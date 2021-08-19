Эффективность вакцины от коронавируса Pfizer снижается быстрее, чем AstraZeneca, - исследование
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Исследователи Оксфородского университета пришли к выводу, что эффективность вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech снижается быстрее, чем вакцины AstraZeneca.
Об этом пишет The Guardian, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Две дозы вакцины Pfizer имеют более высокую начальную эффективность против новых штаммов коронавируса, но она снижается быстрее в сравнении с двумя дозами AstraZeneca", - заявили исследователи из Оксфордского университета.
Исследователи отметили, что примерно через четыре-пять месяцев после полной вакцинации любой из вакцин предлагаемая защита является относительно одинаковой.
"Даже при таком незначительном снижении защиты от всех инфекций и инфекций с высокой вирусной нагрузкой важно отметить, что общая эффективность все еще очень высока, поскольку мы начинали с такого высокого уровня защиты", - сообщил доктор Поуелс.
Кроме того, ученые установили, что те, кто заразился COVID-19 после прохождения полного курса вакцинации, имеют такую же вирусную нагрузку, как и те, кто не вакцинирован. По данным специалистов, это говорит о том, что штамм "Дельта" более опасен, чем штамм "Альфа".
Пожалуйста, подождите...
Тут врач должен выписывать под конкретного пациента.
Мои знакомые вакцинировались через домашнего врача.
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Включите галочку- Вызовы VoLTE левого полушария...
И там, и там есть свои преимущества и свои слабые стороны.
бензином или дизелем ?
и тот же университет является разработчиком этой вакцины то не удивительно
вот теперь жабка успокоилась
Если Астра прошла без побочек, значит, что всё в порядке - свою порцию иммунитета она у вас выработала. Вакцина хорошая, только её можно не всем применять. В Германии её поначалу всем без разбору кололи - миллионами. Вот, тромбоз и вскрылся у людей с определёнными заболеваниями/лекарствами. Это всё - опыт. Увы, врачи его получили через человеческие страдания и даже смерти.
знакомый врач сказал что это хорошо Зенека зашла в организм - антитела вырабатывались, ему видней.
а насчет тромбозов, так кто ж их меряет....
Поэтому врач сердечникам, скорее всего, коронавак посоветует - она по другой технологии разработана.
чтобы это все значило?
Один хрен, общем))
Возможно, я неправ.
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"Исследователи отметили, что примерно через четыре-пять месяцев после полной вакцинации любой из вакцин предлагаемая защита является относительно одинаковой."
Поэтому нужно минимум раз в полгода потерять день, поехать в обл. центр, выстоять очередь (в которой можно заразиться) и вколоть себе непойми-что, возможно предотвращающее (а возможно и нет) то, что у 97% людей проходит как обычный насморк или ОРЗ...
на этот например: https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries, или на любой другой.
На счет неправильного лечения можно было согласиться ,я сам тяжело болел. Но выхода нет пока, когда ты находишься в больнице беспомощный нет выхода кроме как довериться врачам. Во всем мире так. А надежного лекарства пока не придумали.
"...ученые установили, что те, кто заразился COVID-19 после прохождения полного курса вакцинации, имеют такую же вирусную нагрузку, как и те, кто не вакцинирован."
Я правильно понял: те кто вакцинировался, болеют ТАК САМО, как те, кто не вакцинировался?!
Или я не так понимаю?
это означает, что количество вирусов в организме зараженных совеменными штаммами COVID-19 статистически не отличается независимо от того, был человек вакцинирован или не был. То есть оба будут носить примерно одинаковое число вирусов и одинаково успешно заражать окружающих. Разница же заключается не в вирусной нагрузке, а втом, насколько успешно организм ей сопротивляется и какова вероятность тяжелого течения болезни и летального исхода. Надеюсь, теперь понятно.
Вот и официальное подтверждение, что уколотые могут быть такими же заразными как и неуколотые.
Я и моя семья благополучно переболели короной 2 раза. Ничем не лечились ( кроме старшей дочери во второй раз и то это она для подстраховки бо по ящику нагнали истерии)
Но всё идёт к тому шо вынудят всё таки уколоться.
И это тот, настоящий Оксфородского университет, или очередная подделка кацапская с украденным мощным названием. Не раз сталкивался.