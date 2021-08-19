Ефективність вакцини проти коронавірусу Pfizer знижується швидше, ніж AstraZeneca, - дослідження
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Дослідники Оксфордського університету дійшли висновку, що ефективність вакцини проти коронавірусу Pfizer-BioNTech знижується швидше, ніж вакцини AstraZeneca.
Про це пише The Guardian, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Дві дози вакцини Pfizer мають більш високу початкову ефективність проти нових штамів коронавірусу, але вона знижується швидше в порівнянні з двома дозами AstraZeneca", - заявили дослідники з Оксфордського університету.
Вчені зазначили, що приблизно через чотири-п'ять місяців після повної вакцинації будь-якою з вакцин пропонований захист є відносно однаковим.
"Навіть за такого незначного зниження захисту від усіх інфекцій та інфекцій з високим вірусним навантаженням важливо зазначити, що загальна ефективність все ще дуже висока, оскільки ми починали з такого високого рівня захисту", - повідомив доктор Поуелс.
Крім того, вчені встановили, що ті, хто заразився COVID-19 після проходження повного курсу вакцинації, мають таке ж вірусне навантаження, як і ті, хто не ставив вакцину. За даними спеціалістів, це свідчить про те, що штам "Дельта" більш небезпечний, ніж штам "Альфа".
Будь ласка, зачекайте...
Тут врач должен выписывать под конкретного пациента.
Мои знакомые вакцинировались через домашнего врача.
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Включите галочку- Вызовы VoLTE левого полушария...
И там, и там есть свои преимущества и свои слабые стороны.
бензином или дизелем ?
и тот же университет является разработчиком этой вакцины то не удивительно
вот теперь жабка успокоилась
Если Астра прошла без побочек, значит, что всё в порядке - свою порцию иммунитета она у вас выработала. Вакцина хорошая, только её можно не всем применять. В Германии её поначалу всем без разбору кололи - миллионами. Вот, тромбоз и вскрылся у людей с определёнными заболеваниями/лекарствами. Это всё - опыт. Увы, врачи его получили через человеческие страдания и даже смерти.
знакомый врач сказал что это хорошо Зенека зашла в организм - антитела вырабатывались, ему видней.
а насчет тромбозов, так кто ж их меряет....
Поэтому врач сердечникам, скорее всего, коронавак посоветует - она по другой технологии разработана.
чтобы это все значило?
Один хрен, общем))
Возможно, я неправ.
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"Исследователи отметили, что примерно через четыре-пять месяцев после полной вакцинации любой из вакцин предлагаемая защита является относительно одинаковой."
Поэтому нужно минимум раз в полгода потерять день, поехать в обл. центр, выстоять очередь (в которой можно заразиться) и вколоть себе непойми-что, возможно предотвращающее (а возможно и нет) то, что у 97% людей проходит как обычный насморк или ОРЗ...
на этот например: https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries, или на любой другой.
На счет неправильного лечения можно было согласиться ,я сам тяжело болел. Но выхода нет пока, когда ты находишься в больнице беспомощный нет выхода кроме как довериться врачам. Во всем мире так. А надежного лекарства пока не придумали.
"...ученые установили, что те, кто заразился COVID-19 после прохождения полного курса вакцинации, имеют такую же вирусную нагрузку, как и те, кто не вакцинирован."
Я правильно понял: те кто вакцинировался, болеют ТАК САМО, как те, кто не вакцинировался?!
Или я не так понимаю?
это означает, что количество вирусов в организме зараженных совеменными штаммами COVID-19 статистически не отличается независимо от того, был человек вакцинирован или не был. То есть оба будут носить примерно одинаковое число вирусов и одинаково успешно заражать окружающих. Разница же заключается не в вирусной нагрузке, а втом, насколько успешно организм ей сопротивляется и какова вероятность тяжелого течения болезни и летального исхода. Надеюсь, теперь понятно.
Вот и официальное подтверждение, что уколотые могут быть такими же заразными как и неуколотые.
Я и моя семья благополучно переболели короной 2 раза. Ничем не лечились ( кроме старшей дочери во второй раз и то это она для подстраховки бо по ящику нагнали истерии)
Но всё идёт к тому шо вынудят всё таки уколоться.
И это тот, настоящий Оксфородского университет, или очередная подделка кацапская с украденным мощным названием. Не раз сталкивался.