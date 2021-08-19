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Хаос в Кабуле был неизбежен, - Байден

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Хаос в Кабуле был неизбежен, - Байден

Президент Джо Байден заявил в среду, что американские подразделения будут дислоцированы в Кабуле до тех пор, пока оттуда не эвакуируют всех граждан США, даже если военным придется остаться в контролируемой талибами столице Афганистана дольше, чем предполагалось.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", в своем первом интервью после того, как боевики Талибана захватили афганскую столицу, что привело к панике и бегству иностранцев и афганцев, помогавших западным военным, Байден заявил, что "хаос" в Кабуле был "неизбежен". Интервью вышло в эфире телеканала ABC News.

Президент Байден напомнил, что еще весной он заявил, что крайним сроком вывода военных подразделений США из Афганистана является 31 августа. Однако он допустил, что американские солдаты могут остаться в стране дольше, если это понадобится для того, чтобы эвакуировать оттуда всех американцев до единого.

"Если там будут оставаться американские граждане, мы останемся, чтобы всех вывезти", - сказал Байден.

Президент США не стал уточнять, на какой срок может затянуться американское военное присутствие в Афганистане.

Талибы в данный момент не мешают американским военным в процессе эвакуации людей из аэропорта Кабула. Однако боевики контролируют остальную территорию столицы, и, по сути, могут разрешать или запрещать въезд на территорию аэропорта, а иностранные военные сильно ограничены в передвижении за пределами контролируемого ими аэропорта.

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В интервью ABC News Байден заявил, что легкого выхода из создавшегося положения не было в принципе.

"Идея о том, что существовал какой-то способ выбраться из этого без хаоса - я не знаю, как это возможно", - сказал Байден.

Он добавил, что в настоящее время талибы помогают американским военным, с которыми они столько лет сражались - по крайней мере, помогая иностранным гражданам покинуть страну.

"Они сотрудничают, позволяют уехать американским гражданам, американскому персоналу, посольствам и так далее", - сказал глава Белого дома.

Тем не менее, "у нас есть сложности с вывозом тех, кто помогал нам, когда мы были там", - добавил Байден, очевидно, имея в виду афганцев, которые раньше работали вместе с американцами и военными из других стран, и теперь опасаются возмездия со стороны талибов.

Президент отверг критические замечания по поводу того, что эвакуация из Афганистана стала настоящим провалом его администрации.

"Это был простой выбор", - сказал Байден.

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Сославшись на почти мгновенный коллапс поддерживаемого Западом афганского правительства и афганских сил безопасности перед лицом наступающего Талибана, американский лидер уточнил, что он все так же убежден в необходимости продолжения вывода американских военных из страны.

На вопрос о том, какие чувства президент испытал в тот момент, когда в сети появились видео с паникующими афганцами, наводнившими кабульский аэропорт, и с людьми, которые забрались на военно-транспортный самолет и упали с него во время взлета, Джо Байден ответил, что в этот момент он рассуждал так: "Мы должны взять ситуацию под контроль, мы должны действовать быстрее. Мы должны действовать таким образом, чтобы мы могли взять под свой контроль аэропорт. И мы это сделали".

Как сообщалось 15 августа боевики радикального исламского движения "Талибан" вошли в столицу Афганистана. После этого правительство страны согласилось мирно передать власть талибам, чтобы избежать штурма Кабула.

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СМИ сообщили, что президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. Позже он сам подтвердил эту информацию.

16 августа воздушное пространство над Кабулом закрылось для пролета любых гражданских самолетов, летать там может только военная авиация.

Как сообщалось, накануне украинский самолет вывез 79 человек из Афганистана: восемь граждан Украины, а также граждан Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана. Между тем, по информации МИД, до 50 граждан Украины продолжают оставаться в Афганистане.
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Топ комментарии
+10
надо бы нашего хрипатого рембо туда отправить в разгрузке и очочках
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19.08.2021 07:09
+6
Та новость есть уже давно.. ну а цензору видимо такое говорить невыгодно.. что "друзья" турки признают талибан
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19.08.2021 07:11
+6
выдайте человеку шапочку из фольги
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19.08.2021 07:35
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надо бы нашего хрипатого рембо туда отправить в разгрузке и очочках
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19.08.2021 07:09 Ответить
Пожалійте багатостраждальний народ Афганістану!
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19.08.2021 07:17 Ответить
Турция открыта для сотрудничества с талибами, - Эрдоган
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19.08.2021 07:09 Ответить
Та новость есть уже давно.. ну а цензору видимо такое говорить невыгодно.. что "друзья" турки признают талибан
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19.08.2021 07:11 Ответить
А що ще султан може заявити, подивимося як буде на ділі.
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19.08.2021 07:16 Ответить
Ага, и поэтому просит разрешения ввести турецкие войска в Афганистан. Эрдоган - опытный и хитрый политик.
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19.08.2021 08:42 Ответить
ливия показала, что эрдогановы соколы запросто отстраняют путиновых галок и ворон...
и афганистану предстоит то же...дело за легитимизацией
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19.08.2021 09:32 Ответить
Какие соколы и галки.... Раша и турция это скрытые союзники . Не буду тут что-то объяснять из-за того что тут много ботов любителей байрактаров
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19.08.2021 09:48 Ответить
у союзников общие задачи...
можешь назвать их не где-то там, а тута, здеся и сейчас..
а мы почитаем
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19.08.2021 10:08 Ответить
Хаос в мире неизбежен - теперь когда Байдена в-наглую поставили во власть. Не из-за Байдена, само собой - он даже не понимает что говорит и делает. Он попка. А из-за тех неомарксистов, что стоят за такими вот дебилами, которые являются фасадом для других, кто реально управляет обществом. Байден такое же ничто как Трюдо, Макрон и Зеля.
А его контроллерам хаос нужен: неомарксисты в сущности используют те же методы (почти) что и их предшественники в 1917 году: хаос, отвлечение внимания людей на придуманные проблемы (как белый расизм), подавление свобод и "ловля рыбки в мутной воде".
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19.08.2021 07:12 Ответить
А Джастин 3-D чем вам не угодил?
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19.08.2021 07:18 Ответить
выдайте человеку шапочку из фольги
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19.08.2021 07:35 Ответить
Откуда вы берётесь такие умные?
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19.08.2021 07:36 Ответить
байда все знает Хаос в Кабуле был неизбежен, - Байден - Цензор.НЕТ 439
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19.08.2021 07:15 Ответить
Ничего,скоро наш бедоносец прилетит и справедливость восторжествует.
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19.08.2021 07:25 Ответить
Уже починається: Тропический шторм «Фред» нацелился на Флориду !!!
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19.08.2021 10:40 Ответить
Дєдушко впав в старечий маразм - фактично забезпечити високоточною зброєю терористів, які її використають проти США!
Додатково стимулює тероризм потуранням паРаші з «Північним потоком-2» - в України забирає 10 млрд дол/рік за транзит газу, а в замін капає 480 млн дол (в Афган грохає 4,5 млрд дол щороку, для порівняння)…
Це щоб внести ясність про пріоритети США на сьогодні…
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19.08.2021 07:36 Ответить
На псячій мові окупанта не спілкуюсь, тому ваше тупе риторичне питання проігнорую…
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19.08.2021 07:42 Ответить
Нам Байден президентом уклониста поставил? Помогать тем что не хочет защищать свою страну не стОит
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19.08.2021 07:49 Ответить
Байден 20 лет у власти? Сколько денег рыжий вгрохал в афган? Много он Украине помог
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19.08.2021 07:44 Ответить
Я не понял ,а шо Ковид-19 уже все ,почему без масок пускают в самолёт ,где проверки на вирус , 🙄🤔🤦😡 Короче талибы и вирус за одно победили 🤣🤣🤣🤣
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19.08.2021 08:04 Ответить
В статье не " боясь возмездия", а " боясь мести". Поменяйте.
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19.08.2021 08:40 Ответить
То есть расписался в собственном бессилии. Браво, бидон, ты пробил очередное дно.
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19.08.2021 08:45 Ответить
доверяет ситуацию первой экономике мира, как самой первой в мире по итогам года...
китаю пришла пора самому заниматься безопасностью в регионе
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19.08.2021 09:44 Ответить
неможливо зробити другу Каліфарнію в Афганістані, особливо коли самі афганці цього не хочуть.
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19.08.2021 09:15 Ответить
Хаос в Кабуле был неизбежен, заключение договора с ФРГ и РФ по СП-2 было неизбежно, восстановление финансирования Палестины было неизбежно, де-факто выход США из договора Авраама был неизбежен - в этом мире хоть что-то от Байдена зависит?
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19.08.2021 11:09 Ответить
а раньше об этом подумать было нельзя?
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19.08.2021 15:13 Ответить
 
 