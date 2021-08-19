Ефективність вакцини проти коронавірусу Pfizer знижується швидше, ніж AstraZeneca, - дослідження

Дослідники Оксфордського університету дійшли висновку, що ефективність вакцини проти коронавірусу Pfizer-BioNTech знижується швидше, ніж вакцини AstraZeneca.

Про це пише The Guardian, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Дві дози вакцини Pfizer мають більш високу початкову ефективність проти нових штамів коронавірусу, але вона знижується швидше в порівнянні з двома дозами AstraZeneca", - заявили дослідники з Оксфордського університету.

Вчені зазначили, що приблизно через чотири-п'ять місяців після повної вакцинації будь-якою з вакцин пропонований захист є відносно однаковим.

"Навіть за такого незначного зниження захисту від усіх інфекцій та інфекцій з високим вірусним навантаженням важливо зазначити, що загальна ефективність все ще дуже висока, оскільки ми починали з такого високого рівня захисту", - повідомив доктор Поуелс.

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Крім того, вчені встановили, що ті, хто заразився COVID-19 після проходження повного курсу вакцинації, мають таке ж вірусне навантаження, як і ті, хто не ставив вакцину. За даними спеціалістів, це свідчить про те, що штам "Дельта" більш небезпечний, ніж штам "Альфа".