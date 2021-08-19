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Байден (2385) вакцина (3815) США (23209) COVID-19 (18600)

Байдену и его супруге сделают третью прививку от COVID-19

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Байдену и его супруге сделают третью прививку от COVID-19

С 20 сентября в США можно будет сделать прививку третьей дозой вакцины от коронавируса. Президент Штатов Джо Байден уже заявил, что они с супругой планируют сделать укол.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы собираемся сделать бустерные прививки", - сказал Байден в эфире телеканала ABC News.

Президент добавил, что так как и он, и его супруга получили первые две дозы вакцины в январе 2021 года, то согласно действующим в США правилам в сентябре они смогут претендовать на третью дозу.

На этой неделе администрация Байдена объявила, что американцы смогут получить дополнительную дозу с 20 сентября. Третья доза будет доступна для всех тех, кто более восьми месяцев назад сделал прививку от коронавируса препаратами Pfizer или Moderna.

Читайте: Эффективность вакцины от коронавируса Pfizer снижается быстрее, чем AstraZeneca, - исследование

В августе Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США разрешило делать дополнительную дозу вакцины от коронавируса людям с ослабленным иммунитетом. В США третью дозу вакцины компаний Pfizer или Moderna смогут получить жители с пересаженными органами, некоторыми формами рака и другими заболеваниями.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+12
Байдену нужно прививку в моск сделать. От глупости и старческого маразма.
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19.08.2021 18:48
+8
Байдену и его супруге сделают третью прививку от COVID-19 - Цензор.НЕТ 1566
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19.08.2021 18:57
+5
Там зекретин такое понес...обиделося оно на слова Байдена про коррупцию,говорит :"Не люблю..."))))))
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19.08.2021 18:55
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Байдену нужно прививку в моск сделать. От глупости и старческого маразма.
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19.08.2021 18:48 Ответить
Дедушка старенький. Ему всё равно.
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19.08.2021 18:54 Ответить
Че третью? Две еще,внутривенно,с аминазином,шоб попустило наверняк...
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19.08.2021 18:54 Ответить
По-моему его уже попустило. Мозги поплыли совсем.
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19.08.2021 18:55 Ответить
ДБР до сих пор,оказывается "расследует" дело Байдена-чего хорошего от него ,в отношении зекретина ,ждать?вот ,ожидаемо,неприязнь Байдена к зебобе и задела Украину,в конце концов
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19.08.2021 18:58 Ответить
Причем тут зебоба когда его действия вообще на всю геополитику в евроазиатском регионе повлияли. И не лучшим образом.
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19.08.2021 19:01 Ответить
А я считаю ,что американские военные намного ценнее ,чем люди ,которые ради того чтоб свинтить в Европу,отдали свою страну малочисленной банде дикарей,которая уступала им во всех отношениях.
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19.08.2021 19:04 Ответить
А 20 лет до этого значит американские военные ценны не были? Прозрел шоле? Байдену и его супруге сделают третью прививку от COVID-19 - Цензор.НЕТ 5575
А если серьезно - слабое оправдание глобального позора.
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19.08.2021 19:08 Ответить
Да задолбались они 20лет за афганцев воевать)кстати,первым задолбался Трамп -он процесс выхода и запустил...так что обвинять американцев в том,что они устали мучится с необучаемыми афганцами и вкладывать в это бешенное бабло -странно.
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19.08.2021 19:12 Ответить
Вы даже не поняли в чем их обвининяют.
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19.08.2021 19:41 Ответить
А там шо, є в шо колоти?
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19.08.2021 21:57 Ответить
За предательство США и работу на кремль этой гниде нужно сделать массаж электростулом.
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19.08.2021 18:50 Ответить
А я сьогодні гарно покакав. )
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19.08.2021 18:51 Ответить
Байдену и его супруге сделают третью прививку от COVID-19

Давай, Жора. В районе эпидемия - ящур! (с)
Байдену и его супруге сделают третью прививку от COVID-19 - Цензор.НЕТ 2839
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19.08.2021 18:51 Ответить
Там зекретин такое понес...обиделося оно на слова Байдена про коррупцию,говорит :"Не люблю..."))))))
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19.08.2021 18:55 Ответить
Байдену и его супруге сделают третью прививку от COVID-19 - Цензор.НЕТ 1566
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19.08.2021 18:57 Ответить
скажите, а микрочипы из первого и второго укола совместимы? их вообще тестировали? получил вторую прививку через 19 дней от первой. Подскажите, знатоки, как чипы акивировать чтоб без смартфона по цензору лазить? зеенского как не переносил так и не переношу, хвост лишний не растет.. тот который есть - тоже не отпал....
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19.08.2021 20:11 Ответить
ну дык,зубы надо запломбировать Байдену и его супруге сделают третью прививку от COVID-19 - Цензор.НЕТ 7101.хотя бы один
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19.08.2021 20:50 Ответить
Який примітивізм.
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19.08.2021 21:05 Ответить
зато давно и успешно Байдену и его супруге сделают третью прививку от COVID-19 - Цензор.НЕТ 5500
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19.08.2021 21:07 Ответить
Ну навіщо ви так? Взяли і відкрили секрет...)))) Антиваксери тепер до стоматолога не підуть.
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19.08.2021 21:53 Ответить
Хватит писать и постить бред о микрочипах . Прививка опасна тем что модулирует в организме токсичный спайк протеин . Спайк протеин сам по себе опаснее вируса , разрушает внутренние органы включая легкие , почки , сердечную мышцу и клетки мозга . Вирус мутирует быстро , изменение прививки за ним не успевает и колоться придется регулярно 6-8 месяцев .
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19.08.2021 21:35 Ответить
Дедушка старый,ему всё равно Байдену и его супруге сделают третью прививку от COVID-19 - Цензор.НЕТ 6463
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19.08.2021 20:29 Ответить
Байдену и его супруге сделают третью прививку от COVID-19 - Цензор.НЕТ 2243
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19.08.2021 21:31 Ответить
Вот такой нынче в Америке пресидент и его леди .
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19.08.2021 21:32 Ответить
А может Джозеф Джозефович из-за склероза постоянно забывает, шо 10 минут назад уже гыцав на Джилл Дональдовне, потому и лазит на неё по 40 раз за ночь. А шо(?), питание у Джозефа Джозефовича в Белом Доме улучшилось, потенция усилилась, а склероз никуда не делся. Пойдёт так дальше, Джилл Дональдовна не то, шо на двух костылях скакать будет, а вообще ногами ходить не будет. Пока ещё в состоянии, нехай Джилл Дональдовна валит в Киев на саммит первых ледей да пожалуется там, може Елена-Жаба ЗЕлена шо посоветует или порошков якихось насыплет (у ЗЕлёносопельного БлаЗЕня скоммуниздит).
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19.08.2021 21:57 Ответить
Даже обама будь он неладен, когда-то сказал, что Байден никогда не упустит возможность испоганить любое порученое ему дело.
Сделайте ему уже прививку у ветеринара, пусть не мучается дед
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19.08.2021 21:41 Ответить
Та воно нехай мучається хоч і до кінця Світу, а от я чому повинен страждати через це непорозуміння?
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19.08.2021 22:03 Ответить
Уже б і четверту за разом... Заслужив г-н.
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19.08.2021 22:21 Ответить
назрел вопрос
зачем дважды привитым бустерная доза, если, как утверждают официальные лица (в том числе тот же Байден), пандемия бушует среди непривитых?
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20.08.2021 01:58 Ответить
 
 