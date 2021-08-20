В аэропорту Кабула эвакуации ждут 6 тыс. человек, - Белый дом
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Шесть тысяч человек сейчас находятся в аэропорту Кабула, они готовы к посадке на самолеты и ждут эвакуации.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.
Он отметил, что около 20 рейсов вылетят из Кабула в четверг вечером.
Прайс охарактеризовал операцию по эвакуации как авральную. Среди готовых к ней - граждане США, афганцы, которых может преследовать новая власть, претенденты на получение специальной иммиграционной визы, граждане третьих стран.
Спикер отметил, что Вашингтон удвоит количество консульских сотрудников в Кабуле, не уточнив, сколько их сейчас. Кроме того, увеличит количество работников консульств в Катаре и Кувейте и готовит группы для направления в другие места.
По его словам, сообщение о том, что люди не могут добраться до аэропорта, американцы воспринимают "очень серьезно" и прилагают все усилия для обеспечения проезда. Правда, добавил, что от американских граждан таких сообщений было немного.
"Ни одна страна не имеет больших возможностей в Афганистане, чем Соединенные Штаты", - сказал Прайс, отвечая на вопрос о неспособности США провести надлежащую операцию по эвакуации американцев.
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рашка скочет аж подпрыгивает - мыролюбцы такие же...
саня-винаградарь - ты неиспавим
ты хоть папой римским перелогинься - сволочность сани крещатика всегда узнаваема..
не стыдно, перевертышь?
НИ ОДНОГО нашего гражданина на посадку в самолеты.
Одни басмачи.
Наших там застрядо от 6 до 10 тысяч и никто не знает что с ними.
Британские SAS и французы разыскивают своих в городе и выводят в аэропорт.
Боюсь , что ситуация станет хуже, чем была когда-то с заложниками в Иране.
Но тогда пришел Рейган, а сейчас кто что сделает?
От як так ???
А дід (тобто "животворящий козак") постановні фоточки робить ...
это вообще немыслимо.
Спасибо бритишам
можеет почитать, если умеете.
Специально данные из самого пробайденовского network.
Мои сограждане- американцы, чтоб вам понятнее было.
For the last 32 years.
Any more questions?
f. off troll
Get lost.