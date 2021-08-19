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Хаос у Кабулі був неминучим, - Байден

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Хаос у Кабулі був неминучим, - Байден

Ситуація в Афганістані

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", у своєму першому інтерв'ю після того, як бойовики Талібану захопили афганську столицю, що призвело до паніки і втечі іноземців та афганців, які допомагали західним військовим, Байден заявив, що "хаос" у Кабулі був "неминучим". Інтерв'ю вийшло в ефірі телеканалу ABC News.

Президент Байден нагадав, що ще навесні він заявив, що крайнім терміном виведення військових підрозділів США з Афганістану є 31 серпня. Однак він припустив, що американські солдати можуть залишитися в країні довше, якщо це знадобиться для того, щоб евакуювати звідти усіх американців.

"Якщо там будуть залишатися американські громадяни, ми залишимося, щоб усіх вивезти", - сказав Байден.

Президент США не став уточнювати, на який термін може затягнутися американська військова присутність в Афганістані.

Таліби нині не заважають американським військовим у процесі евакуації людей з аеропорту Кабула. Однак бойовики контролюють решту території столиці, і, по суті, можуть дозволяти або забороняти в'їзд на територію аеропорту, а іноземні військові дуже обмежені в пересуванні за межами контрольованого ними аеропорту.

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В інтерв'ю ABC News Байден заявив, що легкого виходу зі становища, що створилося, не було в принципі.

"Ідея про те, що існував якийсь спосіб вибратися з цього без хаосу - я не знаю, як це можливо", - сказав Байден.

Він додав, що нині таліби допомагають американським військовим, з якими вони стільки років боролися, - принаймні, допомагаючи іноземним громадянам залишити країну.

"Вони співпрацюють, дозволяють виїхати американським громадянам, американському персоналу, посольствам тощо", - сказав глава Білого дому.

Проте, "у нас є складнощі з вивезенням тих, хто допомагав нам, коли ми були там", - додав Байден, очевидно, маючи на увазі афганців, які раніше працювали разом з американцями і військовими з інших країн, і тепер побоюються відплати з боку талібів.

Президент відкинув критичні зауваження з приводу того, що евакуація з Афганістану стала справжнім провалом його адміністрації.

"Це був простий вибір", - сказав Байден.

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Пославшись на майже миттєвий колапс підтримуваного Заходом афганського уряду і афганських сил безпеки перед обличчям наступаючого Талібану, американський лідер уточнив, що він так само переконаний у необхідності продовження виведення американських військових із країни.

На пзаитання про те, що президент відчув у той момент, коли в мережі з'явилися відео з панікою афганців, які заполонили кабульський аеропорт, і з людьми, які забралися на військово-транспортний літак і впали з нього під час зльоту, Джо Байден відповів, що в цей момент він міркував так: "ми повинні взяти ситуацію під контроль, ми маємо діяти швидше. Ми маємо діяти таким чином, щоб ми могли взяти під свій контроль аеропорт. І ми це зробили".

Нагадаємо, 15 серпня бойовики радикального ісламського руху "Талібан" увійшли до столиці Афганістану. Після цього уряд країни погодився мирно передати владу талібам, щоб уникнути штурму Кабула.

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ЗМІ повідомили, що президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану. Пізніше він сам підтвердив цю інформацію.

16 серпня повітряний простір над Кабулом закрили для прольоту будь-яких цивільних літаків, літати там може тільки військова авіація.

Як повідомлялося, напередодні український літак вивіз 79 осіб з Афганістану: вісім громадян України, а також громадян Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану. Тим часом, за інформацією МЗС, принаймні 50 громадян України продовжують залишатися в Афганістані.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
надо бы нашего хрипатого рембо туда отправить в разгрузке и очочках
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19.08.2021 07:09
+6
Та новость есть уже давно.. ну а цензору видимо такое говорить невыгодно.. что "друзья" турки признают талибан
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19.08.2021 07:11
+6
выдайте человеку шапочку из фольги
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19.08.2021 07:35
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надо бы нашего хрипатого рембо туда отправить в разгрузке и очочках
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19.08.2021 07:09 Відповісти
Пожалійте багатостраждальний народ Афганістану!
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19.08.2021 07:17 Відповісти
Турция открыта для сотрудничества с талибами, - Эрдоган
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19.08.2021 07:09 Відповісти
Та новость есть уже давно.. ну а цензору видимо такое говорить невыгодно.. что "друзья" турки признают талибан
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19.08.2021 07:11 Відповісти
А що ще султан може заявити, подивимося як буде на ділі.
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19.08.2021 07:16 Відповісти
Ага, и поэтому просит разрешения ввести турецкие войска в Афганистан. Эрдоган - опытный и хитрый политик.
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19.08.2021 08:42 Відповісти
ливия показала, что эрдогановы соколы запросто отстраняют путиновых галок и ворон...
и афганистану предстоит то же...дело за легитимизацией
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19.08.2021 09:32 Відповісти
Какие соколы и галки.... Раша и турция это скрытые союзники . Не буду тут что-то объяснять из-за того что тут много ботов любителей байрактаров
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19.08.2021 09:48 Відповісти
у союзников общие задачи...
можешь назвать их не где-то там, а тута, здеся и сейчас..
а мы почитаем
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19.08.2021 10:08 Відповісти
Хаос в мире неизбежен - теперь когда Байдена в-наглую поставили во власть. Не из-за Байдена, само собой - он даже не понимает что говорит и делает. Он попка. А из-за тех неомарксистов, что стоят за такими вот дебилами, которые являются фасадом для других, кто реально управляет обществом. Байден такое же ничто как Трюдо, Макрон и Зеля.
А его контроллерам хаос нужен: неомарксисты в сущности используют те же методы (почти) что и их предшественники в 1917 году: хаос, отвлечение внимания людей на придуманные проблемы (как белый расизм), подавление свобод и "ловля рыбки в мутной воде".
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19.08.2021 07:12 Відповісти
А Джастин 3-D чем вам не угодил?
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19.08.2021 07:18 Відповісти
выдайте человеку шапочку из фольги
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19.08.2021 07:35 Відповісти
Откуда вы берётесь такие умные?
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19.08.2021 07:36 Відповісти
байда все знает Хаос в Кабуле был неизбежен, - Байден - Цензор.НЕТ 439
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19.08.2021 07:15 Відповісти
Ничего,скоро наш бедоносец прилетит и справедливость восторжествует.
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19.08.2021 07:25 Відповісти
Уже починається: Тропический шторм «Фред» нацелился на Флориду !!!
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19.08.2021 10:40 Відповісти
Дєдушко впав в старечий маразм - фактично забезпечити високоточною зброєю терористів, які її використають проти США!
Додатково стимулює тероризм потуранням паРаші з «Північним потоком-2» - в України забирає 10 млрд дол/рік за транзит газу, а в замін капає 480 млн дол (в Афган грохає 4,5 млрд дол щороку, для порівняння)…
Це щоб внести ясність про пріоритети США на сьогодні…
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19.08.2021 07:36 Відповісти
На псячій мові окупанта не спілкуюсь, тому ваше тупе риторичне питання проігнорую…
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19.08.2021 07:42 Відповісти
Нам Байден президентом уклониста поставил? Помогать тем что не хочет защищать свою страну не стОит
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19.08.2021 07:49 Відповісти
Байден 20 лет у власти? Сколько денег рыжий вгрохал в афган? Много он Украине помог
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19.08.2021 07:44 Відповісти
Я не понял ,а шо Ковид-19 уже все ,почему без масок пускают в самолёт ,где проверки на вирус , 🙄🤔🤦😡 Короче талибы и вирус за одно победили 🤣🤣🤣🤣
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19.08.2021 08:04 Відповісти
В статье не " боясь возмездия", а " боясь мести". Поменяйте.
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19.08.2021 08:40 Відповісти
То есть расписался в собственном бессилии. Браво, бидон, ты пробил очередное дно.
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19.08.2021 08:45 Відповісти
доверяет ситуацию первой экономике мира, как самой первой в мире по итогам года...
китаю пришла пора самому заниматься безопасностью в регионе
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19.08.2021 09:44 Відповісти
неможливо зробити другу Каліфарнію в Афганістані, особливо коли самі афганці цього не хочуть.
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19.08.2021 09:15 Відповісти
Хаос в Кабуле был неизбежен, заключение договора с ФРГ и РФ по СП-2 было неизбежно, восстановление финансирования Палестины было неизбежно, де-факто выход США из договора Авраама был неизбежен - в этом мире хоть что-то от Байдена зависит?
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19.08.2021 11:09 Відповісти
а раньше об этом подумать было нельзя?
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19.08.2021 15:13 Відповісти
 
 