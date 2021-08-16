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Президент Афганістану Гані: Поїхав із країни, щоб не допустити кровопролиття
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Таліби були готові атакувати столицю Афганістану Кабул.
Про це президент країни Ашраф Гані написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Талібан ясно дав зрозуміти, що готовий здійснити кривавий наступ на Кабул і його жителів і вигнати мене. Щоб не допустити кровопролиття, я вирішив поїхати", - написав він.
При цьому Гані зазначив, що влада "Талібану" в країні нелегітимна.
Нагадаємо, 15 серпня бойовики радикального ісламського руху "Талібан" увійшли до столиці Афганістану. Після цього уряд країни погодився мирно передати владу талібам, щоб уникнути штурму Кабула.
ЗМІ повідомили, що президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів у Таджикистан.
Топ коментарі
+20 Real Trent
показати весь коментар15.08.2021 23:02
+19 Прощай немытая раССея
показати весь коментар15.08.2021 23:19
+18 Максим Мельніченко
показати весь коментар15.08.2021 23:01
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Будь ласка, зачекайте...
Это при общем бардаке разведенном ЗЕ
РФ у майбутньому будуть вивчати як приклад масової шизофренії.
New CaІеdоnіа
@CaIedonia_sI
Только сейчас смотрим сериал Родина 8 сезон, который вышел в прошлом году.
Весь сюжет сезона крутиться вокруг перемирия с Талибаном. Лидера талибов показывают ну в очень хорошем свете, прям мудрый мученик готовый на все ради мира. Ну и показывается как важен мир с ними, а то пздц.
И вот сюрприз сюрприз в 21 году: США в реале ведет переговоры с ними. Если посмотреть отстранено, то похожее что сюжет 8 сезона создан для формирования определенного общественного мнения и более позитивного образа талибана.
Дошла до 8й серии. Да они буквально исусиком сделали лидера талибана, буквально. К тому же ему и визуально образ христа сделали.
ТЁТЯ РОЗА
Враждебные России американские войска покинули Афганистан. Россия теперь будет граничить с дружественным Талибаном (запрещённая в России организация).
Всё. Можно расслабиться!
Пасани а шо так можна було???
К сожалению такова реальность, что простолюдины всегда отдуваються за лидера и приближенных, поскольку простолюдины очень доверчивы и наивны, а илитка наоборот - крайне цинична и эгоистична.
Так что, если кого угораздило воевать в подобной заварухе, то он должен заранее предусмотреть пути отхода на случай проигрыша. Потому что верхние не помогут. Они будут спасать свою шкуру, семьи и богатства.
Логично, что бы его не убили...
Великий героїзм оточити місто , що між горами росташованно , й по йому лупити з мінометів й гармат . Ці вояки так й заявили , що будуть руйнувати квартал за кварталом , бо будь яке місто в їх тупому розумінні це обитель шайтана .
Ті ж самі таліби десятиліття тому теж вже захоплювали Кабул дуже жваво . Й йще в два рази жвавійше тікали з його . А як ховалися мов щури по тоналях , коли їх Буш-молодший вакуумними бомбами прасував .
Бо то ж суніти з гір . Куда їм до сусіда - шиїта з його 3-тисячирічної традицію державоутворення йще з часів Ахемедіда Кіра Першого й Сасинидів .
Але не зважаючи на тисячирічну традицію , на нафту навіть Іран усе більше відстає від цивілізованного світу порівнянно з часами шаха Пехлеві .
Й головне - шиїзм тим й відрізняється від сунизму, що в його вбудованна ієрархчна структура аятулл й дежава поєднанна з релігією .
А у сунітів -- навіть перші османські султани в 13 столітті перше що робили - відділяли свою владу від релігійних структур , бо у сунітів піди й скажи , що якись муфтії головний ієрарх ! Для сунітів це харам !!! У сунитів не може бути кілька халіфатів -- виключно єдиний , виключно світовий
У той час на жаль Україна була безправною колонією в кривавій вязниці народів срср, і українців як своїх рабів кремлівські володарі теж примусили воювати проти афганського народу. У підсумку в цій не потрібній Україні окупаційній війні загинуло 2 376 українців десятки тисяч їх було поранених і покалічених. А от втрати за 9 років цієї ганебної війни синів авраама повністю з усього срср склали аж 7 євреїв, це трохи більш як по пів єврея за рік. (навоювали).
Американцы проиграли мусульманской Вере.
обосрались
ношкой книксен сложит полномочия.... а если не сложит то сложат его.... и вся сказочка.