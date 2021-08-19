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Защитник Украины погиб на Донбассе, с начала суток - 6 обстрелов, - ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Защитник Украины погиб на Донбассе, с начала суток - 6 обстрелов, - ООС

Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала текущих суток, 19 августа, 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает штаб ООС, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате обстрела один военнослужащий получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью", - сказано в сообщении.

В направлении Новоалександровки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия. Под Крымским применялись минометы калибра 120 мм, в районе Нью-Йорка – станковые противотанковые гранатометы.

Вблизи Невельского наемники применили станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие, под Красногоровкой – станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Читайте: Сегодня в районе ООС погиб воин 24-й ОМБр львовянин Василий Островский,- Козицкий. ФОТО

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Подразделения ОС открывали огонь в ответ.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+17
И где этот вiслюк мира, перестун стрилять? Шо молчит?
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19.08.2021 18:25
+14
Знову втрати , та біль і горе 😪😪😪
Світла пам'ять Герою Украіни !!
Смерть рашинським катам на нашій Землі!
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19.08.2021 18:27
+10
Царствие Небесное герое.
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19.08.2021 18:35
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И где этот вiслюк мира, перестун стрилять? Шо молчит?
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19.08.2021 18:25 Ответить
Воно вилазе коли є гарні новини.
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19.08.2021 18:30 Ответить
Знову втрати , та біль і горе 😪😪😪
Світла пам'ять Герою Украіни !!
Смерть рашинським катам на нашій Землі!
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19.08.2021 18:27 Ответить
именно - не сепарасты, а рссукие боевики, как вы и сказал.
ибо там местных - тупо видно как и афганцев - даавай бабло, дэнги даавай, а если нет - то разбегаются.
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19.08.2021 18:31 Ответить
А пока Киев готовится к параду, по нему спокойно разъезжают сепары и называют парад ВСУ гейпарадом оккупантов: https://www.youtube.com/watch?v=wsvW7CYuRS0
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19.08.2021 18:31 Ответить
Сьогодні вранці в зоні проведення бойових дій (ООС) від кулі снайпера загинув мешканець міста Львова, військовослужбовець військової служби за контрактом, командир мотопіхотного відділення військової частини А0998 Островський Василь Степанович, 1980 року народження. Про це повідомили 19 серпня Гал-інфо у пресслужбі ЛОДА.Захисник України загинув на Донбасі, з початку доби - 6 обстрілів, - ООС - Цензор.НЕТ 5759
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19.08.2021 18:32 Ответить
Царствие Небесное герое.
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19.08.2021 18:35 Ответить
Захисник України загинув на Донбасі, з початку доби - 6 обстрілів, - ООС - Цензор.НЕТ 7281
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19.08.2021 18:55 Ответить
Что то часто погибают в последнее время, это уже третий за три дня только официально.
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19.08.2021 18:49 Ответить
А вова сделал за последнее время хоть одно заявление о погибших? Могучих нагородив , про очи Ухйла задав...
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19.08.2021 19:13 Ответить
Вічна пам'ять герою....

Захисник України загинув на Донбасі, з початку доби - 6 обстрілів, - ООС - Цензор.НЕТ 4358
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19.08.2021 19:33 Ответить
В четверг, 19 августа, в зоне проведения ООС погиб военнослужащий из Днепра, старший лейтенант ВСУ Геннадий Савенко. Он вместе с семьей жил в селе Чапли, в Приднепровске.
Известно, что Геннадий погиб во время выполнения боевого задания.
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19.08.2021 19:51 Ответить
вічна пам'ять
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19.08.2021 22:54 Ответить
R.I.P.
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19.08.2021 20:36 Ответить
 
 