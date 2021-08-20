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В аэропорту Кабула эвакуации ждут 6 тыс. человек, - Белый дом

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В аэропорту Кабула эвакуации ждут 6 тыс. человек, - Белый дом

Шесть тысяч человек сейчас находятся в аэропорту Кабула, они готовы к посадке на самолеты и ждут эвакуации.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

Он отметил, что около 20 рейсов вылетят из Кабула в четверг вечером.

Прайс охарактеризовал операцию по эвакуации как авральную. Среди готовых к ней - граждане США, афганцы, которых может преследовать новая власть, претенденты на получение специальной иммиграционной визы, граждане третьих стран.

Спикер отметил, что Вашингтон удвоит количество консульских сотрудников в Кабуле, не уточнив, сколько их сейчас. Кроме того, увеличит количество работников консульств в Катаре и Кувейте и готовит группы для направления в другие места.

По его словам, сообщение о том, что люди не могут добраться до аэропорта, американцы воспринимают "очень серьезно" и прилагают все усилия для обеспечения проезда. Правда, добавил, что от американских граждан таких сообщений было немного.

"Ни одна страна не имеет больших возможностей в Афганистане, чем Соединенные Штаты", - сказал Прайс, отвечая на вопрос о неспособности США провести надлежащую операцию по эвакуации американцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала эвакуации мы вывезли из Кабула около 7000 человек, - Пентагон

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+3
Людей звичайно жаль. Кожна людська доля - це свій окремий Космос, із зародженням зірок і кінцем Всесвіту, який помирає з кожною людиною. Але задля безпеки афганців, які не бажали боротися власноруч, гинули люди, які вдома, у Штатах мали повну безпеку. Чи це справедливо? Поставте собі це питання і дайте на нього чесну відповідь. Так сталося, що зараз в аеропорту Кабула перебуває моя знайома, капрал армії США. Три дні тому з нею у мене обірвався зв'язок. Командування заборонило користуватися інтернетом. Молода дівчина. Вдома чекають рідні. Чи справедливо, коли вона захищає здорових бородатих мужиків, які не бажають захищати не те що своє життя, а життя власних жінок і дітей? Афганці нагадують мені наших зебілів - те ж бажання халяви, задля якої не хочуть вдарити палець об палець. Людина повинна вчитися бути відповідальною хоча б за власне життя.
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20.08.2021 01:40
+2
Только что посмотрел Propaganda Photos из аэропорта Кабула, представленные администрацией бидона.
НИ ОДНОГО нашего гражданина на посадку в самолеты.
Одни басмачи.
Наших там застрядо от 6 до 10 тысяч и никто не знает что с ними.
Британские SAS и французы разыскивают своих в городе и выводят в аэропорт.
Боюсь , что ситуация станет хуже, чем была когда-то с заложниками в Иране.
Но тогда пришел Рейган, а сейчас кто что сделает?
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20.08.2021 03:35
+2
G-d save her and all our people.
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20.08.2021 03:37
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20.08.2021 00:41 Ответить
У каждого поступка есть две причины: одна - настоящая, а вторая - та, которая хорошо звучит.(с)
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20.08.2021 00:47 Ответить
Оставят их в заложниках. Каждый транш в 10 лямов "освободит" одного заложника.
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20.08.2021 00:51 Ответить
и талибанцы их потихоньку отстреливают....
рашка скочет аж подпрыгивает - мыролюбцы такие же...
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20.08.2021 01:11 Ответить
не в тему и не причем ....
саня-винаградарь - ты неиспавим
ты хоть папой римским перелогинься - сволочность сани крещатика всегда узнаваема..
не стыдно, перевертышь?
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20.08.2021 01:24 Ответить
Людей звичайно жаль. Кожна людська доля - це свій окремий Космос, із зародженням зірок і кінцем Всесвіту, який помирає з кожною людиною. Але задля безпеки афганців, які не бажали боротися власноруч, гинули люди, які вдома, у Штатах мали повну безпеку. Чи це справедливо? Поставте собі це питання і дайте на нього чесну відповідь. Так сталося, що зараз в аеропорту Кабула перебуває моя знайома, капрал армії США. Три дні тому з нею у мене обірвався зв'язок. Командування заборонило користуватися інтернетом. Молода дівчина. Вдома чекають рідні. Чи справедливо, коли вона захищає здорових бородатих мужиків, які не бажають захищати не те що своє життя, а життя власних жінок і дітей? Афганці нагадують мені наших зебілів - те ж бажання халяви, задля якої не хочуть вдарити палець об палець. Людина повинна вчитися бути відповідальною хоча б за власне життя.
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20.08.2021 01:40 Ответить
G-d save her and all our people.
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20.08.2021 03:37 Ответить
I have no ***** about that. 🙏
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20.08.2021 07:02 Ответить
Огласите список граждан США из этих 6000 ? Остальные могут подождать .
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20.08.2021 02:09 Ответить
Только что посмотрел Propaganda Photos из аэропорта Кабула, представленные администрацией бидона.
НИ ОДНОГО нашего гражданина на посадку в самолеты.
Одни басмачи.
Наших там застрядо от 6 до 10 тысяч и никто не знает что с ними.
Британские SAS и французы разыскивают своих в городе и выводят в аэропорт.
Боюсь , что ситуация станет хуже, чем была когда-то с заложниками в Иране.
Но тогда пришел Рейган, а сейчас кто что сделает?
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20.08.2021 03:35 Ответить
Наших там застрядо от 6 до 10 тысяч и никто не знает что с ними.

От як так ???
А дід (тобто "животворящий козак") постановні фоточки робить ...
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20.08.2021 07:58 Ответить
Americans in Afghanistan rescued by British military: former deputy national security advisor | Fox Business

это вообще немыслимо.
Спасибо бритишам
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20.08.2021 15:07 Ответить
Откуда такие данные о количестве наших? Так захотелось?
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20.08.2021 08:04 Ответить
Up to 15,000 Americans remain in Afghanistan after Taliban takeover (nbcnews.com)

можеет почитать, если умеете.
Специально данные из самого пробайденовского network.
Мои сограждане- американцы, чтоб вам понятнее было.
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20.08.2021 15:17 Ответить
и где там о количестве застрявших украинцев? Или Вы об американцах? Тогда нет вопроса.
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21.08.2021 07:52 Ответить
What county do you live in?
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20.08.2021 09:39 Ответить
US.
For the last 32 years.
Any more questions?
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20.08.2021 15:10 Ответить
You actually didn't answer my question, I asked about county...
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20.08.2021 15:13 Ответить
Якщо ти не знаєш, що таке county, то ти такий американець, як я балярина!
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20.08.2021 15:13 Ответить
US- means UNITED STATES.
f. off troll
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20.08.2021 15:19 Ответить
County- Kings, NY
Get lost.
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20.08.2021 15:20 Ответить
Господи, county - це ГРАФСТВО! Штати в США, діляться на графства... Ти такий американець, як я китаєць!
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20.08.2021 15:29 Ответить
6000 претендентів на соціальну допомогув США і Європі
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20.08.2021 06:11 Ответить
Очень разные люди в одной стране и плюс религия. Такие страны нужно помогать контролировать наследным принцам,из местных. Тогда все будет как то идти. Сейчас же это воинственные варвары,рвущиеся к границам изнеженного Рима. Это только вопрос времени когда под их натиском падет Рим,если джина,которого вырастили ,не запихать назад,в бутылку. Талибан это бывшие военные,учившиеся в СССР,это полевые командиры моджахедов,это выходцы из мулл,село глубокое и темно-религиозное,это спецы,подготовленные англичанами,США,Пакистаном,Китаем. Это такой коктель,замешанный на религии. И с другой стороны,люди,освободившиеся от религии,получившие образование. Кто с кем будет бороться? Все непросто. Сейчас этим,другим,лучше уезать.
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20.08.2021 07:00 Ответить
Чукча в чуме ждёт рассвета.
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20.08.2021 07:33 Ответить
 
 