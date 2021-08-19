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МОЗ запропонував позначати стікерами приміщення з вакцинованим персоналом

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

МОЗ запропонував позначати стікерами приміщення з вакцинованим персоналом

Міністерство охорони здоров'я України пропонує позначати стікерами приміщення з вакцинованим персоналом. Це може стосуватися кафе, ресторанів і будь-яких підприємств.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Telegram МОЗ.

"Позначайте свої приміщення яскравими стікерами про те, що ваші працівники щеплені від COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Завантажити та роздрукувати наклейки можна за посиланням.

Таким чином, вакциновані колективи можуть розклеїти у себе стікери з написами "Ми вакциновані від COVID-19", "У нас безпечно!", "Давай і ти!".

Також читайте: Ефективність вакцини проти коронавірусу Pfizer знижується швидше, ніж AstraZeneca, - дослідження

"Якщо у вашій організації є понад 50 охочих вакцинуватися - вас може прищеплювати мобільна бригада. Запис за телефоном контакт-центру МОЗ 0800 60 20 19", - додали в міністерстві.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Туранчокс.. Привитые разносят заразу аналогично с непривитыми=))
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19.08.2021 19:31
+11
Прально!
Я даже надпись знаю на стикере:
"Вход только для белых!"
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19.08.2021 20:13
+11
Минздрав никто не хочет привлечь за разжигание розни ?
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19.08.2021 20:15
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до біса, просто якщо вірус дуже злий, то Мінздурів - правильно каже так як і Гриценко.
просто від вірусу здихає третина відсотку, шо й дослідили вчені, але не британські, а нормальні.
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19.08.2021 19:30 Відповісти
Только вот 99% умерших от КОВИДа - НЕ вакцинированные... Минздрав предложил отмечать стикерами помещения с вакцинированным персоналом - Цензор.НЕТ 9591

https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
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19.08.2021 19:36 Відповісти
Не полностью, это значит все, кроме тех, кто полностью Минздрав предложил отмечать стикерами помещения с вакцинированным персоналом - Цензор.НЕТ 985 По шкале от 0 до 100%, это все, кроме тех, кто 100%, т.е. и 0% тоже.
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19.08.2021 19:40 Відповісти
понял, но не особо - \\\\\\Studying the medical records of 70 of the 423 fully vaccinated people who have died of COVID, the ISS said their average number of underlying illnesses was 5.0, compared with 3.7 for COVID deaths among people not fully vaccinated.\\\\\\\
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19.08.2021 19:45 Відповісти
Ссылки на эту статью есть и на украинских ресурсах, с разъяснениями. Можешь поискать.
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19.08.2021 19:49 Відповісти
я написал шо сначала - один из трети любых жителей завертает тапочки от вируса, та что можно в гольф с Трампом играть и получуть по кепке мячиком(кстати мы расплавляли мячик газовой горелкой - крепкий, а потом начали как Гробачев, вонять)
нафиг молодым знать шо вирус убьет каждого трехсотого старичка? Подкмайте над этим. Антиколорадос правда чуть не обосрался, но немцы это не совокт рухлявый.
блин сори если ошибки - выпил с самым крытым человеком внапланете - с собой.. Минздрав предложил отмечать стикерами помещения с вакцинированным персоналом - Цензор.НЕТ 596
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19.08.2021 19:52 Відповісти
Т.е. под Одессой в пионерлагере старички позаражались? Минздрав предложил отмечать стикерами помещения с вакцинированным персоналом - Цензор.НЕТ 9743
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19.08.2021 19:59 Відповісти
как раз чпокать тем кто не привит, чтобы люди знали от кого заразу можно подхватить
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19.08.2021 19:29 Відповісти
Туранчокс.. Привитые разносят заразу аналогично с непривитыми=))
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19.08.2021 19:31 Відповісти
дуже смішно(виконує обряд, молиться шоб ви не загинув від вірусу) Минздрав предложил отмечать стикерами помещения с вакцинированным персоналом - Цензор.НЕТ 4625
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19.08.2021 19:31 Відповісти
А умирать от ковида не могут Минздрав предложил отмечать стикерами помещения с вакцинированным персоналом - Цензор.НЕТ 482

https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
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19.08.2021 19:32 Відповісти
100%
А першим - авторам цієї дурної пропозиції Минздрав предложил отмечать стикерами помещения с вакцинированным персоналом - Цензор.НЕТ 4934
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19.08.2021 19:46 Відповісти
Минздрав предложил отмечать стикерами помещения с вакцинированным персоналом - Цензор.НЕТ 7599
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19.08.2021 19:48 Відповісти
Ты перепутал - это Не вакцинированных. Как раз их и косит.
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19.08.2021 19:50 Відповісти
А может быть ещё клеймо будем выжигать на каждом вакцинированном? Минздрав придите в себя, пожалуйста.
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19.08.2021 19:56 Відповісти
Опять антиваксеры набежали. умирать будете сами зимой, а нормальным гражданам больше нормальных вакцин достанется.
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19.08.2021 20:12 Відповісти
Прально!
Я даже надпись знаю на стикере:
"Вход только для белых!"
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19.08.2021 20:13 Відповісти
Вход только белых и разумных.
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19.08.2021 20:13 Відповісти
Минздрав никто не хочет привлечь за разжигание розни ?
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19.08.2021 20:15 Відповісти
...эх, раз, да еще раз, да еще много-много - много раз, т.е возможность заработать на том, что обычно не продается и не покупается , формируют те, кто к все остальные возможности реализовать себя в сфере здравомыслия исчерпал...
..подпись Минздрав Украины...
_____
Люди здравомыслящие всегда трезво оценивают ситуацию и видят, чья подпись стоит, под решением , которое им надиктовали творческие аспекты непризнанных гениев манипуляции .,т.е рекламных медийщиков 1+1, ТРК Украина и телеканала СТБ, которых жареный петух в опу сегодня нехило клюнул.
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19.08.2021 20:27 Відповісти
Всі поплічники відповідатимуть за свої дії.
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19.08.2021 21:21 Відповісти
Звичайний фашизм. Я сам вакцинований і всім раджу, але це МОЯ ОСОБИСТА СПРАВА. Маркерувати "уберменшей" це повне дно.
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20.08.2021 00:27 Відповісти
Таким образом, вакцинированные коллективы могут расклеить у себя стикеры с надписями "Мы вакцинированы от COVID-19", "У нас безопасно!", "Давай и ты!"

Le Journal de Montréal
1tiSpo nsfhoiruerdd ·
Blow after blow, three U.S. senators, a Republican, a Democrat and an independent, all vaccinated, announced Thursday that they tested positive for COVID-19.

https://www.journaldemontreal.com/2021/08/19/trois-senateurs-americains-positifs-a-la-covid-19-le-meme-jour?fbclid=IwAR3W5iwkFi9uSoDWFlJjfVG0LW6q_5V8WT918aVNKsNTHLgZfXtomutkbSU
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20.08.2021 04:30 Відповісти
Предлагаю:
При вакцинации, сразу выжигать логотип вакцины на лбу!
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20.08.2021 09:00 Відповісти
 
 