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Захисник України загинув на Донбасі, з початку доби - 6 обстрілів, - ООС

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Захисник України загинув на Донбасі, з початку доби - 6 обстрілів, - ООС

Російські найманці в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі з початку поточної доби, 19 серпня, 6 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє штаб ООС, інформує Цензор.НЕТ.

"В результаті обстрілу один військовослужбовець дістав вогнепальне поранення, несумісне з життям", - сказано в повідомленні.

У напрямку Новоолександрівки російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї. Під Кримським застосовувалися міномети калібру 120 мм, в районі Нью-Йорка - станкові протитанкові гранатомети.

Поблизу Невельського найманці застосували станкові протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю, під Красногорівкою - станкові протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

Читайте також: Український воїн загинув сьогодні внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. Війська РФ били зі 120-мм мінометів та СПГ, - штаб ООС

Крім того, в Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Підрозділи ОС відкривали вогонь у відповідь.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+17
И где этот вiслюк мира, перестун стрилять? Шо молчит?
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19.08.2021 18:25
+14
Знову втрати , та біль і горе 😪😪😪
Світла пам'ять Герою Украіни !!
Смерть рашинським катам на нашій Землі!
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19.08.2021 18:27
+10
Царствие Небесное герое.
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19.08.2021 18:35
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И где этот вiслюк мира, перестун стрилять? Шо молчит?
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19.08.2021 18:25 Відповісти
Воно вилазе коли є гарні новини.
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19.08.2021 18:30 Відповісти
Знову втрати , та біль і горе 😪😪😪
Світла пам'ять Герою Украіни !!
Смерть рашинським катам на нашій Землі!
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19.08.2021 18:27 Відповісти
именно - не сепарасты, а рссукие боевики, как вы и сказал.
ибо там местных - тупо видно как и афганцев - даавай бабло, дэнги даавай, а если нет - то разбегаются.
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19.08.2021 18:31 Відповісти
А пока Киев готовится к параду, по нему спокойно разъезжают сепары и называют парад ВСУ гейпарадом оккупантов: https://www.youtube.com/watch?v=wsvW7CYuRS0
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19.08.2021 18:31 Відповісти
Сьогодні вранці в зоні проведення бойових дій (ООС) від кулі снайпера загинув мешканець міста Львова, військовослужбовець військової служби за контрактом, командир мотопіхотного відділення військової частини А0998 Островський Василь Степанович, 1980 року народження. Про це повідомили 19 серпня Гал-інфо у пресслужбі ЛОДА.Захисник України загинув на Донбасі, з початку доби - 6 обстрілів, - ООС - Цензор.НЕТ 5759
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19.08.2021 18:32 Відповісти
Царствие Небесное герое.
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19.08.2021 18:35 Відповісти
Захисник України загинув на Донбасі, з початку доби - 6 обстрілів, - ООС - Цензор.НЕТ 7281
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19.08.2021 18:55 Відповісти
Что то часто погибают в последнее время, это уже третий за три дня только официально.
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19.08.2021 18:49 Відповісти
А вова сделал за последнее время хоть одно заявление о погибших? Могучих нагородив , про очи Ухйла задав...
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19.08.2021 19:13 Відповісти
Вічна пам'ять герою....

Захисник України загинув на Донбасі, з початку доби - 6 обстрілів, - ООС - Цензор.НЕТ 4358
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19.08.2021 19:33 Відповісти
В четверг, 19 августа, в зоне проведения ООС погиб военнослужащий из Днепра, старший лейтенант ВСУ Геннадий Савенко. Он вместе с семьей жил в селе Чапли, в Приднепровске.
Известно, что Геннадий погиб во время выполнения боевого задания.
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19.08.2021 19:51 Відповісти
вічна пам'ять
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19.08.2021 22:54 Відповісти
R.I.P.
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19.08.2021 20:36 Відповісти
 
 