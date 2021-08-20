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Новости За рубежом
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Польша на границе с Беларусью создает новые охраняемые лагеря для беженцев

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Польша на границе с Беларусью создает новые охраняемые лагеря для беженцев

В связи с большим числом нелегально пересекающих границу Польши со стороны Беларуси мигрантов власти в Варшаве создали новые охраняемые лагеря для приема беженцев. Два таких учреждения уже открыты в населенных пунктах Бяла-Подляска и Червони-Бур на востоке страны

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, сообщил в четверг, 19 августа, руководитель службы пограничной охраны Польши.

Ведется поиск других мест для создания еще нескольких лагерей для нелегальных мигрантов, отметил он.

Накануне министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил об усилении пограничной охраны с помощью армии. К границе с Беларусью будут направлены более 900 военнослужащих, заявил он.

По данным польского министерства внутренних дел от 18 августа, только с начала текущего месяца границу с Польшей попытались нелегально пересечь со стороны Беларуси 2100 человек. Пограничная служба предотвратила нелегальный переход границы в 1342 случаях. Еще 758 человек были задержаны и направлены в закрытые общежития для беженцев.

Как сообщает агентство PAP и ряд других польских СМИ, в настоящее время группа из 32 беженцев из Афганистана и Ирака находится к востоку от Белостока на нейтральной полосе на границе с Беларусью. Польская сторона не спускает их на свою территорию, пишет издание Gazeta Wyborcza. В результате люди уже 11 дней находятся в лесу. "Решение проблемы с людьми, пытающимися проникнуть на территорию Польши, состоит в том, что бы не допустить их в Польшу", - подчеркнул премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, комментируя данную ситуацию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша устанавливает колючую проволоку на границе с Беларусью для борьбы с нелегальной миграцией

Он также обвинил Минск в использовании беженцев в своих целях. "Мы не можем допустить, чтобы господин Лукашенко с помощью шантажа вынудил нас кого-то здесь принимать", - подчеркнул польский премьер и указал, что суверенное государство должно защищать свои внешние границы.

В мае захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко в ответ на ужесточение западных санкций заявил, что Минск больше не будет удерживать беженцев от дальнейшего следования в страны ЕС. После этого резко усилился поток нелегальных мигрантов, прежде всего в Литву. С начала текущего года литовские пограничники задержали около 4 тысяч нелегальных мигрантов - в 40 с лишним раз больше, чем за весь 2020 год. На территорию ЕС они проникали через Беларусь. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните назвала происходящее "гибридной агрессией" со стороны Лукашенко.
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Топ комментарии
+6
Теж непогано! А краще поставить міни з лінгвістичним підривачем що включається на рух
Іде нелегал через білоруський кордон Міна чує і задає питання: "Як білоруською "лопата"? Якщо відповідають - "ридльовка", то пропускає - значить іде білоруський патріот, який тікає від Луки! А якщо "мекать" почнуть - підривається!!! Польша на границе с Беларусью создает новые охраняемые лагеря для беженцев - Цензор.НЕТ 9319
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20.08.2021 07:44
+3
У Доминиканской Республики богатый опыт в обустройстве такого рода лагерей для нелегалов - с трех сторон колючая проволока с автоматчиками, с четвертой - открытый выход в Гаити. Начали выбрасывать гаитянцев в 2015 году, там было полно их нелегалов в 3-4м поколении.
Forced to Flee Dominican Republic for Haiti, Migrants Land in Limbo
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20.08.2021 07:35
+2
У меня соседка белоруска, боюсь взорвётся и на более простом вопросе Польша на границе с Беларусью создает новые охраняемые лагеря для беженцев - Цензор.НЕТ 5398
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20.08.2021 11:06
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В каменоломнях! Саме те! І втекти не зможуть і користь буде - хай працюють за їжу! (вони ж саме для того в Європу їхали?)
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20.08.2021 07:32 Ответить
Краще розібрати парочку на запчастини - нирки, печінка тощо. Моментально всі інші передзвонять додому щоб не їхали.
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20.08.2021 07:36 Ответить
Теж непогано! А краще поставить міни з лінгвістичним підривачем що включається на рух
Іде нелегал через білоруський кордон Міна чує і задає питання: "Як білоруською "лопата"? Якщо відповідають - "ридльовка", то пропускає - значить іде білоруський патріот, який тікає від Луки! А якщо "мекать" почнуть - підривається!!! Польша на границе с Беларусью создает новые охраняемые лагеря для беженцев - Цензор.НЕТ 9319
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20.08.2021 07:44 Ответить
😁👌
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20.08.2021 08:18 Ответить
Це шедевр 😅
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20.08.2021 10:13 Ответить
У меня соседка белоруска, боюсь взорвётся и на более простом вопросе Польша на границе с Беларусью создает новые охраняемые лагеря для беженцев - Цензор.НЕТ 5398
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20.08.2021 11:06 Ответить
Польша на границе с Беларусью создает новые охраняемые лагеря для беженцев - Цензор.НЕТ 4495 Я знаю!!! Бо саме цим питанням я "тролю" "патріотів Білорусі", що "на грудях сорочку рвуть", які вони "змагары за Маці-Беларусь" а рідної мови не знають!!!
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20.08.2021 11:29 Ответить
Её и троллить не надо. Она бегала голосовать за Зе, втирала мне под пиво про "обогатился в 800 раз", на мой вопрос, откуда известно - по телевизирю сказали. Кстати, после жалоб на писец, и мой вопрос - тыж сама за чмо голосовала, ответ был - ты всё врёшь, и вообще меня в Киеве в это время небыло Польша на границе с Беларусью создает новые охраняемые лагеря для беженцев - Цензор.НЕТ 7410
В итоге, я ещё и виноват оказался Польша на границе с Беларусью создает новые охраняемые лагеря для беженцев - Цензор.НЕТ 4182
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20.08.2021 11:35 Ответить
Я про це писав тут ще до виборів! Що коли "Блазень" почне обсираться", а його оточення почне "жерти в три горла", вони почнуть шукать" "инного"! Стільки було вереску і прокльонів! А зараз поперелогинювалися, щоб ми їх не "тикали мордою" у їх власне "лайно"!!!
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20.08.2021 11:47 Ответить
У Доминиканской Республики богатый опыт в обустройстве такого рода лагерей для нелегалов - с трех сторон колючая проволока с автоматчиками, с четвертой - открытый выход в Гаити. Начали выбрасывать гаитянцев в 2015 году, там было полно их нелегалов в 3-4м поколении.
Forced to Flee Dominican Republic for Haiti, Migrants Land in Limbo
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20.08.2021 07:35 Ответить
Я таке пропонував литовцям тижнів два тому! Польша на границе с Беларусью создает новые охраняемые лагеря для беженцев - Цензор.НЕТ 4862
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20.08.2021 08:41 Ответить
Гопота троещинская. Семки и присесть.
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20.08.2021 07:53 Ответить
новое пополнение на рынки и базары нашей страны.... они же как и цигане никто нигде не работает а живут общины на наши налоги и торговлю наркотой и базарах... ещё и совершают преступления ... не хочется из УКРАИНЫ делать украинобад...((читаю появился новый самозванный якобы там президент и заявил что мол будет бороться с талибаном и мол страны запада помогите баблом и вообще ..хахахахаха вояки..здали всё добро талибам дикарям... потрачено более триллиона долларов сша ,тысячи жизней отдано . германия по 450 миллионов евро каждый год им давала .и другие страны .всё просрали и прожрали...пишут воевали и служили только за зарплаты американские .а как дело до воевать и защищать страну сразу все здались..... кому дали технику? за такую помощ УКРАИНЕ средствами .техникой и военными рашку УКРАИНА бы в стойло поставила бы давно....(( а он снова захотел страны нато подоить на денежку ....больше никто за вас там воевать не будет.... только если они не посунуться кудато далее..
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20.08.2021 08:08 Ответить
на рынках и базарах нужно пахать,- возить товар, стоять продавать в любую погоду.
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20.08.2021 08:13 Ответить
В принципе, условия в этих лагерях особо не отличаются от тех, что у наших гастеров-работяг в польше. Только наши епошат по 12-14 часов 6 дней в неделю, а эти - жрут нашару и не работают.
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20.08.2021 08:10 Ответить
ну смотря кто и где и сколько.....я взрослый очень дядя и всё знаю кто и как и почём, даже сам как то хотел этим заняться .но понял не моё трудновато... но я вижу что торговля всякими студентами азиатами только наркотой и нелегалами ...гулянием...снимают квартиры и жируют,шумят. убивают на авто наших людей постоянно. так я же и пишу что работать могут только на рынках захватили под себя их все по стране овощи фрукты...остальные наркоту и шаурму. вот и вся их деятельность.а в странах европы так совсем ничего не делают только беспредельничают на пособия и всё.как то так....(( к тому же если пишите им пахать нужно на рынке .так пусть не пашут...идут на заводы...фабрики, дворниками и так дале .но нет....торговля доходнее .а что хотели. посрать и не подуться?
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20.08.2021 08:22 Ответить
А почему Беларусь должна защищать границы Евросоюза? Пусть сами защищаются. Это только у нас, Евросоюз, с нашей стороны на замке, а со стороны Расеи - конем гуляй. Видимо, Евросоюз наш злейший враг?
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20.08.2021 08:31 Ответить
Польша создает концлагеря?
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20.08.2021 08:44 Ответить
Odin nelegal v den stojit primerno 30 evro.Tut zakryvajet ix jest zabor,no za vsemi ne prosledis.Litve nedavno ubezali 30 nelegalov polovinu pojmali,drugije ubezali poxoze ix vyvezli znakomyje iz Germaniji ili Franciji .Deportirovat ix slozno jesli tolko sami soglasitsia za dengi togda vsio bez problem
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20.08.2021 08:44 Ответить
Білорусь перетворили на гігантський "лепрозорій" А вони завжди відгороджувалися від звичайних людей карантинними загорожами Ще на початку масової міграції сірійців та інших "постраждалих" членам Євросоюзу розумні люди казали - не відкупайтеся від них грошима , бо вони побачать у Європі "халяву" і попруть туди ще сильніше! Ліквідовувать треба причину міграції, а не наслідки Але сита Європа воювать з Асадом не захотіла - тепер "мають грусть"! А тепер "постраждалі" "нюхнули халяви" і працювать їх можна змусить лише двома шляхами - або не давать грошей і продовольства або депортувать їх назад в Сірію Наслідки цих насильницьких дій я думаю пояснювать не треба - почнеться "інтіфада" всередині Євросоюзу І ця інтіфада буде не релігійною чи ідеологічною - "за звільнення рідної землі" а чисто кримінальною Європа своїми руками створює "кримінальну армію" всередині самої себе!!! Правильно Черчіль казав - вони отримали і ганьбу і війну І війна ця буде страшніша ніж з Асадом на сірійській землі Бо вона буде не на пустельних земляї а на вулицях німецьких і французських міст!!! А хто "грітиме руки"? "Угадайте з трьох разів"!!!
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03.09.2021 08:01 Ответить
Vsio verno vi napisali mi kak raz podniali vopros i ES,tut poderzyvajet nas vse vostocnoj evropi strani,Avstrija,Danija,svedi ,greki i Italija sto nuzno meniat zakoni sto teper jest V sirijcev malo prijexalo poka,afgansov sto sami zabrali pocti 200 iz nix perevodcikami u nasix soldat byli 34,kak bi ix znajet oni angliski znajet xoroso.Vot afgansam i dast politiceskoje ubezyce,no eto sansi sto oni zdes ostanutsia mali poskolku poluciv politiceskoje ubezyce oni mogut svobodno jezdit v ES strani,tak dumaju ujedut v Germaniju.U nas bolsinstvo sto napustili 3000 iz 4000 jest kurdi Iraka.Govoriat sto oni pjut vodku,tam gde ix derzit,derutisia mezdu saboj neocen poxoza na muslimov.Teper iz nix 90 sbezali dumaju v Germaniju i 35 sami ujexali, im kupili bileti i 300 evro dali..
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03.09.2021 21:16 Ответить
Білорусь перетворили на гігантський "лепрозорій" А вони завжди відгороджувалися від звичайних людей карантинними загорожами Ще на початку масової міграції сірійців та інших "постраждалих" членам Євросоюзу розумні люди казали - не відкупайтеся від них грошима , бо вони побачать у Європі "халяву" і попруть туди ще сильніше! Ліквідовувать треба причину міграції, а не наслідки Але сита Європа воювать з Асадом не захотіла - тепер "мають грусть"! А тепер "постраждалі" "нюхнули халяви" і працювать їх можна змусить лише двома шляхами - або не давать грошей і продовольства або депортувать їх назад в Сірію Наслідки цих насильницьких дій я думаю пояснювать не треба - почнеться "інтіфада" всередині Євросоюзу І ця інтіфада буде не релігійною чи ідеологічною - "за звільнення рідної землі" а чисто кримінальною Європа своїми руками створює "кримінальну армію" всередині самої себе!!! Правильно Черчіль казав - вони отримали і ганьбу і війну І війна ця буде страшніша, ніж з Асадом на сірійській землі Бо вона буде не на пустельних землях, а на вулицях німецьких і французських міст!!! А хто "грітиме руки"? "Угадайте з трьох разів"!!!
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03.09.2021 08:03 Ответить
Десь на рос тв - Фашисти з Польщі будують нові концтабори для рузкогаварящех😭
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20.08.2021 10:18 Ответить
 
 