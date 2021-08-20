В аэропорту Кабула эвакуации ждут 6 тыс. человек, - Белый дом

Шесть тысяч человек сейчас находятся в аэропорту Кабула, они готовы к посадке на самолеты и ждут эвакуации.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

Он отметил, что около 20 рейсов вылетят из Кабула в четверг вечером.

Прайс охарактеризовал операцию по эвакуации как авральную. Среди готовых к ней - граждане США, афганцы, которых может преследовать новая власть, претенденты на получение специальной иммиграционной визы, граждане третьих стран.

Спикер отметил, что Вашингтон удвоит количество консульских сотрудников в Кабуле, не уточнив, сколько их сейчас. Кроме того, увеличит количество работников консульств в Катаре и Кувейте и готовит группы для направления в другие места.

По его словам, сообщение о том, что люди не могут добраться до аэропорта, американцы воспринимают "очень серьезно" и прилагают все усилия для обеспечения проезда. Правда, добавил, что от американских граждан таких сообщений было немного.

"Ни одна страна не имеет больших возможностей в Афганистане, чем Соединенные Штаты", - сказал Прайс, отвечая на вопрос о неспособности США провести надлежащую операцию по эвакуации американцев.

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