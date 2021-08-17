РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4441 посетитель онлайн
Новости За рубежом Захват власти в Афганистане
16 923 157
Афганистан (599) Талибан (168)

Президент Афганистана Гани: Уехал из страны, чтобы предотвратить кровопролитие

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Президент Афганистана Гани: Уехал из страны, чтобы предотвратить кровопролитие

Талибы были готовы атаковать столицу Афганистана Кабул.

Об этом президент страны Ашраф Гани написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Талибан ясно дал понять, что готов провести кровавое наступление на Кабул и его жителей и выгнать меня. Чтобы не допустить кровопролития, я решил уехать", - написал он.

При этом Гани отметил, что власть "Талибана" в стране нелегитимна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Талибане заявили, что ожидают полной передачи власти в Афганистане

Напомним, 15 августа боевики радикального исламского движения "Талибан" вошли в столицу Афганистана. После этого правительство страны согласилось мирно передать власть талибам, чтобы избежать штурма Кабула.

СМИ сообщили, что президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+20
Вот так вот,ушла цивилизация и пришло средневековье.
показать весь комментарий
15.08.2021 23:02
+19








Մιtαuskαs



РФ не будет эвакуировать сотрудников своего посольства в Кабуле. Дипмиссия продолжит работать в обычном режиме, т.к. талибы гарантировали безопасность. Сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя МИДа РФ Замира Кабулова
Это всё, что нужно знать о борьбе Кремля с терроризмом
Президент Афганістану Гані: Поїхав із країни, щоб не допустити кровопролиття - Цензор.НЕТ 9722
показать весь комментарий
15.08.2021 23:19
+18
Талибы естественным образом начнут джихад в Таджикистане, и Рашке придется улепетывать на Урал
показать весь комментарий
15.08.2021 23:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Если бы нам дали десятую часть помощи от афганской, пиво бы на мацкве было по 20 гривен…
показать весь комментарий
15.08.2021 23:30 Ответить
Талибы - онкология, которая существовать в обычной мирной жизни не может по определению, поэтому воевать и скоро, всё равно придётся и в первую очередь на сопредельных территориях и первыми, кто содрогнётся от этого кошмара, будут именно мусульмане Афганистана и соседних стран - талибы вырвались и уже идут к вам, строить СССР - Союз Священных Сунитских Республик, включая Юг РФ.( с)
показать весь комментарий
15.08.2021 23:31 Ответить
Для нас это грозит резким снижением цен на герыч...и рост наркозависимых сответственно...
Это при общем бардаке разведенном ЗЕ
показать весь комментарий
15.08.2021 23:35 Ответить
Сталлоне уже пишет сценарий. Рембо: Своевременная эвакуация.
показать весь комментарий
15.08.2021 23:38 Ответить
Своевременная эвакуация была у капитана Каталкина в "Афганском изломе"
показать весь комментарий
16.08.2021 03:45 Ответить
Почему так быстро пришел крах демократическому Афганистану? Потому что вначале произошел полнейший разгром в инфо войне, а потом лучше вооруженные и более многочисленные правительственные войска бросали оружие и бежали без оглядки, как и их командиры.
показать весь комментарий
15.08.2021 23:42 Ответить
+1 ще країна у світі з антилюдським режимом.
показать весь комментарий
15.08.2021 23:44 Ответить
-1 страна с марионеточным колониальным режимом
показать весь комментарий
16.08.2021 02:15 Ответить
Кацап дурний й не лікується.
РФ у майбутньому будуть вивчати як приклад масової шизофренії.
показать весь комментарий
16.08.2021 18:48 Ответить
сценарій давно знято...









New CaІеdоnіа

@CaIedonia_sI


Только сейчас смотрим сериал Родина 8 сезон, который вышел в прошлом году.
Весь сюжет сезона крутиться вокруг перемирия с Талибаном. Лидера талибов показывают ну в очень хорошем свете, прям мудрый мученик готовый на все ради мира. Ну и показывается как важен мир с ними, а то пздц.

И вот сюрприз сюрприз в 21 году: США в реале ведет переговоры с ними. Если посмотреть отстранено, то похожее что сюжет 8 сезона создан для формирования определенного общественного мнения и более позитивного образа талибана.

Дошла до 8й серии. Да они буквально исусиком сделали лидера талибана, буквально. К тому же ему и визуально образ христа сделали.
показать весь комментарий
15.08.2021 23:44 Ответить
колись віталька приймак (примаков) організувавав "мирні переговори" в афганістані. Був він атташе і це було у 27 році. Швидко організував колонну військ і бодро вступив в Гелянь. Недовго пробув переговори не вдалися, але залишив біля 7 000 трупів. В Афгані все циклічно, ті. кому при наджибуллі було десять років зараз за тридцять і вони продовжують справу своїх предків, і їх сини також будуть продовжувати. У талібів одна віра незалежно від національності, так як в Ірані. Америкоси вже давно побачили безперспективність військових дій та ще і кацапи закрили базу в таджиків. все йде так як задумав рейх.
показать весь комментарий
15.08.2021 23:50 Ответить
А ведь точнее и не скажешь !!! - " Афганистан. Для очень многих людей не улететь - значит умереть. Но похоже, что улетят далеко не все. Жесть, господа.. Настоящая человеческая трагедия. Рукотворная. Создана и реализуется преступниками, укравшими власть в Америке."
показать весь комментарий
15.08.2021 23:58 Ответить
Искренне жаль грамотных, цивилизованных, прогрессивных афганцев, которые не смогли покинуть этот надвигающийся радикальный звиздец.
показать весь комментарий
16.08.2021 00:02 Ответить
Цікаво чи ОПЗЖісти про це знають, що їх чекає? Президент Афганістану Гані: Поїхав із країни, щоб не допустити кровопролиття - Цензор.НЕТ 4145
показать весь комментарий
16.08.2021 09:21 Ответить
Очень похоже на правду ... - "История доказывает, что британцы и американцы никогда не ошибаются в политической игре. Просто мало кто понимает, что в действительности происходит и чем все закончится. Они играют в долгую и получат необходимый результат. Талибан - это их инструмент влияния в регионе... Сантехника все матюкали. Он плюнул и ушел. Бросив прорвавшую трубу заливать говном Москву с Пекином.".
показать весь комментарий
16.08.2021 00:08 Ответить


ТЁТЯ РОЗА

Враждебные России американские войска покинули Афганистан. Россия теперь будет граничить с дружественным Талибаном (запрещённая в России организация).
Всё. Можно расслабиться!
показать весь комментарий
16.08.2021 00:10 Ответить
Организация разрешена на территории российского МИД.
показать весь комментарий
16.08.2021 03:47 Ответить
А десь в ростові тихо плаче овоч...
Пасани а шо так можна було???
показать весь комментарий
16.08.2021 00:24 Ответить
А знаєте, що зараз робить Байден, коли під загрозою смерті тисячі американців? Поіхав в Кемп-Девід відпочивати. Копія Бубочки, таке ж лайно.
показать весь комментарий
16.08.2021 00:33 Ответить
Он кстати этим Зе напоминает. Исчезает на нескольео днев.
показать весь комментарий
16.08.2021 00:37 Ответить
В политике это не работает. Проигравший лидер обычно грузит самолет мешками баксов, слитками золота и сваливает в третью страну. Там еще может создать правительство в экзиле и собирать пожертвования с доверчивых лохов на "восстановление законной власти". А тем временем победители пытают и казнят его рядовых сторонников.
К сожалению такова реальность, что простолюдины всегда отдуваються за лидера и приближенных, поскольку простолюдины очень доверчивы и наивны, а илитка наоборот - крайне цинична и эгоистична.
Так что, если кого угораздило воевать в подобной заварухе, то он должен заранее предусмотреть пути отхода на случай проигрыша. Потому что верхние не помогут. Они будут спасать свою шкуру, семьи и богатства.
показать весь комментарий
16.08.2021 07:53 Ответить
Дуже добре. Таліби несуть цивілізацію в країну, бо донині там був феодалізм, а країна виживала на продажу наркотиків, якими ворочали моджахеди.
показать весь комментарий
16.08.2021 10:09 Ответить
"...предотвратить кровопролитие..."
Логично, что бы его не убили...
показать весь комментарий
16.08.2021 01:27 Ответить
Очень бубочку напоминает по логике...
показать весь комментарий
16.08.2021 01:41 Ответить
типа по- зебильи , нужна пиристать стрилять
показать весь комментарий
16.08.2021 10:46 Ответить
І все таки американці віддали талібам на поїдання цілу країну і ще й сусідів її. Цього не можна було допустити.
показать весь комментарий
16.08.2021 02:09 Ответить
иди не допускай
показать весь комментарий
16.08.2021 02:16 Ответить
Таліби ніяким сусідам, ні американцям жодної загрози не несуть. Вони є прогресивна частина суспільства, яка дбає про свій народ і хоче навести порядок у країні. В цьому переконалися й американці.
показать весь комментарий
16.08.2021 10:17 Ответить
Я вісім літ прожила на кордоні зАфганом. Афганці дуже красиві та порядні люди. Чого не скажеш про релігійних фанатів та жононенависників талібів. Я б хотіла вас побачити поруч з ними та скоштувати їхньої «справедливості». Зараз на черзі окупації талібами Туркменістан, Таджикістан, Узбекістан.
показать весь комментарий
16.08.2021 10:41 Ответить
интересно как быстро талибы дойдут до украины
показать весь комментарий
16.08.2021 02:25 Ответить
До мордора точно быстрее.
показать весь комментарий
16.08.2021 03:36 Ответить
вот у кого учиться воевать надо
показать весь комментарий
16.08.2021 02:26 Ответить
Навчись відпилювати голови типим ножем й те ж станешь крутим ********* . Але ж , чи можно такий "кам"яний вік" називати людиною . Сапієнс ? Точно ні . може гомо-еректус ... ці теж були канібалами !

Великий героїзм оточити місто , що між горами росташованно , й по йому лупити з мінометів й гармат . Ці вояки так й заявили , що будуть руйнувати квартал за кварталом , бо будь яке місто в їх тупому розумінні це обитель шайтана .

Ті ж самі таліби десятиліття тому теж вже захоплювали Кабул дуже жваво . Й йще в два рази жвавійше тікали з його . А як ховалися мов щури по тоналях , коли їх Буш-молодший вакуумними бомбами прасував .
Бо то ж суніти з гір . Куда їм до сусіда - шиїта з його 3-тисячирічної традицію державоутворення йще з часів Ахемедіда Кіра Першого й Сасинидів .
Але не зважаючи на тисячирічну традицію , на нафту навіть Іран усе більше відстає від цивілізованного світу порівнянно з часами шаха Пехлеві .
Й головне - шиїзм тим й відрізняється від сунизму, що в його вбудованна ієрархчна структура аятулл й дежава поєднанна з релігією .
А у сунітів -- навіть перші османські султани в 13 столітті перше що робили - відділяли свою владу від релігійних структур , бо у сунітів піди й скажи , що якись муфтії головний ієрарх ! Для сунітів це харам !!! У сунитів не може бути кілька халіфатів -- виключно єдиний , виключно світовий
показать весь комментарий
16.08.2021 05:06 Ответить
а талибы молодцы лучше умереть стоя чем на коленях перед американцами лазить выперли их поганой метлой интересно кто следуший их выпрет наверное украина
показать весь комментарий
16.08.2021 02:31 Ответить
Здесь водки нет, в спам.
показать весь комментарий
16.08.2021 03:49 Ответить
Видно американці зрозуміли і дали задній хід коли добре розібралися в загарбницької війни срср з Афганістаном. В якій за період з 25 грудня 1979 по 15 лютого 1989 року в окупаційних військах (ОКСВ), що окупували територію ДРА, знаходилося 620 000 чол. загарбників з срср. В результаті цього безповоротні людські втрати загиблих виявилося 14 453 чол. Санітарні втрати поранених, контужених, травмованих ..... склали 469 685 чол. У тому числі: покаліченими і інвалідами стали 10 751 чол. Потрапили в полон: 417 чол.
У той час на жаль Україна була безправною колонією в кривавій вязниці народів срср, і українців як своїх рабів кремлівські володарі теж примусили воювати проти афганського народу. У підсумку в цій не потрібній Україні окупаційній війні загинуло 2 376 українців десятки тисяч їх було поранених і покалічених. А от втрати за 9 років цієї ганебної війни синів авраама повністю з усього срср склали аж 7 євреїв, це трохи більш як по пів єврея за рік. (навоювали).
показать весь комментарий
16.08.2021 03:53 Ответить
Ви забули вказати, що втрати афганців за радянський період війни склали 2, 5 мільйона. Таку цифру називала й радянська газета. А то майже всі були цивільними...
показать весь комментарий
16.08.2021 10:29 Ответить
Невже і цей чкурнув на Ростов?
показать весь комментарий
16.08.2021 06:20 Ответить
скорее всего Иран
показать весь комментарий
16.08.2021 08:00 Ответить
Турцию.
показать весь комментарий
16.08.2021 08:02 Ответить
вполне но с Ираном проще турки могут не захотеть им с талибами както разговаривать нужно
показать весь комментарий
16.08.2021 08:05 Ответить
Талибы взяли гору над стандартами НАТО всего лишь автоматами калашникова.
Американцы проиграли мусульманской Вере.
показать весь комментарий
16.08.2021 07:37 Ответить
Не только. Прежде всего поддержкой большинства населения.
показать весь комментарий
16.08.2021 07:48 Ответить
Американці залишили цю дрімучу країну, тому що їм там робити нічого. Уявляю, як Талібан покінчить з епохою бідності і зробить Афганістан процвітаючою, високорозвиненою країною, мабуть не дарма він користується підтримкою у населення. От тепер нехай підставляють долоньки.
показать весь комментарий
16.08.2021 11:17 Ответить
мдя... новость не очень конечно хотя разумно- всё равно выгонят..... но радует что глобалисты
обосрались
показать весь комментарий
16.08.2021 08:04 Ответить
Якщо урядові війська не спроможні захистити державу, то громадяни отримають "ісламську державу" з усіма її "бонусами".
показать весь комментарий
16.08.2021 09:06 Ответить
Там вже відловлюють дівчат та відразу віддають талібам, треба туди свій лесбос відправляти, нехай розкажуть про права жінок.
показать весь комментарий
16.08.2021 09:47 Ответить
самые главные виновники вровопролития уже уехали надеюсь все они оттуда уедут и дадут людям спокойно житьможет и из украины уедут
показать весь комментарий
16.08.2021 11:13 Ответить
везде и всегда так было куда приходят американцы везде начинаеться кровопролитие сидели бы они лучше дома
показать весь комментарий
16.08.2021 11:16 Ответить
американцы это уже синоним разрухи войны и кровопролития
показать весь комментарий
16.08.2021 11:16 Ответить
А що вони зруйнували?
показать весь комментарий
16.08.2021 11:18 Ответить
людей сколько поубивали посмотрите как там было до прихода американцев и что снйчас
показать весь комментарий
16.08.2021 18:44 Ответить
Американці повбивали? На стадіоні? Ну-ну. Тепер вони підуть, слідкуй як відразу афганці краще заживуть під талібами.
показать весь комментарий
16.08.2021 20:22 Ответить
причем тут стадион о чем вы
показать весь комментарий
17.08.2021 10:51 Ответить
ну шо съедет куда нибудь не далеко получит от талибана кейсик с вечнозелёными и шаркнув
ношкой книксен сложит полномочия.... а если не сложит то сложат его.... и вся сказочка.
показать весь комментарий
16.08.2021 13:20 Ответить
не сразу конечно но заживут грабить их некому теперь пока или вы думаете они там бесплатно стояли
показать весь комментарий
17.08.2021 08:56 Ответить
Страница 2 из 2
 
 