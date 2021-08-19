Минздрав предложил отмечать стикерами помещения с вакцинированным персоналом
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Министерство здравоохранения Украины предлагает отмечать стикерами помещения с вакцинированным персоналом. Это может касаться кафе, ресторанов и любых предприятий.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Telegramе Минздрава.
"Отмечайте свои помещения яркими стикерами о том, что ваши работники привиты от COVID-19", - говорится в сообщении.
Скачать и распечатать наклейки можно по ссылке.
Таким образом, вакцинированные коллективы могут расклеить у себя стикеры с надписями "Мы вакцинированы от COVID-19", "У нас безопасно!", "Давай и ты!".
"Если в вашей организации есть более 50 желающих вакцинироваться - вас может прививать мобильная бригада. Запись по телефону контакт-центра Минздрава 0800 60 20 19", - добавили в министерстве.
Пожалуйста, подождите...
просто від вірусу здихає третина відсотку, шо й дослідили вчені, але не британські, а нормальні.
https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
нафиг молодым знать шо вирус убьет каждого трехсотого старичка? Подкмайте над этим. Антиколорадос правда чуть не обосрался, но немцы это не совокт рухлявый.
блин сори если ошибки - выпил с самым крытым человеком внапланете - с собой..
https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
А першим - авторам цієї дурної пропозиції
Я даже надпись знаю на стикере:
"Вход только для белых!"
..подпись Минздрав Украины...
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Люди здравомыслящие всегда трезво оценивают ситуацию и видят, чья подпись стоит, под решением , которое им надиктовали творческие аспекты непризнанных гениев манипуляции .,т.е рекламных медийщиков 1+1, ТРК Украина и телеканала СТБ, которых жареный петух в опу сегодня нехило клюнул.
Le Journal de Montréal
1tiSpo nsfhoiruerdd ·
Blow after blow, three U.S. senators, a Republican, a Democrat and an independent, all vaccinated, announced Thursday that they tested positive for COVID-19.
https://www.journaldemontreal.com/2021/08/19/trois-senateurs-americains-positifs-a-la-covid-19-le-meme-jour?fbclid=IwAR3W5iwkFi9uSoDWFlJjfVG0LW6q_5V8WT918aVNKsNTHLgZfXtomutkbSU
При вакцинации, сразу выжигать логотип вакцины на лбу!