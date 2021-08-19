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Ефективність вакцини проти коронавірусу Pfizer знижується швидше, ніж AstraZeneca, - дослідження

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Ефективність вакцини проти коронавірусу Pfizer знижується швидше, ніж AstraZeneca, - дослідження

Дослідники Оксфордського університету дійшли висновку, що ефективність вакцини проти коронавірусу Pfizer-BioNTech знижується швидше, ніж вакцини AstraZeneca.

Про це пише The Guardian, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Дві дози вакцини Pfizer мають більш високу початкову ефективність проти нових штамів коронавірусу, але вона знижується швидше в порівнянні з двома дозами AstraZeneca", - заявили дослідники з Оксфордського університету.

Вчені зазначили, що приблизно через чотири-п'ять місяців після повної вакцинації будь-якою з вакцин пропонований захист є відносно однаковим.

"Навіть за такого незначного зниження захисту від усіх інфекцій та інфекцій з високим вірусним навантаженням важливо зазначити, що загальна ефективність все ще дуже висока, оскільки ми починали з такого високого рівня захисту", - повідомив доктор Поуелс.

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Крім того, вчені встановили, що ті, хто заразився COVID-19 після проходження повного курсу вакцинації, мають таке ж вірусне навантаження, як і ті, хто не ставив вакцину. За даними спеціалістів, це свідчить про те, що штам "Дельта" більш небезпечний, ніж штам "Альфа".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
это все бла-бла-бла, лучше поясните, кто понимает вот эту фразу в конце: "Кроме того, ученые установили, что те, кто заразился COVID-19 после прохождения полного курса вакцинации, имеют такую же вирусную нагрузку, как и те, кто не вакцинирован."
чтобы это все значило?
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19.08.2021 14:25
+13
Значит с тем же успехом могли бы колоть обычной водой, зарабатывая сотни миллиардов.
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19.08.2021 14:41
+9
Хто щепився Кайзером, виригуйте назад і біжіть по АстраЗенеку. Эффективность вакцины от коронавируса Pfizer снижается быстрее, чем AstraZeneca, - исследование - Цензор.НЕТ 9445
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19.08.2021 14:22
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Правила форума Рада форумчан
А от АстраЗенеки больше побочек, особенно по теме "тромбоз".
Тут врач должен выписывать под конкретного пациента.
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19.08.2021 14:20 Відповісти
У нас врачи разбираются в вакцЫнах хуже чем чуваки на Цензоре. Так что тут как повезет с врачом Эффективность вакцины от коронавируса Pfizer снижается быстрее, чем AstraZeneca, - исследование - Цензор.НЕТ 8691
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19.08.2021 14:21 Відповісти
Можно тут кого-то нанять. Эффективность вакцины от коронавируса Pfizer снижается быстрее, чем AstraZeneca, - исследование - Цензор.НЕТ 8260
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19.08.2021 14:27 Відповісти
Эффективность вакцины от коронавируса Pfizer снижается быстрее, чем AstraZeneca, - исследование - Цензор.НЕТ 437 за мзду немалую расскажут что вакцинироваться вредно
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19.08.2021 14:33 Відповісти
Антип рубит в этом деле.
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19.08.2021 15:57 Відповісти
может это последствия прививки?
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19.08.2021 16:01 Відповісти
заболел ковидом после вакцнинации))
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19.08.2021 21:54 Відповісти
Никакой врач ничего не выписывает. Бюджетников (школы, больницы...) гонят колоться, как баранов под угрозой увольнения. На каждое учреждение разрешают несколько процентов неуколотых. Обычно, это оказывается администрация. Эффективность вакцины от коронавируса Pfizer снижается быстрее, чем AstraZeneca, - исследование - Цензор.НЕТ 1896
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19.08.2021 14:25 Відповісти
Выписывает.
Мои знакомые вакцинировались через домашнего врача.
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19.08.2021 14:28 Відповісти
в 12 часов привился второй дозой пфайзера. полет нормальный... привился через 19 дней от прошлой. самочувствие хорошее. 4ж пока не принимаю напрямую... как активировать чим била гейта?))
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19.08.2021 14:38 Відповісти
хвiст вже вирiс? )
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19.08.2021 14:42 Відповісти
та той шо був не відпав, праює, як належить - і то добре!
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19.08.2021 14:51 Відповісти
Ефективність вакцини проти коронавірусу Pfizer знижується швидше, ніж AstraZeneca, - дослідження - Цензор.НЕТ 7118
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19.08.2021 15:28 Відповісти
рано радуешся.в три часа ночи будет температура,а может и нет. времени мало прошло
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19.08.2021 15:54 Відповісти
ну завтра , если наступит, расскажу как оно.... пока все ок.
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19.08.2021 20:24 Відповісти
наступит,не переживай. но куевасто может быть после второй дозы. было темп. 39,когда спала посыпало,после неврологические проблемы,больничный неделя,3000 грн. и можно сказать что теперь норм. ядреная падла
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19.08.2021 20:50 Відповісти
хз, может ковид обошелся бы дешевле? Ефективність вакцини проти коронавірусу Pfizer знижується швидше, ніж AstraZeneca, - дослідження - Цензор.НЕТ 6034
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19.08.2021 21:55 Відповісти
да ну его ннах,если тут такая реакция на один белок шипа то на ковидлу в чистом виде это жопа
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19.08.2021 22:00 Відповісти
не у всех
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19.08.2021 22:03 Відповісти
Vyacheslav Nesterov ,-как активировать чим била гейта?))
==========
Включите галочку- Вызовы VoLTE левого полушария...
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04.11.2021 21:11 Відповісти
Да вы что? пФайзер хуже АстраЗЕнеки? Да быть такого не может Эффективность вакцины от коронавируса Pfizer снижается быстрее, чем AstraZeneca, - исследование - Цензор.НЕТ 4875
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19.08.2021 14:20 Відповісти
Это, как в теме, что лучше: бензин или дизель?
И там, и там есть свои преимущества и свои слабые стороны.
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19.08.2021 14:24 Відповісти
а вы чем кололись?
бензином или дизелем ? Эффективность вакцины от коронавируса Pfizer снижается быстрее, чем AstraZeneca, - исследование - Цензор.НЕТ 293
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19.08.2021 14:34 Відповісти
это не экологично.два пальца в розетку и порядок
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19.08.2021 16:02 Відповісти
я на тесле))
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19.08.2021 21:56 Відповісти
если учитывать что Исследователи Оксфородского университета пришли к выводуИсточник:https://censor.net/ru/n3283612
и тот же университет является разработчиком этой вакцины то не удивительно
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19.08.2021 15:59 Відповісти
Это как опросы от центра разумкова Ефективність вакцини проти коронавірусу Pfizer знижується швидше, ніж AstraZeneca, - дослідження - Цензор.НЕТ 6391
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19.08.2021 16:02 Відповісти
Хто щепився Кайзером, виригуйте назад і біжіть по АстраЗенеку. Эффективность вакцины от коронавируса Pfizer снижается быстрее, чем AstraZeneca, - исследование - Цензор.НЕТ 9445
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19.08.2021 14:22 Відповісти
Эффективность вакцины от коронавируса Pfizer снижается быстрее, чем AstraZeneca, - исследование - Цензор.НЕТ 5117 Эффективность вакцины от коронавируса Pfizer снижается быстрее, чем AstraZeneca, - исследование - Цензор.НЕТ 5117 Эффективность вакцины от коронавируса Pfizer снижается быстрее, чем AstraZeneca, - исследование - Цензор.НЕТ 5117
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19.08.2021 14:26 Відповісти
а меня жаба давила что укололся Зенекой, а Пфайзер круче и дороже.
вот теперь жабка успокоилась Эффективность вакцины от коронавируса Pfizer снижается быстрее, чем AstraZeneca, - исследование - Цензор.НЕТ 8994
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19.08.2021 14:36 Відповісти
Не стоило волноваться.
Если Астра прошла без побочек, значит, что всё в порядке - свою порцию иммунитета она у вас выработала. Вакцина хорошая, только её можно не всем применять. В Германии её поначалу всем без разбору кололи - миллионами. Вот, тромбоз и вскрылся у людей с определёнными заболеваниями/лекарствами. Это всё - опыт. Увы, врачи его получили через человеческие страдания и даже смерти.
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19.08.2021 16:03 Відповісти
с побочками - температура под 40 градусов два дня, вторая доза - легче.
знакомый врач сказал что это хорошо Зенека зашла в организм - антитела вырабатывались, ему видней.
а насчет тромбозов, так кто ж их меряет.... Ефективність вакцини проти коронавірусу Pfizer знижується швидше, ніж AstraZeneca, - дослідження - Цензор.НЕТ 2111
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19.08.2021 16:13 Відповісти
фак.... у нас выбор в Харькове коронавак и пфайзер.. привился второй дозой файзера....
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19.08.2021 14:40 Відповісти
У Файзера - меньше побочек. Только недавно выяснилось, что со слабым сердцем лучше не принимать - как-то сердечная мышца необычно на неё реагирует. Редкие случаи, но были.
Поэтому врач сердечникам, скорее всего, коронавак посоветует - она по другой технологии разработана.
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19.08.2021 16:06 Відповісти
по сердцу, после 2х ковидов были замечания. Последний вызывал загущение крови и проблемы с сердцем от этого были по давлению... с врачем консультировался - он сказал риск от вакцинации есть но от ковида риск больше и менее прогнозируемій исход.
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19.08.2021 20:29 Відповісти
На Салтовке в поликлинике - Модерна.
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20.08.2021 00:18 Відповісти
Опять реклама
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19.08.2021 14:24 Відповісти
это все бла-бла-бла, лучше поясните, кто понимает вот эту фразу в конце: "Кроме того, ученые установили, что те, кто заразился COVID-19 после прохождения полного курса вакцинации, имеют такую же вирусную нагрузку, как и те, кто не вакцинирован."
чтобы это все значило?
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19.08.2021 14:25 Відповісти
Имеющий глаза да увидит, что это свидетельствует об аналогичном результате вне зависимости от совершения либо не совершения предлагаемых действий.
Один хрен, общем))
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19.08.2021 14:32 Відповісти
Значит с тем же успехом могли бы колоть обычной водой, зарабатывая сотни миллиардов.
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19.08.2021 14:41 Відповісти
вполне возможно, что обычную воду и колют, никто ж не делал анализ состава препарата перед иньекцией
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19.08.2021 14:52 Відповісти
Как не-специалист, понимаю так, что похер, вакцинировался ты или нет - болеть будешь одинаково.

Возможно, я неправ.
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19.08.2021 14:52 Відповісти
вот и я тоже так понимаю, но я тоже не специалист и может там зашифровано что-то другое?
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19.08.2021 15:01 Відповісти
болеть можно по разному
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19.08.2021 16:03 Відповісти
Можливо, нам так, у "красивій формі", пробують сказать, що вакциновані навіть після вакцинації є такими самими носіями вірусів, як і невакциновані Так це й так зрозуміло Ну, не вміє більшість простими словами поянить - вони вважають , що чим більше "наукоподібних заумностів", то це надає їх словам "більшої значущості"! Ефективність вакцини проти коронавірусу Pfizer знижується швидше, ніж AstraZeneca, - дослідження - Цензор.НЕТ 6835
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19.08.2021 15:37 Відповісти
Концентрация вируса в крови (или, может, выдыхаемом воздухе) якобы одинаковая у вакцинированных и не вакцинированных. Хотя ХЗ, означает ли это, что и тяжесть заболевания будет одинаковой.
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19.08.2021 16:16 Відповісти
А вот это самый главный вопрос, про тяжесть заболевания
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19.08.2021 16:59 Відповісти
Если учесть что вирус уже научился обходить все имеющиеся вакцины заболевание будет протекать одинаково . Отличие будет наблюдаться только в силу различий в природном иммунитете .
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20.08.2021 01:58 Відповісти
К счастью, это совсем не так: эффективность вакцин заметно снизилась, но они всё равно защищают. Вот, например, свежая инфа
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20.08.2021 12:21 Відповісти
Некоторые журналисты спрашивают: «Как вы объясните простому человеку, почему он должен продолжать носить маску, когда он уже вакцинирован и все вокруг тоже?» Наш ответ кажется контринтуитивным для обывателя - хотя для популяционных генетиков он понятен. Вероятность того, что мы потеряем контроль над штаммом, резистентным [устойчивым] к вакцинам, самая высокая в момент, когда мы достигаем порога коллективного иммунитета.
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23.11.2021 20:50 Відповісти
Это значит, что,... свежие мутации имеют ввиду все вакцинациии, НО защищают от некоторых мутаций и от исходного варианта вируса)
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19.08.2021 17:41 Відповісти
"Кроме того, ученые установили, что те, кто заразился COVID-19 после прохождения полного курса вакцинации, имеют такую же вирусную нагрузку, как и те, кто не вакцинирован. По данным специалистов, это говорит о том, что штамм "Дельта" более опасен, чем штамм "Альфа" - а может, это говорит о том, что вся эта история с коронавирусом - обычное мошенничество?)
---------------------------------------------
"Исследователи отметили, что примерно через четыре-пять месяцев после полной вакцинации любой из вакцин предлагаемая защита является относительно одинаковой."

Поэтому нужно минимум раз в полгода потерять день, поехать в обл. центр, выстоять очередь (в которой можно заразиться) и вколоть себе непойми-что, возможно предотвращающее (а возможно и нет) то, что у 97% людей проходит как обычный насморк или ОРЗ...
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19.08.2021 14:28 Відповісти
Это вы так рассуждаете до первого умершего от ковида родственника или друга
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19.08.2021 17:01 Відповісти
от гриппа умирают и от рака и от сердечных болезней , но вы боитесь только ковида .
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20.08.2021 02:00 Відповісти
У меня подруга умерла от ковида, врачи 1,5 месяца боролись в реанимации, но не спасли. У одноклассника мать умерла от ковида. Ну и я сам чуть не сдох в больнице от ковида, я знаю о чем говорю. Рак и сердечные болезни через воздух не передаются. У гриппа смертность ниже в 100 раз.У ковида 3%, у грипа- 0,03%
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20.08.2021 05:50 Відповісти
Верно! И поэтому мы должны верить мошенникам, которые делают инъекции непойми-какого вещества, которое, как показывают исследования, имеет эффективность около нуля))
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20.08.2021 12:50 Відповісти
Около нуля, это не ноль) не хочецца опять в больницу)
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20.08.2021 13:21 Відповісти
Чому ви вважаєте пройдисвітами тих хто робить вакцини, а не тих хто робить чи публікує дослідження?
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23.11.2021 20:52 Відповісти
смертность от ковида официально 0.9% . никаких не 3% . среди детей 0.001% у меня родственники тоже болели . тяжело . лечить людей нужно в самом начале болезни антивирусными препаратами . эффективно , но почемуто лупят одну прививку , а больных держат на карантине пичкая сбивающими температуру медикаментами ожидая пока легкие будут поражены , потом на антибиотики от пневмонии , а это еще хуже ибо антибиотики увивают иммунитет . прививка устаревает очень быстро ибо вирус мутирует на привитых . массовая вакцинация ухудшает общий процесс борьбы с заболеванием .
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25.08.2021 01:41 Відповісти
2,5 -3 % смертность от ковида. Зайдите на любой сайт международный и поделите количество умерших, на количество зараженных.
на этот например: https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries, или на любой другой.
На счет неправильного лечения можно было согласиться ,я сам тяжело болел. Но выхода нет пока, когда ты находишься в больнице беспомощный нет выхода кроме как довериться врачам. Во всем мире так. А надежного лекарства пока не придумали.
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25.08.2021 17:43 Відповісти
Это если писать смерти от осложнений . Реальные ковидные смерти 0.9% . Лекарства есть . Но почему-то заставляют только прививки колоть . Все мои знакомые болевшие принимали антивирусные препараты . Выкарабкались . Один с излишним весом и высоким давлением болел месяц . .
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25.08.2021 20:53 Відповісти
В больницах не дают противовирусных лекарств. И пока нет противовирусных лекарств от ковида с доказанной эффективностью. Какие , например? Что значит от осложнений не считается? От грипа в любом случае смертность меньше в 50 раз- 0,02%
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26.08.2021 02:19 Відповісти
Дайош Ковишильд!
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19.08.2021 14:33 Відповісти
Сколько ещё открытий чудесных об этих вакцинах будет скрываться со временем...
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19.08.2021 14:40 Відповісти
Я как раз сегодня укололся астрой зенекой.На второй раз надо будет придти аж 2021.11.11.
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19.08.2021 14:46 Відповісти
это нормально, через три месяца
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19.08.2021 16:15 Відповісти
И что делать???
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19.08.2021 14:48 Відповісти
Э-э-э-э...
"...ученые установили, что те, кто заразился COVID-19 после прохождения полного курса вакцинации, имеют такую же вирусную нагрузку, как и те, кто не вакцинирован."

Я правильно понял: те кто вакцинировался, болеют ТАК САМО, как те, кто не вакцинировался?!
Или я не так понимаю?
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19.08.2021 14:50 Відповісти
это означает,что вакцинированные переносят вирус точно так же и в таком же количестве как и не вакцинированные. разница в тяжести течения болезни.
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19.08.2021 16:06 Відповісти
Нет не так само. В 4 раза реже доходит до реанимации
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25.08.2021 17:44 Відповісти
Оксфорд- это Великобритания. AstraZeneca тоже оттуда. Сам себя не похвалишь это называется. Совесть совсем потеряли.
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19.08.2021 14:51 Відповісти
Пропонованого захисту нема в жодній після 4-5 місяців.(десь так мали б написати.)
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19.08.2021 15:01 Відповісти
буду прививаться только после мировых иследований... я не хочу быть стерильным...
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19.08.2021 15:10 Відповісти
а то, что в другом месте обмоют не напрягает..... ? Ефективність вакцини проти коронавірусу Pfizer знижується швидше, ніж AstraZeneca, - дослідження - Цензор.НЕТ 7253
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19.08.2021 16:19 Відповісти
обмыть могут и привитого
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19.08.2021 21:59 Відповісти
Сумніваюсь, що обмиють. Ковідних навіть не одягають, кидають у мішок із покійним усю одежу, яку принесли родичі і на цьому всьо.
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04.11.2021 22:16 Відповісти
Для тех, кто не понял фразу "Кроме того, ученые установили, что те, кто заразился COVID-19 после прохождения полного курса вакцинации, имеют такую же вирусную нагрузку, как и те, кто не вакцинирован"


это означает, что количество вирусов в организме зараженных совеменными штаммами COVID-19 статистически не отличается независимо от того, был человек вакцинирован или не был. То есть оба будут носить примерно одинаковое число вирусов и одинаково успешно заражать окружающих. Разница же заключается не в вирусной нагрузке, а втом, насколько успешно организм ей сопротивляется и какова вероятность тяжелого течения болезни и летального исхода. Надеюсь, теперь понятно.
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19.08.2021 15:19 Відповісти
"Кроме того, ученые установили, что те, кто заразился COVID-19 после прохождения полного курса вакцинации, имеют такую же вирусную нагрузку, как и те, кто не вакцинирован."
Вот и официальное подтверждение, что уколотые могут быть такими же заразными как и неуколотые.
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19.08.2021 15:27 Відповісти
Какой смысл прививаться от одной из сотен разновидностей гриппа всего на полгода и ещё и под свою ответственность?
Я и моя семья благополучно переболели короной 2 раза. Ничем не лечились ( кроме старшей дочери во второй раз и то это она для подстраховки бо по ящику нагнали истерии)
Но всё идёт к тому шо вынудят всё таки уколоться.
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19.08.2021 15:28 Відповісти
Если вы переболели у вас природный иммунитет лучше чем от любой прививки . Вам переболевшим колоть прививку опасно . Ждите хотябы год. Принимайте витамины для повышения иммунитета . Болели два раза потому как снижен иммунитет . Вирус после болезни остаеться в вашем организме очень долго в дремлющем состоянии и может вызывать рецидивы. Никакая прививка не успевает за мутацией вируса .
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20.08.2021 02:05 Відповісти
Всё пропало...
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19.08.2021 15:32 Відповісти
То то Pfizer, ни где практически уколоть нельзя. И америкосы такие идиоты, плохой вакциной прививались.
И это тот, настоящий Оксфородского университет, или очередная подделка кацапская с украденным мощным названием. Не раз сталкивался.
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19.08.2021 15:55 Відповісти
Зенеку делали как дешевую вакцину для всего мира - 3 - 5$ за дозу, а Пфайзер навороченная - по 70 баксов за укол
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19.08.2021 16:18 Відповісти
Мы не настолько богаты, что бы покупать дешевые вещи.
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19.08.2021 16:41 Відповісти
Тогда героин .
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20.08.2021 02:06 Відповісти
В Полтаве резко закончились Пфайзер и Модерна. В центрах вакцинации настойчиво впаривают китайский шмурдяк и тромбозную Астру Зенека. Вот и до Цезора добрались.
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19.08.2021 22:06 Відповісти
Значить Pfaizer найближчим часом зникне.
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04.11.2021 22:18 Відповісти
 
 