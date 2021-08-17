Президент Афганистана Гани: Уехал из страны, чтобы предотвратить кровопролитие
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Талибы были готовы атаковать столицу Афганистана Кабул.
Об этом президент страны Ашраф Гани написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Талибан ясно дал понять, что готов провести кровавое наступление на Кабул и его жителей и выгнать меня. Чтобы не допустить кровопролития, я решил уехать", - написал он.
При этом Гани отметил, что власть "Талибана" в стране нелегитимна.
Напомним, 15 августа боевики радикального исламского движения "Талибан" вошли в столицу Афганистана. После этого правительство страны согласилось мирно передать власть талибам, чтобы избежать штурма Кабула.
СМИ сообщили, что президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.
Топ комментарии
+20 Real Trent
показать весь комментарий15.08.2021 23:02
+19 Прощай немытая раССея
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+18 Максим Мельніченко
показать весь комментарий15.08.2021 23:01
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Пожалуйста, подождите...
Это при общем бардаке разведенном ЗЕ
РФ у майбутньому будуть вивчати як приклад масової шизофренії.
New CaІеdоnіа
@CaIedonia_sI
Только сейчас смотрим сериал Родина 8 сезон, который вышел в прошлом году.
Весь сюжет сезона крутиться вокруг перемирия с Талибаном. Лидера талибов показывают ну в очень хорошем свете, прям мудрый мученик готовый на все ради мира. Ну и показывается как важен мир с ними, а то пздц.
И вот сюрприз сюрприз в 21 году: США в реале ведет переговоры с ними. Если посмотреть отстранено, то похожее что сюжет 8 сезона создан для формирования определенного общественного мнения и более позитивного образа талибана.
Дошла до 8й серии. Да они буквально исусиком сделали лидера талибана, буквально. К тому же ему и визуально образ христа сделали.
ТЁТЯ РОЗА
Враждебные России американские войска покинули Афганистан. Россия теперь будет граничить с дружественным Талибаном (запрещённая в России организация).
Всё. Можно расслабиться!
Пасани а шо так можна було???
К сожалению такова реальность, что простолюдины всегда отдуваються за лидера и приближенных, поскольку простолюдины очень доверчивы и наивны, а илитка наоборот - крайне цинична и эгоистична.
Так что, если кого угораздило воевать в подобной заварухе, то он должен заранее предусмотреть пути отхода на случай проигрыша. Потому что верхние не помогут. Они будут спасать свою шкуру, семьи и богатства.
Логично, что бы его не убили...
Великий героїзм оточити місто , що між горами росташованно , й по йому лупити з мінометів й гармат . Ці вояки так й заявили , що будуть руйнувати квартал за кварталом , бо будь яке місто в їх тупому розумінні це обитель шайтана .
Ті ж самі таліби десятиліття тому теж вже захоплювали Кабул дуже жваво . Й йще в два рази жвавійше тікали з його . А як ховалися мов щури по тоналях , коли їх Буш-молодший вакуумними бомбами прасував .
Бо то ж суніти з гір . Куда їм до сусіда - шиїта з його 3-тисячирічної традицію державоутворення йще з часів Ахемедіда Кіра Першого й Сасинидів .
Але не зважаючи на тисячирічну традицію , на нафту навіть Іран усе більше відстає від цивілізованного світу порівнянно з часами шаха Пехлеві .
Й головне - шиїзм тим й відрізняється від сунизму, що в його вбудованна ієрархчна структура аятулл й дежава поєднанна з релігією .
А у сунітів -- навіть перші османські султани в 13 столітті перше що робили - відділяли свою владу від релігійних структур , бо у сунітів піди й скажи , що якись муфтії головний ієрарх ! Для сунітів це харам !!! У сунитів не може бути кілька халіфатів -- виключно єдиний , виключно світовий
У той час на жаль Україна була безправною колонією в кривавій вязниці народів срср, і українців як своїх рабів кремлівські володарі теж примусили воювати проти афганського народу. У підсумку в цій не потрібній Україні окупаційній війні загинуло 2 376 українців десятки тисяч їх було поранених і покалічених. А от втрати за 9 років цієї ганебної війни синів авраама повністю з усього срср склали аж 7 євреїв, це трохи більш як по пів єврея за рік. (навоювали).
Американцы проиграли мусульманской Вере.
обосрались
ношкой книксен сложит полномочия.... а если не сложит то сложат его.... и вся сказочка.