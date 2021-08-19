МОЗ запропонував позначати стікерами приміщення з вакцинованим персоналом

Міністерство охорони здоров'я України пропонує позначати стікерами приміщення з вакцинованим персоналом. Це може стосуватися кафе, ресторанів і будь-яких підприємств.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Telegram МОЗ.

"Позначайте свої приміщення яскравими стікерами про те, що ваші працівники щеплені від COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Завантажити та роздрукувати наклейки можна за посиланням.

Таким чином, вакциновані колективи можуть розклеїти у себе стікери з написами "Ми вакциновані від COVID-19", "У нас безпечно!", "Давай і ти!".

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"Якщо у вашій організації є понад 50 охочих вакцинуватися - вас може прищеплювати мобільна бригада. Запис за телефоном контакт-центру МОЗ 0800 60 20 19", - додали в міністерстві.