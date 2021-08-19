Хаос у Кабулі був неминучим, - Байден
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Ситуація в Афганістані
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", у своєму першому інтерв'ю після того, як бойовики Талібану захопили афганську столицю, що призвело до паніки і втечі іноземців та афганців, які допомагали західним військовим, Байден заявив, що "хаос" у Кабулі був "неминучим". Інтерв'ю вийшло в ефірі телеканалу ABC News.
Президент Байден нагадав, що ще навесні він заявив, що крайнім терміном виведення військових підрозділів США з Афганістану є 31 серпня. Однак він припустив, що американські солдати можуть залишитися в країні довше, якщо це знадобиться для того, щоб евакуювати звідти усіх американців.
"Якщо там будуть залишатися американські громадяни, ми залишимося, щоб усіх вивезти", - сказав Байден.
Президент США не став уточнювати, на який термін може затягнутися американська військова присутність в Афганістані.
Таліби нині не заважають американським військовим у процесі евакуації людей з аеропорту Кабула. Однак бойовики контролюють решту території столиці, і, по суті, можуть дозволяти або забороняти в'їзд на територію аеропорту, а іноземні військові дуже обмежені в пересуванні за межами контрольованого ними аеропорту.
В інтерв'ю ABC News Байден заявив, що легкого виходу зі становища, що створилося, не було в принципі.
"Ідея про те, що існував якийсь спосіб вибратися з цього без хаосу - я не знаю, як це можливо", - сказав Байден.
Він додав, що нині таліби допомагають американським військовим, з якими вони стільки років боролися, - принаймні, допомагаючи іноземним громадянам залишити країну.
"Вони співпрацюють, дозволяють виїхати американським громадянам, американському персоналу, посольствам тощо", - сказав глава Білого дому.
Проте, "у нас є складнощі з вивезенням тих, хто допомагав нам, коли ми були там", - додав Байден, очевидно, маючи на увазі афганців, які раніше працювали разом з американцями і військовими з інших країн, і тепер побоюються відплати з боку талібів.
Президент відкинув критичні зауваження з приводу того, що евакуація з Афганістану стала справжнім провалом його адміністрації.
"Це був простий вибір", - сказав Байден.
Пославшись на майже миттєвий колапс підтримуваного Заходом афганського уряду і афганських сил безпеки перед обличчям наступаючого Талібану, американський лідер уточнив, що він так само переконаний у необхідності продовження виведення американських військових із країни.
На пзаитання про те, що президент відчув у той момент, коли в мережі з'явилися відео з панікою афганців, які заполонили кабульський аеропорт, і з людьми, які забралися на військово-транспортний літак і впали з нього під час зльоту, Джо Байден відповів, що в цей момент він міркував так: "ми повинні взяти ситуацію під контроль, ми маємо діяти швидше. Ми маємо діяти таким чином, щоб ми могли взяти під свій контроль аеропорт. І ми це зробили".
Нагадаємо, 15 серпня бойовики радикального ісламського руху "Талібан" увійшли до столиці Афганістану. Після цього уряд країни погодився мирно передати владу талібам, щоб уникнути штурму Кабула.
ЗМІ повідомили, що президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану. Пізніше він сам підтвердив цю інформацію.
16 серпня повітряний простір над Кабулом закрили для прольоту будь-яких цивільних літаків, літати там може тільки військова авіація.
Як повідомлялося, напередодні український літак вивіз 79 осіб з Афганістану: вісім громадян України, а також громадян Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану. Тим часом, за інформацією МЗС, принаймні 50 громадян України продовжують залишатися в Афганістані.
Будь ласка, зачекайте...
и афганистану предстоит то же...дело за легитимизацией
можешь назвать их не где-то там, а тута, здеся и сейчас..
а мы почитаем
А его контроллерам хаос нужен: неомарксисты в сущности используют те же методы (почти) что и их предшественники в 1917 году: хаос, отвлечение внимания людей на придуманные проблемы (как белый расизм), подавление свобод и "ловля рыбки в мутной воде".
Додатково стимулює тероризм потуранням паРаші з «Північним потоком-2» - в України забирає 10 млрд дол/рік за транзит газу, а в замін капає 480 млн дол (в Афган грохає 4,5 млрд дол щороку, для порівняння)…
Це щоб внести ясність про пріоритети США на сьогодні…
китаю пришла пора самому заниматься безопасностью в регионе