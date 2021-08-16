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Афганістан (450) МЗС (3559) евакуація (1928) Ніколенко (154)

До 50 громадян України перебувають в Афганістані, - МЗС

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До 50 громадян України перебувають в Афганістані, - МЗС

В Афганістані продовжують перебувати до 50 громадян України, дипломати уточнюють, хто з них бажає евакуюватися.

Про це спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив агентству Інтерфакс-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"За інформацією МЗС, в Афганістані продовжують перебувати до 50 українців. Майже з усіма нині встановлено зв'язок, дипломати уточнюють, хто з них бажає бути евакуйованим", - сказав Ніколенко.

За словами спікера, паралельно опрацьовуються можливі шляхи безпечної евакуації, в тому числі з використанням можливостей іноземних партнерів.

"Тримаємо ситуацію на особливому контролі", - запевнив він.

Ніколенко також нагадав, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив терміново посилити посольство України в Душанбе, яке відповідає за Афганістан.

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"Тепер відразу два українські диппредставництва - в Таджикистані і Пакистані - моніторять ситуацію і готові допомагати нашим громадянам", - пояснив він.

Як повідомлялося, напередодні український літак вивіз 79 осіб з Афганістану: вісім громадян України, а також громадян Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану.

Автор: Анастасія Потіха
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Нет там никаких украинцев!
Там только бабы-ниндзи и джихадисты!
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16.08.2021 13:35 Відповісти
Послали літака, щоб він вивіз 8 українських громадян, ще не ясно якої національності. Ми ж то багаті.
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16.08.2021 13:44 Відповісти
тот самолет вывез под 100, из них только 8 украинцы
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16.08.2021 13:46 Відповісти
от магучих не можна обійматися з тими з рф
а "спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил агентству Интерфакс-Украина...

«Интерфа́кс» - информационное агентство, одно из трёх ведущих (наряду с государственными ТАСС и РИА Новости) агентств России,
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16.08.2021 13:50 Відповісти
а что они там делают, деньги считают?
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16.08.2021 13:37 Відповісти
Не эвакуируются - могут присоединиться к вот этим

До 50 громадян України перебувають в Афганістані, - МЗС - Цензор.НЕТ 3722
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16.08.2021 13:43 Відповісти
Зрадників знищують увсіх країнах,культурах,релігіях.....
А там де толерують зрадників,там правлять бал сн та опзж
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14.02.2022 17:31 Відповісти
Треба Зоряна з Шкіряком туди..
Як в Непалі...
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16.08.2021 13:57 Відповісти
Девочка с собачкой ещё не выкладывала видос в соцсетях, желая лично за ней самолёт?Ничего, ещё появится...
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16.08.2021 14:04 Відповісти







Selvestor Vivat@S_vivat 54 мин

МИД Лукашенко беларусам в Афганистане: «Обращайтесь в Таджикистан».
Нелегитимный режим не занимается спасением людей в Афганистане их спасением занята Украина, те самые соседи, которым нелегитимный режим посылает постоянные угрозы.
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16.08.2021 14:16 Відповісти
Це тії ,що стали українськими громадянами за 5000баксів...
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14.02.2022 17:28 Відповісти
 
 