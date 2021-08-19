РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13444 посетителя онлайн
Новости ОбществоЗдоровье
3 006 44
вакцина (3815) Минздрав (4828)

Минздрав предложил отмечать стикерами помещения с вакцинированным персоналом

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Минздрав предложил отмечать стикерами помещения с вакцинированным персоналом

Министерство здравоохранения Украины предлагает отмечать стикерами помещения с вакцинированным персоналом. Это может касаться кафе, ресторанов и любых предприятий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Telegramе Минздрава.

"Отмечайте свои помещения яркими стикерами о том, что ваши работники привиты от COVID-19", - говорится в сообщении.

Скачать и распечатать наклейки можно по ссылке.

Таким образом, вакцинированные коллективы могут расклеить у себя стикеры с надписями "Мы вакцинированы от COVID-19", "У нас безопасно!", "Давай и ты!".

"Если в вашей организации есть более 50 желающих вакцинироваться - вас может прививать мобильная бригада. Запись по телефону контакт-центра Минздрава 0800 60 20 19", - добавили в министерстве.

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
Туранчокс.. Привитые разносят заразу аналогично с непривитыми=))
показать весь комментарий
19.08.2021 19:31
+11
Прально!
Я даже надпись знаю на стикере:
"Вход только для белых!"
показать весь комментарий
19.08.2021 20:13
+11
Минздрав никто не хочет привлечь за разжигание розни ?
показать весь комментарий
19.08.2021 20:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
до біса, просто якщо вірус дуже злий, то Мінздурів - правильно каже так як і Гриценко.
просто від вірусу здихає третина відсотку, шо й дослідили вчені, але не британські, а нормальні.
показать весь комментарий
19.08.2021 19:30 Ответить
Только вот 99% умерших от КОВИДа - НЕ вакцинированные... Минздрав предложил отмечать стикерами помещения с вакцинированным персоналом - Цензор.НЕТ 9591

https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
показать весь комментарий
19.08.2021 19:36 Ответить
Не полностью, это значит все, кроме тех, кто полностью Минздрав предложил отмечать стикерами помещения с вакцинированным персоналом - Цензор.НЕТ 985 По шкале от 0 до 100%, это все, кроме тех, кто 100%, т.е. и 0% тоже.
показать весь комментарий
19.08.2021 19:40 Ответить
понял, но не особо - \\\\\\Studying the medical records of 70 of the 423 fully vaccinated people who have died of COVID, the ISS said their average number of underlying illnesses was 5.0, compared with 3.7 for COVID deaths among people not fully vaccinated.\\\\\\\
показать весь комментарий
19.08.2021 19:45 Ответить
Ссылки на эту статью есть и на украинских ресурсах, с разъяснениями. Можешь поискать.
показать весь комментарий
19.08.2021 19:49 Ответить
я написал шо сначала - один из трети любых жителей завертает тапочки от вируса, та что можно в гольф с Трампом играть и получуть по кепке мячиком(кстати мы расплавляли мячик газовой горелкой - крепкий, а потом начали как Гробачев, вонять)
нафиг молодым знать шо вирус убьет каждого трехсотого старичка? Подкмайте над этим. Антиколорадос правда чуть не обосрался, но немцы это не совокт рухлявый.
блин сори если ошибки - выпил с самым крытым человеком внапланете - с собой.. Минздрав предложил отмечать стикерами помещения с вакцинированным персоналом - Цензор.НЕТ 596
показать весь комментарий
19.08.2021 19:52 Ответить
Т.е. под Одессой в пионерлагере старички позаражались? Минздрав предложил отмечать стикерами помещения с вакцинированным персоналом - Цензор.НЕТ 9743
показать весь комментарий
19.08.2021 19:59 Ответить
как раз чпокать тем кто не привит, чтобы люди знали от кого заразу можно подхватить
показать весь комментарий
19.08.2021 19:29 Ответить
Туранчокс.. Привитые разносят заразу аналогично с непривитыми=))
показать весь комментарий
19.08.2021 19:31 Ответить
дуже смішно(виконує обряд, молиться шоб ви не загинув від вірусу) Минздрав предложил отмечать стикерами помещения с вакцинированным персоналом - Цензор.НЕТ 4625
показать весь комментарий
19.08.2021 19:31 Ответить
А умирать от ковида не могут Минздрав предложил отмечать стикерами помещения с вакцинированным персоналом - Цензор.НЕТ 482

https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
показать весь комментарий
19.08.2021 19:32 Ответить
100%
А першим - авторам цієї дурної пропозиції Минздрав предложил отмечать стикерами помещения с вакцинированным персоналом - Цензор.НЕТ 4934
показать весь комментарий
19.08.2021 19:46 Ответить
Минздрав предложил отмечать стикерами помещения с вакцинированным персоналом - Цензор.НЕТ 7599
показать весь комментарий
19.08.2021 19:48 Ответить
Ты перепутал - это Не вакцинированных. Как раз их и косит.
показать весь комментарий
19.08.2021 19:50 Ответить
А может быть ещё клеймо будем выжигать на каждом вакцинированном? Минздрав придите в себя, пожалуйста.
показать весь комментарий
19.08.2021 19:56 Ответить
Опять антиваксеры набежали. умирать будете сами зимой, а нормальным гражданам больше нормальных вакцин достанется.
показать весь комментарий
19.08.2021 20:12 Ответить
Прально!
Я даже надпись знаю на стикере:
"Вход только для белых!"
показать весь комментарий
19.08.2021 20:13 Ответить
Вход только белых и разумных.
показать весь комментарий
19.08.2021 20:13 Ответить
Минздрав никто не хочет привлечь за разжигание розни ?
показать весь комментарий
19.08.2021 20:15 Ответить
...эх, раз, да еще раз, да еще много-много - много раз, т.е возможность заработать на том, что обычно не продается и не покупается , формируют те, кто к все остальные возможности реализовать себя в сфере здравомыслия исчерпал...
..подпись Минздрав Украины...
_____
Люди здравомыслящие всегда трезво оценивают ситуацию и видят, чья подпись стоит, под решением , которое им надиктовали творческие аспекты непризнанных гениев манипуляции .,т.е рекламных медийщиков 1+1, ТРК Украина и телеканала СТБ, которых жареный петух в опу сегодня нехило клюнул.
показать весь комментарий
19.08.2021 20:27 Ответить
Всі поплічники відповідатимуть за свої дії.
показать весь комментарий
19.08.2021 21:21 Ответить
Звичайний фашизм. Я сам вакцинований і всім раджу, але це МОЯ ОСОБИСТА СПРАВА. Маркерувати "уберменшей" це повне дно.
показать весь комментарий
20.08.2021 00:27 Ответить
Таким образом, вакцинированные коллективы могут расклеить у себя стикеры с надписями "Мы вакцинированы от COVID-19", "У нас безопасно!", "Давай и ты!"

Le Journal de Montréal
1tiSpo nsfhoiruerdd ·
Blow after blow, three U.S. senators, a Republican, a Democrat and an independent, all vaccinated, announced Thursday that they tested positive for COVID-19.

https://www.journaldemontreal.com/2021/08/19/trois-senateurs-americains-positifs-a-la-covid-19-le-meme-jour?fbclid=IwAR3W5iwkFi9uSoDWFlJjfVG0LW6q_5V8WT918aVNKsNTHLgZfXtomutkbSU
показать весь комментарий
20.08.2021 04:30 Ответить
Предлагаю:
При вакцинации, сразу выжигать логотип вакцины на лбу!
показать весь комментарий
20.08.2021 09:00 Ответить
 
 