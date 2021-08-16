До 50 громадян України перебувають в Афганістані, - МЗС
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В Афганістані продовжують перебувати до 50 громадян України, дипломати уточнюють, хто з них бажає евакуюватися.
Про це спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив агентству Інтерфакс-Україна, інформує Цензор.НЕТ.
"За інформацією МЗС, в Афганістані продовжують перебувати до 50 українців. Майже з усіма нині встановлено зв'язок, дипломати уточнюють, хто з них бажає бути евакуйованим", - сказав Ніколенко.
За словами спікера, паралельно опрацьовуються можливі шляхи безпечної евакуації, в тому числі з використанням можливостей іноземних партнерів.
"Тримаємо ситуацію на особливому контролі", - запевнив він.
Ніколенко також нагадав, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив терміново посилити посольство України в Душанбе, яке відповідає за Афганістан.
"Тепер відразу два українські диппредставництва - в Таджикистані і Пакистані - моніторять ситуацію і готові допомагати нашим громадянам", - пояснив він.
Як повідомлялося, напередодні український літак вивіз 79 осіб з Афганістану: вісім громадян України, а також громадян Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану.
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Там только бабы-ниндзи и джихадисты!
а "спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил агентству Интерфакс-Украина...
«Интерфа́кс» - информационное агентство, одно из трёх ведущих (наряду с государственными ТАСС и РИА Новости) агентств России,
А там де толерують зрадників,там правлять бал сн та опзж
Як в Непалі...
Selvestor Vivat@S_vivat 54 мин
МИД Лукашенко беларусам в Афганистане: «Обращайтесь в Таджикистан».
Нелегитимный режим не занимается спасением людей в Афганистане их спасением занята Украина, те самые соседи, которым нелегитимный режим посылает постоянные угрозы.