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МОЗ запропонував позначати стікерами приміщення з вакцинованим персоналом
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
Міністерство охорони здоров'я України пропонує позначати стікерами приміщення з вакцинованим персоналом. Це може стосуватися кафе, ресторанів і будь-яких підприємств.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Telegram МОЗ.
"Позначайте свої приміщення яскравими стікерами про те, що ваші працівники щеплені від COVID-19", - йдеться в повідомленні.
Завантажити та роздрукувати наклейки можна за посиланням.
Таким чином, вакциновані колективи можуть розклеїти у себе стікери з написами "Ми вакциновані від COVID-19", "У нас безпечно!", "Давай і ти!".
"Якщо у вашій організації є понад 50 охочих вакцинуватися - вас може прищеплювати мобільна бригада. Запис за телефоном контакт-центру МОЗ 0800 60 20 19", - додали в міністерстві.
Топ коментарі
+11 Филлипп Лещенко
показати весь коментар19.08.2021 19:31
+11 Ybaldy
показати весь коментар19.08.2021 20:13
+11 Ybaldy
показати весь коментар19.08.2021 20:15
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Будь ласка, зачекайте...
просто від вірусу здихає третина відсотку, шо й дослідили вчені, але не британські, а нормальні.
https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
нафиг молодым знать шо вирус убьет каждого трехсотого старичка? Подкмайте над этим. Антиколорадос правда чуть не обосрался, но немцы это не совокт рухлявый.
блин сори если ошибки - выпил с самым крытым человеком внапланете - с собой..
https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
А першим - авторам цієї дурної пропозиції
Я даже надпись знаю на стикере:
"Вход только для белых!"
..подпись Минздрав Украины...
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Люди здравомыслящие всегда трезво оценивают ситуацию и видят, чья подпись стоит, под решением , которое им надиктовали творческие аспекты непризнанных гениев манипуляции .,т.е рекламных медийщиков 1+1, ТРК Украина и телеканала СТБ, которых жареный петух в опу сегодня нехило клюнул.
Le Journal de Montréal
1tiSpo nsfhoiruerdd ·
Blow after blow, three U.S. senators, a Republican, a Democrat and an independent, all vaccinated, announced Thursday that they tested positive for COVID-19.
https://www.journaldemontreal.com/2021/08/19/trois-senateurs-americains-positifs-a-la-covid-19-le-meme-jour?fbclid=IwAR3W5iwkFi9uSoDWFlJjfVG0LW6q_5V8WT918aVNKsNTHLgZfXtomutkbSU
При вакцинации, сразу выжигать логотип вакцины на лбу!