илитка наоборот - крайне цинична и эгоистична.
Так что, если кого угораздило воевать в подобной заварухе, то он должен заранее предусмотреть пути отхода на случай проигрыша. Потому что верхние не помогут. Они будут спасать свою шкуру, семьи и богатства.
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16.08.2021 07:53 Відповісти
Дуже добре. Таліби несуть цивілізацію в країну, бо донині там був феодалізм, а країна виживала на продажу наркотиків, якими ворочали моджахеди.
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16.08.2021 10:09 Відповісти
"...предотвратить кровопролитие..."
Логично, что бы его не убили...
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16.08.2021 01:27 Відповісти
Очень бубочку напоминает по логике...
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16.08.2021 01:41 Відповісти
типа по- зебильи , нужна пиристать стрилять
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16.08.2021 10:46 Відповісти
І все таки американці віддали талібам на поїдання цілу країну і ще й сусідів її. Цього не можна було допустити.
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16.08.2021 02:09 Відповісти
иди не допускай
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16.08.2021 02:16 Відповісти
Таліби ніяким сусідам, ні американцям жодної загрози не несуть. Вони є прогресивна частина суспільства, яка дбає про свій народ і хоче навести порядок у країні. В цьому переконалися й американці.
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16.08.2021 10:17 Відповісти
Я вісім літ прожила на кордоні зАфганом. Афганці дуже красиві та порядні люди. Чого не скажеш про релігійних фанатів та жононенависників талібів. Я б хотіла вас побачити поруч з ними та скоштувати їхньої «справедливості». Зараз на черзі окупації талібами Туркменістан, Таджикістан, Узбекістан.
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16.08.2021 10:41 Відповісти
интересно как быстро талибы дойдут до украины
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16.08.2021 02:25 Відповісти
До мордора точно быстрее.
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16.08.2021 03:36 Відповісти
вот у кого учиться воевать надо
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16.08.2021 02:26 Відповісти
Навчись відпилювати голови типим ножем й те ж станешь крутим ********* . Але ж , чи можно такий "кам"яний вік" називати людиною . Сапієнс ? Точно ні . може гомо-еректус ... ці теж були канібалами !

Великий героїзм оточити місто , що між горами росташованно , й по йому лупити з мінометів й гармат . Ці вояки так й заявили , що будуть руйнувати квартал за кварталом , бо будь яке місто в їх тупому розумінні це обитель шайтана .

Ті ж самі таліби десятиліття тому теж вже захоплювали Кабул дуже жваво . Й йще в два рази жвавійше тікали з його . А як ховалися мов щури по тоналях , коли їх Буш-молодший вакуумними бомбами прасував .
Бо то ж суніти з гір . Куда їм до сусіда - шиїта з його 3-тисячирічної традицію державоутворення йще з часів Ахемедіда Кіра Першого й Сасинидів .
Але не зважаючи на тисячирічну традицію , на нафту навіть Іран усе більше відстає від цивілізованного світу порівнянно з часами шаха Пехлеві .
Й головне - шиїзм тим й відрізняється від сунизму, що в його вбудованна ієрархчна структура аятулл й дежава поєднанна з релігією .
А у сунітів -- навіть перші османські султани в 13 столітті перше що робили - відділяли свою владу від релігійних структур , бо у сунітів піди й скажи , що якись муфтії головний ієрарх ! Для сунітів це харам !!! У сунитів не може бути кілька халіфатів -- виключно єдиний , виключно світовий
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16.08.2021 05:06 Відповісти
а талибы молодцы лучше умереть стоя чем на коленях перед американцами лазить выперли их поганой метлой интересно кто следуший их выпрет наверное украина
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16.08.2021 02:31 Відповісти
Здесь водки нет, в спам.
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16.08.2021 03:49 Відповісти
Видно американці зрозуміли і дали задній хід коли добре розібралися в загарбницької війни срср з Афганістаном. В якій за період з 25 грудня 1979 по 15 лютого 1989 року в окупаційних військах (ОКСВ), що окупували територію ДРА, знаходилося 620 000 чол. загарбників з срср. В результаті цього безповоротні людські втрати загиблих виявилося 14 453 чол. Санітарні втрати поранених, контужених, травмованих ..... склали 469 685 чол. У тому числі: покаліченими і інвалідами стали 10 751 чол. Потрапили в полон: 417 чол.
У той час на жаль Україна була безправною колонією в кривавій вязниці народів срср, і українців як своїх рабів кремлівські володарі теж примусили воювати проти афганського народу. У підсумку в цій не потрібній Україні окупаційній війні загинуло 2 376 українців десятки тисяч їх було поранених і покалічених. А от втрати за 9 років цієї ганебної війни синів авраама повністю з усього срср склали аж 7 євреїв, це трохи більш як по пів єврея за рік. (навоювали).
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16.08.2021 03:53 Відповісти
Ви забули вказати, що втрати афганців за радянський період війни склали 2, 5 мільйона. Таку цифру називала й радянська газета. А то майже всі були цивільними...
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16.08.2021 10:29 Відповісти
Невже і цей чкурнув на Ростов?
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16.08.2021 06:20 Відповісти
скорее всего Иран
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16.08.2021 08:00 Відповісти
Турцию.
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16.08.2021 08:02 Відповісти
вполне но с Ираном проще турки могут не захотеть им с талибами както разговаривать нужно
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16.08.2021 08:05 Відповісти
Талибы взяли гору над стандартами НАТО всего лишь автоматами калашникова.
Американцы проиграли мусульманской Вере.
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16.08.2021 07:37 Відповісти
Не только. Прежде всего поддержкой большинства населения.
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16.08.2021 07:48 Відповісти
Американці залишили цю дрімучу країну, тому що їм там робити нічого. Уявляю, як Талібан покінчить з епохою бідності і зробить Афганістан процвітаючою, високорозвиненою країною, мабуть не дарма він користується підтримкою у населення. От тепер нехай підставляють долоньки.
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16.08.2021 11:17 Відповісти
мдя... новость не очень конечно хотя разумно- всё равно выгонят..... но радует что глобалисты
обосрались
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16.08.2021 08:04 Відповісти
Якщо урядові війська не спроможні захистити державу, то громадяни отримають "ісламську державу" з усіма її "бонусами".
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16.08.2021 09:06 Відповісти
Там вже відловлюють дівчат та відразу віддають талібам, треба туди свій лесбос відправляти, нехай розкажуть про права жінок.
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16.08.2021 09:47 Відповісти
самые главные виновники вровопролития уже уехали надеюсь все они оттуда уедут и дадут людям спокойно житьможет и из украины уедут
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16.08.2021 11:13 Відповісти
везде и всегда так было куда приходят американцы везде начинаеться кровопролитие сидели бы они лучше дома
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16.08.2021 11:16 Відповісти
американцы это уже синоним разрухи войны и кровопролития
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16.08.2021 11:16 Відповісти
А що вони зруйнували?
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16.08.2021 11:18 Відповісти
людей сколько поубивали посмотрите как там было до прихода американцев и что снйчас
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16.08.2021 18:44 Відповісти
Американці повбивали? На стадіоні? Ну-ну. Тепер вони підуть, слідкуй як відразу афганці краще заживуть під талібами.
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16.08.2021 20:22 Відповісти
причем тут стадион о чем вы
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17.08.2021 10:51 Відповісти
ну шо съедет куда нибудь не далеко получит от талибана кейсик с вечнозелёными и шаркнув
ношкой книксен сложит полномочия.... а если не сложит то сложат его.... и вся сказочка.
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16.08.2021 13:20 Відповісти
не сразу конечно но заживут грабить их некому теперь пока или вы думаете они там бесплатно стояли
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17.08.2021 08:56 Відповісти
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